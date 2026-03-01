Fonograful de vineri | Formația americană ”Maroon5” (audio)

13:05

Primul val al bombardamentul SUA – Israel asupra Iranului a avut loc pe lumină, lucru care a uimit. Chiar și Trump a spus că e posibil să existe pierderi de vieți omenești ale soldaților americanilor. De ce au făcut-o, totuși, într-un moment în care atacatorii au fost și ei vulnerabili? Atât israelieni, cât și americani au mărturisit presei internaționale că atunci au avut „o fereastră de oportunitate”. În ce a constat aceasta.