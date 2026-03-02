Hârtia devine istorie! Din 1 martie, certificatul de concediu medical este emis doar în format digital
SuntParinte, 2 martie 2026 12:50
Începând cu luna martie 2026, certificatul de concediu medical este eliberat doar în format digital. Documentul poate fi emis de medicul curant, indiferent de specialitate, și nu neapărat de medicul de familie, cum se întâmpla până în prezent. La solicitare, certificatul va putea fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care… Articolul Hârtia devine istorie! Din 1 martie, certificatul de concediu medical este emis doar în format digital apare prima dată în Suntparinte.md.
„Avem nopți albe, dar ne rânduim cu soțul”: Provocările dermatitei atopice la copii, costuri și greșeli de evitat # SuntParinte
Dumitrița este mamă a doi copii și ambii au dezvoltat semne ale dermatitei atopice din primele luni de viață. Primul copil avea doar 4 luni când părinții au descoperit „pete roșii” la nivelul articulațiilor de la mâini și picioare. Din fericire, tratamentul medicului dermatolog a fost eficient din prima și, la vârsta de 2 ani, manifestările au trecut. Cu mezina familiei s-a dovedit a fi mai provocator, chiar dacă părinții aveau deja experiență.… Articolul „Avem nopți albe, dar ne rânduim cu soțul”: Provocările dermatitei atopice la copii, costuri și greșeli de evitat apare prima dată în Suntparinte.md.
14:20
Lista școlilor din Chișinău unde grupele cu regim prelungit de 3 și 6 ore sunt gratuite # SuntParinte
În semestrul al doilea, 114 instituții de învățământ din municipiul Chișinău organizează grupe/clase cu program prelungit. Astfel, după lecții, cei peste 31 000 de elevi înscriși, din clasele primare, își pot face temele sub îndrumarea cadrelor didactice, participa la activități educative, culturale și recreative, precum și beneficia de sprijin suplimentar pentru incluziune și adaptare școlară. În… Articolul Lista școlilor din Chișinău unde grupele cu regim prelungit de 3 și 6 ore sunt gratuite apare prima dată în Suntparinte.md.
23 februarie 2026
17:40
ANSA avertizează: Citiți eticheta! Multe produse de post conțin ingrediente și substanțe nesănătoase # SuntParinte
Produsele alimentare de post nu sunt neapărat și sănătoase, mai ales în cazul în care conțin ingrediente de calitate inferioară sau aditivi alimentari. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează consumatorii să citească etichetele atunci când aleg produse de post. Cel mai des, în produsele alimentare din comerț sunt prezenți următorii aditivi: Potenţiatorii de aromă – substanțe… Articolul ANSA avertizează: Citiți eticheta! Multe produse de post conțin ingrediente și substanțe nesănătoase apare prima dată în Suntparinte.md.
20 februarie 2026
13:30
(VIDEO) Telefonul – motiv de ceartă în cuplu. Confesiunea unei femei și recomandările psihologului # SuntParinte
„Soțul nici nu conștientizează cât de mult timp petrece ba la telefon, ba în jocuri video, ajungem să ne certăm…”. Este o realitate în multe familii, unde prea mult timp petrecut în fața telefonului ajunge să devină motiv de ceartă. Psihologa Dorina Vasilache susține că practic 70% dintre cupluri se confruntă cu o astfel de… Articolul (VIDEO) Telefonul – motiv de ceartă în cuplu. Confesiunea unei femei și recomandările psihologului apare prima dată în Suntparinte.md.
13:10
Căderea excesivă a părului este o problemă tot mai întâlnită la copii și adolescenți, motivele fiind diverse: afecțiuni ale glandei tiroide, anemie, stres prelungit, utilizarea unor produse de îngrijire nepotrivite sau administrarea incorectă a vitaminelor. Vizita la medicul triholog este obligatorie. Cu ajutorul unui aparat special, specialistul examinează scalpul și identifică exact cauza problemei. Mai… Articolul (VIDEO) Alopecia la copii și adolescenți: Cum prevenim căderea excesivă a părului apare prima dată în Suntparinte.md.
