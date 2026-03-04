Vinurile moldovenești, sub licențiere în Ucraina? Chișinăul infirmă existența unui embargo
TVR Moldova, 4 martie 2026 11:50
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Oscmochescu, a declarat înainte de ședința Guvernului din 4 martie că produsele din Republica Moldova - în special strugurii, vinurile și băuturile spirtoase - nu vor fi supuse unui embargo pe piața ucraineană, ci ar putea intra sub un regim de licențiere la import.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 15 minute
11:50
Vinurile moldovenești, sub licențiere în Ucraina? Chișinăul infirmă existența unui embargo # TVR Moldova
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Oscmochescu, a declarat înainte de ședința Guvernului din 4 martie că produsele din Republica Moldova - în special strugurii, vinurile și băuturile spirtoase - nu vor fi supuse unui embargo pe piața ucraineană, ci ar putea intra sub un regim de licențiere la import.
11:50
„Olea, ferește-te de dorințele tale!”. Săgeți în PSRM între Igor Dodon și Olga Cebotari # TVR Moldova
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat în cadrul emisiunii de la TVC21 că în interiorul partidului pe care îl conduce există membri care își doresc ca acesta să fie înlăturat din funcția de președinte al partidului. Totuși, politicianul pro-rus susține că o astfel de acțiune nu are șanse de reușită.
Acum o oră
11:30
Promisiuni calde, realitate rece:Un bărbat din Chișinău, condamnat după ce a înșelat zeci de clienți # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt. Astfel, acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.
Acum 2 ore
10:50
Incendiu într-un cămin din Chișinău: Un bărbat a decedat, 27 de persoane au fost evacuate # TVR Moldova
Un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica. Alte 27 de persoane, inclusiv șase minori au fost salvate de pompieri.
10:20
Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura este motivată de contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu și al posibilelor efecte asupra securității energetice și economice a Republicii Moldova, a declarat premierul R. Moldova, Alexandru Muntranu.
10:20
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, drept următorul lider suprem, sub presiunea Gărzilor Revoluționare, au declarat surse informate pentru Iran International.
10:10
Tensiuni în Orientul Mijlociu. MAE: Nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor R. Moldova # TVR Moldova
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan, în cadrul căreia au au fost discutate evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și a altor state din regiune, precum și impactul acestora asupra securității și stabilității regionale.
Acum 4 ore
09:40
Alte 1000 de gospodării casnice (case individuale de locuit înregistrate sau case individuale în proces de construcție) din republică vor putea obține finanțare pentru renovare energetică prin noul apel al Programului guvernamental Casa Verde, ce va fi lansat peste aproximativ două săptămâni, informează Centrul Național pentru Energie Durabilă.
09:00
Blocada din Strâmtoarea Ormuz zguduie pieţele energetice; ţările asiatice, cel mai puternic lovite # TVR Moldova
Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran provoacă unde de şoc pe pieţele globale ale energiei, iar Asia se conturează drept regiunea care va resimţi cel mai acut impactul, potrivit analiştilor citaţi de CNBC, relatează news.ro.
08:40
Poșta Moldovei suspendă trimiterile poștale către mai multe destinații din Orientul Mijlociu # TVR Moldova
Î.S. Poșta Moldovei anunță despre sistarea recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale – inclusiv poșta de scrisori, colete și expedieri EMS – către mai multe destinații din Orientul Mijlociu, începînd cu data de 3 martie.
08:10
Transnistria a devenit un refugiu pentru condamnați. Ce soluții propune Ministra de Interne? # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, propune consolidarea mecanismelor de monitorizare și o comunicare mai rapidă a deciziilor instanțelor către Poliție și Poliția de Frontieră pentru a preveni fuga condamnaților în regiunea transnistreană. Potrivit oficialei, regiunea din stânga Nistrului este un spațiu folosit inclusiv de serviciile speciale ale Federației Ruse și orice măsură trebuie analizată prin prisma securității cetățenilor și în cadrul negocierilor diplomatice existente.
