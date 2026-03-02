(stop cadru) Cel mai bogat deputat PAS, întrebat cum a câștigat milioane în diasporă: „Am muncit mai repede decât alții”

16:50

Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța va lăsa bisericile în administrarea statului, există un risc real ca soarta lor să fie decisă fără a ține cont de opinia credincioșilor, fiind transferate către o altă mitropolie”. Ea se arată convinsă că „soarta fiecărei biserici trebuie decisă nu de miniștri, ci de enoriași — de cei care se roagă în ele”, de aceea a venit cu propuneri către ministrul Culturii.