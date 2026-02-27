Laptele în vrac din Ucraina, verificat integral de ANSA după depistarea antibioticelor în furaje
Democracy.md, 27 februarie 2026 16:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis ca toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina să fie supuse unor verificări obligatorii, după ce pe 23 februarie a emis un ordin care modifică documentul anterior referitor la controalele la frontieră. Potrivit noii reglementări, subdiviziunile teritoriale ale ANSA vor monitoriza și vor preleva probe
• • •
Acum 30 minute
16:00
Laptele în vrac din Ucraina, verificat integral de ANSA după depistarea antibioticelor în furaje
Acum o oră
15:20
Poliția monitorizează apelurile online la protest: Nu există notificări oficiale pentru un eveniment public # Democracy.md
Poliția anunță că urmărește informațiile distribuite pe rețelele sociale care fac referire la posibile acțiuni de protest sau destabilizare, în condițiile în care, până în prezent, nu a fost depusă nicio notificare oficială privind organizarea unei manifestații publice. Reprezentanții instituției subliniază că dreptul la libera exprimare este garantat, iar forțele de ordine au obligația de
15:20
Ucraina primește un nou sprijin financiar major, la patru ani de la începutul invaziei ruse. Consiliul executiv al Fondul Monetar Internațional a aprobat un împrumut de 8,1 miliarde de dolari pentru Kiev, iar prima tranșă, de 1,5 miliarde de dolari, va fi trimisă imediat. Potrivit The Guardian, acordul este pe patru ani și face parte
Acum 2 ore
14:50
Autoritățile române au trimis în judecată pe Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, sub acuzația de tentativă de trădare. Procurorii susțin că acesta ar fi transmis informații clasificate unor ofițeri din Belarus și ar fi păstrat ilegal documente secrete care ar fi putut afecta securitatea națională.
14:20
Primăria Chișinău, prin Direcția Mobilitate Urbană, va semna astăzi un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pe teren municipal destinată îmbarcării și debarcării pasagerilor care se deplasează spre sau dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. Autoritățile au precizat că, dacă va fi
Acum 4 ore
13:40
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a comentat, într-o conferință de presă la Moscova, noile cerințe ale Ministerului Culturii din Republica Moldova privind invitația artiștilor străini, în special din statele CSI, la spectacole, concerte și festivaluri. Zaharova a afirmat că măsurile autorităților de la Chișinău ar viza îngreunarea accesului artiștilor
13:30
Primăria Municipiului Chișinău implementează în prezent un portofoliu de 30 de proiecte europene, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro (aproximativ 4,5 miliarde de lei), cu sprijinul Uniunii Europene, prin granturi și alte instrumente de finanțare externă, a anunțat Mihai Cebotar, șeful Direcției Relații Externe a Primăriei. Potrivit oficialului, 17 proiecte sunt
13:30
500 de saci cu rămășițe umane au fost descoperiți în gropi comune lângă un stadion al Cupei Mondiale, în Mexic # Democracy.md
Cel puțin 12 gropi comune au fost descoperite în apropierea stadionului Akron din zona metropolitană Guadalajara, statul Jalisco, Mexic, una dintre locațiile care va găzdui meciuri la Cupa Mondială 2026, conform cotidianului spaniol El País. Aceste descoperiri șocante, care au început să iasă la lumină în februarie 2025, au dezvăluit sute de saci cu rămășițe
12:50
Susținere pentru producătorii locali la târgurile de primăvară organizate de Primăria Chișinău # Democracy.md
Primăria Chișinău anunță organizarea unei serii de iarmaroace în weekendul 28 februarie – 1 martie, o inițiativă menită să aducă produsele și mărfurile autohtone mai aproape de consumatori și să ofere un sprijin direct producătorilor locali. Capitala intră astfel în atmosfera sărbătorilor de primăvară, oferind locuitorilor spații dedicate comerțului tradițional în mai multe sectoare ale
12:30
