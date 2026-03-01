Alegeri în Găgăuzia, la vară? Pavel Postică: Există scenarii pentru depășirea blocajului
TVR Moldova, 1 martie 2026 22:10
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, spune că scrutinul legislativ din regiunea găgăuză ar putea fi organizat în vara acestui an în condițiile în care autoritățile de la Comrat vor depăși impasul. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Pavel Postică, a spus că sunt câteva scenarii pentru a depăși criza creată în regiune.
• • •
Acum o oră
22:10
Alegeri în Găgăuzia, la vară? Pavel Postică: Există scenarii pentru depășirea blocajului # TVR Moldova
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, spune că scrutinul legislativ din regiunea găgăuză ar putea fi organizat în vara acestui an în condițiile în care autoritățile de la Comrat vor depăși impasul. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Pavel Postică, a spus că sunt câteva scenarii pentru a depăși criza creată în regiune.
Acum 2 ore
21:10
Podul de Flori de la Ungheni: Lucrările avansează simultan pe ambele maluri ale Prutului # TVR Moldova
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni, ce va lega localitățile Golăiești (România) și Zagarancea (Republica Moldova), avansează în ritm susținut pe ambele maluri ale râului Prut, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Acum 4 ore
20:40
Comunitatea românească din Cernăuți a celebrat Mărțișorul la a 29-a ediție a festivalului # TVR Moldova
A fost sărbătoare azi pentru comunitatea românească din Cernăuţi. Oamenii au îmbrăcat straie de sărbătoare şi au celebrat Mărţişorul la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Primăverii "Mărțișor", un eveniment devenit deja tradițional pentru românii din regiune.
20:40
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele președintelui iranian Masoud Pezeshkian pentru asasinarea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit unui comunicat publicat pe site-ulKremlinului pe 1 martie.
20:20
Municipiul Bălţi va fi capitala tineretului în 2026: Patru milioane de lei pentru manifestări # TVR Moldova
Municipiul Bălţi va fi capitala tineretului în 2026. Autoritățile au dat startul unei serii de activităţi care se vor desfăşura pe tot parcursul anului. Tinerii au participat la ateliere informative, expoziţii, dar şi la o petrecere.
20:10
Regretatul compozitor Eugen Doga ar fi implinit astazi 89 de ani. În prima zi de primăvară, autorităţile au decis să-l comemoreze prin punerea în valoare a creaţiei sale inestimabile. La Chişinău au fost mai multe evenimente care au readus ascultatorilor muzica maestrului, trecut în nefiinţă în iunie, 2025.
19:40
Trei mii de hectare de pădure vor fi plantate, în acest sezon, în Republica Moldova. Evenimentul de lansare a Campaniei de Împădurire cu genericul Primăvara 2026 s-a făcut pe malul Prutului, la Sculeni. Plantările vor dura timp de o lună și se va desfăşura simultan în Republica Moldova şi România.
19:10
Un bărbat de 26 de ani a urcat azi dimineaţă pe acoperişul unui bloc cu nouă etaje de pe strada Petru Rareş din Chişinău. Un trecător l-a văzut si a telefonat imediat la Serviciul 112. Mai multe echipaje de pompieri şi salvatori au încercat să-l coboare de la inaltime. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional.
19:10
„Rămășițe de rachete în apropierea hotelului”. Mărturii ale unei moldovence blocată în Dubai # TVR Moldova
În ţările din Orientul Mijlociu, afectate de loviturile militare ale Iranului nu există victime printre cetăţenii moldoveni. Informaţia a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Bombardamentele continuă în Israel şi Dubai, iar oamenii stau în adăposturi. Sute de co-naţionali rămân blocaţi în aceste ţări iar traficul aerian este blocat.
19:10
Municipiul Bălţi va fi capitala tineretului în 2026. Autoritatile au dat startul unei serii de activităţi care se vor desfăşura pe tot parcursul anului. Tinerii au participat la ateliere informative, expoziţii, dar şi la o petrecere.
Acum 6 ore
19:00
În ţările din Orientul Mijlociu, afectate de loviturile militare ale Iranului nu există victime printre cetăţenii moldoveni. Informaţia a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova . Bombardamentele continuă în Israel şi Dubai, iar oamenii stau în adăposturi. Sute de co-naţionali rămân blocaţi în aceste ţări iar traficul aerian este blocat.
