Cinci membri ai unei familii au murit într-un incendiu provocat în Finlanda
Democracy.md, 3 martie 2026 17:10
Cinci membri ai unei familii somaleze au decedat marți dimineață într-un incendiu provocat într-un bloc de apartamente din Vantaa, la aproximativ 15 kilometri nord de Helsinki, Finlanda, potrivit poliției și informațiilor publicate de Le Figaro. Victimele sunt doi adulți cu vârste între 30 și 40 de ani și trei copii cu vârste între trei și […] Articolul Cinci membri ai unei familii au murit într-un incendiu provocat în Finlanda apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Acum 10 minute
17:10
Acum o oră
16:30
Arcul de Triumf va fi atent monitorizat de Primăria Chișinău, spune Ceban, pentru a evita întârzierile și problemele juridice # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea va urmări modul în care se vor desfășura lucrările de reabilitare a Arcului de Triumf, obiectiv aflat în prezent în administrarea Guvernului Republicii Moldova. „Vom monitoriza cum și când vor fi efectuate lucrările, sperăm ca acestea să se desfășoare eficient și fără întârzieri, așa cum am văzut […] Articolul Arcul de Triumf va fi atent monitorizat de Primăria Chișinău, spune Ceban, pentru a evita întârzierile și problemele juridice apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
16:00
Zelenski: Alegerile din Ucraina vor avea loc după sfârșitul războiului, nu în timpul armistițiului # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a clarificat poziția privind organizarea alegerilor, afirmând că acestea se vor desfășura doar după încheierea războiului și nu în perioada unui armistițiu temporar. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat revistei italiene „Corriere della Sera”, preluat de presa ucraineană. „Ideea principală este că putem organiza alegeri. Cu siguranță, acestea vor avea […] Articolul Zelenski: Alegerile din Ucraina vor avea loc după sfârșitul războiului, nu în timpul armistițiului apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Reprezentanțele diplomatice ale Republicii Moldova gestionează un aflux de cereri de evacuare și solicitări de informații din partea cetățenilor aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul situației de securitate din regiune. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Ambasada Moldovei în Israel a recepționat 17 cereri de evacuare, iar cea din Emiratele Arabe Unite – 96. În plus, sute […] Articolul Zeci de moldoveni cer sprijin pentru evacuarea din Israel și Emiratele Arabe Unite apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
14:50
PSRM propune ca statul să răscumpere pachetul majoritar al Portului Internațional Giurgiulești # Democracy.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat o inițiativă legislativă prin care propune ca statul să preia controlul asupra Portul Internațional Giurgiulești, prin răscumpărarea pachetului majoritar al operatorului portuar. Anunțul a fost făcut marți, 3 martie, de deputații socialiști Petru Burduja și Bogdan Țîrdea, care califică proiectul drept unul de importanță strategică pentru economia […] Articolul PSRM propune ca statul să răscumpere pachetul majoritar al Portului Internațional Giurgiulești apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
11:50
Discuții privind cooperarea în domeniul gazelor naturale au avut loc între ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, și omologul său din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, în marja Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, organizat la Baku. Cei doi oficiali au abordat mai multe teme cheie: Ministrul Dorin Junghietu a subliniat importanța unor politici pragmatice […] Articolul Moldova și Azerbaidjan discută consolidarea cooperării în sectorul gazelor naturale apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că „scenariul Durlești” ar urma să fie aplicat și în Codru, unde edilul ar fi vizat de tentative de înlocuire, deși este ales pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceban afirmă că, în Durlești, ar exista negocieri între consilieri pentru convocarea Consiliului local și desemnarea unui alt candidat susținut de […] Articolul Ion Ceban acuză presiuni politice asupra primăriilor din Codru și Durlești apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 8 ore
10:50
Urmărirea penală în dosarul Alternativa Clinic a fost încheiată. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă până la 15 ani de închisoare # Democracy.md
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de […] Articolul Urmărirea penală în dosarul Alternativa Clinic a fost încheiată. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Asociația Forța Fermierilor atrage atenția că, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, majorarea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar sectorul agricol din Republica Moldova va resimți puternic aceste creșteri. Într-o scrisoare oficială transmisă Guvernului, Parlamentului și Comisiei agricultură și industrie, organizația subliniază că piețele energetice globale sunt afectate de criza internațională, ceea ce va […] Articolul Fermierii moldoveni avertizează: scumpirea motorinei amenință agricultura apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Nouă funcții vacante la Curtea Supremă de Justiție: doar 11 judecători activează din 20 prevăzuți # Democracy.md