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM) intenționează să acopere costurile preluării Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova, prin achiziția operatorului ICS Danube Logistics, printr-o majorare de capital de 281,6 milioane de lei, informează profit.ro. Operațiunea, care urmează a fi discutată la finalul lunii martie, presupune emiterea de noi acțiuni și creșterea capitalului social
Acum 6 ore
12:00
Bijuterii și obiecte rare ascunse, depistate de polițiștii de frontieră la Palanca și Briceni # Democracy.md
Polițiștii de frontieră din Republica Moldova, în colaborare cu funcționarii vamali și autoritățile omoloage din Ucraina, au depistat recent două cazuri de transport de bunuri nedeclarate la punctele de trecere a frontierei, transmite Poliția de Frontieră. Primul incident a fost înregistrat la PTF „Palanca-Maiaki-Udobnoe", unde un autoturism de model Lexus, condus de un cetățean ucrainean
11:00
Președintele Forumului Economic Mondial, Borge Brende, demisionează în urma anchetei privind legăturile cu Jeffrey Epstein # Democracy.md
Președintele Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, norvegianul Borge Brende, și-a anunțat joi demisia, pe fondul unei anchete interne legate de conexiunile sale cu miliardarul american Jeffrey Epstein, implicat în traficul sexual al unor minore pentru elite politice și de afaceri. „După o reflecție atentă, am decis să demisionez din funcția de președinte și
Acum 8 ore
10:10
Administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi va fi judecat, fiind acuzat că ar fi permis evacuarea apelor uzate neepurate direct în râul Bâc. Potrivit Procuraturii Căușeni, Oficiul Anenii Noi, faptele investigate s-ar fi produs în perioada 2024–2025, în contextul prestării serviciilor către consumatori. Conform analizelor de laborator realizate de Agenția de
Acum 24 ore
17:50
36 de minori exploatați în traficul de droguri în 2025: crește numărul cazurilor și al dosarelor penale # Democracy.md
În 2025, 36 de minori au fost implicați în traficul de droguri, fiind exploatați de traficanți, a anunțat ministra Daniella Misail-Nichitin în fața Parlamentului. Aceasta a precizat că numărul dosarelor pentru infracțiuni legate de droguri a crescut semnificativ, de la 994 în 2023 la 1.347 în 2025. Totodată, autoritățile au documentat anul trecut 50 de
17:00
Procurorii DIICOT au efectuat joi descinderi la un club de noapte din Sectorul 5 al Capitalei, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2018, patru suspecți ar fi pus bazele unei grupări de criminalitate organizată în municipiul București, la care
16:50
Măsuri drastice propuse în Parlament după ce un condamnat grațiat a fost implicat în organizarea unor asasinate # Democracy.md
Un decret de grațiere emis în 2022 stârnește controverse, după ce persoana vizată, condamnată anterior pentru trafic de droguri, este acum suspectată de implicare în organizarea unor crime la comandă. Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat inițierea unei anchete după scandalul legat de grațierea unui condamnat pentru trafic de droguri în 2022. Astăzi,
Ieri
15:20
Liderul „Moldova Mare” cere suspendarea președintelui: „Refuză iertarea pentru cei vulnerabili și oferă clemență celor care distrug vieți” # Democracy.md
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat instituirea unui moratoriu privind grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri și crearea unei comisii parlamentare de anchetă, în contextul scandalului provocat de un decret prezidențial din 2022. Politiciana a criticat dur modul în care sunt selectați beneficiarii clemenței de stat, propunând totodată contestarea decretelor la Curtea
15:10
România se pregătește să găzduiască pe 13 mai la București Summitul B9+, care reunește statele de pe flancul estic al NATO și se concentrează pe securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, transmite Antena 3 CNN. Potrivit surselor de la Cotroceni, președintele american Donald Trump este invitat la reuniune, însă există posibilitatea ca acesta să fie
14:40
Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați # Democracy.md
Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția clară împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 dosare pentru cele două funcții vacante în
