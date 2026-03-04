ANTA explică noile reguli de calcul al tarifelor pentru transportul rutier: componentele vor fi aprobate până la 1 iunie
Moldova1, 4 martie 2026 11:50
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) confirmă că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional, document aprobat de Guvern în octombrie 2025, iar până la 1 iunie urmează să fie aprobate componentele tarifare care vor sta la baza noilor prețuri. Instituția susține că procesul va fi transparent și fundamentat pe date oficiale și rapoarte ale operatorilor.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
12:00
OFICIAL | Guvernul declară stare de ALERTĂ în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile: „O criză globală care ne afectează” # Moldova1
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent. Decizia a fost aprobată la ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri.
12:00
Fermierii ar putea primi „lichidități” de la Guvern pentru a se aproviziona cu produse petroliere, vitale pentru lucrările de primăvară # Moldova1
Autoritățile au inițiat discuții pentru elaborarea unor scenarii menite să satisfacă solicitările fermierilor din R. Moldova, care au cerut măsuri urgente pentru a diminua impactul crizei internaționale asupra sectorului agricol, generate de situația din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, înaintea ședinței Guvernului din 4 martie.
Acum 30 minute
11:50
ANTA explică noile reguli de calcul al tarifelor pentru transportul rutier: componentele vor fi aprobate până la 1 iunie # Moldova1
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) confirmă că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional, document aprobat de Guvern în octombrie 2025, iar până la 1 iunie urmează să fie aprobate componentele tarifare care vor sta la baza noilor prețuri. Instituția susține că procesul va fi transparent și fundamentat pe date oficiale și rapoarte ale operatorilor.
11:40
Intervenție pentru reluarea activității bacului la Molovata: Autoritățile cer prudență maximă # Moldova1
Lucrări de spargere a gheții au fost efectuate pe râul Nistru pentru a permite reluarea în condiții sigure a activității feribotului administrat de Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”. Reprezentanții întreprinderii au anunțat că intervenția a fost necesară pentru a asigura buna desfășurare a transportului fluvial între cele două maluri.
11:40
Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev: „Pentru noi, cea mai importantă este siguranța consumatorilor din R. Moldova” # Moldova1
Autoritățile de la Kiev nu vor impune un „embargou” la vinurile și strugurii de masă din R. Moldova, inițiativa vizând doar impunerea licențierii importurilor. Totuși, restricțiile la importul de carne de pasăre din Ucraina rămân deocamdată în vigoare, R. Moldova fiind interesată, în primul rând, de protecția consumatorului autohton și respectarea standardelor europene, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Acum o oră
11:30
Surpriză uriașă în etapa a 29-a a primei divizii engleză de fotbal. FC Liverpool a pierdut cu 1:2 pe terenul formației Wolverhampton Wanderers, „lanterna roșie" a clasamentului. „Lupii" au marcat golul victoriei în minutul 90+4. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 78. Portughezul Rodrigo Gomes l-a depășit în viteză pe francezul Ibrahima Konate și a săltat mingea peste portarul brazilian Alisson Becker.
11:20
Guvernul l-a mandatat pe directorul TRM să semneze cu JICA pentru grantul de 21 de milioane de lei # Moldova1
Guvernul a aprobat, pe 4 martie, semnarea acordului pentru grantul japonez de 21 de milioane de lei destinat modernizării Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat, în ședința Executivului, că aceasta este ultima etapă a procedurilor de avizare a sprijinului financiar.
11:10
Republica Moldova inițiază procedurile de retragere definitivă din structurile statutare ale Comunitatea Statelor Independente (CSI), după ce membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului aferent și a Statutului organizației.
11:10
ÎN CONTEXT | Iulian Groza: „Calendarul de aderare la UE este ambițios. În 2026 trebuie să închidem negocierile pe primele capitole” # Moldova1
Republica Moldova se află într-un proces accelerat de integrare europeană, dictat de o conjunctură geopolitică fără precedent, dar susținut de progrese tehnice. Succesul aderării în 2028 depinde de capacitatea de consolidare a reformelor structurale, de armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar și de sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), susține directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Iulian Groza.
