(foto/video) Mii de euro dau moldovenii ca să vină acasă: Jenika Guțu, blocată în Dubai de războiul cu Iran, a dat 7 mii € ca să ajungă în Oman, apoi în Moldova
UNIMEDIA, 2 martie 2026 12:50
Clipe stresante pentru influencerița Jenika Guțu. Tânăra, care se afla în vacanță în Dubai, urma să revină astăzi în Republica Moldova, însă zborul i-a fost anulat pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astfel, influencerița, împreună cu mama ei, a decis să plece spre Oman, în orașul Muscat, de unde intenționează să prindă un alt zbor spre casă. Potrivit acesteia, schimbarea traseului și noile bilete au generat costuri de aproximativ 7 mii de euro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
12:50
(foto/video) Mii de euro dau moldovenii ca să vină acasă: Jenika Guțu, blocată în Dubai de războiul cu Iran, a dat 7 mii € ca să ajungă în Oman, apoi în Moldova # UNIMEDIA
Clipe stresante pentru influencerița Jenika Guțu. Tânăra, care se afla în vacanță în Dubai, urma să revină astăzi în Republica Moldova, însă zborul i-a fost anulat pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astfel, influencerița, împreună cu mama ei, a decis să plece spre Oman, în orașul Muscat, de unde intenționează să prindă un alt zbor spre casă. Potrivit acesteia, schimbarea traseului și noile bilete au generat costuri de aproximativ 7 mii de euro.
Acum o oră
12:30
Topul credibilității: Moldovenii au cea mai mare încredere în Lukașenko și Putin, iar Trump e la coadă. Pe ce loc s-a situat Nicușor Dan # UNIMEDIA
Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și cel de la Paris, Emmanuel Macron, ocupă primele trei locuri în topul politicienilor mondiali care se bucură de cea mai mare încredere din partea moldovenilor. În același timp, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, e la coada clasamentului, potrivit datelor Barometrului socio-politic, prezentat de IMAS. Pe ce trepte s-au situat Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vedeți mai jos.
12:20
(video) „Am stat la o masă cu cel care mi-a trimis „coletul”, la ziua ei de naștere”. Costețchi, audiată în dosarul sicrielor: Situația m-a terminat psihic # UNIMEDIA
Influencerița Daniela Costețchi a făcut noi declarații la o săptămână de tăcere după izbucnirea scandalului cu sicriele, afirmând că a fost audiată la Poliție timp de cinci ore pe caz și că a aflat că, fără să știe, a stat la aceeași masă cu persoana care i-ar fi adus „coletul” la poartă. „M-a terminat psihic și mi-a căzut cerul peste cap în momentul cela”, a mărturisit aceasta, spunând că întreaga situație a afectat-o profund.
12:20
Cum părăsesc bogaţii zona Golfului, pe fondul atacurilor iraniene. Zborurile ajung şi la 350.000 de dolari # UNIMEDIA
Riadul a devenit un principal centru de evacuare pentru locuitorii înstăriți și directorii executivi care doresc să părăsească Golful, pe fondul escaladării tensiunilor regionale, potrivit unui raport al Semafor, scrie observatornews.ro.
12:10
(video) Cel mai rapid Golden Buzz din istoria Românii au talent: Miruna Fecioru, vocea care a primit aprecierea la doar 5 secunde după prestație # UNIMEDIA
O apariție surprinzătoare, o voce care a umplut scena și o reacție rară din partea juriului, la Românii au talent. La doar câteva secunde după finalul prestației unei fetițe de 12 ani din Vaslui, care a reușit să cucerească publicul cu vocea ei, Mihai Bobonete a apăsat Golden Buzz, scrie protv.ro.
12:10
Plinul, tot mai costisitor: Prețul motorinei crește mâine cu 15 bani. Și benzina va fi mai scumpă # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energie a stabilit prețurile de comercializare la carburanți, aplicabile începând cu data de 3 martie 2026.