14:00
Negocieri între Chișinău și Tiraspol, cu implicarea OSCE și a reprezentantului special al Ucrainei # Democracy.md
Reprezentanții fostului format „5+2" participă joi la o întâlnire între negociatorii de la Chișinău și Tiraspol, Valeriu Chiveri și Vitali Ignatiev, organizată la biroul Misiunii OSCE din Tiraspol. La discuții este prezent și Marko Șevcenko, Reprezentantul Special al Ucrainei pentru Reglementarea Transnistreană, sosit de la Kiev, precum și diplomați ai OSCE, Rusiei, Ucrainei, Statelor Unite
13:40
Aeroportul analizează construcția unei noi parcări și modificarea taxelor de staționare # Democracy.md
Conducerea Aeroportului ia în calcul construirea unei noi parcări, ca răspuns la creșterea fluxului de pasageri, dar și posibilitatea modificării tarifelor de staționare. În prezent, parcarea existentă dispune de aproximativ 800 de locuri pe patru niveluri. Proiectul de extindere este însă încă în fază incipientă, iar discuțiile privind terenul necesar sunt purtate cu autoritățile publice
13:00
Planul lui Ion Ceban pentru deblocarea Chișinăului: Peste 1.200 de locuri de parcare la intrările în oraș din acest an # Democracy.md
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va demara în acest an construcția primelor parcări de captură, o soluție menită să fluidizeze traficul sufocant din Capitală. Proiectul va fi implementat pe etape, primele locații fiind deja stabilite la principalele porți de intrare în oraș, unde documentația tehnică este pregătită pentru execuție. Cele mai mari
12:50
Dezactivarea terminalelor Starlink utilizate de forțele ruse pe front a provocat perturbări semnificative în comunicațiile acestora, potrivit unor interceptări obținute de jurnaliștii Politico, parte a grupului Axel Springer, citate de Disinfo.md. Într-una dintre înregistrări, un militar rus se plânge: „Nu are nimeni internet. Totul a căzut", iar un altul afirmă: „Se pare că au oprit
11:30
Ministra Natalia Plugaru a declarat că este pregătită să se prezinte în Parlament, după ce deputații Partidul Socialiștilor din Republica Moldova au inițiat o moțiune simplă împotriva activității sale și i-au cerut demisia. „Reprezint un domeniu foarte complex, care vizează viața, veniturile oamenilor, pensiile, salariile lor. Avem ce spune despre rezultatele guvernării din ultimii patru
10:30
O adolescentă de 15 ani din județul Dolj, aflată în sistemul de protecție și fără familie, a fost victima unei rețele care ar fi exploatat-o în scop financiar. Ancheta arată că fata a fost supusă violenței fizice și psihice și obligată să practice prostituția, iar sumele obținute erau încasate de cei care o controlau, informează
10:10
Grosu: Procesul de reintegrare a regiunii transnistrene nu poate fi realizat fără sprijin financiar extern # Democracy.md
Autoritățile de la Chișinău iau în calcul noi mecanisme financiare pentru a susține procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, în condițiile în care costurile estimate depășesc capacitatea bugetară a statului. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, una dintre soluțiile analizate este instituirea unui fond special dedicat procesului de reintegrare. Fondul
25 februarie 2026
17:50
Canal de Telegram din Găgăuzia, anchetat pentru postări abuzive împotriva adolescenților # Democracy.md
Un canal privat de Telegram, cu peste 2.200 de abonați, publică în mod constant mesaje și imagini denigratoare și sexualizate despre adolescenți din Găgăuzia. Cazul ridică semne de întrebare cu privire la siguranța minorilor pe internet și aplicarea noilor prevederi privind violența digitală în Republica Moldova, potrivit unei investigații realizate. Canalul este accesibil doar prin
17:10
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, avertizează că majorarea TVA pentru sectorul HoReCa la 18% ar putea duce la scumpirea serviciilor și falimentul unor afaceri din alimentație publică și turism. Deputatul Partidului Socialiștilor susține că agenți economici din domeniu cer menținerea cotei de 8% și au transmis demersuri către Legislativ. Potrivit lui Batrîncea, majorarea taxei ar lovi
16:40
