Mai mulți oficiali de la vârful puterii din Iran, uciși în atacurile SUA-Israel. Cine sunt
28 februarie 2026
Decesele au fost confirmate în rândul unor persoane din guvernul de la Teheran și de la vârful armatei, dar informații despre soarta liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei și a președintelui Masoud Pezeshkian sunt încă puține.
Decesele au fost confirmate în rândul unor persoane din guvernul de la Teheran și de la vârful armatei, dar informații despre soarta liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei și a președintelui Masoud Pezeshkian sunt încă puține.
IGPF a comemorat eroii căzuți în războiul de pe Nistru. Ruslan Galușca: „Ne exprimăm recunoștința față de cei care au scris istoria acestei țări" (FOTO)
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a organizat un eveniment comemorativ dedicat eroilor căzuți în conflictul din Afganistan și în războiul de pe Nistru. La ceremonie au participat conducerea instituției, veterani, dar și membri ai comunității.
Moscova critică dur atacul SUA-Israel asupra Iranului, dar nu anunță nici un sprijin pentru aliatul său
Moscova a denunțat o „aventură periculoasă” care amenință regiunea cu o „catastrofă”, dar nu anunță vreun sprijin pentru aliatul său, Iran.
Ministerul Energiei estimează că în următoarele două-trei luni va fi obținută claritate în implementarea proiectului care prevede instalarea unor noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze în municipiul Chișinău, transmite IPN.
VIDEO | Patru morți și mai mulți răniți după ce o rachetă iraniană a căzut în Siria
Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, sâmbătă, a informat agenția de știri de stat SANA, prelaută de Reuters.
Aproximativ 65 de milioane de lei pentru modernizarea podului peste Răut și a pasajului peste calea ferată din zona de ocolire a orașului Bălți (FOTO)
Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de reparație la podul peste râul Răut și la pasajul peste calea ferată, situate pe zona de ocolire a municipiului Bălți, sunt în plină desfășurare.
Ce arată o imagine din satelit cu palatul liderului suprem al Iranului, realizată imediat după atacul coordonat al SUA și Israel
Un nor negru de fum și pagube extinse la complexul securizat al ayatollahului Ali Khamenei. Sunt urmările atacului coordonat al SUA și Israel asupra Teheranului, surprinse de imagini din satelit, scrie New York Times.
MAE activează Celula de Criză: Recomandări pentru cetățenii R. Moldova din Orientul Mijlociu
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, Celula de Criză a fost activată și monitorizează permanent evoluțiile din regiune, coordonând activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.
Un monument în memoria preoților din județul Soroca deportați în Siberia și a generalului român Stan Poetaș va fi inaugurat la Otaci
Asociația Monumentum a anunțat că va inaugura, pe 13 martie, la Otaci, în Republica Moldova, un monument în memoria preoților din județul Soroca deportați în Siberia, precum și în cinstea generalului Stan Poetaș.
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au emis o declarație comună privind operațiunea americano-israeliană în Iran. Cei doi oficial ai UE subliniază că „asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială”.
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, oferă detalii despre solicitările românilor de repatriere din Israel
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat sâmbătă că, în acest moment, este mic numărul românilor care solicită repatrierea din Israel, transmite MOLDPRES.
Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete, la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în Iran. Un oficial american a declarat pentru CNN că baza a fost lovită de rachete iraniane. Momentul atacului a fost surprins într-o filmare, preluată și de CNN.
Zborurile spre Orientul Mijlociu ar putea suferi modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore, anunță AAC
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova anunță că orice zbor planificat în anumite regiuni din Orientul Mijlociu va suferi, cel mai probabil, modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore, în contextul escaladării situației de securitate din zonă. Instituția a participat în dimineața zilei de 28 februarie la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), dedicată crizei din Orientul Mijlociu.
Schimbare radicală în raport cu Tiraspolul. Toate instrumentele sunt la Chișinău (Revista presei)
Unul din principalele subiecte comentate și analizate este întâlnirea de la Tiraspol, unde autoritățile de la Chișinău au făcut mai multe solicitări regimului separatist. De asemenea, presa analizează cum a reușit propaganda rusă să transforme un caz de securitate regională într-un scandal politic intern. Jurnaliștii au mai aflat că imagini intime cu fete din R. Moldova sunt vândute în continuare pe Telegram fără acordul lor.
