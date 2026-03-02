Gheorghe Bălan: Republica Moldova nu poate adera la UE fără regiunea transnistreană
Radio Chisinau, 2 martie 2026 14:25
„Regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova și orice proces de aderare implică întreg teritoriul”. Declarația aparține ex-vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Reintegrarea țării și integrarea europeană: oportunități și capacități”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit lui, procesul de integrare europeană și cel de reintegrare teritorială sunt interconectate și nu pot fi tratate separat. Totodată, expertul în securitate a menționat că 70% din exporturile regiunii sunt orientate spre piața europeană, evidențiind impactul deja vizibil al apropierii de UE asupra malului stâng al Nistrului.
• • •
Mihai Popșoi efectuează vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan: Va participa la inaugurarea Consulatului onorific la Hamburg
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează în perioada 3–5 martie o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Germania, la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wandephul.
Un fost senator rus, dat afară din partidul lui Putin, a fost găsit mort într-un hotel din Moscova
Omul de afaceri Umar Djabrailov, fost membru al Consiliului Federației Ruse, s-a sinucis, relatează presa rusă. Potrivit canalului de Telegram Mash, el a fost găsit într-un hotel din Moscova, cu un pistol lângă el.
Toate produsele alimentare de import sunt verificate la vamă: trei etape obligatorii de control aplicate de ANSA
Toate produsele alimentare introduse în Republica Moldova sunt supuse unor controale stricte la frontieră, menite să asigure siguranța consumatorilor și conformitatea cu normele sanitar-veterinare și fitosanitare. Verificările sunt realizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), prin intermediul posturilor de inspecție la frontieră.
MAE: Un număr semnificativ de cetățeni ai Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară
Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au recepționat în ultimele zile solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni, în contextul situației tensionate din regiune.
Ziua Memoriei și Recunoștinței | Veteranii războiului de pe Nistru: „Istoria nu trebuie uitată"
La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, Rep. Moldova își comemorează eroii căzuți în apărarea independenței sale. Peste 300 de oameni și-au pierdut viața în luptele din 1992, iar astăzi, foștii combatanți și martorii acelor evenimente s-au adunat la Chișinău pentru a le cinsti memoria. Mulți dintre ei spun însă că sacrificiul riscă să fie uitat de manuale, instituții și de generațiile tinere, transmite Radio Chișinău.
Maia Sandu a adus un omagiu veteranilor care acum 34 de ani au apărat independența R. Moldova. „Libertatea a fost obținută cu un preț greu, plătit prin vieți omenești și prin sacrificiul veteranilor"
Președinta Maia Sandu a adus un omagiu veteranilor care acum 34 de ani au apărat independența Republica Moldova. La mitingul de comemorare a eroilor, organizat la monumentul „Maica Îndurerată” ea a subliniat că pacea adevărată nu poate exista în prezența trupelor rusești pe teritoriul țării și a cerut din nou retragerea acestora, transmite Radio Chișinău.
MAE: 15 cetățeni ai Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară
Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au recepționat în ultimele zile 15 solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni, în contextul situației tensionate din regiune.
Galerie FOTO | 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru. Republica Moldova marchează Ziua Memoriei și Recunoștinței
At[zi, 2 martie 2026, Republica Moldova comemorează eroismul ostașilor care au căzut în războiul de pe Nistru, declanșat în urmcă cu Ceremonie consacrată Zilei Memoriei și Recunoștinței, cu prilejul comemorării eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru.
Șase bărbați arestați după destructurarea unei rețele care exploata sexual minore și tinere
Șase bărbați, cu vârste între 20 și 30 de ani, au fost reținuți cu sprijinul angajaților „Fulger” și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au exploatat sexual minore și tinere. Doi dintre suspecți fuseseră deja reținuți în noiembrie 2025, iar în ultimele zile au fost arestați și ceilalți patru.
MAE: Nicio victimă printre cetățenii moldoveni în statele afectate de conflictele din Orientul Mijlociu
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele afectate de conflictele din Orientul Mijlociu. Instituția anunță că Celula de Criză activează permanent, monitorizând evoluțiile de securitate în regiune, unde atacurile cu rachete și drone și închiderea sau restricțiile asupra spațiului aerian fac situația extrem de volatile.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 3 martie.
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații stomatologice gratuite copiilor din raionul Hâncești.
Expert: „Războiul de pe Nistru izbucnit la 2 martie 1992 nu a fost un conflict spontan sau unul etnic, ci provocat de Federația Rusă"
Războiul de pe Nistru izbucnit la 2 martie 1992 nu a fost un conflict spontan sau unul etnic, ci rezultatul eforturilor Federației Ruse de a-și menține influența asupra fostelor republici sovietice. Regiunea transnistreană a fost transformată într-un instrument de presiune politică, menit să împiedice consolidarea statului moldovean independent și orientarea sa spre Europa sau spre o eventuală reunificare cu România.