18:50
Cazul Primăriei Durlești: Patru suspecți, în închisoare, alți patru în arest la domiciliu # TVR Moldova
Primarul din Durleşti, Eleonora Şaran, viceprimarul localităţii, funcţionari şi persoane vizate într-un dosar de escrocherie, au venit azi în faţa instanţei. Demersurile procurorilor au fost admise parțial, fiind aplicat arest preventiv în privința a patru învinuiți, inclusiv în cazul primarului. Ceilalți patru au fost plasați în arest la domiciliu.
18:50
Un bărbat de 26 de ani a urcat azi dimineaţă pe acoperişul unui bloc cu nouă etaje de pe strada Petru Rareş din Chişinău. Un trecător l-a văzut si a telefonat imediat la Serviciul 112. Mai multe echipaje de pompieri şi salvatori au încercat să-l coboare de la inaltime. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional.
18:40
Primarul din Durlești și alte șapte persoane, în fața instanței. Procurorii cer arest preventiv # TVR Moldova
Primarul din Durleşti, Eleonora Şaran, viceprimarul localităţii, funcţionari şi persoane vizate într-un dosar de escrocherie, au venit azi în faţa instanţei. Procurorii au cerul 30 de zile de arest preventiv pentru toate cele opt persoane reţinute în urma percheziţiilor de vineri de la Primăria Durleşti.
18:10
Cei ce se află la Ungheni iși pot plati electronic călătoria cu mijloacele de transport in comun. În oraș a fost lansată azi o reţea de transport public complet digitalizată.
17:40
De la orașe subterane care protejează locuitorii de frig extrem, la hoteluri ultra-luxoase și mine transformate în atracții turistice, lumea oferă experiențe tot mai spectaculoase pentru turiști.
17:10
Patru persoane au fost reținute într-un caz de trafic de migranți iar 6 șase cetățeni străini au fost prinși în timp ce încercau să traverseze frontiera moldo-română. Incidentul a fost înregistrat în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni.
Acum 8 ore
16:10
Primăvara este momentul ideal pentru a vedea lumea în cea mai frumoasă versiune a ei: temperaturi blânde, culori proaspete și mai puțini turiști decât vara. Unele locuri devin cu adevărat spectaculoase, anume în acest sezon.
15:10
Oliver Salagor este ofițer principal în Secția de pregătire fizico-tactică, din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. De cinci ani, este formator în domeniul intervenției profesionale.
Acum 12 ore
14:10
Alireza Arafi, succesorul lui Khamenei. Va conduce temporar alături de Masoud Pezeshkian # TVR Moldova
Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului.
13:10
Stabilită în Belgia, basarabeanca Olesea Cegodari a devenit cunoscută după ce a participat la Eurovision România. Mamă a trei copii, campioni la nivel național și internațional la șah, Olesea Cegodari reușește să îmbine cariera artistică cu cea academică, fiind profesoară de limba engleză la o instituție de învățământ superior din Belgia. Cum reușește să le gestioneze pe toate, aflați în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, difuzată la TVR Moldova.
12:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din regiune, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova.
11:40
Noaptea trecutǎ, Poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei.
11:10
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite din cauza atacului asupra Iranului # TVR Moldova
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News – transmite EFE.
10:10
La 1 martie, celebrăm sărbătoarea Mărţişorului, triumful primăverii asupra iernii, obiectul cu şnur alb şi roşu fiind un simbol al reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii. În 2017, Mărţişorul a fost acceptat pentru a fi inclus în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului imaterial al umanităţii. Decizia a fost luată în cadrul sesiunii Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial de la Jeju, Coreea de Sud.
Acum 24 ore
09:10
Statele Unite vor lovi Iranul „cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a amenințat duminică președintele american Donald Trump, în cazul în care această țară din Orientul Mijlociu va riposta la atacurile americane.
08:00
Teheranul a continuat să atace în noaptea de sâmbătă spre duminică Israelul și țările arabe care adăpostesc baze SUA.
28 februarie 2026
23:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru NBC News: „Considerăm că aceasta este o poveste corectă”, referindu-se la rapoartele conform cărora liderul suprem al Iranului este mort. Întrebat despre cine îl va înlocui pe Khamenei, Trump a declarat pentru NBC: „Nu știu, dar la un moment dat mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori... Sunt doar puțin sarcastic când spun asta”, potrivit reuters.com.