Ploi torențiale și alunecări de teren în Brazilia: 30 de morți și zeci de dispăruți în statul Minas Gerais # Democracy.md
Ploile torențiale au provocat un dezastru în Brazilia, unde cel puțin 30 de persoane și-au pierd
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Peste 800 de biserici istorice ar putea reveni în proprietatea statului, anunță ministrul Culturii # Democracy.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că peste 800 de biserici clasificate drept monumente istorice ar putea fi readuse în proprietatea statului, în așteptarea unei decizii finale a Curtea Supremă de Justiție (CSJ). În prezent, există deja o hotărâre a Curții de Apel care a dispus anularea contractului anterior ce reglementa folosirea acestor edificii. „Chiar […] Articolul Peste 800 de biserici istorice ar putea reveni în proprietatea statului, anunță ministrul Culturii apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Autoritățile vamale de la Aeroportul Frankfurt pe Main au reținut un bărbat de 61 de ani suspectat de contrabandă cu droguri, după ce în bagajele sale au fost descoperite 83 de kilograme de cocaină, împachetate în 76 de blocuri. Valoarea substanțelor pe piața neagră este estimată la peste 5,7 milioane de euro. Bărbatul a sosit […] Articolul Aeroportul Frankfurt: 83 de kilograme de cocaină, confiscate din trei valize apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Fostul premier Natalia Gavrilița colaborează cu Guvernul printr-un ONG pentru proiecte investiționale # Democracy.md
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, revine într-un rol asociat Guvernului, de această dată prin intermediul unei organizații neguvernamentale. Cancelaria de Stat și Asociația Obștească „Parteneriate pentru Noua Economie” (PNE), condusă de Gavrilița, au semnat un memorandum de colaborare menit să sprijine implementarea Mecanismului de reformă și creștere pentru țară. Documentul, semnat de Secretarul […] Articolul Fostul premier Natalia Gavrilița colaborează cu Guvernul printr-un ONG pentru proiecte investiționale apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
O fotografie în care Stephen Hawking, fizicianul britanic decedat în 2018, apare relaxându-se pe un șezlong alături de două femei în bikini a fost făcută publică în cadrul seriei recente de documente legate de ancheta Departamentului de Justiție al Statelor Unite asupra lui Jeffrey Epstein, potrivit The Times. Imaginea a circulat online după publicarea documentelor, […] Articolul Fotografie cu Stephen Hawking în dosarele Jeffrey Epstein atrage atenția publicului apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
ANI constată diferențe substanțiale în declarațiile de avere ale unei judecătoare: peste 739.000 de lei nejustificați # Democracy.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a identificat diferențe semnificative între averea declarată și cea reală a unei judecătoare, în cadrul controlului averii și intereselor personale pentru perioada 1 martie 2012 – 18 octombrie 2022. Verificarea a fost inițiată ca urmare a sesizărilor privind posibile neconcordanțe în declarațiile depuse de magistrată. Potrivit raportului ANI, diferențele cele […] Articolul ANI constată diferențe substanțiale în declarațiile de avere ale unei judecătoare: peste 739.000 de lei nejustificați apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului # Democracy.md
Lacrimi, neputință, durere, revoltă și compasiune – sunt emoțiile pe care le-au trăit peste 300 de spectatori la premiera filmului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”. Documentarul, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, a fost lansat exact în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul războiului din Ucraina. […] Articolul „Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Revocarea grațierii lui Nicolai Șepeli: fostul condamnat urmează să execute restul pedepsei # Democracy.md
