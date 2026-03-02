S-au căsătorit în cel mai mare secret, dar acum divorțează: Actrița celebră, părăsită de soțul ei la 7 luni de la marele pas

12:20

Influencerița Daniela Costețchi a făcut noi declarații la o săptămână de tăcere după izbucnirea scandalului cu sicriele, afirmând că a fost audiată la Poliție timp de cinci ore pe caz și că a aflat că, fără să știe, a stat la aceeași masă cu persoana care i-ar fi adus „coletul” la poartă. „M-a terminat psihic și mi-a căzut cerul peste cap în momentul cela”, a mărturisit aceasta, spunând că întreaga situație a afectat-o profund.