UNInterviu cu Vasile Costiuc despre războiul cu Cernăuțeanu, grațierea viciată de Maia Sandu, prietenia cu Simion, planuri la primărie și Președinție: „Merg la administrația Trump, să spun ce face această guvernare”
UNIMEDIA, 2 martie 2026 19:00
Președintele Partidului Democrația Acasă este invitatul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA, la care am discutat toate scandalurile și lanțul de acuzații lansate la adresa sa în ultimele săptămâni de mai mulți exponenți ai guvernării, inclusiv amendat primită de la poliție, într-o dispută cu liderul PAS, Igor Grosu. Aflați din UNInterviu ce stă la baza războiului cu șeful IGP, prietenia cu George Simion, vizita în SUA, scandalul „drogurilor” de la Ștefan Vodă, premierul importat din Ucraina”, planuri la Primărie și Președinție, biletele de la Napoli și fraza „Costiuc este mult mai periculos decât Șor” - „Moș Caloș aici are dreptate”, răspunde deputatul.
• • •
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:50
Un bărbat a murit pe loc, după ce a fost lovit de un automobil în timp ce traversa strada, în seara zilei de 28 februarie, în apropierea localității Beriozchi, raionul Anenii Noi.
18:40
Soţia lui Ali Khamenei a murit în urma rănilor suferite: Cine a fost femeia care a stat 60 de ani alături de liderul suprem al Iranului # UNIMEDIA
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soţia liderului suprem al Iranului Ali Khamenei - ucis sâmbătă într-un raid aerian al SUA asupra reşedinţei sale din Teheran, a murit în urma rănilor suferite, scrie adevărul.ro.
Acum 2 ore
18:20
Moldoveni, trași pe sfoară cu mesaje „din partea MPay sau EVO”, despre o pretinsă taxă de drum restantă: Guvernul avertizează despre o nouă fraudă # UNIMEDIA
Guvernul avertizează cetățenii despre o schemă de fraudă care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. Astfel, dacă primiți mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunteți îndemnați să accesați un link, autoritățile recomandă să NU introduceți date personale sau bancare.
18:10
(foto) Gala Paralimpică 2025: Cine a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului din Moldova # UNIMEDIA
Comitetul Paralimpic din Republica Moldova l-a desemnat pe Ion Basoc cel mai bun sportiv paralimpic al anului 2025 din țara noastră. Anunțul a fost făcut în cadrul Galei Paralimpice, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
18:00
Aeroporturile din Dubai reiau parțial zborurile: Ce trebuie să știe moldovenii din EAU, care vor să revină acasă # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai.
17:50
(stop cadru) Cel mai bogat deputat PAS, întrebat cum a câștigat milioane în diasporă: „Am muncit mai repede decât alții” # UNIMEDIA
Cel mai bogat ales al poporului, Ilie Ionaș, deputat PAS, a divulgat „secretul” succesului său în domeniul afacerilor, pe care le are peste hotare. „Muncesc mai repede decât alții”, a spus parlamentarul, în cadrul unei investigații Cu Sens.
17:40
O altă vedetă din România suferă din cauza Aquafilling-ului: „Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din septembrie” # UNIMEDIA
După ce a dispărut de pe rețelele sale de socializare, Laurette Atindehou a făcut anunțul. A fost o victimă a intervențiilor non-chirurgicale, iar pentru o vreme bună a stat la pat. Chiar dacă a trecut mult timp de la efectuarea injecțiilor de beauty, se pare că procedurile au avut repercusiuni în prezent, iar Laurette a trebuit să treacă prin clipe de coșmar, scrie cancan.ro.
Acum 4 ore
16:50
Adresare către ministrul Culturii. Irina Vlah: Cetăţenii multe pot răbda şi multe pot ierta, dar nu şi atunci când se atentează la biserică # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța va lăsa bisericile în administrarea statului, există un risc real ca soarta lor să fie decisă fără a ține cont de opinia credincioșilor, fiind transferate către o altă mitropolie”. Ea se arată convinsă că „soarta fiecărei biserici trebuie decisă nu de miniștri, ci de enoriași — de cei care se roagă în ele”, de aceea a venit cu propuneri către ministrul Culturii.
16:50
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, este invitatul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA. Premiera o puteți urmări la ora 19:00.
