Goalball, sportul paralimpic care oferă o nouă șansă nevăzătorilor

Astăzi, la Tiraspol, în cadrul discuției pe platforma „1+1”, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a punctat poziția fermă a autorităților constituționale pe problemele celor două maluri ale Nistrului care au marcat discuțiile în ultimii cel puțin zece ani. Negociatorul de la Chișinău a subliniat că discuțiile se desfășoară pentru a reintegra statul Republica Moldova, și nu de dragul menținerii relațiilor dintre cele două maluri.