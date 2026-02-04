Plasticul pentru alimente va fi colectat separat, reciclat în condiții stricte și verificat
SuntParinte, 4 februarie 2026 14:10
Materialele și obiectele din plastic reciclat care intră în contact cu produsele alimentare vor trece printr-un proces riguros de colectare, procesare și comercializare. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un Regulament sanitar, aplicabil pe întregul lanț – de la colectarea și reciclarea deșeurilor din plastic până la fabricarea și utilizarea produselor finale.… Articolul Plasticul pentru alimente va fi colectat separat, reciclat în condiții stricte și verificat apare prima dată în Suntparinte.md.
Acum 30 minute
14:10
Acum 4 ore
11:10
Încă un lot de lapte praf NAN – rechemat. Dacă l-ai procurat, returnează-l și primește banii înapoi # SuntParinte
Nestlé România recheamă încă un lot de formulă de lapte praf. Este vorba despre NAN 1 OPTIPRO 800 g, motivul fiind același – problemă de neconformitate a unui ingredient folosit în rețeta acestui lot. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, produsul vizat a fost distribuit în magazinele Kaufland și are inscripția pe etichetă „00029926 NAN… Articolul Încă un lot de lapte praf NAN – rechemat. Dacă l-ai procurat, returnează-l și primește banii înapoi apare prima dată în Suntparinte.md.
Acum 24 ore
16:10
În acest an, la mai multe probe ale examenului de bacalaureat, elevii vor avea de rezolvat un număr mai mic de itemi, pentru a dispune de timp suficient pentru fiecare exercițiu. Decizia a fost adoptată în urma propunerilor formulate de profesorii care au rezolvat și evaluat teste de examen ale elevilor, în cadrul unui exercițiu… Articolul Din acest an, elevii vor avea de rezolvat mai puține exerciții la bacalaureat apare prima dată în Suntparinte.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
(VIDEO) Screeningul audiologic pentru nou-născuți – test obligatoriu în toate maternitățile din țară # SuntParinte
Din 2024, toți nou-născuții din Republica Moldova beneficiază gratuit de screening audiologic – un test simplu și nedureros care verifică dacă bebelușul aude bine și depistează din timp eventualele probleme de auz. Depistarea timpurie face diferența: cu cât problemele de auz sunt depistate mai devreme, cu atât cresc șansele de integrare, comunicare și dezvoltare armonioasă… Articolul (VIDEO) Screeningul audiologic pentru nou-născuți – test obligatoriu în toate maternitățile din țară apare prima dată în Suntparinte.md.
30 ianuarie 2026
10:40
Grădinițele din Chișinău vor activa azi până la ora 16:00. La necesitate, vor fi create grupe de serviciu # SuntParinte
Grădinițele din municipiul Chișinău vor activa astăzi până la ora 16:00. Anunțul a fost făcut de Direcția generală educație, tineret și sport, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie. Totuși, la necesitate, în fiecare instituție vor fi organizate grupe de serviciu, destinate copiilor ai căror părinți se află în imposibilitatea… Articolul Grădinițele din Chișinău vor activa azi până la ora 16:00. La necesitate, vor fi create grupe de serviciu apare prima dată în Suntparinte.md.
29 ianuarie 2026
16:10
Copilul a împlinit 18 ani, dar încă învață. Este sau nu asigurat medical? Ce trebuie să știe părinții # SuntParinte
Până la împlinirea vârstei de 18 ani, înscrierea la medicul de familie și accesul la serviciile medicale pentru copii și adolescenți sunt realizate cu acordul reprezentantului legal – părinte sau tutore. Există însă situații în care adolescentul devine major în timp ce este încă elev sau student și în aceste cazuri pot apărea confuzii legate… Articolul Copilul a împlinit 18 ani, dar încă învață. Este sau nu asigurat medical? Ce trebuie să știe părinții apare prima dată în Suntparinte.md.
13:00
De la 1 septembrie, catalogul electronic devine obligatoriu pentru toate școlile din țară # SuntParinte
Începând cu 1 septembrie curent, toate instituțiile de învățământ general din țară vor utiliza obligatoriu catalogul electronic. Până acum, varianta digitală era folosită opțional, doar de școlile care optau pentru acest sistem. Anunțul a fost făcut astăzi de Valentina Olaru, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Catalogul electronic este o aplicație web… Articolul De la 1 septembrie, catalogul electronic devine obligatoriu pentru toate școlile din țară apare prima dată în Suntparinte.md.
