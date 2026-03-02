(foto/video) Mii de euro dau moldovenii ca să vină acasă: Jenika Guțu, blocată în Dubai de războiul cu Iran, a dat 7 mii € ca să ajungă în Oman, apoi în Moldova

18:30

Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns și în Abu Dhabi, Dubai și alte zone vizitate de vedetele din România, unde exploziile și alertele aeriene au creat panică în rândul localnicilor și al turiștilor, inclusiv al mai multor români aflați în vacanță sau stabiliți în zonă. Conflictul extins dintre Iran, Statele Unite și Israel a generat reacții militare în lanț, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite au activat sistemele de apărare și au restricționat temporar traficul aerian. În acest context tensionat, mai multe vedete au povestit cu teamă despre momentele trăite la fața locului, dar au vorbit și despre incertitudinea privind revenirea în țară, scrie cancan.ro.