Nouă posturi de judecător sunt în prezent vacante la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), unde își desfășoară activitatea doar 11 magistrați din totalul de 20 prevăzuți în schema instituțională. Potrivit IPN, instanța supremă confirmă existența deficitului de cadre. Dintre cei 11 judecători aflați în funcție, șase sunt titulari permanenți care au trecut evaluarea realizată de […] Articolul Nouă funcții vacante la Curtea Supremă de Justiție: doar 11 judecători activează din 20 prevăzuți apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Conducerea Adunarea Populară a Găgăuziei a înaintat către Comisia Electorală Centrală (CEC) două proiecte de hotărâre care ar urma să contribuie la soluționarea impasului politic și juridic privind organizarea alegerilor pentru legislativul regional. Potrivit unui comunicat al deputaților locali, inițiativele legislative vizează reglementarea particularităților juridice ce țin de organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară […] Articolul Blocaj electoral în Găgăuzia: Două proiecte de hotărâre, transmise CEC pentru aviz apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
17:50
Ion Ceban: Chișinău va prezenta proiecte strategice pentru extinderea și modernizarea școlilor # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că săptămâna aceasta vor fi prezentate mai multe proiecte strategice pentru capitală, concentrate pe dezvoltarea sistemului educațional. Marți, autoritățile municipale vor detalia investițiile planificate în extinderea rețelei școlare, deschiderea de noi grupe și proiectele de construcție, oferind o imagine clară asupra modului în care este gestionată creșterea numărului […] Articolul Ion Ceban: Chișinău va prezenta proiecte strategice pentru extinderea și modernizarea școlilor apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Soția liderului suprem iranian Ali Khamenei a decedat după atacurile americano-israeliene # Democracy.md
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soția liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a murit luni, 2 martie, după ce a intrat în comă ca urmare a atacurilor americano-israeliene care au vizat locuința sa, potrivit relatărilor presei iraniene, citate de Antena 3 CNN. Ea avea 78 de ani și a fost singura soție a lui Ali Khamenei, cei […] Articolul Soția liderului suprem iranian Ali Khamenei a decedat după atacurile americano-israeliene apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
17:20
34 de ani de la tragedia de pe Nistru: Între tăcerea trecutului și nevoia de predictibilitate pentru familii # Democracy.md
Marcarea a 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru a readus în atenția publică necesitatea unei abordări pragmatice în procesul de reglementare transnistreană. Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a subliniat într-o intervenție publică faptul că tragedia din 1992 nu trebuie privită doar ca o pagină de istorie, ci ca o […] Articolul 34 de ani de la tragedia de pe Nistru: Între tăcerea trecutului și nevoia de predictibilitate pentru familii apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Un băiat de 10 ani din China și-a dat în judecată tatăl pentru a-i recupera economiile # Democracy.md
Un caz neobișnuit a stârnit indignare în China după ce Xiaohui, un băiat de 10 ani din Zhengzhou, provincia Henan, și-a dat în judecată propriul tată. Motivul: tatăl său a cheltuit economiile copilului fără acordul acestuia și a refuzat să i le restituie. Banii, depuși de-a lungul anilor în contul bancar al copilului sub formă […] Articolul Un băiat de 10 ani din China și-a dat în judecată tatăl pentru a-i recupera economiile apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Primăria municipiului Chișinău a creat o structură nouă, denumită Comitetul pentru planificare, monitorizare și evaluare strategică, care va coordona procese interne ale instituției și va gestiona dialogul cu Parlamentul în contextul reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban pe 2 martie, în cadrul unei ședințe operative a serviciilor municipale. Potrivit […] Articolul Ion Ceban anunță crearea unui Comitet pentru planificare și monitorizare strategică apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
CUB acuză presiuni în cazul primarului din Durlești: Eleonora Șaran, plasată în arest preventiv # Democracy.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a lansat un apel către comunitatea națională și internațională, precum și către partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, în legătură cu acțiunile autorităților împotriva primarului orașului Durlești și vicepreședintei formațiunii, Eleonora Șaran. Reprezentanții CUB au amintit că, pe 27 februarie, Eleonora Șaran și mai mulți angajați ai Primăriei Durlești au […] Articolul CUB acuză presiuni în cazul primarului din Durlești: Eleonora Șaran, plasată în arest preventiv apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Emiratele Arabe Unite închid ambasada din Iran după atacurile cu rachete ale Teheranului # Democracy.md
Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat închiderea ambasadei lor din Teheran și retragerea ambasadorului, împreună cu întreg personalul misiunii diplomatice, ca reacție la atacurile cu rachete lansate de Iran asupra teritoriului EAU. Ministerul Afacerilor Externe de la Abu Dhabi a precizat că loviturile iraniene au vizat obiective civile, inclusiv zone rezidențiale, aeroporturi, porturi și infrastructură […] Articolul Emiratele Arabe Unite închid ambasada din Iran după atacurile cu rachete ale Teheranului apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
CEC a stabilit data referendumului pentru revocarea primarului comunei Sadâc: 17 mai 2026 # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat, în ședința de astăzi, că referendumul local privind revocarea primarului comunei Sadâc, raionul Cantemir, va avea loc pe 17 mai 2026. Decizia vine după ce, prin hotărârea CEC nr. 4264 din 22 decembrie 2025, a fost constituit un grup de inițiativă format din 22 de persoane pentru colectarea semnăturilor […] Articolul CEC a stabilit data referendumului pentru revocarea primarului comunei Sadâc: 17 mai 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Conflictul din Orientul Mijlociu se apropie de Cipru: baza RAF Akrotiri atacată de dronă # Democracy.md
Baza militară britanică RAF Akrotiri a fost vizată luni, la miezul nopții, de o dronă suspectă, au anunțat autoritățile britanice. Potrivit Ministerului Apărării, nu au existat victime, iar forțele militare au reacționat imediat pentru a proteja personalul. „Nivelul de protecție al trupelor noastre din regiune este la cel mai înalt grad. Situația este în desfășurare […] Articolul Conflictul din Orientul Mijlociu se apropie de Cipru: baza RAF Akrotiri atacată de dronă apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
„Moldova merită un lider, nu un spectator”: Victoria Furtună critică absența Președinției privind criza globală # Democracy.md
Victoria Furtună critică absența unei poziții oficiale a Republicii Moldova în raport cu tensiunile internaționale recente, acuzând guvernarea de „retragere” în locul exercitării actului de conducere. Aceasta susține că, în momente de criză globală, tăcerea instituțiilor statului nu reprezintă neutralitate, ci o lipsă de asumare față de cetățeni. Furtună a subliniat că Moldova, deși este […] Articolul „Moldova merită un lider, nu un spectator”: Victoria Furtună critică absența Președinției privind criza globală apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Concediile medicale devin digitale în Republica Moldova: certificatele nu mai sunt pe hârtie # Democracy.md
Începând cu 1 martie 2026, toate certificatele de concediu medical în Republica Moldova sunt emise exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu mai trebuie să prezinte documente tipărite angajatorilor, iar informațiile privind inițierea, prelungirea sau închiderea concediului medical sunt transmise automat atât pacientului, cât și angajatorului. Noua platformă, „Portalul certificatelor de concediu medical”, a fost […] Articolul Concediile medicale devin digitale în Republica Moldova: certificatele nu mai sunt pe hârtie apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Ion Ceban despre intervențiile pe strada Bucovina: „Am acționat pentru siguranța șoferilor” # Democracy.md
Primarul general al Chișinău, Ion Ceban, a declarat că strada Bucovina nu se află în gestiunea municipalității Chișinău, ci aparține orașului Stăuceni. Reacția vine după ce reprezentanți ai Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au criticat intervențiile realizate pe acest tronson, indicând, potrivit edilului, în mod eronat administrația responsabilă. Ceban a precizat că este vorba despre […] Articolul Ion Ceban despre intervențiile pe strada Bucovina: „Am acționat pentru siguranța șoferilor” apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Criză majoră în Orientul Mijlociu: Ayatolahul Khamenei ucis, Iranul și Israelul schimbă atacuri aeriene # Democracy.md
Ayatolahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iran, a fost ucis în biroul său în urma bombardamentelor comune americane și israeliene, anunță televiziunea de stat iraniană. În replică, Gărzile Revoluționare Islamice au promis o răzbunare devastatoare împotriva bazelor americane și a Israelului. În contextul de urgență, un consiliu interimar de conducere a fost desemnat până la […] Articolul Criză majoră în Orientul Mijlociu: Ayatolahul Khamenei ucis, Iranul și Israelul schimbă atacuri aeriene apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Sistemul EES devine operațional la mai multe puncte de frontieră dintre Republica Moldova și România # Democracy.md
