Lista școlilor din Chișinău unde grupele cu regim prelungit de 3 și 6 ore sunt gratuite
SuntParinte, 24 februarie 2026 14:20
În semestrul al doilea, 114 instituții de învățământ din municipiul Chișinău organizează grupe/clase cu program prelungit. Astfel, după lecții, cei peste 31 000 de elevi înscriși, din clasele primare, își pot face temele sub îndrumarea cadrelor didactice, participa la activități educative, culturale și recreative, precum și beneficia de sprijin suplimentar pentru incluziune și adaptare școlară.
Acum 15 minute
14:20
Lista școlilor din Chișinău unde grupele cu regim prelungit de 3 și 6 ore sunt gratuite # SuntParinte
În semestrul al doilea, 114 instituții de învățământ din municipiul Chișinău organizează grupe/clase cu program prelungit. Astfel, după lecții, cei peste 31 000 de elevi înscriși, din clasele primare, își pot face temele sub îndrumarea cadrelor didactice, participa la activități educative, culturale și recreative, precum și beneficia de sprijin suplimentar pentru incluziune și adaptare școlară.
Acum 24 ore
17:40
ANSA avertizează: Citiți eticheta! Multe produse de post conțin ingrediente și substanțe nesănătoase # SuntParinte
Produsele alimentare de post nu sunt neapărat și sănătoase, mai ales în cazul în care conțin ingrediente de calitate inferioară sau aditivi alimentari. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează consumatorii să citească etichetele atunci când aleg produse de post. Cel mai des, în produsele alimentare din comerț sunt prezenți următorii aditivi: Potenţiatorii de aromă – substanțe…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
(VIDEO) Telefonul – motiv de ceartă în cuplu. Confesiunea unei femei și recomandările psihologului # SuntParinte
„Soțul nici nu conștientizează cât de mult timp petrece ba la telefon, ba în jocuri video, ajungem să ne certăm…". Este o realitate în multe familii, unde prea mult timp petrecut în fața telefonului ajunge să devină motiv de ceartă. Psihologa Dorina Vasilache susține că practic 70% dintre cupluri se confruntă cu o astfel de…
13:10
Căderea excesivă a părului este o problemă tot mai întâlnită la copii și adolescenți, motivele fiind diverse: afecțiuni ale glandei tiroide, anemie, stres prelungit, utilizarea unor produse de îngrijire nepotrivite sau administrarea incorectă a vitaminelor. Vizita la medicul triholog este obligatorie. Cu ajutorul unui aparat special, specialistul examinează scalpul și identifică exact cauza problemei.
19 februarie 2026
17:10
Mai mulți elevi au fost vaccinați fără acordul părinților. Reacția autorităților locale și a Ministerelor # SuntParinte
Mai mulți elevi ai Gimnaziului din Slobozia-Cremene, raionul Soroca, au fost vaccinați marți la Centrul de sănătate din localitate, din timpul orelor, fără ca părinții să fie informați și să-și exprime acordul. Două mame ne-au confirmat situația, iar directoarea instituției afirmă că nu a știut că elevii au fost chemați pentru imunizare, crezând că e…
12:00
Brânză sau produs cu grăsimi vegetale? Cum să nu te lași mințit de ambalajele frumoase # SuntParinte
Produsele care conțin uleiuri vegetale nu au permisiunea să folosească denumirea de „brânză", „cașcaval", „unt" sau „lapte". Termenul de „brânză" poate fi utilizat doar pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează că, pe piața din Republica Moldova, se regăsesc numeroase produse similare brânzei, însă obținute…
14 februarie 2026
17:00
De azi, violența digitală este recunoscută și pedepsită. Află ce se schimbă în legislație # SuntParinte
Republica Moldova face astăzi un pas important în prevenirea și combaterea violenței. Începând cu 14 februarie, 2026, au intrat în vigoare modificări legislative semnificative în acest domeniu. Pentru prima dată, toate formele de violență digitală sunt reglementate explicit de lege, fiind prevăzute sancțiuni clare și măsuri concrete de intervenție. Suntparinte.md a selectat câteva dintre cele…
12 februarie 2026
11:10
Un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, la frontiera Leușeni. În urma verificărilor, inspectorii au constatat că, deși ambalajul ilustra fructe, la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale. În acest context, ANSA anunță că lotul nu va…
11 februarie 2026
18:30
Elevii și autoritățile față-n față, despre inteligență artificială, curriculum, riscuri și recomandări # SuntParinte
Introducerea inteligenței artificiale (AI) ca subiect în disciplinele obligatorii, restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani și elaborarea unor ghiduri practice pentru părinți, elevi și cadre didactice privind utilizarea responsabilă a AI. Sunt câteva dintre recomandările formulate la întâlnirea offline organizată ieri, de Ziua Siguranței pe Internet, cu participarea mai multor elevi…