VIDEO | Războiul din Iran s-a extins deja în Orientul Mijlociu. Explozii la Ierusalim și în mai multe state din regiune
O bază americană din Bahrain a fost ținta unui atac cu rachete, dar explozii s-au auzit și în Abu Dhabi, Qatar și Kuwait, potrivit Reuters și Al Jazeera. Totodată, mai multe explozii puternice au fost auzite sâmbătă la Ierusalim, după ce sirene au răsunat în oraș, transmit jurnaliști AFP aflați la fața locului.
Reacție din Rusia după atacul SUA asupra Iranului: „Pacifistul și-a arătat încă o dată adevărata față"
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a criticat sâmbătă pe președintele american Donald Trump pentru atacul asupra Iranului, spunând că negocierile purtate până acum cu Teheranul au fost „o operațiune de acoperire”, transmite Reuters.
Celulă de criză convocată la MAE România. Personalul diplomatic din Israel și Iran își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români
Ministerul Afacerilor Externe al României monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în regiunea Orientului Mijlociu, în contextul evoluțiilor recente de securitate. Pentru gestionarea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare, a fost convocată Celula de Criză a MAE.
Israelul a atacat Iranul: Teheranul va riposta în mod „copleșitor", afirmă un oficial iranian
Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul va riposta în mod „copleșitor” la atacurile israeliano-americane.
Ambasada R. Moldova în Israel îndeamnă cetățenii să stea aproape de adăposturile antirachetă. „Vor urma noi instrucțiuni"
Ambasada Republicii Moldova în Israel recomandă cetățenilor moldoveni aflați în această țară să stea în apropierea adăposturilor antirachetă și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, după ce a fost instituită starea de urgență pe întreg teritoriul statului. Măsura a intrat în vigoare astăzi, 28 februarie, ora 08:00, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului.
Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului: SUA au început „operațiuni militare majore" (VIDEO)
Președintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului: SUA au început „operațiuni militare majore"
Președintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri. FMI prognozează o creștere de 2,3% în anul curent
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri însă mai persistă riscuri care afectează creșterea economică, acestea fiind generate de războiul din Ucraina. Aceasta este concluzia experților Fondului Monetar Internațional (FMI), care se conține în raportul publicat vineri, 27 februarie la Washington (SUA). Consiliul de directori executivi al FMI a finalizat consultările cu Republica Moldova, desfășurate în baza Articolului IV al Statutului instituției, transmite MOLDPRES.
Frontiera de stat, traversată de peste 51 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 51 472 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 12 173 traversări.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Până în 2029 trebuie să avem toate drumurile din țară într-o stare bună și foarte bună" (VIDEO)
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a efectuat o vizită pe drumul regional G72, recent reparat, care face legătura între localitățile Brănești și Criuleni. Oficialul a apreciat calitatea lucrărilor și a subliniat importanța modernizării infrastructurii rutiere pentru dezvoltarea comunităților și apropierea de standardele europene, transmite MOLDPRES.
VIDEO | Israelul anunță că a atacat „preventiv" Iranul. Statele Unite s-au alăturat atacului. Explozii la Teheran
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă un atac „preventiv” împotriva Iranului, cu lovituri inclusiv în capitala Teheran, unde au apărut nori de fum în mai multe zone. Printre ținte se numără, potrivit primelor informații, cartierul unde sunt reședința Ayatolahului Khamenei și palatul prezidențial, dar și aeroportul. Israelul a pornit și sirenele de alarmă, avertizând populația că ar putea urma lovituri de răspuns ale Iranului. La scurt timp, un oficial american a declarat pentru New York Times că sunt în desfășurare și lovituri ale SUA în Iran.
METEO | Vreme mai caldă la început de martie: temperaturile vor urca până la 15 grade Celsius
Sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie aduc vreme stabilă și temperaturi în creștere. Potrivit prognozei în perioada 28 februarie – 2 martie 2026, cerul va fi variabil, predominant senin, iar precipitații nu se prevăd.
Contribuția femeilor la progresul științific, provocările legate de accederea în funcții de conducere au fost evidențiate astăzi în cadrul unui eveniment festiv dedicat Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei. Zeci de cercetătoare din Republica Moldova, cu rezultate remarcabile, au fost premiate cu diplome de excelență.
Poliția investighează un caz de tăiere și sustragere ilegală a masei lemnoase în raionul Ialoveni
Trei bărbați din Răzeni, cu vârstele de 31, 39 și 40 de ani, sunt cercetați penal pentru că ar fi tăiat și sustras ilegal masă lemnoasă din pădurea din extravilanul satului Cărbuna, raionul Ialoveni, transmite MOLDPRES.