Începând cu 2 martie, Uniunea Europeană pune în aplicare Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Măsura vizează punctele Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar). Potrivit autorităților, sistemul EES se aplică cetățenilor statelor terțe care călătoresc în spațiul UE pentru șederi […] Articolul Sistemul EES devine operațional la mai multe puncte de frontieră dintre Republica Moldova și România apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Republica Moldova va găzdui, în luna iunie, la Chișinău, trei reuniuni economice de anvergură: o conferință dedicată investițiilor, un summit regional privind conectivitatea și un forum axat pe digitalizare. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de ministrul Economiei și Digitalizării, Eugen Osmoschescu, după întrevederi cu reprezentanți ai Comisia Europeană și ai Parlamentul European. Potrivit oficialului, […] Articolul Trei evenimente economice majore vor avea loc la Chișinău în luna iunie apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a lansat un apel public pentru reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, după ce procesul a fost reluat recent în urma unei pauze de un an. Politiciana a criticat dur lipsa de rezultate de până acum, calificând negocierile anterioare drept o „imitație a procesului de reintegrare”. Deși […] Articolul „Ajunge cu procesele tergiversate”: propuneri noi pentru reintegrarea țării apare prima dată în DemocracyMD.
27 februarie 2026
18:40
Anton Djaliabov, vicepreședinte al consiliului de administrație al Gazprom Neft, a fost arestat la Sankt Petersburg sub acuzația de luare de mită în valoare de aproximativ 29 de milioane de ruble, informează Meduza. După reținere, acesta a fost transportat la Moscova, unde instanța urmează să decidă măsura preventivă care i se va aplica. Potrivit anchetei, […] Articolul Vicepreședintele Gazprom Neft, reținut pentru presupusă luare de mită apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Mama adolescentului mort la Boldurești: „Mi-aș fi dorit ca Ciochină să fie prezent în sala de judecată” # Democracy.md
Sentința în cazul tragediei de la Boldurești, în care un băiat de 14 ani și-a pierdut viața, a fost pronunțată vineri, 27 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Fostul primar Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru provocarea accidentului mortal și părăsirea locului faptei, incident petrecut în februarie 2024, când […] Articolul Mama adolescentului mort la Boldurești: „Mi-aș fi dorit ca Ciochină să fie prezent în sala de judecată” apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Producția de carne de porc din Moldova atinge cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii # Democracy.md
În 2025, producția de carne de porc în Republica Moldova a înregistrat cea mai mică valoare din ultimii 20 de ani, fiind afectată în mod direct de două focare de pestă porcină africană, potrivit analizei expertului economic Veaceslav Ioniță. Dacă în 2024 sectorul ajunsese la un nivel record de aproximativ 39.000 de tone, anul trecut […] Articolul Producția de carne de porc din Moldova atinge cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Laptele în vrac din Ucraina, verificat integral de ANSA după depistarea antibioticelor în furaje # Democracy.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis ca toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina să fie supuse unor verificări obligatorii, după ce pe 23 februarie a emis un ordin care modifică documentul anterior referitor la controalele la frontieră. Potrivit noii reglementări, subdiviziunile teritoriale ale ANSA vor monitoriza și vor preleva probe […] Articolul Laptele în vrac din Ucraina, verificat integral de ANSA după depistarea antibioticelor în furaje apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Poliția monitorizează apelurile online la protest: Nu există notificări oficiale pentru un eveniment public # Democracy.md
Poliția anunță că urmărește informațiile distribuite pe rețelele sociale care fac referire la posibile acțiuni de protest sau destabilizare, în condițiile în care, până în prezent, nu a fost depusă nicio notificare oficială privind organizarea unei manifestații publice. Reprezentanții instituției subliniază că dreptul la libera exprimare este garantat, iar forțele de ordine au obligația de […] Articolul Poliția monitorizează apelurile online la protest: Nu există notificări oficiale pentru un eveniment public apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Ucraina primește un nou sprijin financiar major, la patru ani de la începutul invaziei ruse. Consiliul executiv al Fondul Monetar Internațional a aprobat un împrumut de 8,1 miliarde de dolari pentru Kiev, iar prima tranșă, de 1,5 miliarde de dolari, va fi trimisă imediat. Potrivit The Guardian, acordul este pe patru ani și face parte […] Articolul FMI a aprobat un împrumut de 8.100.000.000 de dolari pentru Kiev apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Autoritățile române au trimis în judecată pe Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, sub acuzația de tentativă de trădare. Procurorii susțin că acesta ar fi transmis informații clasificate unor ofițeri din Belarus și ar fi păstrat ilegal documente secrete care ar fi putut afecta securitatea națională. […] Articolul Fost adjunct al SIS din Moldova, judecat în România pentru tentativă