28 ianuarie 2026
18:20
Explicăm: Cum să verifici dacă laptele praf pe care l-ai cumpărat are nereguli și a fost rechemat # SuntParinte
Formulele de lapte praf produse de compania „Nestlé” au intrat în atenția opiniei publice după ce, începând cu luna decembrie 2025, mai multe loturi au fost rechemate de pe piață. Potrivit companiei, măsura a fost luată ca urmare a identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în rețeta produselor… Articolul Explicăm: Cum să verifici dacă laptele praf pe care l-ai cumpărat are nereguli și a fost rechemat apare prima dată în Suntparinte.md.
10:40
În premieră, femeile vor fi informate prin e-mail când trebuie să facă testul Papanicolau # SuntParinte
În premieră, femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 61 de ani, din Republica Moldova, vor primi notificări electronice privind efectuarea testului citologic (PAP-test). Informarea va fi realizată prin serviciul guvernamental MNotify, care va transmite invitațiile direct pe e-mail femeilor eligibile. Inițiativa a fost anunțată în contextul lansării Săptămânii Internaționale de Prevenire a Cancerului de… Articolul În premieră, femeile vor fi informate prin e-mail când trebuie să facă testul Papanicolau apare prima dată în Suntparinte.md.
27 ianuarie 2026
16:50
Decizie: Școlile din întreaga țară pot face lecții online, dacă elevii nu pot ajunge fizic # SuntParinte
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ să desfășoare lecțiile în regim online, dacă accesul spre școală este dificil. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor. Totuși, pentru instituțiile de învățământ în care va fi posibilă organizarea procesului… Articolul Decizie: Școlile din întreaga țară pot face lecții online, dacă elevii nu pot ajunge fizic apare prima dată în Suntparinte.md.
16:40
Nu-l oferiți copiilor! Încă o formulă de lapte din gama NAN, rechemată din magazinele Kaufland # SuntParinte
Un nou produs din gama NAN a fost rechemat de pe piață. Este vorba despre formula de lapte „NAN 1 Comfortis 800g Lot nr. 53260346AA”, cu data-limită de consum 30.11.2027. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, produsul vizat a fost distribuit în magazinele Kaufland și are inscripția pe etichetă „cod Kaufland 00053227”. Reprezentanții Nestlé România… Articolul Nu-l oferiți copiilor! Încă o formulă de lapte din gama NAN, rechemată din magazinele Kaufland apare prima dată în Suntparinte.md.
13:50
Ultima oră! Toate școlile din Chișinău vor trece la învățământ online până la finele săptămânii # SuntParinte
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a fost luată decizia ca, până la sfârșitul acestei săptămâni, instituțiile de învățământ din capitală să treacă la regim online. Edilul a făcut apel și către Guvern să adopte o abordare complexă, subliniind că problemele actuale vizează întreaga țară, atât sistemul educațional, cât și infrastructura publică. Articolul… Articolul Ultima oră! Toate școlile din Chișinău vor trece la învățământ online până la finele săptămânii apare prima dată în Suntparinte.md.
11:10
Anunț oficial: Ziua de lucru și lecțiile vor începe de la ora 9:00 pe parcursul acestei săptămâni # SuntParinte
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 9:00, pe parcursul acestei săptămâni, în întreaga țară. Măsura a fost adoptată astăzi de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), care s-a întrunit într-o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Pe lângă modificarea programului… Articolul Anunț oficial: Ziua de lucru și lecțiile vor începe de la ora 9:00 pe parcursul acestei săptămâni apare prima dată în Suntparinte.md.
09:20
Mai multe instituții de învățământ din țară rămân astăzi închise, din cauza ghețușului format pe drumuri. De exemplu, elevii din Chișinău, Ialoveni și Strășeni vor participa astăzi la lecții desfășurate în regim online. Primăria municipiului Chișinău a anunțat că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie, sunt suspendate activitățile educaționale în instituțiile de învățământ pentru clasele… Articolul Și azi, elevii din mai multe localități nu merg la școală, din cauza ghețușului apare prima dată în Suntparinte.md.