Acum 2 ore
12:00
„Atacurile cu rachete și drone continuă.” MAE, informații de ultimă oră pentru moldovenii din Israel, EAU, Turcia, Iran, Liban, Azerbaijan și Qatar # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză a MAE activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Situația regională rămâne complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat.
12:00
(video) „Banda excavatoarelor” a jefuit un oficiu poștal înainte de plata pensiilor și a fugit cu 200.000 de euro, în Italia # UNIMEDIA
Un jaf de aproximativ 200.000 de euro a avut loc la oficiul poștal din Grammichele, unde mai mulți bărbați mascați au smuls două bancomate cu ajutorul unui excavator furat. Carabinierii analizează imaginile de supraveghere pentru a-i identifica pe autori relatează Libertatea.
12:00
(video) Ceban: PAS face scandal pe lucrările de pe strada Bucovina, deși drumul aparține Stăuceniului, iar primarul este din partidul lor # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a răspuns criticilor din partea PAS privind lucrările pe strada Bucovina, subliniind că drumul aparține orașului Stăuceni, iar primarul este din partidul lor. Ceban a explicat că lucrările au fost necesare pentru siguranța traficului, întrucât strada este foarte tranzitată și se află într-o stare avansată de degradare.
11:40
„Vă propunem alt challenge - выжить на 2000 лей”. Adrian Gavriliță, criticat după ce i-a provocat pe moldoveni să facă doar plăți online, timp de o lună # UNIMEDIA
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, le propune un challenge cetățenilor - să facă doar plăți electronice timp de (cel puțin) o lună. Provocarea pare să nu fie pe placul moldovenilor, care au comentat activ pe rețele. „Bodaprosti că nu ne provoacă să producem gaze”, „După ce terminați luna, propunem alt challenge - выжить на 2000 лей”, au scris internauții.
11:30
Michael Jackson revine în topuri, la 17 ani de la moartea sa: O piesă celebră a ajuns în Official Dance Singles Chart # UNIMEDIA
La 17 ani de la moartea sa, Michael Jackson a revenit în clasamente Marea Britanie, piesa lui „They Don’t Care About Us” intrând săptămâna asta în Official Dance Singles Chart pe locul 39, scrie Can Can.
11:30
(video) Cel mai rapid Golden Buzz din istoria Românii au talent: Miruna Fecioru, vocea care a primit aprecierea la doar 5 secude după prestație # UNIMEDIA
O apariție surprinzătoare, o voce care a umplut scena și o reacție rară din partea juriului, la Românii au talent. La doar câteva secunde după finalul prestației unei fetițe de 12 ani din Vaslui, care a reușit să cucerească publicul cu vocea ei, Mihai Bobonete a apăsat Golden Buzz, scrie protv.ro.
11:30
(video) Ceban acuză PAS de „atac raider” asupra Primăriei Durlești: „Vor destituirea primăriței, ca să pună în funcție un reprezentat al partidului” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză PAS că încearcă să preia Primăria Durlești printr-un atac raider, punând în funcție un reprezentant al partidului fără votul cetățenilor. „Mai mare dezmăț și dezastru în acest sens cu indicații directe din clădirea Președenției nu a existat în Moldova până acum”, a menționat Ceban.
11:20
(video) Mai multe avioane americane s-au prăbușit în Kuweit. Intervenție în forță pentru salvarea echipajelor # UNIMEDIA
Ministerul Apărării din Kuweit a declarat luni, 2 martie, că mai multe avioane de război americane s-au prăbușit, pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, scrie adevarul.ro.
11:10
„Atacurile cu rachete și drone continuă.” MAE, informații de ultimă oră pentru moldovenii din Israel, EAU, Turcia, Iran, Livan, Azerbaijan și Qatar # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză a MAE activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Situația regională rămâne complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat.