23:20
Explozii în Dubai și Abu Dhabi, dar și în Qatar, Bahrain și Kuweit în urma unei riposte a Iranului # TVR Moldova
Riposta furibundă a Iranului a făcut primele victime. O persoană a murit în capitala Emiratelor Arabe Unite. Sunt cel puțin 4 morți într-o zonă industrială din sudul Siriei. Explozii puternice au fost semnalate în Dubai, dar și în Bahrain și Qatar, care adăpostesc baze navale americane.
Ieri
20:40
Patru ani de război în Ucraina: Susținere internațională, civili uciși și infrastructură distrusă # TVR Moldova
Săptămâna aceasta s-au împlinit patru ani de când Rusia a adus războiul în Ucraina. Bilanțul este unul tragic pentru ţara măcinată de obuzele ruşilor: zeci de mii de civili şi militari, ucişi, familii despărțite, localităţi distruse, infrastructura energetică la pământ. După patru ani de război, perspectivele încheierii rapide a conflictului militar ruso-ucrainean rămân incerte.
20:10
Șezătoare cu mame, bunici și copii la Cainarii Vechi. Tradițiile, celebrate la început de primăvară # TVR Moldova
Atmosfera șezătorilor de altădată a reapărut la grădinița din satul Cainarii Vechi, raionul Soroca. Mame, bunici și copii au adus în fața publicului cântece, dansuri și momente artistice pline de emoție. S-au confecționat și mărțișoare, pentru că așa e tradiția la începutul primăverii.
19:40
Peste 100 de artiști, reuniți la Moldova Art Week. Expoziție la Palatul Național „Nicolae Sulac” # TVR Moldova
Peste 100 de artiști din Republica Moldova şi-au expus lucrările pe holul Palatului Național "Nicolae Sulac" din Chişinău. Expoziţia este organizată în cadrul proiectului Moldova Art Week, aflat la cea de a 2-a ediţie. Artiştii au folosit diverse tehnici pentru a-și realiza lucrările, iar în unele cazuri munca a durat mai multe luni.
19:10
Sprijin pentru un viitor mai bun: Eveniment de caritate pentru adolescente vulnerabile la Chișinău # TVR Moldova
La Chişinău a fost organizat astăzi un eveniment de caritate pentru a sprijini şase adolescente aflate în situaţii vulnerabile. A fost o întrunire în care participanții și-au cumpărat bilet și în care s-a discutat despre educaţia financiară, comunicare strategică şi identitate prin exprimare. Banii vor fi utilizaţi pentru a ajuta adolescentele să-și găsească un loc de muncă şi să se încadreze mai uşor în societate.
19:00
Atac asupra unei școli de fete din Iran: Zeci de victime, bilanț provizoriu de peste 50 de morți # TVR Moldova
Cel puţin 57 de persoane ar fi fost ucise într-un atac asupra unei şcoli dintr-un oraş din sudul Iranului, a anunţat televiziunea de stat de la Teheran, scrie TVR Info.ro.
18:40
Noi reguli pentru tranzacțiile în numerar? Ministrul Finanțelor anunță discuții cu BNM # TVR Moldova
Autorităţile îşi propun să identifice mecanisme suplimentare pentru transparenţa tranzacţiilor în numerar, în special pentru persoanele din Diaspora care trimit bani în Republica Moldova pentru a-și cumpăra o locuință. Ministrul de Finanţe urmează să discute cu reprezentanţii Băncii Naţionale despre acest subiect. El a precizat că cetățenii care preferă să își păstreze economiile la ciorap ar putea întâmpina dificultăți atunci când vor trebui să justifice proveniența banilor.
18:10
Un ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost reţinut de poliţiştii de frontieră din Republica Moldova în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera.
17:10
Temperaturile reci aduc nu doar disconfort termic, ci pot accentua durerile articulare și reumatice, afectând calitatea vieții multor persoane. Despre cum putem preveni acutizarea acestor probleme și ce tratamente eficiente există ne vorbește profesorul universitar și președinta Societății Medicilor Reumatologi, Liliana Gropa, în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
16:10
Evoluţiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare, afirmă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declaraţie comună, dată publicităţii sâmbătă pe site-ul Comisiei Europene, după atacurile comune ale Israelului şi SUA asupra Iranului, scrie TVR Info.ro.