Nicolai Șepeli, considerat principalul suspect în organizarea unor asasinate în Ucraina la cererea Rusiei, va trebui să execute restul pedepsei după ce decretul de grațiere emis în 2022 a fost revocat. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a anunțat pe 25 februarie că revocarea actului de clemență se referă strict la pedeapsa aplicată anterior și nu afectează […] Articolul Revocarea grațierii lui Nicolai Șepeli: fostul condamnat urmează să execute restul pedepsei apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Echipamente mai rapide pentru intervenții: MAI preia controlul asupra normelor de dotare, fără aprobări suplimentare # Democracy.md
Guvernul a modificat modul de asigurare cu resurse materiale a structurilor aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), pentru a accelera procesul de dotare cu echipamente și tehnică necesară intervențiilor. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că noile reglementări vor crește capacitatea de reacție a instituțiilor, vor facilita intervențiile rapide și vor asigura o […] Articolul Echipamente mai rapide pentru intervenții: MAI preia controlul asupra normelor de dotare, fără aprobări suplimentare apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Final de campanie „Plătește tu!”: MAN a depus sute de facturi și saci cu tizic în fața Guvernului # Democracy.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a încheiat astăzi campania de protest „Plătește tu!” printr-o acțiune de amploare în fața sediului Executivului. Peste o sută de cetățeni din diverse localități ale țării s-au adunat pentru a cere revizuirea tarifelor la resursele energetice și asumarea răspunderii politice pentru situația din sectorul energetic. Participanții la flashmob au adus […] Articolul Final de campanie „Plătește tu!”: MAN a depus sute de facturi și saci cu tizic în fața Guvernului apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Guvernul numește noi conducători: Nicolae Vutcariov preia funcția de director al Inspectoratului de Stat al Muncii # Democracy.md
Guvernul a aprobat astăzi mai multe numiri și demisii în cadrul instituțiilor publice din Republica Moldova. Nicolae Vutcariov, fost șef adjunct al Serviciului Vamal, a fost numit în funcția de director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Vutcariov are experiență în managementul Serviciului Vamal și a activat anterior în cadrul Centrului Național Anticorupție și al […] Articolul Guvernul numește noi conducători: Nicolae Vutcariov preia funcția de director al Inspectoratului de Stat al Muncii apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Lucrări de asfaltare pe toate străzile Chișinăului: autoritățile cer răbdare locuitorilor # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță că au demarat lucrările de pregătire pentru asfaltarea străzilor, utilizând materiale adecvate condițiilor actuale. Intervențiile vor fi realizate etapizat, în funcție de importanța drumurilor și starea acestora. Conform informațiilor transmise de autorități, temperaturile din următoarele zile permit efectuarea unor lucrări de amploare pe toate arterele Capitalei. Echipele municipale vor începe cu […] Articolul Lucrări de asfaltare pe toate străzile Chișinăului: autoritățile cer răbdare locuitorilor apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat taxa vamală de 25% aplicată anterior importurilor din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, însă autoritățile americane au introdus, începând cu 24 februarie, o suprataxă temporară de 10% pentru toate mărfurile importate. Măsura este generală, aplicată uniform tuturor partenerilor comerciali și poate fi menținută timp de maximum 150 […] Articolul Exportatorii moldoveni sub impactul noii suprataxe americane de 10% apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău, propuși pentru funcții la Curtea Supremă de Justiție # Democracy.md
Trei judecători din cadrul Judecătoria Chișinău urmează să fie propuși președintei Maia Sandu pentru numirea în funcția de magistrat la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan. Potrivit unui comunicat al Consiliul Superior al Magistraturii, candidaturile au fost selectate în urma evaluării dosarelor și a interviurilor susținute în […] Articolul Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău, propuși pentru funcții la Curtea Supremă de Justiție apare prima dată în DemocracyMD.
