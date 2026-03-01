VIDEO: Imagini cu bombardarea unor ținte din „inima Teheranului”, publicate de armata israeliană. Avioane iraniene, distruse și ele
Radio Chisinau, 1 martie 2026 14:45
Armata israeliană a publicat, duminică, o înregistrare video cu momentul în care ținte din Teheran sunt bombardate. „Distrugerea unui sediu al regimului terorist iranian”, scrie pe imaginile de pe rețeaua X.
Zestrea Neamului | Angela Ciochină: „E important să ne alegem melodiile care ni se potrivesc” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Animalele aduse la grădinile zoologice din Republica Moldova vor fi incluse într-un registru electronic # Radio Chisinau
Animalele aduse la grădinile zoologice din Moldova vor fi incluse într-un registru electronic care va conține informații detaliate despre fiecare specie și animal în parte. Parlamentul a adoptat, în prima lectură, proiectul noii legi privind activitatea grădinilor zoologice, transmite IPN.
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susține presa internațională, conform Mediafax. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle.
13:30
Sistemul EES devine operațional la încă cinci puncte de trecere a frontierei, din 2 martie # Radio Chisinau
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional, începând cu data de 2 martie, la încă cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române. Sistemul va fi aplicat la punctele de trecere: Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar).
Primul val al bombardamentul SUA – Israel asupra Iranului a avut loc pe lumină, lucru care a uimit. Chiar și Trump a spus că e posibil să existe pierderi de vieți omenești ale soldaților americanilor. De ce au făcut-o, totuși, într-un moment în care atacatorii au fost și ei vulnerabili? Atât israelieni, cât și americani au mărturisit presei internaționale că atunci au avut „o fereastră de oportunitate”. În ce a constat aceasta.
„Mărțișor în toată țara” | Peste 40 de concerte vor fi organizate în localitățile din Republica Moldova pe parcursul lunii martie # Radio Chisinau
Al treilea an consecutiv, pe parcursul lunii martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate peste 40 de evenimente culturale în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”.
MAE: Niciun cetățean al Republicii Moldova nu a fost rănit în urma incidentelor din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în contextul incidentelor de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, niciun cetățean al Republicii Moldova nu a fost rănit sau afectat.
1 Martie 2026: Semnificația primei zile de primăvară. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții românești # Radio Chisinau
Data de 1 Martie anunță sosirea primăverii și ocupă un loc aparte în rândul sărbătorilor românești cu valoare simbolică. Încărcată de semnificații profunde, această zi evocă regenerarea naturii, reînnoirea speranței și deschiderea unui nou ciclu, oferind cadrul potrivit pentru celebrarea energiei și a echilibrului aduse de anotimpul renașterii. În centrul acestei tradiții se află Mărțișorul, dăruit și purtat ca expresie a aprecierii și a legăturilor dintre oameni. Prin simbolistica sa, acesta transmite urări de sănătate, prosperitate și armonie, reflectând bucuria și optimismul caracteristice începutului de primăvară.
Oficial de la Teheran, amenințare către SUA: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă și noi îi vom înjunghia în inimă # Radio Chisinau
Una dintre cele mai puternice personalități din Iran a promis să „înjunghie” America în inimă, în urma atacurilor care l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, relatează CNN. „Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă și noi îi vom înjunghia în inimă”, a declarat Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională.
Aderarea la UE este singura cale care ne poate asigura securitatea, susține expertul Ștefan Bejan, doctor în istorie. El a explicat în cadrul emisiunii „La dosar”, de la Radio Chișinău, că R. Moldova trebuie să continue să investească în apărare și să-și întărească capacitățile de combatere a războiului hibrid și propagandei. Lupta se duce pe mințile cetățenilor și pe unitatea societății, a atenționat expertul.
Premieră istorică: Republica Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului, pe 14 martie # Radio Chisinau
Pentru prima dată în istorie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor participa la o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul va avea loc pe 14 martie 2026 și marchează o premieră în cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului, transmite MOLDPRES.
Șeful Administrației președintelui Zelenski anunță că Rusia ar fi acceptat planul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # Radio Chisinau
Într-o răsturnare de situație la nivel diplomatic, șeful biroului prezidențial ucrainean a declarat că Moscova s-ar fi arătat dispusă să accepte propunerile Washingtonului privind securitatea post-război a Ucrainei, transmit Reuters și Kyiv Independent. Anunțul vine pe fondul presiunilor exercitate de administrația Trump pentru încheierea celui mai mare conflict din Europa de după 1945.
Maestrul Eugen Doga, unul dintre cei mai iubiți compozitori ai spațiului românesc, ar fi împlinit astăzi 89 de ani. Creator al unor lucrări devenite simbol, Eugen Doga rămâne o figură emblematică a culturii muzicale, iar moștenirea sa artistică continuă să emoționeze și să inspire generații.
Noul sistem de supraveghere a frontierei, prezentat la Tudora-1. Accent pe intervenție rapidă și managementul crizelor # Radio Chisinau
La Sectorul Poliției de Frontieră Tudora-1 a fost prezentat un nou sistem de supraveghere a frontierei, bazat pe tehnologii moderne de monitorizare și pe capacități de intervenție rapidă, care permite depistarea mai promptă a eventualelor încălcări ale regimului frontierei de stat, transmite MOLDPRES.