11:10
„Conectăm oamenii cu oportunitățile”: Autoritățile își propun să angajeze pe piața muncii 100.000 de persoane în următorii patru ani # Moldova1
Autoritățile își propun să sprijine, până în 2030, angajarea a peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. În acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat marți, 4 martie, campania „Conectăm oamenii cu oportunitățile”.
Acum 2 ore
10:20
OFICIAL | Guvernul declară stare de ALERTĂ în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile: „Criză globală care ne afectează” # Moldova1
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent. Decizia a fost aprobată la ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri.
Acum 4 ore
09:50
Rusia a declarat „indezirabilă” universitatea americană University of California, Berkeley, potrivit registrului actualizat al Ministerului rus al Justiției din 2 martie. Se precizează că Procuratura Generală a acordat instituției de învățământ superior acest statut la 16 februarie. Motivele deciziei nu au fost făcute publice, relatează The Moscow Times.
09:50
Întreprinderile moldovenești au demonstrat reziliență într-un mediu marcat de vulnerabilități structurale și presiuni externe. Însă, pentru a face tranziția de la „supraviețuire” la „competitivitate”, este nevoie de coeziune și de un comportament economic responsabil la nivelul societății. Mesajul este transmis de Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM), care lansează un apel public de aliniere la campania „Fii pe val – Consumă local”.
09:20
Cira 80% din investițiile străine vin din UE. Mihai Burunciuc: R. Moldova rămâne competitivă pentru investitori, în ciuda provocărilor regionale # Moldova1
Aproximativ 80% din investițiile străine atrase de Republica Moldova provin din statele Uniunii Europene, iar interesul investitorilor se menține în pofida contextului regional complicat. Pentru mediul de afaceri, în special pentru investitorii străini, climatul investițional din Republica Moldova este unul atractiv, a afirmat directorul adjunct al Agenției de Investiții, Mihai Burunciuc, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
09:10
Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) a lansat concursul de selectare a 50 de manageri de instituții culturale care vor participa la o școală de vară dedicată dezvoltării proiectelor culturale ce promovează cetățenia activă și coeziunea socială, în cadrul proiectului „Moldova – acasă pentru fiecare”, implementat cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova și în parteneriat cu Ministerul Culturii.
09:00
Intervenție pentru reluarea activității bacului la Molovata Nouă: autoritățile cer prudență maximă # Moldova1
Lucrări de spargere a gheții au fost efectuate pe râul Nistru pentru a permite reluarea în condiții sigure a activității feribotului administrat de Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”. Reprezentanții întreprinderii au anunțat că intervenția a fost necesară pentru a asigura buna desfășurare a transportului fluvial între cele două maluri.
09:00
Experți: Creșterea prețului petrolului lovește în economiile vulnerabile, inclusiv în R. Moldova # Moldova1
Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat o creștere a prețului petrolului de 25% în doar câteva zile. În cazul economiilor vulnerabile precum cea a Republicii Moldova, fenomenul se va reflecta rapid nu doar la pompă, ci în prețul bunurilor și serviciilor. Presiunea ar putea deveni vizibilă în perioada imediat următoare, avertizează expertă în energie, Eugenia Gusilov.
08:50
Fuga unor condamnați sau inculpați în regiunea transnistreană rămâne o provocare majoră pentru autoritățile de la Chișinău, în condițiile în care statul nu controlează teritoriul din stânga Nistrului. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe AZI” de la TVR Moldova că fenomenul este dificil de combătut în lipsa unor decizii judiciare clare și a unor mecanisme eficiente de comunicare între instituții.
08:40
Mașini blindate Mercedes pentru structurile Kremlinului: dealer bavarez, condamnat la închisoare # Moldova1
Un tribunal din Würzburg l-a condamnat pe dealerul auto Andreas M., în vârstă de 49 de ani, din Bavaria, la șase ani de închisoare pentru livrarea în Rusia a 111 automobile de lux, ocolind sancțiunile internaționale, a anunțat Biroul Vamal din Essen, care a desfășurat ancheta împreună cu procuratura. Valoarea totală a contrabandei s-a ridicat la 20 de milioane de euro. Totodată, autoritățile au reușit să împiedice vânzarea altor 400 de automobile, în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, transmite publicația The Moscow Times.