Acum 4 ore
11:00
Două copile, cât pe ce să se înece în lacul de la Valea Trandafirilor: Salvamarii au reușit să le scoată din apă # UNIMEDIA
Două copile de 11 și 12 ani s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău. Din fericirire, salvamarii, care erau în apropiere, au reușit să le salveze.
10:50
(video) Exploatate sexual de la 15 ani: Șapte fete, atrase prin promisiuni false, apoi amenințate și obligate să se prostitueze, în capitală # UNIMEDIA
O rețea de exploatare sexuală a fost destructurată la Chișinău de către ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”.
10:40
(video) Marș dedicat eroilor căzuți la Nistru: Conducerea țării, în coloană comemorativă prin Chișinău după depuneri de flori la monument # UNIMEDIA
Conducerea țării, în frunte cu președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a depus flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Capitalei, în cadrul unei ceremonii dedicate Zilei Memoriei și Recunoștinței.
10:30
În cea de-a treia zi a operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, armata israeliană (IDF) continuă luni să lanseze atacuri „pe scară largă” asupra Teheranului și vizează, de asemenea, milițiile șiite libaneze proiraniene Hezbollah, care au atacat Israelul din sudul Libanului pentru prima dată în acest conflict. De la Beirut, premierul libanez condamnă atacurile Hezbollah drept un „act iresponsabil”, care pune în pericol securitatea țării, scrie Le Figaro, citat de digi24.ro.
10:20
Șeful securității iraniene respinge negocierile cu SUA și îl atacă pe Trump: „A aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii” # UNIMEDIA
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a transmis luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu Statele Unite, contrazicând informațiile recente privind o posibilă disponibilitate a Teheranului pentru dialog cu Washingtonul, scrie adevarul.ro.
10:10
Circulație suspendată temporar în centrul Chișinăului: Vezi străzile afectate de restricții, pentru a evita deplasarea # UNIMEDIA
Poliția Națională a Republicii Moldova anunță că astăzi, în intervalul orelor 10:00-11:00, circulația rutieră va fi sistată temporar pe mai multe artere principale din Chișinău.
10:00
Preţul petrolului a trecut de 80 de dolari per baril, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu: „Ne aşteptăm la o reevaluare semnificativă” # UNIMEDIA
Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat şi el o creştere, notează presa română.
10:00
(video) Omagiu la monumentul Ștefan cel Mare: Conducerea Primăriei Chișinău a depus flori în memoria eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru # UNIMEDIA
Conducerea Primăriei Chișinău, în frunte cu edilul Ion Ceban, depune flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, cu prilejul comemorării eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru.
09:50
Primăria Chișinău anunță că începând cu ziua de astăzi și până joi, circulația pe șos. Muncești va fi sistată integral în perimetrul străzilor Valea Crucii și Băcioii Noi.
09:30
(Video) „Și-au riscat viața pentru independența noastră”: Minut de reculegere la Primărie pentru veteranii căzuți în conflictul de pe Nistru # UNIMEDIA
La Primăria Chișinău a avut loc un minut de reculegere de Ziua Memoriei și Recunoștinței, în memoria veteranilor căzuți în conflictul de pe Nistru din 1992. Primarul Ion Ceban a transmis recunoștința față de cei care și-au riscat viața pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
09:20
(video) Un bărbat, ucis într-un subsol din sectorul Rîșcani: Poliția a tras focuri de armă pentru a reține suspectul # UNIMEDIA
Un bărbat de 61 de ani a fost găsit decedat, cu semne de moarte violentă, în subsolul unui bloc din sectorul Rîșcani al capitalei. Suspectul, un alt bărbat de 39 de ani, a fost reținut de poliție.
09:10
Pe 2 martie, istoria a fost marcată de începutul războiului din Transnistria și de plebiscitul care a consolidat puterea lui Ion Antonescu.