16:40
(foto) Mai multe trasee din țară, în lucru: Drumarii repară asfaltul, pe porțiunile distruse iarna # UNIMEDIA
Pe mai multe sectoare de drum din țară sunt efectuate lucrări de reparație, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În acest context, AND îndeamnă toți participanții la trafic să manifeste prudență sporită și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
16:30
Uneori, marile schimbări în viață se strecoară spontan, într-o zi obișnuită și îți rescriu destinul în câteva secunde. Așa s-a întâmplat și în cazul Iuliei Buzu din Chișinău, care a câștigat 1 000 000 de lei cu un bilet al Loteriei Naționale, notează Ziua.md.
16:20
Ultima oră! Kievul a publicat proiectul pe embargo-ul asupra vinului, alcoolului etilic și strugurilor din Moldova # UNIMEDIA
Guvernul ucrainean pregătește un proiect de rezoluție privind licențierea importului de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la restricția temporară privind exportul de carne de pasăre ucraineană. Motivul este că acțiunile Republicii Moldova sunt considerate discriminatorii, disproporționate și o încălcare a normelor comerciale internaționale. Ucraina propune să răspundă cu instrumente juridice dacă Republica Moldova nu își revizuiește restricțiile. Activitatea se desfășoară ținând cont de rezultatele inspecțiilor, care au arătat că detectarea substanțelor interzise este nesistematică, anunță autoritățile de la Kiev.
16:10
Microinvest a semnat un acord de împrumut cu DFC pentru susținerea creșterii IMM-urilor din Moldova # UNIMEDIA
Microinvest a semnat un acord direct de împrumut cu Corporația pentru Finanțarea Dezvoltării din SUA (DFC), destinat consolidării și modernizării finanțării afacerilor în Republica Moldova. Acesta reprezintă cel mai mare împrumut contractat până în prezent de Microinvest, lider în creditarea nebancară în Moldova
16:10
(video) Vasile Josan a făcut turul Primăriei Chișinău: Vloggerul a vorbit cu consilierii lui Ceban, a aflat ce salarii au și a probat tribuna. Ce l-a întrebat pe edil # UNIMEDIA
Vloggerul Vasile Josan a fost în vizită la Primăria municipiului Chișinău, unde a arătat urmăritorilor săi cum arată o zi din activitatea instituției. Acesta a fost întâmpinat de consilierii edilului, Ion Bulgac și Victor Pruteanu.
16:10
(video) Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Urmează construcția celui de-al doilea # UNIMEDIA
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele”.
16:00
S-au căsătorit în cel mai mare secret, dar acum divorțează: Actrița celebră, părăsită de soțul ei la 7 luni de la marele pas # UNIMEDIA
Jaime King divorțează de cel de-al doilea soț al ei, Austin Sosa. El a depus actele de divorț de fosta actriță din „Hart of Dixie”, în vârstă de 46 de ani, joi, 22 ianuarie, potrivit unor documente publicate în presa americană, relatează Can Can.
16:00
(foto/video) Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” # UNIMEDIA
Ramiz Ansarov, pasionat de judo și promotor al modului de viață sănătos, a organizat un masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei.
15:50
Șeful Pentagonului face public scopul intervenției militare a SUA din Iran: Anunțul lui Pete Hegseth, după moartea a patru militari americani # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump anunțase că războiul SUA din Iran le va permite protestatarilor să dea jos guvernul de la Teheran și să își revendice țara. Secretarul Apărării a declarat luni, citat de Reuters, că schimbarea regimului nu este de fapt un scop, scrie HotNews.ro.
15:50
F.C. Zimbru Chișinău anunță transferul tânărului fotbalist moldovean Cristian Gonța. În vârstă de 20 de ani, fundașul stânga s-a alăturat echipei, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Politehnica UTM (Moldova).
15:30
(video) „Am muncit și am agonisit.” Top Cu Sens 5 cei mai bogați deputați din Parlament. Un ales PAS cu proprietăți de 92 mil. lei deschide clasamentul # UNIMEDIA
Case impunătoare, afaceri profitabile, mașini sau accesorii de lux, dar și conturi cu mai multe zerouri. Cu astfel de averi de zeci de milioane de lei se pot lăuda unii deputați din noul Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Echipa Cu Sens a analizat declarațiile de avere și interese personale ale tuturor celor 101 aleși ai poporului, depuse la validarea mandatului, și a realizat Top 5 cei mai bogați deputați. Detalii, în ancheta video.
Acum 6 ore
15:20
(foto/video) Mii de euro plătesc moldovenii ca să vină acasă: Jenika Guțu, blocată în Dubai de războiul cu Iran, a dat 7 mii € ca să ajungă în Oman, apoi în Moldova # UNIMEDIA
Clipe stresante pentru influencerița Jenika Guțu. Tânăra, care se afla în vacanță în Dubai, urma să revină astăzi în Republica Moldova, însă zborul i-a fost anulat pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astfel, influencerița, împreună cu mama ei, a decis să plece spre Oman, în orașul Muscat, de unde intenționează să prindă un alt zbor spre casă. Potrivit acesteia, schimbarea traseului și noile bilete au generat costuri de aproximativ 7 mii de euro.
