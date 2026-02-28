Ministerul Educației și Cercetării a premiat 28 de cercetătoare pentru excelență științifică
TVR Moldova, 28 februarie 2026 12:10
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din Republica Moldova au primit diplome de onoare din partea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum și pentru participarea activă în rețele și consorții științifice internaționale.
12:30
/DOC/ Detaliile crimei imputate lui Nicanor Ciochină și complicelui său, Ion Andronache # TVR Moldova
Pe 27 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei în februarie 2024. Acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip deschis, iar complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care șase luni cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, iar restul cu suspendare. TVR Moldova a consultat decizia instanței și amintește principalele fapte ale inculpaților - Nicanor Ciochină și Ion Andronache.
12:10
11:10
Trump, declarații despre atacul asupra Iranului: Avertismente privind industria de rachete și marina # TVR Moldova
Președintele american Donald Trump a spus sâmbătă, într-un clip distribuit pe conturile sale de pe rețelele de socializare. că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran, scrie HotNews.ro.
10:10
Stare de urgență în Israel. MAE, recomandări pentru cetățenii moldoveni aflați în țară # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că pe întreg teritoriul Statului Israel a fost instituită stare de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Instituția recomandă cetățenilor Republicii Moldova aflați în Israel să respecte cu strictețe instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern, să rămână în apropierea adăposturilor antirachetă și să limiteze deplasările la strictul necesar.
Israel lansează o „lovitură preventivă” asupra Iranului. Explozii la Teheran, cauza necunoscută # TVR Moldova
Ministerul Apărării din Israel a anunţat sâmbătă lansarea unei “lovituri preventive” asupra Iranului, în timp ce la Teheran s-au făcut auzite mai multe explozii, cauza fiind necunoscută, transmit TVR Info.
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) anunță că, începând cu 2 martie, introduce o procedură temporară destinată agenților economici care au cel puțin cinci angajați cetățeni străini, precum și străinilor aflați în proces de documentare pentru obținerea dreptului de ședere în scop de muncă. Măsura are drept scop reducerea timpului de așteptare și eficientizarea activității la Ghișeele unice de documentare a străinilor.
Ignatiev denunță „presiune politică” după retragerea cetățeniei la cei 9 exponenți ai Tiraspolului # TVR Moldova
Pretinsul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, susține că decizia Președinției privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova celor nouă exponenți ai administrației separatiste de la Tiraspol are o „motivație politică”. Instituția prezidențială a precizat că decizia șefei statului are la bază o sesizare a Serviciului de Informații și Securitate conform căreia persoanele vizate ar fi comis fapte care au prejudiciat interesele Republicii Moldova.
Autorii din R. Moldova vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 # TVR Moldova
Autorii din Republica Moldova care scriu în limba română vor avea posibilitatea să participe, în anul 2028, la cea de-a 80-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, în contextul în care România a obținut statutul de Țară Invitată de Onoare, informează Ministerul Culturii.
Dosarele de trădare de patrie, spionaj și infiltrare străină zguduie în ultimii ani scena publică din Republica Moldova. Sute de persoane se află sub „lupa” serviciilor speciale, iar în spatele fiecărui caz se ascund suspiciuni de influență externă, racolări și decizii cu impact direct asupra securității naționale.
Trei evenimente economice majore pentru R. Moldova, după vizita lui Osmochescu la Bruxelles # TVR Moldova
Republica Moldova pregătește trei evenimente economice majore la Chișinău. În luna iunie vor fi o conferință de investiții, un summit regional dedicat conectivității și un forum axat pe digitalizare. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, de ministrul Economiei, Eugen Osmoschescu, care a avut discuții cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Parlamentului European.
Atenționare pentru moldovenii care călătoresc în Israel: risc sporit de escaladare a tensiunilor # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel despre posibila deteriorare a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.
Dosarul lui Ion Creangă, învinuit că ar fi livrat informații secrete Rusiei, va fi reluat de la zero # TVR Moldova
Dosarul lui Ion Creangă, învinuit că ar fi livrat informații secrete Rusiei, va fi reluat de la zero, a confirmat pentru TVR Moldova președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman. Acest lucru a fost determinat de faptul că judecătoarea Arina Ialanji, responsabilă de examinarea cauzei, a anunţat că demisionează.