09:10
(video) Alertă în Cipru: O bază militară britanică a fost atacată de o dronă Shahed. Măsurile de securitate, ridicate la cel mai înalt nivel # UNIMEDIA
Baza Forțelor Aeriene Akrotiri a Regatului Unit din Cipru a fost lovită duminică noapte de o dronă. Personalul bazei a fost instruit să rămână în clădiri și să aștepte noi indicații, autoritățile avertizând că „pot exista impacturi suplimentare”. Explozia și sirenele au fost auzite în apropiere de Limassol, scrie adevărul.ro.
Acum 6 ore
09:00
(video) Ședința Primăriei. Ceban: PAS vrea să preia Primăria Durlești printr-un atac raider # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, a convocat astăzi, 2 martie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
08:50
(live) Primăria, în ședință. Ceban: PAS vrea să preia Primăria Durlești printr-un atac raider # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, convoacă astăzi, 2 martie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
08:50
Ambasadorul R. Moldova în Israel: „Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă. Situația de securitate rămâne complexă” # UNIMEDIA
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a transmis cetățenilor moldoveni un apel de precauție din cauza situației complexe de securitate din țară. Cetățenilor li se recomandă să rămână în adăposturile antirachetă, să evite deplasările neesențiale și să urmărească cu atenție informațiile actualizate, putând solicita asistență consulară de urgență prin telefoane și e-mail.
08:40
(live) Primăria, în ședință: Minut de reculegere în memoria celor căzuți în conflictului armat de pe Nistru # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, convoacă astăzi, 2 martie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
08:30
Taurii vor primi recompense, iar Fecioarele vor avea parte de o vizită neașteptată: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere majoră planetară aduce astăzi oportunități și provocări neașteptate. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, împletind arhetipurile astrologice cu cotidianul. Ce secrete vă pot dezvălui astrele despre ziua care vă așteaptă? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin această zi plină de promisiuni și surprize.
08:10
Primarul General, Ion Ceban, convoacă astăzi, 2 martie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
08:10
„Condamnăm atacurile Iranului”: Reacția ministrului de Externe la criza din Orientul Mijlociu # UNIMEDIA
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a condamnat ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale ale mai multor state din Orientul Mijlociu și a făcut apel la reținere pentru a preveni escaladarea tensiunilor în regiune.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei pentru începutul acestei săptămâni.
07:40
(video) Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței și GNL după atacurile din Iran # UNIMEDIA
Marile companii petroliere, case de trading și armatori internaționali au suspendat transporturile de țiței, produse rafinate și GNL prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile SUA și Israelului asupra Iran și anunțul Teheranului privind închiderea navigației. Mișcarea amplifică riscurile pentru una dintre cele mai strategice rute energetice ale lumii, prin care trece aproape 20% din petrolul global, scrie digi24.ro.
07:40
„Mi-e teamă să zbor spre Dubai, e zonă de război”: Incertitudine și deznădejde pentru turiștii prinși în războiul din Orientul Mijlociu # UNIMEDIA
Războiul din Orientul Mijlociu nu afectează doar strategiile militare și politica internațională, ci și viața turiștilor prinși în mijlocul tensiunilor. Mărturiile unor britanici blocați în Qatar și Malaezia arată cum escaladarea conflictului a transformat călătoriile de rutină în experiențe stresante și periculoase. „Dronele explodau pe cer, deasupra noastră”, mărturisesc membrii unei familii britanice, care acum nu pot pleca din Doha. Iar un turist din Anglia, care urma să ajungă cu avionul în Dubai, recunoaște că dacă s-ar redeschide aeroporturile din Emiratele Arabe Unite, el s-ar teme să ajungă acolo, scrie digi24.ro.