26 ianuarie 2026
16:20
De mâine, elevii din Chișinău revin la lecții. Peste 840 de școli au activat azi cu prezență fizică # SuntParinte
De mâine, 27 ianuarie, toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău își reiau activitatea în regim normal, conform programului stabilit. Astfel, elevii din clasele I–XII vor reveni la ore în format fizic. Anunțul a fost făcut de Direcția generală educație, tineret și sport. Decizia a fost adoptată în urma evaluării situației din teritoriu și a… Articolul De mâine, elevii din Chișinău revin la lecții. Peste 840 de școli au activat azi cu prezență fizică apare prima dată în Suntparinte.md.
25 ianuarie 2026
22:40
Activitățile educaționale pentru elevii din clasele I-a – a XII-a din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău vor fi suspendate pentru ziua de mâine. Anunțul a fost făcut de Direcția generală educație, tineret și sport. Decizia a fost luată în urma ședinței serviciilor specializate ale Primăriei, ca urmare a agravării situației meteorologice, caracterizată prin: Autoritățile… Articolul Anunț de ultimă oră! Toate școlile din Chișinău vor fi mâine închise apare prima dată în Suntparinte.md.
19:50
Instituțiile de învățământ, împreună cu direcțiile raionale și municipale de educație, pot decide dacă mâine, 26 ianuarie, lecțiile vor fi organizate online sau cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, în contextul formării poleiului și a ghețușului pe străzi, trotuare și în curțile blocurilor. Ministerul precizează că, la luarea deciziilor,… Articolul Direcțiile de învățământ și școlile pot decide dacă mâine să facă lecții online apare prima dată în Suntparinte.md.
23 ianuarie 2026
18:20
Toți elevii de gimnaziu și liceu vor fi informați despre riscurile consumului de droguri până la sfârșitul anului # SuntParinte
Până la finalul anului 2026, toți elevii din Republica Moldova, din clasele gimnaziale și liceale, vor fi informați despre riscurile consumului de droguri, sancțiunile legale și consecințele acestui fenomen – un obiectiv asumat de Ministerul Educației și Cercetării. Discuțiile publice privind consumul de droguri în rândul tinerilor s-au intensificat în 2025, după ce oamenii legii… Articolul Toți elevii de gimnaziu și liceu vor fi informați despre riscurile consumului de droguri până la sfârșitul anului apare prima dată în Suntparinte.md.
22 ianuarie 2026
13:50
În timpul infecțiilor virale, scăderea apetitului este un fenomen perfect normal, deoarece prezența virusurilor și a bacteriilor determină inhibarea grelinei, hormonul responsabil de senzația de foame. Studiile arată că infecțiile respiratorii, febra și gastroenteritele (inflamații ale stomacului și intestinului) reduc consumul alimentelor cu 15-20%, ceea ce poate afecta creșterea, în special în perioada puseelor caracteristice copiilor și adolescenților. O primă măsură de prevenție, care… Articolul Copilul este răcit? Ce bucate îi gătim pentru a grăbi vindecarea apare prima dată în Suntparinte.md.
21 ianuarie 2026
18:20
Copiii și elevii care lipsesc până la 3 zile nu au nevoie de certificat medical. Când documentul e obligatoriu # SuntParinte
Copiii și elevii care lipsesc de la grădiniță sau de la școală o perioadă de până la 3 zile nu trebuie să prezinte certificatul medical privind starea de sănătate (formularul 095/e), care este eliberat de medicul de familie. În aceste situații, este suficientă o declarație pe propria răspundere a părintelui sau a reprezentantului legal, în… Articolul Copiii și elevii care lipsesc până la 3 zile nu au nevoie de certificat medical. Când documentul e obligatoriu apare prima dată în Suntparinte.md.
