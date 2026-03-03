Fermierii moldoveni avertizează: scumpirea motorinei amenință agricultura

13:00

Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va demara în acest an construcția primelor parcări de captură, o soluție menită să fluidizeze traficul sufocant din Capitală. Proiectul va fi implementat pe etape, primele locații fiind deja stabilite la principalele porți de intrare în oraș, unde documentația tehnică este pregătită pentru execuție. Cele mai mari […]