07:30
(video) Atac armat în Texas: Trei morți și 14 răniți. FBI investighează un posibil act de terorism # UNIMEDIA
Un atac armat, produs duminică dimineață într-un bar din Austin și soldat cu cel puțin trei morți și 14 răniți, este analizat de FBI sub aspectul unei posibile legături cu terorismul. Potrivit autorităților, anchetatorii examinează „indicii” care ar putea sugera o astfel de conexiune, relatează BBC, citat de digi24.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că vremea în Moldova va fi preponderent norocoasă astăzi, fără a se aștepta precipitații semnificative. Temperaturile vor varia pe parcursul zilei, iar condițiile meteo nu indică schimbări majore.
07:10
Ursula von der Leyen face apel pentru o „tranziție credibilă” în Iran: „Riscul de escaladare este real” # UNIMEDIA
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică apel la desfășurarea unei „tranziții credibile” în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene, avertizând cu privire la riscul de escaladare a situației actuale, transmite France Presse, citat de digi24.ro.
Acum 12 ore
02:10
„Copilul meu drag...” Daniel Balea, studentul de la USMF, care a decedat la 25 de ani, condus astăzi pe ultimul drum # UNIMEDIA
Daniel Balea, studentul de la USMF, care a decedat la 25 de ani, a fost înmormântat astăzi. Mama acestuia a lăsat un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare: „Dumnezeu să te ierte, copilul meu drag”.
Acum 24 ore
20:10
„Copilul meu drag...” Daniel Balea, studentul de la USMF, care a decedat la 25 de ani, condus astăzi pe ultimul drum: Mesajul cutremurător scris de mama băiatului # UNIMEDIA
Daniel Balea, studentul de la USMF, care a decedat la 25 de ani, a fost înmormântat astăzi. Mama acestuia a lăsat un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare: „Dumnezeu să te ierte, copilul meu drag”.
19:50
Trei militari SUA au fost uciși, iar alți cinci, răniți în timpul operațiunii militare din Iran: Anunțul oficial al armatei americane # UNIMEDIA
Armata SUA a anunțat duminică primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor, scrie hotnews.ro.
19:40
Sute de locatari din țară, în beznă mâine din cauza unor lucrări de renovare: Vezi adresele care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că luni, 2 martie 2026, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
19:30
Trump anunță că liderii iranieni cer negocieri cu SUA, după moartea lui Khamenei: „Trebuia să o facă mai devreme” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să poarte discuții cu liderii iranieni - după ce aceștia i-au solicitat negocieri - fără a preciza însă când ar putea avea loc acestea. Declarațiile vin în plină ofensivă militară americană, pe care liderul de la Casa Albă o descrie drept „foarte pozitivă” și „înaintea programului”, în contextul unor pierderi confirmate de armata SUA, scrie digi24.ro.
19:20
Accidentul de la Boldurești: Ion Andronache, complicele lui Ciochină, dat în căutare după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare, a fost reținut # UNIMEDIA
Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, dat în căutare după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru o perioadă de 6 luni, pentru că l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, a fost reținut în timp ce încerca să se eschiveze, scrie protv.md.
19:10
Gardienii Revoluției anunță că au atacat portavionul american Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic # UNIMEDIA
Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic după ce Gardienii Revoluției au anunțat duminică lansarea unui atac asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic. Atacul este prezentat drept o reacție directă la operațiunea militară americană și israeliană în urma căreia liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis, transmite digi24.ro.
18:50
Conform structurii anului școlar 2025/2026, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), vacanța începe pe 5 martie și va dura până în data de 8 martie inclusiv.
18:30
Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns și în Abu Dhabi, Dubai și alte zone vizitate de vedetele din România, unde exploziile și alertele aeriene au creat panică în rândul localnicilor și al turiștilor, inclusiv al mai multor români aflați în vacanță sau stabiliți în zonă. Conflictul extins dintre Iran, Statele Unite și Israel a generat reacții militare în lanț, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite au activat sistemele de apărare și au restricționat temporar traficul aerian. În acest context tensionat, mai multe vedete au povestit cu teamă despre momentele trăite la fața locului, dar au vorbit și despre incertitudinea privind revenirea în țară, scrie cancan.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.