08:40
Fără participarea europenilor nu va exista un acord privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de cancelarul german Friedrich Merz, după întâlnirea cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.
08:30
Minorii sunt folosiți tot mai des drept curieri în rețelele de trafic de droguri, în acest sens autoritățile pregătesc înăsprirea pedepselor pentru persoanele care îi exploatează în astfel de activități. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.
08:20
Minorii sunt folosiți tot mai des drept curieri în rețelele de trafic de droguri, în acest sens autoritățile pregătesc înăsprirea pedepselor pentru persoanele care îi exploatează în astfel de activități. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.
Acum 6 ore
08:00
Incendiu într-un cămin din Chișinău: un bărbat a murit, iar 27 de persoane au fost evacuate # Moldova1
O persoană și-a pierdut viața, iar alte 27 au fost evacuate, inclusiv șase minori, în urma unui incendiu izbucnit într-un cămin din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins o odaie de aproximativ 18 metri pătrați dintr-un bloc locativ cu cinci etaje, situat pe strada Salcâmilor.
07:50
Investiții importante în regenerabile: interes crescut pentru R. Moldova din partea investitorilor străini # Moldova1
Investițiile în sectorul energetic devin o prioritate pentru Republica Moldova, iar interesul investitorilor străini este în creștere, inclusiv pentru proiecte mari de energie regenerabilă și stocare. Directorul adjunct al Agenției de Investiții, Mihai Burunciuc, a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față” că unul dintre cele mai importante proiecte anunțate recent este licitația lansată de Ministerul Energiei pentru dezvoltarea unei capacități de 170 MW de energie.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Franța și Germania se opun aderării Kievului și Chișinăului la UE în 2027 # Moldova1
S-a vorbit tot mai mult în ultima vreme despre posibilitatea ca Ucraina și R. Moldova să poată adera rapid la UE, o aderare chiar din 2027. Ar fi un soi de aderare simplificată și parțială. Susținută de Washington ca parte a unui plan de pace, ipoteza aderării Ucrainei la UE încă din 2027 este întâmpinată cu un scepticism puternic la Bruxelles, unde persistă obstacole politice și instituționale majore.
Acum 12 ore
00:10
Un incendiu s-a declanșat marți seara la Consulatul SUA din Dubai după ce a fost lovit de o dronă suspectată a fi iraniană, potrivit unei surse din regiune citate de CNN și news.ro.
3 martie 2026
23:20
Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României, angajamentul a fost reiterat de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul întrevederii cu noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni.
Acum 24 ore
23:00
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, în urma scrutinului desfășurat la 3 martie 2026. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova (USM).
22:30
80% din investițiile străine vin din UE. Mihai Burunciuc: Moldova rămâne competitivă pentru investitori, în ciuda provocărilor regionale # Moldova1
Aproximativ 80% din investițiile străine atrase de Republica Moldova provin din statele Uniunii Europene, iar interesul investitorilor se menține în pofida contextului regional complicat. Directorul adjunct al Agenției de Investiții, Mihai Burunciuc, a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1 că, pentru mediul de afaceri, în special pentru investitorii străini, climatul investițional din Republica Moldova este unul atractiv.
21:30
41 de zile. Atât muncesc, în medie, femeile din Republica Moldova anual fără să fie remunerate. Decalajul salarial de gen le obligă să depună efort suplimentar pentru a câștiga cât un bărbat. În 2025, diferența salarială a ajuns la un nivel istoric, mai exact, 16,6%. Datele au fost prezentate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, la lansarea Indicelui Inegalității Salariale 2025.
21:10
Trimiterile poștale internaționale către nouă țări din Orientul Mijlociu au fost sistate începând de marți, 3 martie, după ce traficul aerian spre aceste destinații a fost suspendat, anunță Î.S. „Poșta Moldovei”.