Dosarul lui Ion Creangă, învinuit că ar fi livrat informații Rusiei, ar putea fi reluat de zero # TVR Moldova
Judecătoarea Arina Ialanji a anunţat că vrea să demisioneze. Ea examinează dosarul de trădare de patrie în care este acuzat fostul şef al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă.
Ministerul Justiției a anunțat astăzi, 27 februarie, că avansează în procesul de construire a unor sedii noi pentru instanțele de judecată din mai multe regiuni ale țării: Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Studiile de fezabilitate pentru aceste locații au fost finalizate recent, informează Ministerul Justiției.
Captură de proporții la vama Sculeni: peste 5,5 milioane de țigarete, depistate într-un autocamion # TVR Moldova
Funcționarii postului vamal de frontieră Sculeni, în conlucrare cu ofițerii Serviciului Vamal și angajații IGPF, sub conducerea PCCOCS, documentează o tentativă de scoatere ilicită din Republica Moldova a unei cantități considerabile de produse din tutun.
MEC simplifică procesele în școli: profesorii vor putea lucra la distanță în vacanțele elevilor # TVR Moldova
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță. Directorul instituției de învățământ va putea dispune, prin ordin, organizarea unor activități cu prezență fizică doar pentru acele sarcini care nu pot fi realizate online și fără a depăși două zile pe săptămână, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
Reacția avocatului lui Nicanor Ciochină la pronunțarea sentinței: „Este ilegală și neîntemeiată” # TVR Moldova
Dumitru Buliga, avocatul lui Nicanor Ciochină, susține că sentința pronunțată astăzi în cazul clientului său este ilegală și neîntemeiată. El a declarat pentru TVR MOLDOVA că va contesta decizia primei instanțe. Nicanor Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis.
„Un act unilateral”. Reacția judecătoarei Lilia Lupașco la averea nejustificată depistată de ANI # TVR Moldova
Judecătoarea Lilia Lupașco a declarat, vineri, după pronunțarea sentinței în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, că va contesta în instanță actul de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI) conform căruia magistrata și soțul ei ar deține avere nejustificată în valoare de peste 739.000 de lei.
După ce instanța de judecată l-a condamnat pe Nicanor Ciochină la șapte ani de închisoare pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani, mama copilului a spus că pleacă acasă mândră, pentru că nu a cedat, pentru că a luptat și a făcut dreptate.
Știți cum să acordați primul ajutor? Un medic rezident explică de ce instruirea poate salva vieți # TVR Moldova
Despre importanța instruirii în acordarea primului ajutor și despre experiența demonstrațiilor practice ne vorbește medicul rezident în chirurgie cardiovasculară la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBCV) Timișoara și trainer de prim ajutor, Ștefan Crețu, în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, a fost găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei. Sentința a fost pronunțată de judecătoarea Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-un penitenciar de tip deschis.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a primit un lot important de echipamente pentru intervenții. Donația oferită de Serviciul de Stat de Salvatori și Pompieri al Regatului Danemarcei include tehnică specializată pentru incendii, accidente industriale și scurgeri de substanțe periculoase. Bunurile sunt destinate creșterii gradului de protecție și pregătire a salvatorilor.
Pleacă din sistem înainte de vetting. Dosarele de rezonanță și averile judecătorilor demisionari # TVR Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că procedura de vetting va continua în cazul a 13 din cei 16 magistrați care activează în completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției. Doi dintre judecători și-au anunțat intenția de a demisiona, iar o altă magistrată nu a depus în termenul stabilit documentele necesare pentru evaluare.
Integrarea în UE devine pârghie de presiune în reluarea dialogului cu Tiraspolul, spun experții # TVR Moldova
După 15 luni de pauză, negocierile în format 1+1 dintre Chișinău și Tiraspol au fost reluate. Tiraspolul își dorește acces la facilitățile comerciale oferite de Uniunea Europeană. Regiunea nu mai poate ignora efectele războiului din Ucraina și slăbirea sprijinului Moscovei. Expertii sustin că dialogul a fost reluat într-un moment în care Chișinăul are o poziție mai consolidată pe plan extern, iar procesul de integrare europeană devine un instrument de presiune dar și o oportunitate pentru regiunea transnistreana.
