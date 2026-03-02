Hârtia devine istorie! Din 1 martie, certificatul de concediu medical este emis doar în format digital

18:10

Dumitrița este mamă a doi copii și ambii au dezvoltat semne ale dermatitei atopice din primele luni de viață. Primul copil avea doar 4 luni când părinții au descoperit „pete roșii" la nivelul articulațiilor de la mâini și picioare. Din fericire, tratamentul medicului dermatolog a fost eficient din prima și, la vârsta de 2 ani, manifestările au trecut. Cu mezina familiei s-a dovedit a fi mai provocator, chiar dacă părinții aveau deja experiență.…