20:40
Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida # Moldova1
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, relatează news.ro, care citează un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera.
20:10
Zeci de moldoveni blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Israel. MAE caută soluții de evacuare # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care au solicitat evacuarea din statele afectate de situația tensionată din Orientul Mijlociu sunt în continuare monitorizați de autorități, iar în unele cazuri sunt analizate rute alternative de plecare. Ministerul Afacerilor Externe anunță că, la această etapă, nu mai există solicitări active de evacuare din Israel, în timp ce în alte state cererile sunt în proces de examinare.
20:10
Debut cu stângul pentru reprezentativa de fotbal feminin a Republicii Moldova în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2027 # Moldova1
Reprezentativa Republicii Moldova a debutat cu stângul în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin din anul 2027. Într-o partidă disputată pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, discipolele lui Ghenadie Pușca au pierdut cu 0:1 în fața echipei naționale a României. Prima repriză a fost una echilibrată. Echipa României a avut posesie superioară, însă tricolorele noastre putea lovi pe contraatac prin Claudia Chiper.
19:40
Mai multe țări europene își întăresc măsurile de securitate, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Franța și Ungaria, de exemplu, au ridicat nivelul de alertă, îngrijorate fiind de amenințările interne. În Franța s-a ordonat sporirea protecției în jurul sinagogilor și școlilor evreiești, cu prilejul sărbătorii Purim. Nivelul de securitate a fost ridicat și în Ungaria, iar alte state europene monitorizează atent evoluțiile, pregătindu-se să ajusteze măsurile de protecție dacă situația o impune.
19:20
Moldovenii care călătoresc în Cipru, avertizați privind eventuale modificări ale curselor aeriene # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt atenționați că în perioada următoare pot apărea perturbări ale traficului aerian, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Avertizarea a fost emisă pe 3 martie de Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu reședința la Atena.
18:30
În câteva zile, Kievul ar putea introduce licențiere pentru vinurile moldovenești: „Nu ne-a rămas altă opțiune” # Moldova1
Restricțiile la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova ar putea fi examinate la următoarea ședință a Guvernului de la Kiev, iar aplicarea acestora ar putea începe din 5 - 6 martie curent. Anunțul a fost făcut de către viceministrul Economiei, Mediului și Agriculturii, Taras Visoțki, într-un interviu pentru Serviciul ucrainean al Europei Libere.
17:50
Numărul Moldtelecom 1189, oprit din 1 martie: Serviciul 112 avertizează asupra apelurilor nejustificate # Moldova1
Folosirea nejustificată a numărului 112 pentru apeluri care nu reprezintă urgențe poate suprasolicita operatorii și întârzia intervențiile în cazurile în care viața, sănătatea sau bunurile cetățenilor sunt în pericol. Avertizarea este făcută în legătură cu o creștere a apelurilor la numărul de urgență semnalată după oprirea de către Moldtelecom a serviciului de informații cu plată 1189, începând cu 1 martie.
17:50
Precipitațiile din această iarnă au deteriorat serios drumurile din R. Moldova. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a demarat lucrările de plombare a gropilor cu asfalt rece.
17:30
ADERARE LA UE | 3 martie 2022 - 3 martie 2026: De la depunerea cererii până la negocieri tehnice pe primele trei clustere # Moldova1
La scurt timp după declanșarea războiului în statul vecin, R. Moldova depunea, pe 3 martie 2022, în aceeași zi cu Georgia și câteva zile mai târziu decât Ucraina, cerere de aderare la Uniunea Europeană (UE). Astăzi, parcursul european al R. Moldova a ajuns la etapa negocierilor tehnice pe primele trei clustere, iar legislația națională este aliniată treptat la normele europene.Principalele evenimente care au marcat parcursul european al R. Moldova pe parcursul celor patru ani:
17:30
Președintele american Donald Trump a susținut marți că Iranul a dorit să reia discuțiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este prea târziu, în timp ce SUA și Israelul continuă operațiunea militară împotriva Iranului, relatează Agerpres, cu referire la Reuters.