15:10
Goalball-ul este un sport paralimpic de echipă, destinat persoanelor cu deficiențe de vedere. Se joacă în echipe de câte trei jucători, cu o minge prevăzută cu clopoței. Mai multe despre acest sport aflăm din reportajul realizat de reporterul Alexandru Leahu, difuzat în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
14:50
Alertă MAE pentru moldovenii din Orientul Mijlociu. Celula de Criză monitorizează evoluțiile # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate, Celula de Criză este activată, monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Totodată, MAE a publicat recomandări urgente pentru cetățenii moldoveni aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan și Turcia, pe fondul deteriorării situației de securitate.
14:10
Atenție la mărțișoarele tip bijuterie: Posibil pericol chimic, avertismentul specialiștilor # TVR Moldova
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor îndeamnă oamenii la prudență maximă la alegerea mărțișoarelor tip bijuterie, în contextul riscurilor chimice identificate pe piață.
13:10
Doi străini au încercat să transporte ilegal lingouri de aur prin Aeroportul Internațional Chișinău # TVR Moldova
Doi străini au încercat să transporte ilegal lingouri de aur p rin Aeroportul Internațional Chișinău, informează Poliția de Frontieră.
13:00
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că mai multe spații aeriene din Orientul Mijlociu sunt închise # TVR Moldova
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a participat la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), organizată în dimineața zilei de 28 februarie și dedicată situației de criză din Orientul Mijlociu. În cadrul reuniunii s-a confirmat că spațiile aeriene din mai multe state din regiune rămân închise din cauza activităților militare.
12:30
/DOC/ Detaliile crimei imputate lui Nicanor Ciochină și complicelui său, Ion Andronache # TVR Moldova
Pe 27 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei în februarie 2024. Acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip deschis, iar complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care șase luni cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, iar restul cu suspendare. TVR Moldova a consultat decizia instanței și amintește principalele fapte ale inculpaților - Nicanor Ciochină și Ion Andronache.
12:10
Ministerul Educației și Cercetării a premiat 28 de cercetătoare pentru excelență științifică # TVR Moldova
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din Republica Moldova au primit diplome de onoare din partea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum și pentru participarea activă în rețele și consorții științifice internaționale.
11:10
Trump, declarații despre atacul asupra Iranului: Avertismente privind industria de rachete și marina # TVR Moldova
Președintele american Donald Trump a spus sâmbătă, într-un clip distribuit pe conturile sale de pe rețelele de socializare. că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran, scrie HotNews.ro.
10:10
Stare de urgență în Israel. MAE, recomandări pentru cetățenii moldoveni aflați în țară # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că pe întreg teritoriul Statului Israel a fost instituită stare de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Instituția recomandă cetățenilor Republicii Moldova aflați în Israel să respecte cu strictețe instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern, să rămână în apropierea adăposturilor antirachetă și să limiteze deplasările la strictul necesar.
09:40
Israel lansează o „lovitură preventivă” asupra Iranului. Explozii la Teheran, cauza necunoscută # TVR Moldova
Ministerul Apărării din Israel a anunţat sâmbătă lansarea unei “lovituri preventive” asupra Iranului, în timp ce la Teheran s-au făcut auzite mai multe explozii, cauza fiind necunoscută, transmit TVR Info.
08:50
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) anunță că, începând cu 2 martie, introduce o procedură temporară destinată agenților economici care au cel puțin cinci angajați cetățeni străini, precum și străinilor aflați în proces de documentare pentru obținerea dreptului de ședere în scop de muncă. Măsura are drept scop reducerea timpului de așteptare și eficientizarea activității la Ghișeele unice de documentare a străinilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Ignatiev denunță „presiune politică” după retragerea cetățeniei la cei 9 exponenți ai Tiraspolului # TVR Moldova
Pretinsul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, susține că decizia Președinției privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova celor nouă exponenți ai administrației separatiste de la Tiraspol are o „motivație politică”. Instituția prezidențială a precizat că decizia șefei statului are la bază o sesizare a Serviciului de Informații și Securitate conform căreia persoanele vizate ar fi comis fapte care au prejudiciat interesele Republicii Moldova.
