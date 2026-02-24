Lista școlilor din Chișinău unde grupele cu regim prelungit de 3 și 6 ore sunt gratuite

16:10

În acest an, la mai multe probe ale examenului de bacalaureat, elevii vor avea de rezolvat un număr mai mic de itemi, pentru a dispune de timp suficient pentru fiecare exercițiu. Decizia a fost adoptată în urma propunerilor formulate de profesorii care au rezolvat și evaluat teste de examen ale elevilor, în cadrul unui exercițiu…