de trădare apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Primăria Chișinău, prin Direcția Mobilitate Urbană, va semna astăzi un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pe teren municipal destinată îmbarcării și debarcării pasagerilor care se deplasează spre sau dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. Autoritățile au precizat că, dacă va fi […] Articolul Chișinău: Primăria investește în sens giratoriu și platformă pentru Aeroport apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a comentat, într-o conferință de presă la Moscova, noile cerințe ale Ministerului Culturii din Republica Moldova privind invitația artiștilor străini, în special din statele CSI, la spectacole, concerte și festivaluri. Zaharova a afirmat că măsurile autorităților de la Chișinău ar viza îngreunarea accesului artiștilor […] Articolul Rusia critică politicile Chișinăului față de artiștii ruși și CSI apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Primăria Municipiului Chișinău implementează în prezent un portofoliu de 30 de proiecte europene, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro (aproximativ 4,5 miliarde de lei), cu sprijinul Uniunii Europene, prin granturi și alte instrumente de finanțare externă, a anunțat Mihai Cebotar, șeful Direcției Relații Externe a Primăriei. Potrivit oficialului, 17 proiecte sunt […] Articolul Proiecte UE în municipiul Chișinău: digitalizare și dezvoltare durabilă apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
500 de saci cu rămășițe umane au fost descoperiți în gropi comune lângă un stadion al Cupei Mondiale, în Mexic # Democracy.md
Cel puțin 12 gropi comune au fost descoperite în apropierea stadionului Akron din zona metropolitană Guadalajara, statul Jalisco, Mexic, una dintre locațiile care va găzdui meciuri la Cupa Mondială 2026, conform cotidianului spaniol El País. Aceste descoperiri șocante, care au început să iasă la lumină în februarie 2025, au dezvăluit sute de saci cu rămășițe […] Articolul 500 de saci cu rămășițe umane au fost descoperiți în gropi comune lângă un stadion al Cupei Mondiale, în Mexic apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Susținere pentru producătorii locali la târgurile de primăvară organizate de Primăria Chișinău # Democracy.md
Primăria Chișinău anunță organizarea unei serii de iarmaroace în weekendul 28 februarie – 1 martie, o inițiativă menită să aducă produsele și mărfurile autohtone mai aproape de consumatori și să ofere un sprijin direct producătorilor locali. Capitala intră astfel în atmosfera sărbătorilor de primăvară, oferind locuitorilor spații dedicate comerțului tradițional în mai multe sectoare ale […] Articolul Susținere pentru producătorii locali la târgurile de primăvară organizate de Primăria Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM) intenționează să acopere costurile preluării Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova, prin achiziția operatorului ICS Danube Logistics, printr-o majorare de capital de 281,6 milioane de lei, informează profit.ro. Operațiunea, care urmează a fi discutată la finalul lunii martie, presupune emiterea de noi acțiuni și creșterea capitalului social […] Articolul Portul Giurgiulești ar putea fi preluat de APM România apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Bijuterii și obiecte rare ascunse, depistate de polițiștii de frontieră la Palanca și Briceni # Democracy.md
Polițiștii de frontieră din Republica Moldova, în colaborare cu funcționarii vamali și autoritățile omoloage din Ucraina, au depistat recent două cazuri de transport de bunuri nedeclarate la punctele de trecere a frontierei, transmite Poliția de Frontieră. Primul incident a fost înregistrat la PTF „Palanca-Maiaki-Udobnoe”, unde un autoturism de model Lexus, condus de un cetățean ucrainean […] Articolul Bijuterii și obiecte rare ascunse, depistate de polițiștii de frontieră la Palanca și Briceni apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Președintele Forumului Economic Mondial, Borge Brende, demisionează în urma anchetei privind legăturile cu Jeffrey Epstein # Democracy.md
Președintele Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, norvegianul Borge Brende, și-a anunțat joi demisia, pe fondul unei anchete interne legate de conexiunile sale cu miliardarul american Jeffrey Epstein, implicat în traficul sexual al unor minore pentru elite politice și de afaceri. „După o reflecție atentă, am decis să demisionez din funcția de președinte și […] Articolul Președintele Forumului Economic Mondial, Borge Brende, demisionează în urma anchetei privind legăturile cu Jeffrey Epstein apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi va fi judecat, fiind acuzat că ar fi permis evacuarea apelor uzate neepurate direct în râul Bâc. Potrivit Procuraturii Căușeni, Oficiul Anenii Noi, faptele investigate s-ar fi produs în perioada 2024–2025, în contextul prestării serviciilor către consumatori. Conform analizelor de laborator realizate de Agenția de […] Articolul Dosar penal pentru poluare: un administrator riscă până la 5 ani de închisoare apare prima dată în DemocracyMD.