Certificatul de concediu medical devine exclusiv digital în Republica Moldova, începând cu data de 1 martie
Certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital în Republica Moldova, începând cu data de 1 martie 2026. Măsura a fost anunțată de Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică, odată cu lansarea Sistemului Informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM).
Agenția Servicii Publice (ASP) a recepționat circa 309 mii de cereri de perfectare a noii cărți de identitate, lansate în aprilie 2025, care urmează să înlocuiască treptat actualul buletin de identitate.
Recent s-au împlinit patru ani de la declanșarea invaziei militare la scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022. Este, fără îndoială, cel mai mare război din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial și un conflict care a reașezat brutal temeliile securității continentale. Unii vorbesc chiar despre începutul unui al treilea război mondial, având în vedere amploarea confruntării, implicațiile geopolitice și polarizarea globală pe care o produce.
Persoanele obligate să declare averea și interesele personale mai au la dispoziție o lună pentru a depune declarațiile anuale, termenul-limită fiind 31 martie inclusiv.
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a declarat luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu SUA, după ce în spațiul public apăruseră unele informații care păreau să indice o anumită disponibilitate a Teheranului pentru discuții cu Washingtonul.
LIVE | Ziua Memoriei și Recunoștinței. Ceremonie de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru
Ceremonie consacrată Zilei Memoriei și Recunoștinței, cu prilejul comemorării eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru
Situația la frontieră: 15 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56.243 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport 12.740 de traversări. Totodată, 15 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
Prețul petrolului a trecut de 80 de dolari per baril, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu
Cotația țițeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat și el o creștere de două cifre.
Presa de la Chișinău scrie cine sunt militarii de rang înalt în armata rusă și susținători ai separatismului, originari din teritoriul actual al R. Moldova, implicați în războiul rus din Ucraina. Un alt subiect analizat este cel al încercărilor Chișinăului de a soluționa problema transnistreană, inclusiv prin crearea unui fond de reintegrare, pe modelul german.
Parlamentari britanici, la Chișinău: securitatea și cooperarea, pe agenda discuțiilor
Consolidarea securității și aprofundarea cooperării bilaterale se află pe agenda discuțiilor dintre deputați de la Chișinău și o delegație de parlamentari din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată în vizită oficială în Republica Moldova în perioada 1–3 martie.
Meteorologii anunță pentru astăzi, 2 martie, un cer predominant senin și condiții stabile ale vremii, fără precipitații, iar presiunea atmosferică va fi normală.
Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova: 34 de ani de la Războiul de pe Nistru
Pe 2 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. În această zi, în localitățile din țară se desfășoară manifestări de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială din 1992. La Chișinău se va desfășura un Marș al Memoriei și un miting la Complexul Memorial „Eternitate”.
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu: „Sprijinul României pentru dreptul iranienilor de a-și alege viitorul este clar"
Sprijinul României pentru dreptul iranienilor de a-și alege viitorul este clar, a declarat, duminică seara, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Mihai Popșoi a reacționat la tensiunile din Orientul Mijlociu: „Condamnăm ferm atacurile Iranului"
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a reacționat la evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, condamnând atacurile Iranului asupra mai multor state din regiune.
Ambasadorul Alexandr Roitman: Cetățenii R. Moldova din Israel sunt îndemnați să rămână în adăposturi și să evite deplasările
Situația de securitate în Statul Israel rămâne complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul acestui stat sunt îndemnați să manifeste maximă prudență. Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, a reiterat apelul către conaționali să respecte cu strictețe măsurile de precauție impuse de autoritățile locale, transmite MOLDPRES.
Circulație sistată pe șoseaua Muncești în zilele următoare. Ruta de autobuz nr. 18, redirecționată
Începând de luni, 2 martie, și până vineri, 6 martie, circulația rutieră pe șoseaua Muncești va fi sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în legătură cu lucrările de reabilitare a părții carosabile, informează Primăria Chișinău.
VIDEO | Riposta Iranului: nouă oameni au murit duminică în Israel într-un atac cu rachetă. Trei oameni uciși în UAE și unul în Kuwait. Zeci de răniți, sute de rachete și drone lansate
Răspunsul Iranului la atacurile lansate de SUA și Israel a început să facă victime, în Israel și în statele arabe din regiune, potrivit datelor oficiale citate de Reuters și de publicațiile israeliene.
OAMENII CETĂȚII | Prorectorul USM, Otilia Dandara: „Tot ce se întâmplă în jurul nostru contribuie la formarea personalității" (Audio)
Otilia Dandara este persoana care și-a dedicat întreaga viață domeniului educației și continuă, cu aceeași pasiune, să contribuie la formarea noilor generații. Activează în sistemul educațional de mai bine de trei decenii, iar în prezent este prorector la Universitatea de Stat din Moldova, unde se implică activ în dezvoltarea programelor academice și în promovarea calității în învățământul superior.