Primăria municipiului Chișinău informează că, începând cu data de 2 martie, vor fi operate modificări în orarul de circulație al rutei urbane de autobuz nr. 19 „str. Valea Crucii - bd. Moscova".
Reforma administrației publice locale a fost consultată deja în 26 de raioane ale Republicii Moldova
Pentru a definitiva conceptul reformei administrației publice locale, Guvernul organizează consultări în toate raioanele țării. Săptămâna aceasta, viziunea reformei a fost discutată cu aleșii locali și cetățenii din 10 raioane, iar în total, de la începutul perioadei de consultări – în 26 de raioane.
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: „Continuăm să informăm statele membre ale UE despre evoluțiile și progresele de pe agenda europeană a țării noastre"
Progresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea măsurilor aferente Clusterele 2 și 6 – Piața internă și Relații externe – au fost examinate astăzi, la Bruxelles, de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru extindere și statele aflate în proces de aderare la Uniunea Europeană (COELA).
Alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova în Statul Israel: MAE avertizează asupra riscurilor de securitate
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și a riscurilor sporite de escaladare.„Autoritățile israeliene nu au instituit măsuri suplimentare de protecție civilă, însă adăposturile antirachetă publice sunt disponibile populației.
„Avem o șansă". Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia înainte de alegerile intermediare din SUA
În cadrul unui interviu acordat Sky News, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții și vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie. El a afirmat că SUA au puterea de a pune capăt războiului, dar trebuie să pună o presiune mai mare asupra Moscovei. „Statele Unite sunt chiar mai puternice decât cred ele însele. Și eu chiar cred asta. Ele pot exercita o presiune reală asupra lui Putin. Ele pot opri acest război”, a subliniat liderul de la Kiev. El a îndemnat administrația de la Washington să înăsprească sancțiunile împotriva familiilor liderilor ruși și să furnizeze Ucrainei arme mai performante, argumentând că numai o presiune mai mare ar forța Moscova să ia în serios negocierile. Întrebat cât de aproape este Ucraina de pace, el a spus că există o fereastră de oportunitate între momentul actual și alegerile americane din noiembrie de la jumătatea mandatului prezidențial. „Acum cred că avem o șansă. Între noi fie vorba, ceea ce cred cu adevărat despre anul viitor depinde de aceste luni, dacă vom avea șansa să încheiem războiul înainte de toamnă. Înainte de alegerile importante și influente din Statele Unite. Dacă va fi posibil să se ajungă la pace, vom avea, acum avem această fereastră”, a spus Zelenski. El a recunoscut că relațiile cu președintele american Donald Trump sunt dificile, dar a subliniat că relațiile Ucrainei depășesc nivelul de „personalități”. Întrebat dacă Ucraina poate câștiga războiul, răspunsul său a fost ambiguu, notează Sky News. „Depinde ce înțeleg oamenii prin a câștiga. Și, într-adevăr, este foarte dificil să vorbim despre teritorii. În primul rând, este foarte dificil să recuperăm toate teritoriile în prezent. Și ar fi prea multe pierderi de vieți omenești... Dar ceea ce este bine este că nici Rusia nu poate face acest lucru pe câmpul de luptă. De aceea ei nu câștigă și noi nu pierdem”. Referitor la predarea orașelor fortificate Sloviansk și Kramatorsk, Zelenski a fost categoric – aceasta ar fi o linie roșie. „Este teritoriul nostru și sună incredibil de ciudat de ce ar trebui să ne retragem de pe pământul nostru? (...) Dacă ar fi să ne retragem din acest teritoriu, așa cum ați spus, de exemplu, din Sloviansk, chiar în acest moment, 200.000 de oameni care se află acolo vor fi ocupați de ruși. Sunt gata acești oameni să devină ruși? Și dacă nu o vor face, îi vor ucide sau îi vor trimite pe front sau în închisoare”, a arătat liderul ucrainean.
Mai multe instanțe de judecată din R. Moldova vor avea sedii noi. La Cahul este prevăzută construcția unui Palat al Justiției
Mai multe instanțe de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț vor avea sedii noi, după ce studiile de fezabilitate pentru aceste proiecte au fost finalizate. Proiectele fac parte din Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a celor existente, în cadrul implementării Legii privind reorganizarea instanțelor judecătorești.