15:20
Maia Sandu, mesaj de Ziua comemorării victimelor războiului de pe Nistru: „Datorăm respect celor care au făcut posibil să trăim în pace și demnitate” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Marșul Memoriei, aducând un omagiu eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru din anul 1992. „Libertatea noastră a venit cu un preț greu. Datorăm respect și recunoștință celor care au făcut posibil să trăim în pace și demnitate”, a scris șefa statului pe rețele.
15:20
Franța, Germania și Marea Britanie, pregătite să apere statele din Golf de atacurile Iranului: „Vom lua măsuri defensive necesare și proporționale” # UNIMEDIA
Franța, Germania și Marea Britanie sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene, după atacurile recente cu rachete și drone ale Teheranului, scrie adevarul.ro.
15:20
Ex-deputatul Fiodor Gagauz, despre revenirea în politică: „Este o perioadă în care ar fi greșit să mă retrag complet” # UNIMEDIA
Fiodor Gagauz a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2014-2025 și dă de înțeles că nu a plecat definitiv din politică, iar în scurt timp va lua o decizie cu privire la activitatea sa.
15:00
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, luni, eliminarea unor oficiali de rang înalt din spionajul iranian, în urma unui atac de precizie asupra sediului Ministerului de Informații din Teheran, potrivit BBC, scrie hotnews.ro.
14:50
14:50
Controlul digital la frontiera RM se extinde: Sistem EES, operațional la încă cinci puncte de trecere # UNIMEDIA
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la noi puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România, începând de astăzi, 2 martie 2026.
14:30
14:10
(video) Gata cu eliberarea certificatelor de concediu medical pe hârtie: Acestea pot fi obținute doar online, din 1 martie. Care este procedura # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM), o soluție digitală care modernizează integral procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, gestionare și eliberare a certificatelor medicale.
13:50
(foto) „Două maluri, un sigur destin”. Socialiștii, cu flori la podul de la Vadul lui Vodă, în memoria eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru # UNIMEDIA
Socialiștii au depus flori la podul de la Vadul lui Vodă, marcând Ziua Memoriei eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru. „Păstrarea memoriei victimelor trebuie să unească societatea și să ne amintească de valoarea supremă — pacea”, a scris Igor Dodon pe rețele.
13:50
Prețul gazelor în Europa a crescut cu 25%, pe fondul crizei iraniene și blocajului din Strâmtoarea Ormuz # UNIMEDIA
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg, citat de presa română.
13:40
(video 18+) „Оттащи собаку, д*бил”: Un câine de rasă a atacat un maidanez, în timp ce proprietarul și doi bărbați au privit nepăsători scena, la Bălți # UNIMEDIA
Un incident șocant a avut loc în municipiul Bălți, unde un bărbat a fost filmat în timp ce și-ar fi pus câinele de luptă să atace un maidanez. Imaginile au stârnit valuri de critici din partea internauților, care au cerut tragerea la răspundere a făptașului.
13:30
13:30
(foto/video) Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului: Artista le-a făcut fanilor o surpriză de proporții, în timpul concertului # UNIMEDIA
Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului. Totul s-a întâmplat pe scena de la Sala Palatului din București. În timpul concertului, tenismenul a urcat pe scenă, iar cântăreața a apărut îmbrăcată în rochie de mireasă. Cei doi au făcut nunta în fața fanilor, iar momentul a fost unul emoționant, scrie CAN CAN.
13:30
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei, în Germania. Un gest nevinovat poate aduce sancțiuni severe # UNIMEDIA
În Germania, culegerea ghioceilor sălbatici este ilegală și poate atrage amenzi de până la 50.000 de euro, scrie protv.ro.
Acum 8 ore
13:20
12:50
12:30
Topul credibilității: Moldovenii au cea mai mare încredere în Lukașenko și Putin, iar Trump e la coadă. Pe ce loc s-a situat Nicușor Dan # UNIMEDIA
Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și cel de la Paris, Emmanuel Macron, ocupă primele trei locuri în topul politicienilor mondiali care se bucură de cea mai mare încredere din partea moldovenilor. În același timp, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, e la coada clasamentului, potrivit datelor Barometrului socio-politic, prezentat de IMAS. Pe ce trepte s-au situat Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vedeți mai jos.
