(video) „M-a pupat Dumnezeu într-o ureche și le-am uitat într-un buzunar”. Costiuc, despre scandalul biletului din Italia: Un fals de toată splendoare, discutat 4 zile
UNIMEDIA, 2 martie 2026 22:10
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că scandalul legat de presupusa amendă pentru un bilet de autobuz în Italia este „un fals” orchestrat pentru a distrage atenția de la problemele reale din Republica Moldova. Acesta a afirmat în cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA că a solicitat oficial informații de la poliția italiană privind presupusul incident din 15 februarie, petrecut la Napoli, și spune că va face public răspunsul autorităților.
• • •
Acum 30 minute
22:10
(video) „M-a pupat Dumnezeu într-o ureche și le-am uitat într-un buzunar". Costiuc, despre scandalul biletului din Italia: Un fals de toată splendoare, discutat 4 zile
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că scandalul legat de presupusa amendă pentru un bilet de autobuz în Italia este „un fals” orchestrat pentru a distrage atenția de la problemele reale din Republica Moldova. Acesta a afirmat în cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA că a solicitat oficial informații de la poliția italiană privind presupusul incident din 15 februarie, petrecut la Napoli, și spune că va face public răspunsul autorităților.
Acum o oră
21:50
Tragedie la Rezina: Un tânăr de 21 de ani, găsit decedat după ce ar fi căzut de pe un pod # UNIMEDIA
Un tânăr de 21 de ani a fost găsit fără viață sub podul metalic care face legătura între orașul Rezina și localitatea Ciorna, după ce ar fi căzut de la înălțime. Oamenii legii investighează circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Acum 2 ore
21:30
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că marți, 3 martie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:20
Preşedintele Donald Trump a declarat luni dimineaţă pentru CNN, într-un interviu telefonic de nouă minute, că armata americană „îi face praf” pe iranieni - însă „marele val” de lovituri abia urmează. Trump susține că este surprins de atacurile Iranului împotriva țărilor din regiune și arată că aceste țări înclină tot mai mult să se implice în război și să atace la rândul lor Iranul, scrie presa română.
21:10
Anunțul CE, după reuniunea Colegiului pentru Securitate: Prioritățile executivului Uniunii Europene în contextul războiului din Iran # UNIMEDIA
Comisia Europeană anunţă, după reuniunea Colegiului pentru Securitate, că are ca priorităţi, sprijinirea statelor membre şi protejarea cetăţenilor UE împotriva consecinţelor negative ale evenimentelor din Orientul Mijlociu. Comisia consolidează monitorizarea riscurilor de perturbare a transporturilor, în special în jurul Strâmtorii Ormuz şi al Mării Roşii şi urmăreşte îndeaproape evoluţiile privind preţurile şi aprovizionarea şi va convoca săptpmâna viitoare un Grup operativ pentru energie cu statele membre. De asemenea, menţine un nivel ridicat de vigilenţă şi o cooperare strânsă cu Europol şi statele membre privind eventualele riscuri la adresa securităţii interne, scrie digi24.ro.
20:50
„Prezenta risc sporit pentru securitatea națională”: Un bărbat din Azerbaidjan, cu antecedente penale grave, a fost expulzat din Moldova # UNIMEDIA
Un bărbat din Azerbaidjan, care se afla ilegal în Republica Moldova și avea antecedente penale grave, a fost expulzat din țară.
Acum 4 ore
20:30
Mark Rutte: Europa este „absolut solidară” cu acțiunile SUA în Iran. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în războiul din Orientul Mijlociu # UNIMEDIA
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni pentru BBC că Europa este „absolut solidară” cu acțiunile Statelor Unite în Iran, scrie hotnews.ro.
20:10
Republica Moldova va avea parte, în luna martie 2026, de temperaturi apropiate de normalul perioadei și de un regim redus al precipitațiilor.
19:50
Andreea Bostanica a anunțat că va continua atacurile la adresa Iulianei Beregoi: „E momentul să răspundeți” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a lansat un nou atac pentru Iuliana Beregoi și familia ei. Influencerița s-a distanțat o perioadă de acest scandal, însă a anunțat că nu se va opri aici și a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare, scrie spynews.ro.
