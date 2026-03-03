Noi funcții și actualizări de design fac Volvo EX30 mai atractiv ca niciodată

19:00

Președintele Partidului Democrația Acasă este invitatul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA, la care am discutat toate scandalurile și lanțul de acuzații lansate la adresa sa în ultimele săptămâni de mai mulți exponenți ai guvernării, inclusiv amendat primită de la poliție, într-o dispută cu liderul PAS, Igor Grosu. Aflați din UNInterviu ce stă la baza războiului cu șeful IGP, prietenia cu George Simion, vizita în SUA, scandalul „drogurilor” de la Ștefan Vodă, premierul importat din Ucraina”, planuri la Primărie și Președinție, biletele de la Napoli și fraza „Costiuc este mult mai periculos decât Șor” - „Moș Caloș aici are dreptate”, răspunde deputatul.