19 ianuarie 2026
17:20
Niciun elev nu mai poate fi lăsat repetent. Ce prevede noul Regulament de evaluare și absolvire # SuntParinte
Schimbări privind sistemul de notare în școlile din Republica Moldova. Niciun elev care-și face studiile nu va mai fi lăsat repetent, astfel că statutul elevilor va conține doar trei situații – promovat, corigent sau amânat. Prevederea se regăsește în noul Regulament privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general, aprobat de Ministerul Educației… Articolul Niciun elev nu mai poate fi lăsat repetent. Ce prevede noul Regulament de evaluare și absolvire apare prima dată în Suntparinte.md.
16 ianuarie 2026
15:20
Descoperă produsele Siangpure – remedii din uleiuri naturale, cu preț accesibil și ușor de folosit # SuntParinte
Uneori, natura oferă soluții simple și eficiente chiar la îndemâna noastră. Uleiurile naturale pot deveni adevărați aliați: ele ajută rapid la desfundarea nasului, ameliorează durerile de cap și de burtă, reduc senzația de greață și amețelile și calmează iritațiile provocate de mușcăturile de insecte, fără a fi nevoie neapărat de medicamente. Produsele Siang Pure reprezintă… Articolul Descoperă produsele Siangpure – remedii din uleiuri naturale, cu preț accesibil și ușor de folosit apare prima dată în Suntparinte.md.
15 ianuarie 2026
17:30
Elevii vor învăța, pentru prima dată, din asemenea manuale. Ce schimbări au pregătit autoritățile # SuntParinte
Începând cu anul 2027, elevii din Republica Moldova vor învăța din manuale școlare cu un design modern, elaborate într-un limbaj accesibil și adaptate noului curriculum și realităților sociale. Schimbările au fost anunțate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării și se înscriu în procesul de elaborare a noului curriculum pentru toate disciplinele de studiu, planificat pentru… Articolul Elevii vor învăța, pentru prima dată, din asemenea manuale. Ce schimbări au pregătit autoritățile apare prima dată în Suntparinte.md.
16:10
(VIDEO) Tot mai mulți copii au exces de greutate: Cum putem preveni riscurile obezității # SuntParinte
Aproape 1 din 5 copii cu vârsta de până la 7 ani, din Republica Moldova, se confruntă cu probleme de greutate. La nivel global, situația este și mai îngrijorătoare: circa 30% dintre copii au probleme legate de greutatea corporală. Monitorizarea masei corporale începe încă din primele luni de viață, inclusiv în cazul sugarilor alimentați exclusiv… Articolul (VIDEO) Tot mai mulți copii au exces de greutate: Cum putem preveni riscurile obezității apare prima dată în Suntparinte.md.
10:30
Zilele cu zăpadă sunt o bucurie pentru copiii care abia așteaptă să iasă la săniuș. De multe ori însă, aceștia rămân nesupravegheați de adulți, fiind predispuși riscului de a ajunge pe carosabil, unde joaca se poate transforma rapid într-un pericol și un moment de neatenție poate duce la accidente grave. V-am pregătit o serie de… Articolul La săniuș, în siguranță! Recomandări pentru a-ți proteja copilul de pericole apare prima dată în Suntparinte.md.
14 ianuarie 2026
12:00
Explicăm: Cum îți alegi medicul de familie, chiar dacă ești din alt sector sau localitate # SuntParinte
Știai că, în Republica Moldova, poți să alegi medicul de familie indiferent de sectorul în care locuiești? Condiția este să fii cetățean al țării, să deții drept de ședere permanentă sau temporară ori să fii beneficiar de protecție temporară. Medicul de familie și instituția medicală pot fi schimbate o singură dată pe an, cu excepția… Articolul Explicăm: Cum îți alegi medicul de familie, chiar dacă ești din alt sector sau localitate apare prima dată în Suntparinte.md.
12 ianuarie 2026
15:10
Nu le oferiți copiilor! Alte 7 loturi de formulă de lapte NAN și NESTOGEN, rechemate din magazine # SuntParinte
Persoanele care au procurat formulele de lapte NAN Confort, NAN SUPREMEPRO și NAN fără lactoză, precum și NESTOGEN 1, sunt îndemnate să nu le administreze copiilor, ci să le returneze la magazinul de unde au fost achiziționate. Măsura vizează șapte loturi de produse, în care au fost identificate neconformități la un ingredient. Anunțul a fost… Articolul Nu le oferiți copiilor! Alte 7 loturi de formulă de lapte NAN și NESTOGEN, rechemate din magazine apare prima dată în Suntparinte.md.