19:30
Alertă de securitate: Rachetele iraniene ar putea ajunge până în Europa, inclusiv în România. Avertismentul diplomației Israelului # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat luni, pe Instagram, o imagine care arată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene. Potrivit hărții prezentate, acestea ar putea ajunge până aproape de centrul Poloniei, iar România ar fi acoperită integral, scrie adevărul.ro.
19:00
UNInterviu cu Vasile Costiuc despre războiul cu Cernăuțeanu, grațierea viciată de Maia Sandu, prietenia cu Simion, planuri la primărie și Președinție: „Merg la administrația Trump, să spun ce face această guvernare” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Democrația Acasă este invitatul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA, la care am discutat toate scandalurile și lanțul de acuzații lansate la adresa sa în ultimele săptămâni de mai mulți exponenți ai guvernării, inclusiv amendat primită de la poliție, într-o dispută cu liderul PAS, Igor Grosu. Aflați din UNInterviu ce stă la baza războiului cu șeful IGP, prietenia cu George Simion, vizita în SUA, scandalul „drogurilor” de la Ștefan Vodă, premierul importat din Ucraina”, planuri la Primărie și Președinție, biletele de la Napoli și fraza „Costiuc este mult mai periculos decât Șor” - „Moș Caloș aici are dreptate”, răspunde deputatul.
18:50
Un bărbat a murit pe loc, după ce a fost lovit de un automobil în timp ce traversa strada, în seara zilei de 28 februarie, în apropierea localității Beriozchi, raionul Anenii Noi.
18:40
Soţia lui Ali Khamenei a murit în urma rănilor suferite: Cine a fost femeia care a stat 60 de ani alături de liderul suprem al Iranului # UNIMEDIA
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soţia liderului suprem al Iranului Ali Khamenei - ucis sâmbătă într-un raid aerian al SUA asupra reşedinţei sale din Teheran, a murit în urma rănilor suferite, scrie adevărul.ro.
Acum 6 ore
18:20
Moldoveni, trași pe sfoară cu mesaje „din partea MPay sau EVO”, despre o pretinsă taxă de drum restantă: Guvernul avertizează despre o nouă fraudă # UNIMEDIA
Guvernul avertizează cetățenii despre o schemă de fraudă care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. Astfel, dacă primiți mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunteți îndemnați să accesați un link, autoritățile recomandă să NU introduceți date personale sau bancare.
18:10
(foto) Gala Paralimpică 2025: Cine a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului din Moldova # UNIMEDIA
Comitetul Paralimpic din Republica Moldova l-a desemnat pe Ion Basoc cel mai bun sportiv paralimpic al anului 2025 din țara noastră. Anunțul a fost făcut în cadrul Galei Paralimpice, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
18:00
Aeroporturile din Dubai reiau parțial zborurile: Ce trebuie să știe moldovenii din EAU, care vor să revină acasă # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai.
17:50
(stop cadru) Cel mai bogat deputat PAS, întrebat cum a câștigat milioane în diasporă: „Am muncit mai repede decât alții” # UNIMEDIA
Cel mai bogat ales al poporului, Ilie Ionaș, deputat PAS, a divulgat „secretul” succesului său în domeniul afacerilor, pe care le are peste hotare. „Muncesc mai repede decât alții”, a spus parlamentarul, în cadrul unei investigații Cu Sens.
17:40
O altă vedetă din România suferă din cauza Aquafilling-ului: „Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din septembrie” # UNIMEDIA
După ce a dispărut de pe rețelele sale de socializare, Laurette Atindehou a făcut anunțul. A fost o victimă a intervențiilor non-chirurgicale, iar pentru o vreme bună a stat la pat. Chiar dacă a trecut mult timp de la efectuarea injecțiilor de beauty, se pare că procedurile au avut repercusiuni în prezent, iar Laurette a trebuit să treacă prin clipe de coșmar, scrie cancan.ro.
16:50
Adresare către ministrul Culturii. Irina Vlah: Cetăţenii multe pot răbda şi multe pot ierta, dar nu şi atunci când se atentează la biserică # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța va lăsa bisericile în administrarea statului, există un risc real ca soarta lor să fie decisă fără a ține cont de opinia credincioșilor, fiind transferate către o altă mitropolie”. Ea se arată convinsă că „soarta fiecărei biserici trebuie decisă nu de miniștri, ci de enoriași — de cei care se roagă în ele”, de aceea a venit cu propuneri către ministrul Culturii.