9 februarie 2026
17:20
În fiecare zi, mâca Lica ajunge la cantină puțin mai devreme înaintea celorlalți. Nu pentru că îi este foame, ci pentru că vrea să ajute. Felul întâi îl mănâncă aici – borșul fierbinte e mica ei bucurie. Felul doi îl pune cu grijă într-un borcănaș, pentru seara care o așteaptă acasă. Mâca Lica nu a…
11:30
Ultima oră! Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși, rechemate din magazinele Kaufland # SuntParinte
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși sunt retrase de pe piață, ca măsură de precauție. Este vorba despre Aptamil Nutri-Biotik 1 (de 800 g și 1200 g), Aptamil Nutri-Biotik 2 (de 800 g și 1200 g) și Milupa Milumil 1 (de 600 g). Potrivit ANSA,…
6 februarie 2026
22:00
„Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță” – campanie națională pentru elevi, pedagogi și părinți # SuntParinte
Inteligența artificială (IA) a devenit parte din rutina elevilor din Republica Moldova: 88% dintre elevi o folosesc, iar peste jumătate – zilnic sau de câteva ori pe săptămână, pentru teme, imagini, videoclipuri sau chiar discuții personale. În spatele acestei utilizări intense se ascunde însă o vulnerabilitate majoră: mulți dintre elevi nu cunosc riscurile și impactul…
5 februarie 2026
15:50
În adolescență, este firesc să se schimbe nu doar aspectul copilului tău, ci și comportamentul lui. Sfaturile și atenționările tale ajung să fie percepute drept „critici", iar informațiile despre școală și prieteni îți sunt transmise într-o formă „lustruită" sau, uneori, nu ajung deloc. Te simți confuz și începi să faci schimb de informații cu semenii…
4 februarie 2026
14:10
Plasticul pentru alimente va fi colectat separat, reciclat în condiții stricte și verificat # SuntParinte
Materialele și obiectele din plastic reciclat care intră în contact cu produsele alimentare vor trece printr-un proces riguros de colectare, procesare și comercializare. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un Regulament sanitar, aplicabil pe întregul lanț – de la colectarea și reciclarea deșeurilor din plastic până la fabricarea și utilizarea produselor finale.…
11:10
Încă un lot de lapte praf NAN – rechemat. Dacă l-ai procurat, returnează-l și primește banii înapoi # SuntParinte
Nestlé România recheamă încă un lot de formulă de lapte praf. Este vorba despre NAN 1 OPTIPRO 800 g, motivul fiind același – problemă de neconformitate a unui ingredient folosit în rețeta acestui lot. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, produsul vizat a fost distribuit în magazinele Kaufland și are inscripția pe etichetă „00029926 NAN…
3 februarie 2026
16:10
În acest an, la mai multe probe ale examenului de bacalaureat, elevii vor avea de rezolvat un număr mai mic de itemi, pentru a dispune de timp suficient pentru fiecare exercițiu. Decizia a fost adoptată în urma propunerilor formulate de profesorii care au rezolvat și evaluat teste de examen ale elevilor, în cadrul unui exercițiu…
2 februarie 2026
13:00
(VIDEO) Screeningul audiologic pentru nou-născuți – test obligatoriu în toate maternitățile din țară # SuntParinte
Din 2024, toți nou-născuții din Republica Moldova beneficiază gratuit de screening audiologic – un test simplu și nedureros care verifică dacă bebelușul aude bine și depistează din timp eventualele probleme de auz. Depistarea timpurie face diferența: cu cât problemele de auz sunt depistate mai devreme, cu atât cresc șansele de integrare, comunicare și dezvoltare armonioasă…
30 ianuarie 2026
10:40
Grădinițele din Chișinău vor activa azi până la ora 16:00. La necesitate, vor fi create grupe de serviciu # SuntParinte
Grădinițele din municipiul Chișinău vor activa astăzi până la ora 16:00. Anunțul a fost făcut de Direcția generală educație, tineret și sport, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie. Totuși, la necesitate, în fiecare instituție vor fi organizate grupe de serviciu, destinate copiilor ai căror părinți se află în imposibilitatea…
29 ianuarie 2026
16:10
Copilul a împlinit 18 ani, dar încă învață. Este sau nu asigurat medical? Ce trebuie să știe părinții # SuntParinte
Până la împlinirea vârstei de 18 ani, înscrierea la medicul de familie și accesul la serviciile medicale pentru copii și adolescenți sunt realizate cu acordul reprezentantului legal – părinte sau tutore. Există însă situații în care adolescentul devine major în timp ce este încă elev sau student și în aceste cazuri pot apărea confuzii legate…
13:00
De la 1 septembrie, catalogul electronic devine obligatoriu pentru toate școlile din țară # SuntParinte
Începând cu 1 septembrie curent, toate instituțiile de învățământ general din țară vor utiliza obligatoriu catalogul electronic. Până acum, varianta digitală era folosită opțional, doar de școlile care optau pentru acest sistem. Anunțul a fost făcut astăzi de Valentina Olaru, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Catalogul electronic este o aplicație web…
