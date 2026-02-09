Ultima oră! Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși, rechemate din magazinele Kaufland

15:10

Persoanele care au procurat formulele de lapte NAN Confort, NAN SUPREMEPRO și NAN fără lactoză, precum și NESTOGEN 1, sunt îndemnate să nu le administreze copiilor, ci să le returneze la magazinul de unde au fost achiziționate. Măsura vizează șapte loturi de produse, în care au fost identificate neconformități la un ingredient.