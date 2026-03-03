Zeci de moldoveni cer sprijin pentru evacuarea din Israel și Emiratele Arabe Unite

14:40

Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția clară împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 dosare pentru cele două funcții vacante în […] Articolul Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați apare prima dată în DemocracyMD.