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunțat duminică unul dintre consilierii acestuia, Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat, potrivit AFP.
Oficiali israelieni confirmă moartea lui Ali Khamenei. Reuters: Cadavrul ayatollahului ar fi fost descoperit printre ruine # Radio Chisinau
Liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile americano-israeliene, a declarat un oficial israelian de rang înalt pentru agenția Reuters.
NATO, prima reacție după ce Israelul și Statele Unite au atacat Iranul: „Monitorizăm atent situația din Orientul Mijlociu” # Radio Chisinau
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, relatează Reuters. Statele Unite sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice.
Circulația rutieră pe strada Nicolae Testemițanu, pe tronsonul cuprins între străzile Gheorghe Cașu și Constantin Vârnav va fi sistată mâine, 1 martie, în intervalul orelor 08:00–22:00, informează Primăria municipiului Chișinău.
Zestrea Neamului | Mariana Colța: „Tata și-a dorit mult să mă vadă în scenă” (Audio) # Radio Chisinau
Mai mulți oficiali de la vârful puterii din Iran, uciși în atacurile SUA-Israel. Cine sunt # Radio Chisinau
Decesele au fost confirmate în rândul unor persoane din guvernul de la Teheran și de la vârful armatei, dar informații despre soarta liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei și a președintelui Masoud Pezeshkian sunt încă puține.
IGPF a comemorat eroii căzuți în războiul de pe Nistru. Ruslan Galușca: „Ne exprimăm recunoștința față de cei care au scris istoria acestei țări” (FOTO) # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a organizat un eveniment comemorativ dedicat eroilor căzuți în conflictul din Afganistan și în războiul de pe Nistru. La ceremonie au participat conducerea instituției, veterani, dar și membri ai comunității.
Moscova critică dur atacul SUA-Israel asupra Iranului, dar nu anunță nici un sprijin pentru aliatul său # Radio Chisinau
Moscova a denunțat o „aventură periculoasă” care amenință regiunea cu o „catastrofă”, dar nu anunță vreun sprijin pentru aliatul său, Iran.
Ministerul Energiei estimează că în următoarele două-trei luni va fi obținută claritate în implementarea proiectului care prevede instalarea unor noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze în municipiul Chișinău, transmite IPN.
VIDEO | Patru morți și mai mulți răniți după ce o rachetă iraniană a căzut în Siria # Radio Chisinau
Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, sâmbătă, a informat agenția de știri de stat SANA, prelaută de Reuters.
Aproximativ 65 de milioane de lei pentru modernizarea podului peste Răut și a pasajului peste calea ferată din zona de ocolire a orașului Bălți (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de reparație la podul peste râul Răut și la pasajul peste calea ferată, situate pe zona de ocolire a municipiului Bălți, sunt în plină desfășurare.
Ce arată o imagine din satelit cu palatul liderului suprem al Iranului, realizată imediat după atacul coordonat al SUA și Israel # Radio Chisinau
Un nor negru de fum și pagube extinse la complexul securizat al ayatollahului Ali Khamenei. Sunt urmările atacului coordonat al SUA și Israel asupra Teheranului, surprinse de imagini din satelit, scrie New York Times.
MAE activează Celula de Criză: Recomandări pentru cetățenii R. Moldova din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, Celula de Criză a fost activată și monitorizează permanent evoluțiile din regiune, coordonând activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.
Un monument în memoria preoților din județul Soroca deportați în Siberia și a generalului român Stan Poetaș va fi inaugurat la Otaci # Radio Chisinau
Asociația Monumentum a anunțat că va inaugura, pe 13 martie, la Otaci, în Republica Moldova, un monument în memoria preoților din județul Soroca deportați în Siberia, precum și în cinstea generalului Stan Poetaș.
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au emis o declarație comună privind operațiunea americano-israeliană în Iran. Cei doi oficial ai UE subliniază că „asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială”.
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, oferă detalii despre solicitările românilor de repatriere din Israel # Radio Chisinau
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat sâmbătă că, în acest moment, este mic numărul românilor care solicită repatrierea din Israel, transmite MOLDPRES.
Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete, la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în Iran. Un oficial american a declarat pentru CNN că baza a fost lovită de rachete iraniane. Momentul atacului a fost surprins într-o filmare, preluată și de CNN.
Zborurile spre Orientul Mijlociu ar putea suferi modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore, anunță AAC # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova anunță că orice zbor planificat în anumite regiuni din Orientul Mijlociu va suferi, cel mai probabil, modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore, în contextul escaladării situației de securitate din zonă. Instituția a participat în dimineața zilei de 28 februarie la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), dedicată crizei din Orientul Mijlociu.
Schimbare radicală în raport cu Tiraspolul. Toate instrumentele sunt la Chișinău (Revista presei) # Radio Chisinau
Unul din principalele subiecte comentate și analizate este întâlnirea de la Tiraspol, unde autoritățile de la Chișinău au făcut mai multe solicitări regimului separatist. De asemenea, presa analizează cum a reușit propaganda rusă să transforme un caz de securitate regională într-un scandal politic intern. Jurnaliștii au mai aflat că imagini intime cu fete din R. Moldova sunt vândute în continuare pe Telegram fără acordul lor.