8 ianuarie 2026
21:50
Decizie de ultimă oră! Din cauza vremii, Direcțiile de învățământ pot prelungi vacanța de iarnă # SuntParinte
Direcțiile de învățământ din întreaga țară pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie. Anunțul a fost făcut cu câteva minute în urmă de Ministerul Educației și Cercetării. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteo nefavorabile, și anume Codul galben de ghețuș, polei și vânt puternic, care se va menține până mâine.… Articolul Decizie de ultimă oră! Din cauza vremii, Direcțiile de învățământ pot prelungi vacanța de iarnă apare prima dată în Suntparinte.md.
20:20
Infertilitatea băieților poate avea origini în perioada intrauterină. Ce produse să evite viitoarea mamă # SuntParinte
În prezent, până la 70% dintre cazurile de infertilitate masculină au cauze necunoscute. Totuși, medicii informează constant că, printre cele mai frecvente cauze ale maladiei, se regăsesc disfuncțiile și dezechilibrele hormonale, stilul de viață al femeilor și bărbaților, precum și expunerea la poluanți, care afectează calitatea ovulelor și a spermatozoizilor. Un rol decisiv îl are bagajul… Articolul Infertilitatea băieților poate avea origini în perioada intrauterină. Ce produse să evite viitoarea mamă apare prima dată în Suntparinte.md.
19:20
„Frumusețea nu constă în păr, ci în ceea ce oferi lumii”. Alina-Mihaela, tânăra mai puternică decât alopecia # SuntParinte
Alina-Mihaela este o adolescentă cu visuri mari, care s-a născut în orașul Ploiești (România), dar locuiește la București. Peste câțiva ani se vede în domeniul turismului sau în filologie – două drumuri care îi permit să fie în contact cu oamenii, să cunoască lumi noi și să transmită mai departe experiențe și emoții. Până a… Articolul „Frumusețea nu constă în păr, ci în ceea ce oferi lumii”. Alina-Mihaela, tânăra mai puternică decât alopecia apare prima dată în Suntparinte.md.
18:50
(VIDEO) Autism fără limite: Maxim Bivol transformă desenele în plastilină și studiază cofetăria # SuntParinte
Autismul nu i-a pus limite. I-a dat o voce și talent. La început au fost diagnosticuri incerte, etichete și bullying. Apoi a apărut plastilina și lumea lui Maxim s-a schimbat. Maxim Bivol, din Chișinău, transformă bucăți simple de plastilină în creații care impresionează și emoționează. Diagnosticul de autism nu i-a umbrit niciodată talentul, iar astăzi… Articolul (VIDEO) Autism fără limite: Maxim Bivol transformă desenele în plastilină și studiază cofetăria apare prima dată în Suntparinte.md.
18:00
Când este recomandată melatonina pentru copii, în ce doze și cum prevenim supradozajul # SuntParinte
Somnul este vital pentru a rămâne sănătoși la orice vârstă. În cazul copiilor, rolul somnului este de a stimula creșterea și dezvoltarea lor armonioasă. Somnul nocturn de calitate asigură copilului o memorie mai bună, concentrare în activitățile școlare, creativitate și bună dispoziție pe tot parcursul zilei. În schimba, lipsa somnului îi poate face pe copii… Articolul Când este recomandată melatonina pentru copii, în ce doze și cum prevenim supradozajul apare prima dată în Suntparinte.md.
5 ianuarie 2026
13:20
Nu aruncați brazii în tomberoane! Lăsați-i alături, pentru a fi colectați și reciclați # SuntParinte
Brazii naturali, folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă, pot deveni îngrășământ sau material lemnos doar dacă sunt depozitați corect. În acest context, Primăria Chișinău și Regia „Autosalubritate” îndeamnă locuitorii capitalei să nu arunce brazii în containerele pentru deșeuri menajere. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați arborii lângă platformele de stocare a deșeurilor, adică… Articolul Nu aruncați brazii în tomberoane! Lăsați-i alături, pentru a fi colectați și reciclați apare prima dată în Suntparinte.md.