17:20
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei sunt ca și calificate în semifinalele Cupei Moldovei la fotbal. „Galben-verzii” au surclasat formația Politehnica-UTM Chișinău cu 5:0 în prima manșă a sferturilor de finală, jucată pe teren propriu. Milsami s-a impus în fața echipei Spartanii-Sportul Selemet cu același scor.
17:10
Noi reguli pentru combaterea hărțuirii sexuale, introduse în universitățile din R. Moldova # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării instituie un cadru unic de prevenire a hărțuirii sexuale în universități. Regulamentul aprobat recent uniformizează modul în care instituțiile de învățământ superior gestionează incidentele de hărțuire, stabilind responsabilități instituționale precise și mecanisme de sesizare accesibile.
17:10
Mită de 40 de mii de euro în schimbul eliberării unui condamnat: Patru bărbați, reținuți în flagrant delict # Moldova1
Patru bărbați au fost reținuți în flagrant delict în timp ce primeau o mită de 40 de mii de euro. Banii urmau să fie folosiți pentru a influența o decizie a instanței de judecată într-un dosar penal.
16:50
ANSA relaxează verificările pentru laptele ambalat, dar menține controlul riguros pentru cel importat în vrac din Ucraina # Moldova1
Laptele ambalat, importat din Ucraina, nu va ma fi supus unor controale complexe la frontieră. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că simplifică procedurile stabilite anterior. Totuși, verificările minuțioase sunt menținute pentru laptele în vrac.
16:50
Federația Moldovenească de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul amical cu Lituania, programat să se dispute pe 26 martie pe stadionul Zimbru din capitală. Acestea pot fi cumpărate online, iar prețul variază între 100 și 700 de lei. Achiziționarea tichetelor se va face în baza codului personal de 13 cifre. Accesul gratuit fără bilet este permis pentru un singur copil cu vârsta de până la 6 ani, care va fi ținut în brațe de către adultul însoțitor cu bilet.
16:40
R. Moldova, patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: Etapele care au marcat parcursul european # Moldova1
La patru ani de la semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova continuă procesul formal de integrare, aflat în prezent în etapa negocierilor. Documentul depus la 3 martie 2022 a marcat inițierea oficială a procedurii de aderare, care presupune evaluări, condiționalități și alinierea treptată a legislației naționale la normele europene.
16:20
Râul Nistru, sub presiune: poluarea agricolă și debitul scăzut afectează grav ecosistemul # Moldova1
Problemele râului Nistru revin în prim-planul dezbaterilor publice, pe fondul presiunilor tot mai mari generate de poluarea agricolă, urbană și industrială, dar și de schimbările climatice. Participanții la o dezbatere publică au atras atenția că starea rețelei hidrografice este, pe alocuri, alarmantă, iar ecosistemul râului are de suferit. În același timp, autoritățile susțin că sunt în desfășurare acțiuni pentru îmbunătățirea managementului durabil al acestei resurse vitale.
16:20
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: „R. Moldova s-a afirmat ca un partener capabil să își respecte angajamentele” # Moldova1
Apartenența la o familie puternică, întemeiată pe solidaritate și sprijin reciproc, reprezintă o garanție a stabilității și păcii pentru Republica Moldova. Astăzi, la patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, țara se bucură de sprijinul celor 27 de state membre și al instituțiilor europene și s-a afirmat drept un partener capabil să implementeze reforme și să își respecte angajamentele. Declarațiile aparțin viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
16:00
Dorin Junghietu: „Moldova își întărește rolul de jucător energetic regional prin Coridorul Sudic de Gaze” # Moldova1
Republica Moldova își consolidează poziția pe harta energetică regională prin implicarea activă în Coridorul Sudic de Gaze, iar pentru luna martie a fost rezervată o capacitate record de transport al gazelor naturale pe Coridorul Vertical, echivalentă cu 2,4 milioane metri cubi pe zi. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la cea de-a 12-a reuniune ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, desfășurată la Baku.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.