Acum 6 ore
07:10
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova în urma rezultatelor alegeriloror desfășurate marți, 3 martie, potrivit Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al instituției de învățământ superior.
Acum 12 ore
23:10
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din R. Moldova. Despre rezultatele concursului desfășurat marți, 3 martie, a informat Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al USM.
Acum 24 ore
22:10
„Cu exploziv în mașină”: Ministra de Interne dezvăluie planul asasinatelor din Ucraina # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că gruparea destructurată recent, care pregătea asasinate în Ucraina, acționa sub coordonarea serviciilor speciale ale Federației Ruse, iar metodele vizate erau extrem de periculoase, de la utilizarea armelor la distanță mică până la plasarea explozivului în mijloace de transport.
21:10
„Războiul m-a născut a doua oară”: Povestea unui român care a luptat în războiul de pe Nistru # TVR Moldova
A venit de la Târgu Jiu pentru a lupta cu mult curaj pentru independenţa Republicii Moldova, în războiul de pe Nistru. Marius Marian Şolea este singurul combatant de peste Prut care a fost în linia întâi a războiului din anul 1992. Într-un interviu pentru TVR MOLDOVA, ne-a povestit cum a ajuns pe front, o experienţă care i-a schimbat complet viaţa.
20:40
Biblioteca Națională a adus cititorii în centrul atenției de Ziua Mondială a Scriitorului # TVR Moldova
De Ziua Mondială a Scriitorului, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a organizat în premieră un eveniment inedit, intitulat "Cititorul iese în faţă". O întâlnire care facilitează dialogul direct și interacțiunea dintre autori și cititorii lor. Evenimentul pune în centrul atenției experiența lecturii și conexiunea cu scriitorii preferați.
20:10
La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, la Chişinău va fi înfiinţat Centrul pentru Memorie şi Analiză a războiului moldo-rus din anul 1992. Memorandumul pentru iniţierea şi dezvoltarea acestui muzeu a fost semnat astăzi, iar instituţia va funcţiona ca o memorie vie, care va cuprinde mărturii, documente şi istorii de viaţă ale eroilor. Aici vor fi realizate cercetări, analize, astfel încât publicul larg să poată studia evenimentele petrecute pe teritoriul Republicii Moldova.
19:40
Cresc anulările de vacanțe în Emirate Arabe și Israel din cauza conflictului din Orient # TVR Moldova
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă tot mai multă incertitudine în industria turismului iar efectele se simt și în Republica Moldova. Tot mai mulți își anulează sau reprogrameaza vacanțele în Emiratele Arabe sau Israel. Agențiile de turism spun că numărul solicitărilor de anulare a crescut semnificativ în ultimele zile in timp ce multi turiști se află încă blocați în zone afectate de conflict.
18:50
Preţul la carburanţi continuă să crească şi în Republica Moldova, fiind influenţat de războiul din Orientul Mijlociu. Experţii economici prognozează că scumpirile pot continua, iar cel mai mult va avea de suferit populaţia de rând.
18:40
În perioada 5-28 februarie 2026, inspectorii de patrulare ai Inspectoratului Național de Poliție au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a utilizării telefoanelor mobile în timpul conducerii autovehiculelor. Potrivit datelor Poliției, 2422 de șoferi au fost prinși folosind telefonul mobil la volan și sancționați.
18:10
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România.
18:00
UE oferă 1,8 milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor în trei raioane din R. Moldova # TVR Moldova
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfǎşurat în decembrie 2025, unde au participat 12 localități din întreaga țară, informează PNUD Moldova.
17:40
Bitcoin a scăzut, după ce crescuse peste 70.000 de dolari, fiind tras în jos împreună cu alte active cu risc din cauza îngrijorărilor legate de un conflict îndelungat în Orientul Mijlociu, notează Bloomberg.
