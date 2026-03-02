Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova: 34 de ani de la Răzbiul de pe Nistru
Radio Chisinau, 2 martie 2026 08:05
Pe 2 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. În această zi, în localitățile din țară se desfășoară manifestări de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială din 1992. La Chișinău se va desfășura un Marș al Memoriei și un miting la Complexul Memorial „Eternitate”.
• • •
Acum 10 minute
08:20
Mihai Popșoi a reacționat la tensiunile din Orientul Mijlociu: „Condamnăm ferm atacurile Iranului” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a reacționat la evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, condamnând atacurile Iranului asupra mai multor state din regiune.
Acum 30 minute
08:05
Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova: 34 de ani de la Răzbiul de pe Nistru # Radio Chisinau
Acum 12 ore
23:45
Acum 24 ore
17:45
17:05
Ambasadorul Alexandr Roitman: Cetățenii R. Moldova din Israel sunt îndemnați să rămână în adăposturi și să evite deplasările # Radio Chisinau
Situația de securitate în Statul Israel rămâne complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul acestui stat sunt îndemnați să manifeste maximă prudență. Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, a reiterat apelul către conaționali să respecte cu strictețe măsurile de precauție impuse de autoritățile locale, transmite MOLDPRES.
16:40
Circulație sistată pe șoseaua Muncești în zilele următoare. Ruta de autobuz nr. 18, redirecționată # Radio Chisinau
Începând de luni, 2 martie, și până vineri, 6 martie, circulația rutieră pe șoseaua Muncești va fi sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în legătură cu lucrările de reabilitare a părții carosabile, informează Primăria Chișinău.
16:15
VIDEO | Riposta Iranului: nouă oameni au murit duminică în Israel într-un atac cu rachetă. Trei oameni uciși în UAE și unul în Kuwait. Zeci de răniți, sute de rachete și drone lansate # Radio Chisinau
Răspunsul Iranului la atacurile lansate de SUA și Israel a început să facă victime, în Israel și în statele arabe din regiune, potrivit datelor oficiale citate de Reuters și de publicațiile israeliene.
15:50
OAMENII CETĂȚII | Prorectorul USM, Otilia Dandara: „Tot ce se întâmplă în jurul nostru contribuie la formarea personalității” (Audio) # Radio Chisinau
Otilia Dandara este persoana care și-a dedicat întreaga viață domeniului educației și continuă, cu aceeași pasiune, să contribuie la formarea noilor generații. Activează în sistemul educațional de mai bine de trei decenii, iar în prezent este prorector la Universitatea de Stat din Moldova, unde se implică activ în dezvoltarea programelor academice și în promovarea calității în învățământul superior.
15:30
Transport public modern la Ungheni: Rețeaua urbană complet digitalizată, lansată oficial (FOTO) # Radio Chisinau
Peste 30.000 de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate beneficiază, începând de astăzi, de o rețea modernă de transport public urban, complet digitalizată. Noile autobuze și microbuze permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor. La ceremonia oficială de lansare au participat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, președintele Parlamentului Igor Grosu și primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, alături de beneficiarii noilor vehicule.
15:05
Zestrea Neamului | Angela Ciochină: „E important să ne alegem melodiile care ni se potrivesc” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
14:45
VIDEO: Imagini cu bombardarea unor ținte din „inima Teheranului”, publicate de armata israeliană. Avioane iraniene, distruse și ele # Radio Chisinau
Armata israeliană a publicat, duminică, o înregistrare video cu momentul în care ținte din Teheran sunt bombardate. „Distrugerea unui sediu al regimului terorist iranian”, scrie pe imaginile de pe rețeaua X.
14:20
Animalele aduse la grădinile zoologice din Republica Moldova vor fi incluse într-un registru electronic # Radio Chisinau
Animalele aduse la grădinile zoologice din Moldova vor fi incluse într-un registru electronic care va conține informații detaliate despre fiecare specie și animal în parte. Parlamentul a adoptat, în prima lectură, proiectul noii legi privind activitatea grădinilor zoologice, transmite IPN.