16:50
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, este invitatul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA. Premiera o puteți urmări la ora 19:00.
16:40
(foto) Mai multe trasee din țară, în lucru: Drumarii repară asfaltul, pe porțiunile distruse iarna # UNIMEDIA
Pe mai multe sectoare de drum din țară sunt efectuate lucrări de reparație, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În acest context, AND îndeamnă toți participanții la trafic să manifeste prudență sporită și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
Acum 8 ore
16:30
Uneori, marile schimbări în viață se strecoară spontan, într-o zi obișnuită și îți rescriu destinul în câteva secunde. Așa s-a întâmplat și în cazul Iuliei Buzu din Chișinău, care a câștigat 1 000 000 de lei cu un bilet al Loteriei Naționale, notează Ziua.md.
16:20
Ultima oră! Kievul a publicat proiectul pe embargo-ul asupra vinului, alcoolului etilic și strugurilor din Moldova # UNIMEDIA
Guvernul ucrainean pregătește un proiect de rezoluție privind licențierea importului de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la restricția temporară privind exportul de carne de pasăre ucraineană. Motivul este că acțiunile Republicii Moldova sunt considerate discriminatorii, disproporționate și o încălcare a normelor comerciale internaționale. Ucraina propune să răspundă cu instrumente juridice dacă Republica Moldova nu își revizuiește restricțiile. Activitatea se desfășoară ținând cont de rezultatele inspecțiilor, care au arătat că detectarea substanțelor interzise este nesistematică, anunță autoritățile de la Kiev.
16:10
Microinvest a semnat un acord de împrumut cu DFC pentru susținerea creșterii IMM-urilor din Moldova # UNIMEDIA
Microinvest a semnat un acord direct de împrumut cu Corporația pentru Finanțarea Dezvoltării din SUA (DFC), destinat consolidării și modernizării finanțării afacerilor în Republica Moldova. Acesta reprezintă cel mai mare împrumut contractat până în prezent de Microinvest, lider în creditarea nebancară în Moldova
16:10
(video) Vasile Josan a făcut turul Primăriei Chișinău: Vloggerul a vorbit cu consilierii lui Ceban, a aflat ce salarii au și a probat tribuna. Ce l-a întrebat pe edil # UNIMEDIA
Vloggerul Vasile Josan a fost în vizită la Primăria municipiului Chișinău, unde a arătat urmăritorilor săi cum arată o zi din activitatea instituției. Acesta a fost întâmpinat de consilierii edilului, Ion Bulgac și Victor Pruteanu.
16:10
(video) Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Urmează construcția celui de-al doilea # UNIMEDIA
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele”.
16:00
S-au căsătorit în cel mai mare secret, dar acum divorțează: Actrița celebră, părăsită de soțul ei la 7 luni de la marele pas # UNIMEDIA
Jaime King divorțează de cel de-al doilea soț al ei, Austin Sosa. El a depus actele de divorț de fosta actriță din „Hart of Dixie”, în vârstă de 46 de ani, joi, 22 ianuarie, potrivit unor documente publicate în presa americană, relatează Can Can.
16:00
(foto/video) Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” # UNIMEDIA
Ramiz Ansarov, pasionat de judo și promotor al modului de viață sănătos, a organizat un masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei.
15:50
Șeful Pentagonului face public scopul intervenției militare a SUA din Iran: Anunțul lui Pete Hegseth, după moartea a patru militari americani # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump anunțase că războiul SUA din Iran le va permite protestatarilor să dea jos guvernul de la Teheran și să își revendice țara. Secretarul Apărării a declarat luni, citat de Reuters, că schimbarea regimului nu este de fapt un scop, scrie HotNews.ro.
15:50
F.C. Zimbru Chișinău anunță transferul tânărului fotbalist moldovean Cristian Gonța. În vârstă de 20 de ani, fundașul stânga s-a alăturat echipei, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Politehnica UTM (Moldova).