17:10
„Cai Verzi pe Pereți”, campionii naționali la robotică vor merge în SUA să reprezinte Moldova # TVR Moldova
Echipa "Cai Verzi pe Pereți" de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga a câștigat competiția națională FIRST Tech Challenge și va reprezenta Republica Moldova la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii. Competiția reunește echipe din aproximativ 70 de țări și peste 16.000 de participanți. Pentru prima dată, Republica Moldova va avea echipe la campionatul mondial din Houston.
16:50
Comisia Europeană: R. Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea tuturor capitolelor # TVR Moldova
La patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea tuturor capitolelor de negociere. Declarația a fost făcută pentru TVR MOLDOVA de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert. Potrivit oficialului european, următorul pas depinde de un acord politic al Consiliului European.
16:50
„O încălcare gravă”: Dodon sare în apărarea transnistrenilor rămași fără cetățenia R. Moldova # TVR Moldova
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a criticat decizia președintei Maia Sandu de a retrage cetățenia Republicii Moldova pentru nouă persoane care dețin funcții în structurile administrației separatiste de la Tiraspol. În cadrul unei emisiuni, Dodon a calificat măsura drept „o încălcare foarte gravă”.
16:40
Cazurile de infecții respiratorii, în scădere: 114 îmbolnăviri de gripă într-o săptămână # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că în perioada 23 februarie - 1 martie 2026, au fost înregistrate 3.789 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Potrivit specialiștilor, cifra este în descreștere cu 8% față de săptămâna precedentă.
16:10
Accidentul vascular cerebral (AVC) rămâne una dintre cele mai frecvente și periculoase urgențe medicale, iar numărul cazurilor este în creștere, inclusiv în rândul persoanelor sub 50 de ani. Medicul neurolog Pavel Gavriliuc avertizează că intervenția rapidă face diferența dintre viață și moarte.
15:40
Un ordin emis la 23 februarie 2026 de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) prevede reducerea controalelor aplicate loturilor de lapte importate din Ucraina, inclusiv eliminarea monitorizării consolidate pentru laptele ambalat.
15:10
Campionul ucrainean la box, Oleksandr Usyk, și-a anunțat planurile de a intra în politică. Cu toate acestea, el a menționat că nu ia în considerare o poziție inferioară celei de președinție.
15:10
Patru persoane au fost reținute după ce au cerut 40 mii de euro pentru a „rezolva” o condamnare # TVR Moldova
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant patru persoane în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Operațiunea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea banilor, acțiunea fiind documentată de ofițerii anticorupție.
14:40
MAE: Crește numărul cetățenilor R. Moldova care solicită evacuarea din Orientul Mijlociu # TVR Moldova
Numărul cetățenilor Republicii Moldova care solicită evacuarea din țările afectate de conflictul din Orientul Mijlociu este în creștere. Dacă ieri erau raportate 15 solicitări de asistență consulară, astăzi misiunile diplomatice anunță peste o sută de cereri de evacuare. Cele mai multe sunt înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Autoritățile precizează că nu există victime în rândul cetatenilor moldoveni, iar situația regională rămâne tensionată.
14:10
La 34 de ani de la războiul de pe Nistru, Ziua Memoriei și Recunoștinței a fost marcată nu doar la Chișinău, ci și la București. În fața Ambasadei Federației Ruse, zeci de oameni au aprins candele, au păstrat momente de reculegere și au cerut, printr-un protest pașnic, să nu fie uitați cei care și-au dat viața pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
13:40
Falsul „portului pierdut”: Portul Internațional Liber Giurgiulești nu a fost niciodată al R. Moldova # TVR Moldova
În ultima perioadă, în spațiul public apar mesaje privind „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către Republica Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți” în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) legate de achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă nu corespund adevărului: PILG este o afacere privată, care nu a aparținut niciodată statului moldovean. Acest articol elaborat de redacția Stopfals.md explică situația din jurul PILG și arată cine și cum încearcă să manipuleze opinia publică legat de subiect.