FOTO | România: Descoperire arheologică la Constanța. Zeci de morminte romane pe șantierul unui spital
Peste 30 de morminte din perioada romană, bijuterii, vase de sticlă, monede și amfore africane din ceramică au fost descoperite în timpul cercetării arheologice desfășurată la șantierul privind lucrările de consolidare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, demarate de administrația locală.
Lansarea proiectului „Facilitarea procesului de Aderare la Uniunea Europeană prin Coordonare și Implicare în R. Moldova", sprijinit de Germania
Consolidarea capacităților administrației publice și implicarea mai activă a societății în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova vor fi susținute în cadrul unui nou proiect sprijinit de Guvernul Germaniei - „Facilitarea procesului de Aderare la Uniunea Europeană prin Coordonare și Implicare în Moldova (FACE)”.
Negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrean, reluate. Experții consideră inițiativele un pas important, deși recunosc că implementarea lor se va lovi de rezistența regimului de la Tiraspol
O nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului și Tiraspolului, Valeriu Chiveri și Vitalii Ignatiev, a avut loc ieri, la Tiraspol, după o pauză de peste 15 luni. Chișinăul a propus ca de la 1 septembrie, în toate instituțiile de învățământ din regiune să se introducă în procesul educațional studierea în limba română.
Profesorii vor lucra la distanță în vacanțele elevilor. Prezența fizică, limitată la maximum două zile pe săptămână
Cadrele didactice din învățământul general își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță pe durata vacanțelor elevilor, iar prezența fizică în instituție va putea fi solicitată doar în situații justificate și în limite clar stabilite. Noile reguli sunt prevăzute în modificările aprobate la Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Peste 2.000 de persoane din R. Moldova, înregistrate cu boli rare. Peste jumătate sunt copii
Aproximativ 2.500 de persoane sunt înregistrate în Republica Moldova cu boli rare, iar mai mult de jumătate dintre acestea sunt copii. Accesul la terapii moderne rămâne esențial pentru reducerea complicațiilor și îmbunătățirea calității vieții pacienților.
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Judecătoarea Lilia Lupașco va contesta la Curtea de Apel actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate, după ce inspectorii au stabilit o avere nejustificată de peste 700 de mii de lei. Magistrata afirmă că documentul este unilateral și că își va apăra drepturile în instanță.
ANTA: Peste 20 de încălcări în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au identificat multiple încălcări ale legislației de către operatorii de transport rutier de pasageri în prima zi a acțiunilor de monitorizare și control în trafic, desfășurate pe 26 februarie 2026. Campania are drept scop răspunsul la sesizările și petițiile cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de către unii operatori și conducători auto și este organizată cu sprijinul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP).
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna martie, finanțată în valoare de 73 milioane de lei
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna martie, în valoare totală de 73 de milioane de lei, a fost finanțată de Casa Națională de Asigurări Sociale /CNAS/.
Un nou sens giratoriu și o platformă de îmbarcare vor fi construite în sectorul Botanica din Chișinău
Administrația Națională a Drumurilor (AND), Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova (CFM) și Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) a Consiliului Municipal Chișinău au semnat astăzi un acord de colaborare, prin care se consolidează cooperarea interinstituțională pentru proiectarea, construcția și exploatarea unui sens giratoriu și a unei platforme pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău.
Un bărbat de 50 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de huliganism cu aplicarea armei de foc, după un conflict spontan produs în trafic pe o stradă din capitală. Descinderile au fost efectuate de polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger".
Tragedia de la Boldurești: Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de închisoare
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru accidentarea mortală a unui adolescent de 14 ani, Mihăiță, și părăsirea locului faptei. Sentința a fost pronunțată vineri, 27 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Fostul director adjunct al SIS Alexandru Bălan, acuzat în România că spiona pentru KGB din Belarus, a fost trimis în judecată
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de DIICOT, fiind acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.
Numărul infracțiunilor a scăzut cu 6% anul trecut, fiind înregistrate peste 23 de mii de cazuri. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, prezentate de Biroul Național de Statistică, rata infracționalității a coborât la 97 de infracțiuni la 10 mii de locuitori.
Galerie FOTO | Omagiu la Chișinău pentru Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la naștere. Cătălin Davidescu: „La Craiova a înțeles că materialul - piatra, lemnul, metalul - nu este un obstacol, ci un partener"
La 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Chișinăul s-a alăturat omagiului adus marelui sculptor prin evenimentul „Brâncuși — sculptorul infinitului”, organizat ieri de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, transmite Radio Chișinău.