15:30
(video) „Am muncit și am agonisit.” Top Cu Sens 5 cei mai bogați deputați din Parlament. Un ales PAS cu proprietăți de 92 mil. lei deschide clasamentul # UNIMEDIA
Case impunătoare, afaceri profitabile, mașini sau accesorii de lux, dar și conturi cu mai multe zerouri. Cu astfel de averi de zeci de milioane de lei se pot lăuda unii deputați din noul Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Echipa Cu Sens a analizat declarațiile de avere și interese personale ale tuturor celor 101 aleși ai poporului, depuse la validarea mandatului, și a realizat Top 5 cei mai bogați deputați. Detalii, în ancheta video.
15:20
(foto/video) Mii de euro plătesc moldovenii ca să vină acasă: Jenika Guțu, blocată în Dubai de războiul cu Iran, a dat 7 mii € ca să ajungă în Oman, apoi în Moldova # UNIMEDIA
Clipe stresante pentru influencerița Jenika Guțu. Tânăra, care se afla în vacanță în Dubai, urma să revină astăzi în Republica Moldova, însă zborul i-a fost anulat pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astfel, influencerița, împreună cu mama ei, a decis să plece spre Oman, în orașul Muscat, de unde intenționează să prindă un alt zbor spre casă. Potrivit acesteia, schimbarea traseului și noile bilete au generat costuri de aproximativ 7 mii de euro.
15:20
Maia Sandu, mesaj de Ziua comemorării victimelor războiului de pe Nistru: „Datorăm respect celor care au făcut posibil să trăim în pace și demnitate” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Marșul Memoriei, aducând un omagiu eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru din anul 1992. „Libertatea noastră a venit cu un preț greu. Datorăm respect și recunoștință celor care au făcut posibil să trăim în pace și demnitate”, a scris șefa statului pe rețele.
15:20
Franța, Germania și Marea Britanie, pregătite să apere statele din Golf de atacurile Iranului: „Vom lua măsuri defensive necesare și proporționale” # UNIMEDIA
Franța, Germania și Marea Britanie sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene, după atacurile recente cu rachete și drone ale Teheranului, scrie adevarul.ro.
15:20
Ex-deputatul Fiodor Gagauz, despre revenirea în politică: „Este o perioadă în care ar fi greșit să mă retrag complet” # UNIMEDIA
Fiodor Gagauz a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2014-2025 și dă de înțeles că nu a plecat definitiv din politică, iar în scurt timp va lua o decizie cu privire la activitatea sa.
15:00
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, luni, eliminarea unor oficiali de rang înalt din spionajul iranian, în urma unui atac de precizie asupra sediului Ministerului de Informații din Teheran, potrivit BBC, scrie hotnews.ro.
14:50
Mihai Popșoi pleacă mâine în Germania, apoi în Azerbaidjan: Cu cine va avea întrevederi ministrul Afacerilor Externe # UNIMEDIA
În perioada 3–5 martie, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Republica Federală Germania. Vizita are loc la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johan Wandephul. Pe 6 martie, vicepremierul va pleca la Baku, Republica Azerbaidjan.
14:50
Controlul digital la frontiera RM se extinde: Sistem EES, operațional la încă cinci puncte de trecere # UNIMEDIA
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la noi puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România, începând de astăzi, 2 martie 2026.
Acum 12 ore
14:30
Mihai Popșoi pleacă mâine în Germania, apoi în Azerbaidjan: Cu cine va avea întrevederi ministrul Afacerilor de Externe # UNIMEDIA
În perioada 3–5 martie, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Republica Federală Germania. Vizita are loc la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johan Wandephul. Pe 6 martie, vicepremierul va pleca la Baku, Republica Azerbaidjan.
14:10
(video) Gata cu eliberarea certificatelor de concediu medical pe hârtie: Acestea pot fi obținute doar online, din 1 martie. Care este procedura # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM), o soluție digitală care modernizează integral procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, gestionare și eliberare a certificatelor medicale.
13:50
(foto) „Două maluri, un sigur destin”. Socialiștii, cu flori la podul de la Vadul lui Vodă, în memoria eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru # UNIMEDIA
Socialiștii au depus flori la podul de la Vadul lui Vodă, marcând Ziua Memoriei eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru. „Păstrarea memoriei victimelor trebuie să unească societatea și să ne amintească de valoarea supremă — pacea”, a scris Igor Dodon pe rețele.