13:30
Procesul lui Creangă, aproape de pronunțarea sentinței, va fi reluat de la zero. Ce s-a întâmplat? # TVR Moldova
Dosarul în care fostul şef al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă, este judecat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero. Decizia vine în urma demisiei magistratei Arinei Ialanji, care refuză să treacă vettingul. Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii spun că dosarul va fi redistribuit aleatoriu unui alt magistrat de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani.
13:00
Motorina se scumpește cu 34 bani, iar benzina – cu 13 bani. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi, valabile pentru miercuri, 4 martie.
12:40
Un bărbat de 23 de ani din Edineț a fost condamnat la 2 ani şi şase luni de închisoare după ce a fost prins de mai multe ori beat la volan. In noiembrie 2025 a ieşit la plimbare cu masina după ce a băut mai multe beri.
12:30
Israelul a piratat camerele video de pe drumurile din Teheran timp de mai mulți ani, în pregătirea asasinării liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează Financial Times. Un oficial al serviciilor de informații israeliene a declarat că serviciile de informații israeliene cunoșteau Teheranul „la fel de bine ca și Ierusalimul”.
12:10
Agenția Servicii Publice a lansat trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali (freelancerii) înregistrați. Singura condiție obligatorie este ca ei să dețină o semnătură electronică validă.
Ieri
11:50
Contrabandă de țigări prin vama Lipcani: Un polițist de frontieră și un funcționar vamal, reținuți # TVR Moldova
Oamenii legii au deconspirat o schemă de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin PTF Lipcani – Rădăuți Prut.
11:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost unul dintre primii lideri mondiali care au susținut războiul american-israelian împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie, se spune într-o analiză Kyivindepent.com.
11:40
Peste 150 de turiști din R. Moldova sunt blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu # TVR Moldova
Peste 150 de turiști din Republica Moldova sunt blocați în EAU, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și în alte state din regiune, inclusiv cei care tranzitau prin EAU sau Qatar informează Asociația Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova.
11:30
O femeie, în vârstă de 67 de ani, urmează să își petreacă următorii 13 ani după gratii. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, ea a fost condamnată pentru omor intenționat, al unei femei de 70 de ani.
11:10
La 2 martie 2026, Mihai Mîțu, Ambasadorul agreat al Republicii Moldova a înmânat copiile scrisorilor de acreditare Ministrei Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu.
11:00
Fermierii pot aplica, începând cu 2 martie 2026, la cel de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI. Programul oferă sprijin pentru investiții în sectoarele bovin, ovin și caprin, destinate producției de lapte și carne, precum și în exploatațiile de porcine și păsări, pentru întărirea măsurilor de biosecuritate. Sunt eligibile și investițiile în dotarea fermelor de găini ouătoare în vederea respectării standardelor privind bunăstarea animalelor și siguranța alimentară.
11:00
Situație tensionată în Orientul Mijlociu: Recomandările MAE pentru cetățenii R. Moldova # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne complexă. În mai multe state din regiune continuă atacurile cu rachete și drone, iar spațiul aerian este închis, parțial reluat sau afectat.
11:00
„A doua zi consecutivă cu creșteri”. Prețurile de referință la gaze în Europa urcă puternic # TVR Moldova
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum și la impactul pe care îl va avea asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.ro.
10:40
Un incendiu a izbucnit la Ministerul Sănătății. Potrivit Inspectoratului pentru Situații Excepționale, a fost observat fum dens într-un birou al clădirii Ministerului Sănătății de pe strada Vasile Alecsandri nr. 2 din Chișinău.
10:10
În perioada 3–5 martie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Republica Federală Germania. Vizita are loc la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul.
09:40
Fermierii pot aplica, începând din data de 2 martie 2026, fermierii pot aplica la cel de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI. Programul oferă sprijin pentru investiții în sectoarele bovin, ovin și caprin, destinate producției de lapte și carne, precum și în exploatațiile de porcine și păsări, pentru întărirea măsurilor de biosecuritate. Sunt eligibile și investițiile în dotarea fermelor de găini ouătoare, în vederea respectării standardelor privind bunăstarea animalelor și siguranța alimentară.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.