13:55
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susține presa internațională, conform Mediafax. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle.
13:30
Sistemul EES devine operațional la încă cinci puncte de trecere a frontierei, din 2 martie # Radio Chisinau
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional, începând cu data de 2 martie, la încă cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române. Sistemul va fi aplicat la punctele de trecere: Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar).
13:05
Primul val al bombardamentul SUA – Israel asupra Iranului a avut loc pe lumină, lucru care a uimit. Chiar și Trump a spus că e posibil să existe pierderi de vieți omenești ale soldaților americanilor. De ce au făcut-o, totuși, într-un moment în care atacatorii au fost și ei vulnerabili? Atât israelieni, cât și americani au mărturisit presei internaționale că atunci au avut „o fereastră de oportunitate”. În ce a constat aceasta.
12:40
„Mărțișor în toată țara” | Peste 40 de concerte vor fi organizate în localitățile din Republica Moldova pe parcursul lunii martie # Radio Chisinau
Al treilea an consecutiv, pe parcursul lunii martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate peste 40 de evenimente culturale în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”.
12:20
MAE: Niciun cetățean al Republicii Moldova nu a fost rănit în urma incidentelor din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în contextul incidentelor de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, niciun cetățean al Republicii Moldova nu a fost rănit sau afectat.
11:50
1 Martie 2026: Semnificația primei zile de primăvară. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții românești # Radio Chisinau
Data de 1 Martie anunță sosirea primăverii și ocupă un loc aparte în rândul sărbătorilor românești cu valoare simbolică. Încărcată de semnificații profunde, această zi evocă regenerarea naturii, reînnoirea speranței și deschiderea unui nou ciclu, oferind cadrul potrivit pentru celebrarea energiei și a echilibrului aduse de anotimpul renașterii. În centrul acestei tradiții se află Mărțișorul, dăruit și purtat ca expresie a aprecierii și a legăturilor dintre oameni. Prin simbolistica sa, acesta transmite urări de sănătate, prosperitate și armonie, reflectând bucuria și optimismul caracteristice începutului de primăvară.
11:25
Oficial de la Teheran, amenințare către SUA: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă și noi îi vom înjunghia în inimă # Radio Chisinau
Una dintre cele mai puternice personalități din Iran a promis să „înjunghie” America în inimă, în urma atacurilor care l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, relatează CNN. „Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă și noi îi vom înjunghia în inimă”, a declarat Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională.
11:00
Aderarea la UE este singura cale care ne poate asigura securitatea, susține expertul Ștefan Bejan, doctor în istorie. El a explicat în cadrul emisiunii „La dosar”, de la Radio Chișinău, că R. Moldova trebuie să continue să investească în apărare și să-și întărească capacitățile de combatere a războiului hibrid și propagandei. Lupta se duce pe mințile cetățenilor și pe unitatea societății, a atenționat expertul.
10:35
Premieră istorică: Republica Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului, pe 14 martie # Radio Chisinau
Pentru prima dată în istorie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor participa la o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul va avea loc pe 14 martie 2026 și marchează o premieră în cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului, transmite MOLDPRES.
10:15
Șeful Administrației președintelui Zelenski anunță că Rusia ar fi acceptat planul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # Radio Chisinau
Într-o răsturnare de situație la nivel diplomatic, șeful biroului prezidențial ucrainean a declarat că Moscova s-ar fi arătat dispusă să accepte propunerile Washingtonului privind securitatea post-război a Ucrainei, transmit Reuters și Kyiv Independent. Anunțul vine pe fondul presiunilor exercitate de administrația Trump pentru încheierea celui mai mare conflict din Europa de după 1945.
09:55
Maestrul Eugen Doga, unul dintre cei mai iubiți compozitori ai spațiului românesc, ar fi împlinit astăzi 89 de ani. Creator al unor lucrări devenite simbol, Eugen Doga rămâne o figură emblematică a culturii muzicale, iar moștenirea sa artistică continuă să emoționeze și să inspire generații.
