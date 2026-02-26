Donald Trump și Volodimir Zelenski, invitați la summitul B9+ de la București

12:20

Un copil de doi ani, Domenico, a decedat sâmbătă la spitalul Monaldi din Napoli, la două luni după ce a primit un transplant de inimă, potrivit BBC. Ancheta a scos la iveală că organul transplantat a suferit leziuni grave în timpul transportului, iar șase medici sunt acum vizați pentru ucidere din culpă. Operația a avut […]