13:50
Prețul gazelor în Europa a crescut cu 25%, pe fondul crizei iraniene și blocajului din Strâmtoarea Ormuz # UNIMEDIA
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg, citat de presa română.
13:40
(video 18+) „Оттащи собаку, д*бил”: Un câine de rasă a atacat un maidanez, în timp ce proprietarul și doi bărbați au privit nepăsători scena, la Bălți # UNIMEDIA
Un incident șocant a avut loc în municipiul Bălți, unde un bărbat a fost filmat în timp ce și-ar fi pus câinele de luptă să atace un maidanez. Imaginile au stârnit valuri de critici din partea internauților, care au cerut tragerea la răspundere a făptașului.
13:30
Zeci de apeluri la ambasadele RM din Emiratele Arabe Unite, Israel și Qatar: Moldovenii cer asistență consulară, în timp ce atacurile în regiune continuă # UNIMEDIA
Mai mulți cetățeni moldoveni aflați în Israel, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite au solicitat asistență consulară, în contextul situației tensionate din Orientul Mijlociu, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.
13:30
(foto/video) Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului: Artista le-a făcut fanilor o surpriză de proporții, în timpul concertului # UNIMEDIA
Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului. Totul s-a întâmplat pe scena de la Sala Palatului din București. În timpul concertului, tenismenul a urcat pe scenă, iar cântăreața a apărut îmbrăcată în rochie de mireasă. Cei doi au făcut nunta în fața fanilor, iar momentul a fost unul emoționant, scrie CAN CAN.
13:30
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei, în Germania. Un gest nevinovat poate aduce sancțiuni severe # UNIMEDIA
În Germania, culegerea ghioceilor sălbatici este ilegală și poate atrage amenzi de până la 50.000 de euro, scrie protv.ro.
13:20
Zeci de apeluri la ambasadele RM din EImiratele Arabe Unite, Israel și Qatar: Moldovenii cer asistență consulară, în timp ce atacurile în regiune continuă # UNIMEDIA
Mai mulți cetățeni moldoveni aflați în Israel, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite au solicitat asistență consulară, în contextul situației tensionate din Orientul Mijlociu, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.
12:50
(foto/video) Mii de euro dau moldovenii ca să vină acasă: Jenika Guțu, blocată în Dubai de războiul cu Iran, a dat 7 mii € ca să ajungă în Oman, apoi în Moldova # UNIMEDIA
Clipe stresante pentru influencerița Jenika Guțu. Tânăra, care se afla în vacanță în Dubai, urma să revină astăzi în Republica Moldova, însă zborul i-a fost anulat pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astfel, influencerița, împreună cu mama ei, a decis să plece spre Oman, în orașul Muscat, de unde intenționează să prindă un alt zbor spre casă. Potrivit acesteia, schimbarea traseului și noile bilete au generat costuri de aproximativ 7 mii de euro.
12:30
Topul credibilității: Moldovenii au cea mai mare încredere în Lukașenko și Putin, iar Trump e la coadă. Pe ce loc s-a situat Nicușor Dan # UNIMEDIA
Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și cel de la Paris, Emmanuel Macron, ocupă primele trei locuri în topul politicienilor mondiali care se bucură de cea mai mare încredere din partea moldovenilor. În același timp, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, e la coada clasamentului, potrivit datelor Barometrului socio-politic, prezentat de IMAS. Pe ce trepte s-au situat Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vedeți mai jos.
12:20
(video) „Am stat la o masă cu cel care mi-a trimis „coletul”, la ziua ei de naștere”. Costețchi, audiată în dosarul sicrielor: Situația m-a terminat psihic # UNIMEDIA
Influencerița Daniela Costețchi a făcut noi declarații la o săptămână de tăcere după izbucnirea scandalului cu sicriele, afirmând că a fost audiată la Poliție timp de cinci ore pe caz și că a aflat că, fără să știe, a stat la aceeași masă cu persoana care i-ar fi adus „coletul” la poartă. „M-a terminat psihic și mi-a căzut cerul peste cap în momentul cela”, a mărturisit aceasta, spunând că întreaga situație a afectat-o profund.