19 februarie 2026
17:10
Mai mulți elevi au fost vaccinați fără acordul părinților. Reacția autorităților locale și a Ministerelor # SuntParinte
Mai mulți elevi ai Gimnaziului din Slobozia-Cremene, raionul Soroca, au fost vaccinați marți la Centrul de sănătate din localitate, din timpul orelor, fără ca părinții să fie informați și să-și exprime acordul. Două mame ne-au confirmat situația, iar directoarea instituției afirmă că nu a știut că elevii au fost chemați pentru imunizare, crezând că e… Articolul Mai mulți elevi au fost vaccinați fără acordul părinților. Reacția autorităților locale și a Ministerelor apare prima dată în Suntparinte.md.
12:00
Brânză sau produs cu grăsimi vegetale? Cum să nu te lași mințit de ambalajele frumoase # SuntParinte
Produsele care conțin uleiuri vegetale nu au permisiunea să folosească denumirea de „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”. Termenul de „brânză” poate fi utilizat doar pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează că, pe piața din Republica Moldova, se regăsesc numeroase produse similare brânzei, însă obținute… Articolul Brânză sau produs cu grăsimi vegetale? Cum să nu te lași mințit de ambalajele frumoase apare prima dată în Suntparinte.md.
14 februarie 2026
17:00
De azi, violența digitală este recunoscută și pedepsită. Află ce se schimbă în legislație # SuntParinte
Republica Moldova face astăzi un pas important în prevenirea și combaterea violenței. Începând cu 14 februarie, 2026, au intrat în vigoare modificări legislative semnificative în acest domeniu. Pentru prima dată, toate formele de violență digitală sunt reglementate explicit de lege, fiind prevăzute sancțiuni clare și măsuri concrete de intervenție. Suntparinte.md a selectat câteva dintre cele… Articolul De azi, violența digitală este recunoscută și pedepsită. Află ce se schimbă în legislație apare prima dată în Suntparinte.md.
12 februarie 2026
11:10
Un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, la frontiera Leușeni. În urma verificărilor, inspectorii au constatat că, deși ambalajul ilustra fructe, la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale. În acest context, ANSA anunță că lotul nu va… Articolul Aproape 6 tone de bomboane, reținute. Conțineau arome artificiale, în loc de fructe apare prima dată în Suntparinte.md.
11 februarie 2026
18:30
Elevii și autoritățile față-n față, despre inteligență artificială, curriculum, riscuri și recomandări # SuntParinte
Introducerea inteligenței artificiale (AI) ca subiect în disciplinele obligatorii, restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani și elaborarea unor ghiduri practice pentru părinți, elevi și cadre didactice privind utilizarea responsabilă a AI. Sunt câteva dintre recomandările formulate la întâlnirea offline organizată ieri, de Ziua Siguranței pe Internet, cu participarea mai multor elevi… Articolul Elevii și autoritățile față-n față, despre inteligență artificială, curriculum, riscuri și recomandări apare prima dată în Suntparinte.md.
9 februarie 2026
17:20
În fiecare zi, mâca Lica ajunge la cantină puțin mai devreme înaintea celorlalți. Nu pentru că îi este foame, ci pentru că vrea să ajute. Felul întâi îl mănâncă aici – borșul fierbinte e mica ei bucurie. Felul doi îl pune cu grijă într-un borcănaș, pentru seara care o așteaptă acasă. Mâca Lica nu a… Articolul Cumpără un mărțișor sau donează valoarea lui și dăruiește o masă caldă bătrânilor apare prima dată în Suntparinte.md.