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, pe banca acuzaților pentru colaborarea cu KGB-ul din Belarus # TVR Moldova
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională, potrivit G4media.ro.
Guvernul Republicii Moldova precizează că nu există niciun embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața din Ucraina, iar exporturile se desfășoară în regim normal. Această declarație vine în contextul intenției Guvernului Ucrainei de a introduce restricții la importul vinului moldovenesc ca reacție la decizia Chișinăului de a suspenda importurile de carne de pasăre din țara vecină.
Armistițiu la Zaporojie: Lucrări de urgență la cea mai mare centrală nucleară din Europa # TVR Moldova
Un armistițiu local a intrat în vigoare vineri în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, pentru a permite reparațiile la o linie electrică externă, au declarat oficialii ruși, relatează tvrinfo, cu referire la Reuters.
Crimă după o întâlnire la narcologie: un bărbat, trimis în judecată pentru omor în orașul Codru # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea unui bărbat în vârstă de 39 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat.
O dronă rusească, doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană, aproape de granița cu România # TVR Moldova
Sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene au doborât o dronă, vineri dimineața, aproape de granița cu România, la 100 de metri de localitatea Chilia Veche, iar echipe specializate sunt pregătite pentru a demara o operațiune de căutare a unor eventuale resturi ale vehiculului aerian căzute pe teritoriul național, informează Ministerul Apărării Naționale al României (MApN), potrivit agerpres.ro.
Locuitorii din județul Tulcea au trăit o dimineață sub semnul alertelor aeriene. Vineri, autoritățile au emis mai multe mesaje RO-ALERT succesive, după ce sistemele radar ale MapN au detectat drone rusești care vizau porturile ucrainene de la Dunăre. În total, de miercuri seară până în prezent, populația a primit cinci astfel de avertizări.
Donald Trump ar putea veni în România, în luna mai. Potrivit unor surse TVR, liderul de la Casa Albă a fost invitat la Summit-ul B9 care va avea loc pe 13 mai, în București.
Nicolae Andronati, om de știință de nivel european și fost demnitar al Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Independență, a fost găsit fără suflare în casa sa din satul Caragaș, raionul Slobozia, regiunea transnistreană. Omul de știință era originar din această localitate.
Când va demara Ministerul Sănătății concursurile pentru șefia celor mai mari instituții medicale? # TVR Moldova
Ministerul Sănătății urmează să demareze în luna martie concursurile pentru ocuparea funcțiilor de manageri a mai multor instituții medicale, ce, în prezent, sunt conduse în prezent de directori interimari, inclusiv spitale raionale, dar și republicane. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei vizite, în mai multe instituții medicale din nordul republicii.
Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova.
Ofițerii Centrul Național Anticorupție desfășoară vineri dimineață ample percheziții într-o cauză penală deschisă pentru deposedarea administrației publice locale Durlești, municipiul Chișinău, de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. Potrivit surselor TVR Moldova, primarul orașului Durlești, Eleonora Șaran, a fost reținut. Potrivit CNA, în total, opt persoane au fost reținute în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală.
Percheziții la Primăria Durlești: primarul și viceprimarul, vizați într-un dosar de delapidare # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții la Primăria Durlești, în cadrul unui dosar penal ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a unor terenuri aflate în proprietate publică.
Zelenski: O reuniune SUA-Ucraina-Rusia ar urma să aibă loc la începutul lunii martie, la Abu Dhabi # TVR Moldova
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi că o întâlnire trilaterală între ţara sa, Rusia, şi Statele Unite va avea loc în Emiratele Arabe Unite la începutul lunii martie, adăugând că discuţiile cu cu americanii din cursul zilei de la Geneva au produs progrese, relatează AFP şi Reuters.
Administrator de întreprindere din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc # TVR Moldova
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, informează despre expedierea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a administratorului unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi.