09:30
Noul sistem de supraveghere a frontierei, prezentat la Tudora-1. Accent pe intervenție rapidă și managementul crizelor # Radio Chisinau
La Sectorul Poliției de Frontieră Tudora-1 a fost prezentat un nou sistem de supraveghere a frontierei, bazat pe tehnologii moderne de monitorizare și pe capacități de intervenție rapidă, care permite depistarea mai promptă a eventualelor încălcări ale regimului frontierei de stat, transmite MOLDPRES.
09:05
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunțat duminică unul dintre consilierii acestuia, Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat, potrivit AFP.
Ieri
22:15
Oficiali israelieni confirmă moartea lui Ali Khamenei. Reuters: Cadavrul ayatollahului ar fi fost descoperit printre ruine # Radio Chisinau
Liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile americano-israeliene, a declarat un oficial israelian de rang înalt pentru agenția Reuters.
18:05
NATO, prima reacție după ce Israelul și Statele Unite au atacat Iranul: „Monitorizăm atent situația din Orientul Mijlociu” # Radio Chisinau
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, relatează Reuters. Statele Unite sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice.
17:45
Circulația rutieră pe strada Nicolae Testemițanu, pe tronsonul cuprins între străzile Gheorghe Cașu și Constantin Vârnav va fi sistată mâine, 1 martie, în intervalul orelor 08:00–22:00, informează Primăria municipiului Chișinău.
17:25
Zestrea Neamului | Mariana Colța: „Tata și-a dorit mult să mă vadă în scenă” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:05
Mai mulți oficiali de la vârful puterii din Iran, uciși în atacurile SUA-Israel. Cine sunt # Radio Chisinau
Decesele au fost confirmate în rândul unor persoane din guvernul de la Teheran și de la vârful armatei, dar informații despre soarta liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei și a președintelui Masoud Pezeshkian sunt încă puține.
16:55
IGPF a comemorat eroii căzuți în războiul de pe Nistru. Ruslan Galușca: „Ne exprimăm recunoștința față de cei care au scris istoria acestei țări” (FOTO) # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a organizat un eveniment comemorativ dedicat eroilor căzuți în conflictul din Afganistan și în războiul de pe Nistru. La ceremonie au participat conducerea instituției, veterani, dar și membri ai comunității.
16:50
16:30
Moscova critică dur atacul SUA-Israel asupra Iranului, dar nu anunță nici un sprijin pentru aliatul său # Radio Chisinau
Moscova a denunțat o „aventură periculoasă” care amenință regiunea cu o „catastrofă”, dar nu anunță vreun sprijin pentru aliatul său, Iran.
16:05
Ministerul Energiei estimează că în următoarele două-trei luni va fi obținută claritate în implementarea proiectului care prevede instalarea unor noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze în municipiul Chișinău, transmite IPN.
15:40
VIDEO | Patru morți și mai mulți răniți după ce o rachetă iraniană a căzut în Siria # Radio Chisinau
Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, sâmbătă, a informat agenția de știri de stat SANA, prelaută de Reuters.
15:15
Aproximativ 65 de milioane de lei pentru modernizarea podului peste Răut și a pasajului peste calea ferată din zona de ocolire a orașului Bălți (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de reparație la podul peste râul Răut și la pasajul peste calea ferată, situate pe zona de ocolire a municipiului Bălți, sunt în plină desfășurare.
14:50
Ce arată o imagine din satelit cu palatul liderului suprem al Iranului, realizată imediat după atacul coordonat al SUA și Israel # Radio Chisinau
Un nor negru de fum și pagube extinse la complexul securizat al ayatollahului Ali Khamenei. Sunt urmările atacului coordonat al SUA și Israel asupra Teheranului, surprinse de imagini din satelit, scrie New York Times.
14:30
MAE activează Celula de Criză: Recomandări pentru cetățenii R. Moldova din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, Celula de Criză a fost activată și monitorizează permanent evoluțiile din regiune, coordonând activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.