12:20
(video) „Am stat la o masă cu cel care mi-a trimis „coletul”, la ziua ei de naștere”. Costețchi, audiată în dosarul sicrielor: Situația m-a terminat psihic # UNIMEDIA
Influencerița Daniela Costețchi a făcut noi declarații la o săptămână de tăcere după izbucnirea scandalului cu sicriele, afirmând că a fost audiată la Poliție timp de cinci ore pe caz și că a aflat că, fără să știe, a stat la aceeași masă cu persoana care i-ar fi adus „coletul” la poartă. „M-a terminat psihic și mi-a căzut cerul peste cap în momentul cela”, a mărturisit aceasta, spunând că întreaga situație a afectat-o profund.
12:20
Cum părăsesc bogaţii zona Golfului, pe fondul atacurilor iraniene. Zborurile ajung şi la 350.000 de dolari # UNIMEDIA
Riadul a devenit un principal centru de evacuare pentru locuitorii înstăriți și directorii executivi care doresc să părăsească Golful, pe fondul escaladării tensiunilor regionale, potrivit unui raport al Semafor, scrie observatornews.ro.
12:10
(video) Cel mai rapid Golden Buzz din istoria Românii au talent: Miruna Fecioru, vocea care a primit aprecierea la doar 5 secunde după prestație # UNIMEDIA
O apariție surprinzătoare, o voce care a umplut scena și o reacție rară din partea juriului, la Românii au talent. La doar câteva secunde după finalul prestației unei fetițe de 12 ani din Vaslui, care a reușit să cucerească publicul cu vocea ei, Mihai Bobonete a apăsat Golden Buzz, scrie protv.ro.
12:10
Plinul, tot mai costisitor: Prețul motorinei crește mâine cu 15 bani. Și benzina va fi mai scumpă # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energie a stabilit prețurile de comercializare la carburanți, aplicabile începând cu data de 3 martie 2026.
12:00
„Atacurile cu rachete și drone continuă.” MAE, informații de ultimă oră pentru moldovenii din Israel, EAU, Turcia, Iran, Liban, Azerbaijan și Qatar # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză a MAE activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Situația regională rămâne complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat.
12:00
(video) „Banda excavatoarelor” a jefuit un oficiu poștal înainte de plata pensiilor și a fugit cu 200.000 de euro, în Italia # UNIMEDIA
Un jaf de aproximativ 200.000 de euro a avut loc la oficiul poștal din Grammichele, unde mai mulți bărbați mascați au smuls două bancomate cu ajutorul unui excavator furat. Carabinierii analizează imaginile de supraveghere pentru a-i identifica pe autori relatează Libertatea.
12:00
(video) Ceban: PAS face scandal pe lucrările de pe strada Bucovina, deși drumul aparține Stăuceniului, iar primarul este din partidul lor # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a răspuns criticilor din partea PAS privind lucrările pe strada Bucovina, subliniind că drumul aparține orașului Stăuceni, iar primarul este din partidul lor. Ceban a explicat că lucrările au fost necesare pentru siguranța traficului, întrucât strada este foarte tranzitată și se află într-o stare avansată de degradare.
11:40
„Vă propunem alt challenge - выжить на 2000 лей”. Adrian Gavriliță, criticat după ce i-a provocat pe moldoveni să facă doar plăți online, timp de o lună # UNIMEDIA
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, le propune un challenge cetățenilor - să facă doar plăți electronice timp de (cel puțin) o lună. Provocarea pare să nu fie pe placul moldovenilor, care au comentat activ pe rețele. „Bodaprosti că nu ne provoacă să producem gaze”, „După ce terminați luna, propunem alt challenge - выжить на 2000 лей”, au scris internauții.
11:30
Michael Jackson revine în topuri, la 17 ani de la moartea sa: O piesă celebră a ajuns în Official Dance Singles Chart # UNIMEDIA
La 17 ani de la moartea sa, Michael Jackson a revenit în clasamente Marea Britanie, piesa lui „They Don’t Care About Us” intrând săptămâna asta în Official Dance Singles Chart pe locul 39, scrie Can Can.
11:30
11:30
(video) Ceban acuză PAS de „atac raider” asupra Primăriei Durlești: „Vor destituirea primăriței, ca să pună în funcție un reprezentat al partidului” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză PAS că încearcă să preia Primăria Durlești printr-un atac raider, punând în funcție un reprezentant al partidului fără votul cetățenilor. „Mai mare dezmăț și dezastru în acest sens cu indicații directe din clădirea Președenției nu a existat în Moldova până acum”, a menționat Ceban.