24 februarie 2026
18:10
CEC publică lista partidelor politice admise la alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026 # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat marți, 24 februarie, lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026. Potrivit legislației electorale, partidele trebuie să transmită Agenției Servicii Publice (ASP), înainte de debutul perioadei electorale, lista completă a membrilor care vor participa la […] Articolul CEC publică lista partidelor politice admise la alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Lideri europeni, alături de președintele Ucrainei, au comemorat victimele războiului la Kiev # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, împreună cu mai mulți lideri europeni, au participat marți, la Kiev, la o ceremonie de comemorare dedicată militarilor și civililor ucraineni care și-au pierdut viața în război. Evenimentul a marcat un nou an de la declanșarea invaziei ruse și a fost un prilej de reafirmare a sprijinului internațional pentru Ucraina. Oficialii […] Articolul Lideri europeni, alături de președintele Ucrainei, au comemorat victimele războiului la Kiev apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Consilierii municipali ai fracțiunii MAN din Consiliul Municipal Chișinău, Valentin Cebotari și Dmitrii Mitioglo, au înaintat o sesizare oficială către Agenția Achiziții Publice, prin care cer examinarea legalității contractelor încheiate în cadrul proiectului „Curtea Europeană”, precum și a respectării procedurilor legale în procesul de implementare. Proiectul, inițiat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, are un […] Articolul MAN cere verificarea legalității contractelor din proiectul „Curtea Europeană” apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei recomandă prudență în privința interzicerii rețelelor sociale pentru minori # Democracy.md
Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliul Europei, Michael O’Flaherty, a îndemnat luni statele europene și instituțiile Uniunii Europene să manifeste prudență în adoptarea unor interdicții generale privind accesul minorilor la rețelele sociale. Într-un comunicat oficial, O’Flaherty a subliniat că, deși inițiativele legislative aflate în dezbatere răspund unor preocupări legitime legate de siguranța copiilor în mediul […] Articolul Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei recomandă prudență în privința interzicerii rețelelor sociale pentru minori apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Rata sărăciei în creștere: PSRM atacă Ministerul Muncii și solicită demisia ministrului # Democracy.md
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat inițierea procedurii de vot de neîncredere împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, pe fondul situației critice din domeniul social. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui briefing susținut în Parlament de deputații Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci. Alla Ursu-Antoci a subliniat că nivelul sărăciei a ajuns […] Articolul Rata sărăciei în creștere: PSRM atacă Ministerul Muncii și solicită demisia ministrului apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Proiect final pentru strada 31 August: Caldarâmul istoric va fi transformat în zonă pietonală # Democracy.md
După o așteptare de aproape trei ani și multiple blocaje birocratice, porțiunea străzii 31 August 1989, cuprinsă între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni, va intra în reparație. Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că proiectul a primit în sfârșit avizele necesare, iar licitația publică va fi lansată la începutul lunii martie. Edilul […] Articolul Proiect final pentru strada 31 August: Caldarâmul istoric va fi transformat în zonă pietonală apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Marți, 24 februarie, s-a desfășurat o nouă ședință de judecată în dosarul „kuliok”, în care este implicat fostul președinte Igor Dodon. În cadrul ședinței, avocații acestuia au depus o cerere de recuzare a întregului complet de judecători, motivând că la audierile anterioare judecătorii ar fi favorizat procurorul și ar fi creat impedimente apărării, iar unul […] Articolul Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecători în dosarul „kuliok” apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE devine operațional la mai multe puncte de trecere a frontierei cu România și Moldova # Democracy.md
Începând cu 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va fi funcțional la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova: Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar). Potrivit Serviciului Vamal, sistemul se aplică cetățenilor din statele non-UE care efectuează șederi scurte (până la 90 […] Articolul Sistemul de Intrare/Ieșire al UE devine operațional la mai multe puncte de trecere a frontierei cu România și Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