26 februarie 2026
17:50
36 de minori exploatați în traficul de droguri în 2025: crește numărul cazurilor și al dosarelor penale # Democracy.md
În 2025, 36 de minori au fost implicați în traficul de droguri, fiind exploatați de traficanți, a anunțat ministra Daniella Misail-Nichitin în fața Parlamentului. Aceasta a precizat că numărul dosarelor pentru infracțiuni legate de droguri a crescut semnificativ, de la 994 în 2023 la 1.347 în 2025. Totodată, autoritățile au documentat anul trecut 50 de […] Articolul 36 de minori exploatați în traficul de droguri în 2025: crește numărul cazurilor și al dosarelor penale apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Procurorii DIICOT au efectuat joi descinderi la un club de noapte din Sectorul 5 al Capitalei, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2018, patru suspecți ar fi pus bazele unei grupări de criminalitate organizată în municipiul București, la care […] Articolul Percheziții de amploare la București:acuzații grave de trafic și proxenetism apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Măsuri drastice propuse în Parlament după ce un condamnat grațiat a fost implicat în organizarea unor asasinate # Democracy.md
Un decret de grațiere emis în 2022 stârnește controverse, după ce persoana vizată, condamnată anterior pentru trafic de droguri, este acum suspectată de implicare în organizarea unor crime la comandă. Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat inițierea unei anchete după scandalul legat de grațierea unui condamnat pentru trafic de droguri în 2022. Astăzi, […] Articolul Măsuri drastice propuse în Parlament după ce un condamnat grațiat a fost implicat în organizarea unor asasinate apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Liderul „Moldova Mare” cere suspendarea președintelui: „Refuză iertarea pentru cei vulnerabili și oferă clemență celor care distrug vieți” # Democracy.md
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat instituirea unui moratoriu privind grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri și crearea unei comisii parlamentare de anchetă, în contextul scandalului provocat de un decret prezidențial din 2022. Politiciana a criticat dur modul în care sunt selectați beneficiarii clemenței de stat, propunând totodată contestarea decretelor la Curtea […] Articolul Liderul „Moldova Mare” cere suspendarea președintelui: „Refuză iertarea pentru cei vulnerabili și oferă clemență celor care distrug vieți” apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
România se pregătește să găzduiască pe 13 mai la București Summitul B9+, care reunește statele de pe flancul estic al NATO și se concentrează pe securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, transmite Antena 3 CNN. Potrivit surselor de la Cotroceni, președintele american Donald Trump este invitat la reuniune, însă există posibilitatea ca acesta să fie […] Articolul Donald Trump și Volodimir Zelenski, invitați la summitul B9+ de la București apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați # Democracy.md
Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția clară împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 dosare pentru cele două funcții vacante în […] Articolul Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Negocieri între Chișinău și Tiraspol, cu implicarea OSCE și a reprezentantului special al Ucrainei # Democracy.md
Reprezentanții fostului format „5+2” participă joi la o întâlnire între negociatorii de la Chișinău și Tiraspol, Valeriu Chiveri și Vitali Ignatiev, organizată la biroul Misiunii OSCE din Tiraspol. La discuții este prezent și Marko Șevcenko, Reprezentantul Special al Ucrainei pentru Reglementarea Transnistreană, sosit de la Kiev, precum și diplomați ai OSCE, Rusiei, Ucrainei, Statelor Unite […] Articolul Negocieri între Chișinău și Tiraspol, cu implicarea OSCE și a reprezentantului special al Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