11:30
Ultima oră! Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși, rechemate din magazinele Kaufland # SuntParinte
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși sunt retrase de pe piață, ca măsură de precauție. Este vorba despre Aptamil Nutri-Biotik 1 (de 800 g și 1200 g), Aptamil Nutri-Biotik 2 (de 800 g și 1200 g) și Milupa Milumil 1 (de 600 g). Potrivit ANSA,… Articolul Ultima oră! Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși, rechemate din magazinele Kaufland apare prima dată în Suntparinte.md.
6 februarie 2026
22:00
„Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță” – campanie națională pentru elevi, pedagogi și părinți # SuntParinte
Inteligența artificială (IA) a devenit parte din rutina elevilor din Republica Moldova: 88% dintre elevi o folosesc, iar peste jumătate – zilnic sau de câteva ori pe săptămână, pentru teme, imagini, videoclipuri sau chiar discuții personale. În spatele acestei utilizări intense se ascunde însă o vulnerabilitate majoră: mulți dintre elevi nu cunosc riscurile și impactul… Articolul „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță” – campanie națională pentru elevi, pedagogi și părinți apare prima dată în Suntparinte.md.
5 februarie 2026
15:50
În adolescență, este firesc să se schimbe nu doar aspectul copilului tău, ci și comportamentul lui. Sfaturile și atenționările tale ajung să fie percepute drept „critici”, iar informațiile despre școală și prieteni îți sunt transmise într-o formă „lustruită” sau, uneori, nu ajung deloc. Te simți confuz și începi să faci schimb de informații cu semenii… Articolul Comportament firesc sau semnal de alarmă? Cum înțelegem schimbările adolescenților apare prima dată în Suntparinte.md.
4 februarie 2026
14:10
Plasticul pentru alimente va fi colectat separat, reciclat în condiții stricte și verificat # SuntParinte
Materialele și obiectele din plastic reciclat care intră în contact cu produsele alimentare vor trece printr-un proces riguros de colectare, procesare și comercializare. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un Regulament sanitar, aplicabil pe întregul lanț – de la colectarea și reciclarea deșeurilor din plastic până la fabricarea și utilizarea produselor finale.… Articolul Plasticul pentru alimente va fi colectat separat, reciclat în condiții stricte și verificat apare prima dată în Suntparinte.md.
11:10
Încă un lot de lapte praf NAN – rechemat. Dacă l-ai procurat, returnează-l și primește banii înapoi # SuntParinte
Nestlé România recheamă încă un lot de formulă de lapte praf. Este vorba despre NAN 1 OPTIPRO 800 g, motivul fiind același – problemă de neconformitate a unui ingredient folosit în rețeta acestui lot. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, produsul vizat a fost distribuit în magazinele Kaufland și are inscripția pe etichetă „00029926 NAN… Articolul Încă un lot de lapte praf NAN – rechemat. Dacă l-ai procurat, returnează-l și primește banii înapoi apare prima dată în Suntparinte.md.
3 februarie 2026
16:10
În acest an, la mai multe probe ale examenului de bacalaureat, elevii vor avea de rezolvat un număr mai mic de itemi, pentru a dispune de timp suficient pentru fiecare exercițiu. Decizia a fost adoptată în urma propunerilor formulate de profesorii care au rezolvat și evaluat teste de examen ale elevilor, în cadrul unui exercițiu… Articolul Din acest an, elevii vor avea de rezolvat mai puține exerciții la bacalaureat apare prima dată în Suntparinte.md.
2 februarie 2026
13:00
(VIDEO) Screeningul audiologic pentru nou-născuți – test obligatoriu în toate maternitățile din țară # SuntParinte
Din 2024, toți nou-născuții din Republica Moldova beneficiază gratuit de screening audiologic – un test simplu și nedureros care verifică dacă bebelușul aude bine și depistează din timp eventualele probleme de auz. Depistarea timpurie face diferența: cu cât problemele de auz sunt depistate mai devreme, cu atât cresc șansele de integrare, comunicare și dezvoltare armonioasă… Articolul (VIDEO) Screeningul audiologic pentru nou-născuți – test obligatoriu în toate maternitățile din țară apare prima dată în Suntparinte.md.
