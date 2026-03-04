Vinurile moldovenești, sub licențiere în Ucraina? Chișinăul infirmă existența unui embargo

11:00

Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum și la impactul pe care îl va avea asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.ro.