VIDEO | Războiul din Iran s-a extins deja în Orientul Mijlociu. Explozii la Ierusalim și în mai multe state din regiune # Radio Chisinau
O bază americană din Bahrain a fost ținta unui atac cu rachete, dar explozii s-au auzit și în Abu Dhabi, Qatar și Kuwait, potrivit Reuters și Al Jazeera. Totodată, mai multe explozii puternice au fost auzite sâmbătă la Ierusalim, după ce sirene au răsunat în oraș, transmit jurnaliști AFP aflați la fața locului.
Reacție din Rusia după atacul SUA asupra Iranului: „Pacifistul și-a arătat încă o dată adevărata față” # Radio Chisinau
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a criticat sâmbătă pe președintele american Donald Trump pentru atacul asupra Iranului, spunând că negocierile purtate până acum cu Teheranul au fost „o operațiune de acoperire”, transmite Reuters.
Celulă de criză convocată la MAE România. Personalul diplomatic din Israel și Iran își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al României monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în regiunea Orientului Mijlociu, în contextul evoluțiilor recente de securitate. Pentru gestionarea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare, a fost convocată Celula de Criză a MAE.
Israelul a atacat Iranul: Teheranul va riposta în mod „copleșitor”, afirmă un oficial iranian # Radio Chisinau
Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul va riposta în mod „copleșitor” la atacurile israeliano-americane.
Ambasada R. Moldova în Israel îndeamnă cetățenii să stea aproape de adăposturile antirachetă. „Vor urma noi instrucțiuni” # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Israel recomandă cetățenilor moldoveni aflați în această țară să stea în apropierea adăposturilor antirachetă și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, după ce a fost instituită starea de urgență pe întreg teritoriul statului. Măsura a intrat în vigoare astăzi, 28 februarie, ora 08:00, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului.
Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului: SUA au început „operațiuni militare majore” (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri. FMI prognozează o creștere de 2,3% în anul curent # Radio Chisinau
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri însă mai persistă riscuri care afectează creșterea economică, acestea fiind generate de războiul din Ucraina. Aceasta este concluzia experților Fondului Monetar Internațional (FMI), care se conține în raportul publicat vineri, 27 februarie la Washington (SUA). Consiliul de directori executivi al FMI a finalizat consultările cu Republica Moldova, desfășurate în baza Articolului IV al Statutului instituției, transmite MOLDPRES.
Frontiera de stat, traversată de peste 51 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 51 472 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 12 173 traversări.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Până în 2029 trebuie să avem toate drumurile din țară într-o stare bună și foarte bună” (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a efectuat o vizită pe drumul regional G72, recent reparat, care face legătura între localitățile Brănești și Criuleni. Oficialul a apreciat calitatea lucrărilor și a subliniat importanța modernizării infrastructurii rutiere pentru dezvoltarea comunităților și apropierea de standardele europene, transmite MOLDPRES.
VIDEO | Israelul anunță că a atacat „preventiv” Iranul. Statele Unite s-au alăturat atacului. Explozii la Teheran # Radio Chisinau
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă un atac „preventiv” împotriva Iranului, cu lovituri inclusiv în capitala Teheran, unde au apărut nori de fum în mai multe zone. Printre ținte se numără, potrivit primelor informații, cartierul unde sunt reședința Ayatolahului Khamenei și palatul prezidențial, dar și aeroportul. Israelul a pornit și sirenele de alarmă, avertizând populația că ar putea urma lovituri de răspuns ale Iranului. La scurt timp, un oficial american a declarat pentru New York Times că sunt în desfășurare și lovituri ale SUA în Iran.
METEO | Vreme mai caldă la început de martie: temperaturile vor urca până la 15 grade Celsius # Radio Chisinau
Sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie aduc vreme stabilă și temperaturi în creștere. Potrivit prognozei în perioada 28 februarie – 2 martie 2026, cerul va fi variabil, predominant senin, iar precipitații nu se prevăd.
Contribuția femeilor la progresul științific, provocările legate de accederea în funcții de conducere au fost evidențiate astăzi în cadrul unui eveniment festiv dedicat Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei. Zeci de cercetătoare din Republica Moldova, cu rezultate remarcabile, au fost premiate cu diplome de excelență.
Poliția investighează un caz de tăiere și sustragere ilegală a masei lemnoase în raionul Ialoveni # Radio Chisinau
Trei bărbați din Răzeni, cu vârstele de 31, 39 și 40 de ani, sunt cercetați penal pentru că ar fi tăiat și sustras ilegal masă lemnoasă din pădurea din extravilanul satului Cărbuna, raionul Ialoveni, transmite MOLDPRES.
Primăria municipiului Chișinău informează că, începând cu data de 2 martie, vor fi operate modificări în orarul de circulație al rutei urbane de autobuz nr. 19 „str. Valea Crucii - bd. Moscova”.