Transport public modern la Ungheni: Rețeaua urbană complet digitalizată, lansată oficial (FOTO)
Peste 30.000 de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate beneficiază, începând de astăzi, de o rețea modernă de transport public urban, complet digitalizată. Noile autobuze și microbuze permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor. La ceremonia oficială de lansare au participat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, președintele Parlamentului Igor Grosu și primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, alături de beneficiarii noilor vehicule.
Zestrea Neamului | Angela Ciochină: „E important să ne alegem melodiile care ni se potrivesc" (Audio)
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
VIDEO: Imagini cu bombardarea unor ținte din „inima Teheranului", publicate de armata israeliană. Avioane iraniene, distruse și ele
Armata israeliană a publicat, duminică, o înregistrare video cu momentul în care ținte din Teheran sunt bombardate. „Distrugerea unui sediu al regimului terorist iranian”, scrie pe imaginile de pe rețeaua X.
Animalele aduse la grădinile zoologice din Republica Moldova vor fi incluse într-un registru electronic
Animalele aduse la grădinile zoologice din Moldova vor fi incluse într-un registru electronic care va conține informații detaliate despre fiecare specie și animal în parte. Parlamentul a adoptat, în prima lectură, proiectul noii legi privind activitatea grădinilor zoologice, transmite IPN.
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susține presa internațională, conform Mediafax. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle.
Sistemul EES devine operațional la încă cinci puncte de trecere a frontierei, din 2 martie
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional, începând cu data de 2 martie, la încă cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române. Sistemul va fi aplicat la punctele de trecere: Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar).
Primul val al bombardamentul SUA – Israel asupra Iranului a avut loc pe lumină, lucru care a uimit. Chiar și Trump a spus că e posibil să existe pierderi de vieți omenești ale soldaților americanilor. De ce au făcut-o, totuși, într-un moment în care atacatorii au fost și ei vulnerabili? Atât israelieni, cât și americani au mărturisit presei internaționale că atunci au avut „o fereastră de oportunitate”. În ce a constat aceasta.
„Mărțișor în toată țara" | Peste 40 de concerte vor fi organizate în localitățile din Republica Moldova pe parcursul lunii martie
Al treilea an consecutiv, pe parcursul lunii martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate peste 40 de evenimente culturale în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”.
MAE: Niciun cetățean al Republicii Moldova nu a fost rănit în urma incidentelor din Orientul Mijlociu
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în contextul incidentelor de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, niciun cetățean al Republicii Moldova nu a fost rănit sau afectat.
1 Martie 2026: Semnificația primei zile de primăvară. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții românești
Data de 1 Martie anunță sosirea primăverii și ocupă un loc aparte în rândul sărbătorilor românești cu valoare simbolică. Încărcată de semnificații profunde, această zi evocă regenerarea naturii, reînnoirea speranței și deschiderea unui nou ciclu, oferind cadrul potrivit pentru celebrarea energiei și a echilibrului aduse de anotimpul renașterii. În centrul acestei tradiții se află Mărțișorul, dăruit și purtat ca expresie a aprecierii și a legăturilor dintre oameni. Prin simbolistica sa, acesta transmite urări de sănătate, prosperitate și armonie, reflectând bucuria și optimismul caracteristice începutului de primăvară.
Oficial de la Teheran, amenințare către SUA: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă și noi îi vor înjunghia în inimă
Una dintre cele mai puternice personalități din Iran a promis să „înjunghie” America în inimă, în urma atacurilor care l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, relatează CNN. „Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă și noi îi vom înjunghia în inimă”, a declarat Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională.
Aderarea la UE este singura cale care ne poate asigura securitatea, susține expertul Ștefan Bejan, doctor în istorie. El a explicat în cadrul emisiunii „La dosar”, de la Radio Chișinău, că R. Moldova trebuie să continue să investească în apărare și să-și întărească capacitățile de combatere a războiului hibrid și propagandei. Lupta se duce pe mințile cetățenilor și pe unitatea societății, a atenționat expertul.
Premieră istorică: Republica Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului, pe 14 martie
Pentru prima dată în istorie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor participa la o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul va avea loc pe 14 martie 2026 și marchează o premieră în cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului, transmite MOLDPRES.
Șeful Administrației președintelui Zelenski anunță că Rusia ar fi acceptat planul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Într-o răsturnare de situație la nivel diplomatic, șeful biroului prezidențial ucrainean a declarat că Moscova s-ar fi arătat dispusă să accepte propunerile Washingtonului privind securitatea post-război a Ucrainei, transmit Reuters și Kyiv Independent. Anunțul vine pe fondul presiunilor exercitate de administrația Trump pentru încheierea celui mai mare conflict din Europa de după 1945.
Maestrul Eugen Doga, unul dintre cei mai iubiți compozitori ai spațiului românesc, ar fi împlinit astăzi 89 de ani. Creator al unor lucrări devenite simbol, Eugen Doga rămâne o figură emblematică a culturii muzicale, iar moștenirea sa artistică continuă să emoționeze și să inspire generații.