14:00
Un monument în memoria preoților din județul Soroca deportați în Siberia și a generalului român Stan Poetaș va fi inaugurat la Otaci # Radio Chisinau
Asociația Monumentum a anunțat că va inaugura, pe 13 martie, la Otaci, în Republica Moldova, un monument în memoria preoților din județul Soroca deportați în Siberia, precum și în cinstea generalului Stan Poetaș.
13:40
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au emis o declarație comună privind operațiunea americano-israeliană în Iran. Cei doi oficial ai UE subliniază că „asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială”.
13:15
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, oferă detalii despre solicitările românilor de repatriere din Israel # Radio Chisinau
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat sâmbătă că, în acest moment, este mic numărul românilor care solicită repatrierea din Israel, transmite MOLDPRES.
13:00
Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete, la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în Iran. Un oficial american a declarat pentru CNN că baza a fost lovită de rachete iraniane. Momentul atacului a fost surprins într-o filmare, preluată și de CNN.
12:45
Zborurile spre Orientul Mijlociu ar putea suferi modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore, anunță AAC # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova anunță că orice zbor planificat în anumite regiuni din Orientul Mijlociu va suferi, cel mai probabil, modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore, în contextul escaladării situației de securitate din zonă. Instituția a participat în dimineața zilei de 28 februarie la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), dedicată crizei din Orientul Mijlociu.
12:20
Schimbare radicală în raport cu Tiraspolul. Toate instrumentele sunt la Chișinău (Revista presei) # Radio Chisinau
Unul din principalele subiecte comentate și analizate este întâlnirea de la Tiraspol, unde autoritățile de la Chișinău au făcut mai multe solicitări regimului separatist. De asemenea, presa analizează cum a reușit propaganda rusă să transforme un caz de securitate regională într-un scandal politic intern. Jurnaliștii au mai aflat că imagini intime cu fete din R. Moldova sunt vândute în continuare pe Telegram fără acordul lor.
12:00
VIDEO | Războiul din Iran s-a extins deja în Orientul Mijlociu. Explozii la Ierusalim și în mai multe state din regiune # Radio Chisinau
O bază americană din Bahrain a fost ținta unui atac cu rachete, dar explozii s-au auzit și în Abu Dhabi, Qatar și Kuwait, potrivit Reuters și Al Jazeera. Totodată, mai multe explozii puternice au fost auzite sâmbătă la Ierusalim, după ce sirene au răsunat în oraș, transmit jurnaliști AFP aflați la fața locului.
11:45
Reacție din Rusia după atacul SUA asupra Iranului: „Pacifistul și-a arătat încă o dată adevărata față” # Radio Chisinau
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a criticat sâmbătă pe președintele american Donald Trump pentru atacul asupra Iranului, spunând că negocierile purtate până acum cu Teheranul au fost „o operațiune de acoperire”, transmite Reuters.
11:35
Celulă de criză convocată la MAE România. Personalul diplomatic din Israel și Iran își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al României monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în regiunea Orientului Mijlociu, în contextul evoluțiilor recente de securitate. Pentru gestionarea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare, a fost convocată Celula de Criză a MAE.
11:30
Israelul a atacat Iranul: Teheranul va riposta în mod „copleșitor”, afirmă un oficial iranian # Radio Chisinau
Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul va riposta în mod „copleșitor” la atacurile israeliano-americane.
11:15
Ambasada R. Moldova în Israel îndeamnă cetățenii să stea aproape de adăposturile antirachetă. „Vor urma noi instrucțiuni” # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Israel recomandă cetățenilor moldoveni aflați în această țară să stea în apropierea adăposturilor antirachetă și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, după ce a fost instituită starea de urgență pe întreg teritoriul statului. Măsura a intrat în vigoare astăzi, 28 februarie, ora 08:00, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului.
11:05
Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului: SUA au început „operațiuni militare majore” (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
