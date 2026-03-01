Atacul din Iran: Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei

19:05

În cadrul unui interviu acordat Sky News, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții și vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie. El a afirmat că SUA au puterea de a pune capăt războiului, dar trebuie să pună o presiune mai mare asupra Moscovei. „Statele Unite sunt chiar mai puternice decât cred ele însele. Și eu chiar cred asta. Ele pot exercita o presiune reală asupra lui Putin. Ele pot opri acest război”, a subliniat liderul de la Kiev. El a îndemnat administrația de la Washington să înăsprească sancțiunile împotriva familiilor liderilor ruși și să furnizeze Ucrainei arme mai performante, argumentând că numai o presiune mai mare ar forța Moscova să ia în serios negocierile. Întrebat cât de aproape este Ucraina de pace, el a spus că există o fereastră de oportunitate între momentul actual și alegerile americane din noiembrie de la jumătatea mandatului prezidențial. „Acum cred că avem o șansă. Între noi fie vorba, ceea ce cred cu adevărat despre anul viitor depinde de aceste luni, dacă vom avea șansa să încheiem războiul înainte de toamnă. Înainte de alegerile importante și influente din Statele Unite. Dacă va fi posibil să se ajungă la pace, vom avea, acum avem această fereastră”, a spus Zelenski. El a recunoscut că relațiile cu președintele american Donald Trump sunt dificile, dar a subliniat că relațiile Ucrainei depășesc nivelul de „personalități”. Întrebat dacă Ucraina poate câștiga războiul, răspunsul său a fost ambiguu, notează Sky News. „Depinde ce înțeleg oamenii prin a câștiga. Și, într-adevăr, este foarte dificil să vorbim despre teritorii. În primul rând, este foarte dificil să recuperăm toate teritoriile în prezent. Și ar fi prea multe pierderi de vieți omenești... Dar ceea ce este bine este că nici Rusia nu poate face acest lucru pe câmpul de luptă. De aceea ei nu câștigă și noi nu pierdem”. Referitor la predarea orașelor fortificate Sloviansk și Kramatorsk, Zelenski a fost categoric – aceasta ar fi o linie roșie. „Este teritoriul nostru și sună incredibil de ciudat de ce ar trebui să ne retragem de pe pământul nostru? (...) Dacă ar fi să ne retragem din acest teritoriu, așa cum ați spus, de exemplu, din Sloviansk, chiar în acest moment, 200.000 de oameni care se află acolo vor fi ocupați de ruși. Sunt gata acești oameni să devină ruși? Și dacă nu o vor face, îi vor ucide sau îi vor trimite pe front sau în închisoare”, a arătat liderul ucrainean.