28 ianuarie 2026
18:20
Explicăm: Cum să verifici dacă laptele praf pe care l-ai cumpărat are nereguli și a fost rechemat # SuntParinte
Formulele de lapte praf produse de compania „Nestlé" au intrat în atenția opiniei publice după ce, începând cu luna decembrie 2025, mai multe loturi au fost rechemate de pe piață. Potrivit companiei, măsura a fost luată ca urmare a identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în rețeta produselor…
10:40
În premieră, femeile vor fi informate prin e-mail când trebuie să facă testul Papanicolau # SuntParinte
În premieră, femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 61 de ani, din Republica Moldova, vor primi notificări electronice privind efectuarea testului citologic (PAP-test). Informarea va fi realizată prin serviciul guvernamental MNotify, care va transmite invitațiile direct pe e-mail femeilor eligibile. Inițiativa a fost anunțată în contextul lansării Săptămânii Internaționale de Prevenire a Cancerului de…
27 ianuarie 2026
16:50
Decizie: Școlile din întreaga țară pot face lecții online, dacă elevii nu pot ajunge fizic # SuntParinte
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ să desfășoare lecțiile în regim online, dacă accesul spre școală este dificil. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor. Totuși, pentru instituțiile de învățământ în care va fi posibilă organizarea procesului…
16:40
Nu-l oferiți copiilor! Încă o formulă de lapte din gama NAN, rechemată din magazinele Kaufland # SuntParinte
Un nou produs din gama NAN a fost rechemat de pe piață. Este vorba despre formula de lapte „NAN 1 Comfortis 800g Lot nr. 53260346AA", cu data-limită de consum 30.11.2027. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, produsul vizat a fost distribuit în magazinele Kaufland și are inscripția pe etichetă „cod Kaufland 00053227". Reprezentanții Nestlé România…
13:50
Ultima oră! Toate școlile din Chișinău vor trece la învățământ online până la finele săptămânii # SuntParinte
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a fost luată decizia ca, până la sfârșitul acestei săptămâni, instituțiile de învățământ din capitală să treacă la regim online. Edilul a făcut apel și către Guvern să adopte o abordare complexă, subliniind că problemele actuale vizează întreaga țară, atât sistemul educațional, cât și infrastructura publică.
11:10
Anunț oficial: Ziua de lucru și lecțiile vor începe de la ora 9:00 pe parcursul acestei săptămâni # SuntParinte
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 9:00, pe parcursul acestei săptămâni, în întreaga țară. Măsura a fost adoptată astăzi de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), care s-a întrunit într-o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Pe lângă modificarea programului…
09:20
Mai multe instituții de învățământ din țară rămân astăzi închise, din cauza ghețușului format pe drumuri. De exemplu, elevii din Chișinău, Ialoveni și Strășeni vor participa astăzi la lecții desfășurate în regim online. Primăria municipiului Chișinău a anunțat că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie, sunt suspendate activitățile educaționale în instituțiile de învățământ pentru clasele…
26 ianuarie 2026
16:20
De mâine, elevii din Chișinău revin la lecții. Peste 840 de școli au activat azi cu prezență fizică # SuntParinte
De mâine, 27 ianuarie, toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău își reiau activitatea în regim normal, conform programului stabilit. Astfel, elevii din clasele I–XII vor reveni la ore în format fizic. Anunțul a fost făcut de
25 ianuarie 2026
22:40
Activitățile educaționale pentru elevii din clasele I-a – a XII-a din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău vor fi suspendate pentru ziua de mâine. Anunțul a fost făcut de Direcția generală educație, tineret și sport. Decizia a fost luată în urma ședinței serviciilor specializate ale Primăriei, ca urmare a agravării situației meteorologice, caracterizată prin: Autoritățile… Articolul Anunț de ultimă oră! Toate școlile din Chișinău vor fi mâine închise apare prima dată în Suntparinte.md.
19:50
Instituțiile de învățământ, împreună cu direcțiile raionale și municipale de educație, pot decide dacă mâine, 26 ianuarie, lecțiile vor fi organizate online sau cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, în contextul formării poleiului și a ghețușului pe străzi, trotuare și în curțile blocurilor. Ministerul precizează că, la luarea deciziilor,… Articolul Direcțiile de învățământ și școlile pot decide dacă mâine să facă lecții online apare prima dată în Suntparinte.md.
