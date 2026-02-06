„Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță” – campanie națională pentru elevi, pedagogi și părinți

18:20

Copiii și elevii care lipsesc de la grădiniță sau de la școală o perioadă de până la 3 zile nu trebuie să prezinte certificatul medical privind starea de sănătate (formularul 095/e), care este eliberat de medicul de familie. În aceste situații, este suficientă o declarație pe propria răspundere a părintelui sau a reprezentantului legal, în…