Joi seară, Poliția a fost sesizată despre producerea a două accidente, unul rutier și altul feroviar, ambele soldate cu decesul a doi pietoni.
Astăzi, instanța de fond urmează să pronunțe sentința în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a acicidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei. Procurorii au cerut 9 ani de închisoare.
Bilanțul discuțiilor de la Tiraspol: Chiveri i-a spus pe șleau lui Ignatiev ce vrea Chișinăul # TVR Moldova
Astăzi, la Tiraspol, în cadrul discuției pe platforma „1+1”, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a punctat poziția fermă a autorităților constituționale pe problemele celor două maluri ale Nistrului care au marcat discuțiile în ultimii cel puțin zece ani. Negociatorul de la Chișinău a subliniat că discuțiile se desfășoară pentru a reintegra statul Republica Moldova, și nu de dragul menținerii relațiilor dintre cele două maluri.
Candidează Vladimir Bolea la funcția de primar de Chișinău? „Nu văd absolut nicio grabă” # TVR Moldova
„Trebuie să așteptăm o decizie a partidului. La etapa actuală, nu sunt astfel de discuții”, astfel a răspuns Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la întrebarea dacă ar accepta o eventuală propunere la funcția de primar al municipiului Chișinău din partea PAS. Întrebarea i-a fost adresată în cadrul unei emisiuni la TV8.
Blocarea drumurilor, lipsa hidranţilor, porţi înguste sau curţi supraglomerate sunt printre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă pompierii aflati in misiune. Ei pierd secundele preţioase necesare salvării de vieţi pentru că trebuie să-și facă loc pentru echipamente. De aceea a fost astăzi lansată o campanie de sensibilizare a populației de către Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
La Chișinău a fost lansat MIDIA, instrumentul care ajută micile afaceri să devină digitale # TVR Moldova
Un nou instrument de evaluare a maturității digitale, numit MIDIA, a fost lansat la Chișinău pentru a sprijini micile afaceri să facă pasul spre noile tehnologii. Proiectul, finanțat de Guvernul Elveției și organizaţia Helvetas, oferă antreprenorilor o diagnoză clară a nivelului lor digital și soluții pentru a deveni mai competitivi.
Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul va fi modernizat. Bolea: În nouă luni, să finalizăm construcţia # TVR Moldova
După o pauză de mai mulţi ani, lucrările de modernizare ale noului sediu teatrului Bogdan-Petriceicu Hasdeu din oraşul Cahul urmează să fie reluate. Astăzi a fost semnat contractul de începere a lucrărilor în prezenţa miniştrilor Culturii şi Infrastructurii de la Chişinău. Atât actorii cât şi autorităţile sunt optimiste şi spun că până la finele anului, spectacolele se vor juca într-o clădire modernă, echipată cu tot necesarul.
Pe fondul crizei, regimul de la Tiraspol a intensificat controlul și propaganda (Promo-LEX) # TVR Moldova
Criza energetică declanșată în ianuarie 2025, după sistarea gazelor rusești, a lăsat sute de mii de oameni fără căldură și a aruncat regiunea transnistreană într-o criză economică profundă. În timp ce populația s-a confruntat cu deconectări, pierderi de locuri de muncă și întârzieri la salarii, regimul de la Tiraspol a investit în propagandă și structuri de forță. Potrivit raportului anual publicat, astăzi, de Asociația Promo-LEX, 2025 a însemnat o deteriorare gravă a drepturilor omului, marcată de represiune, control informațional și militarizarea educației, pe fondul unei crize folosite pentru consolidarea puterii.
Declarațiile martorului sub acoperire al acuzării, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de implicare în „furtul miliardului”, au fost citite astăzi, 26 februarie, în ședința de judecată. Acesta a depus depoziții încă din faza de urmărire penală, la sediul Ambasadei Republicii Moldova din București, iar ulterior declarațiile au fost transmise instanței, potrivit TV8.
Primăria propune parcări „de captură” și transport public pentru fluidizarea traficului # TVR Moldova
Șoferii care vin zilnic în Chișinău ar putea avea o alternativă la traficul sufocant din oraș. Autoritățile municipale anunță amenajarea a patru parcări de captură la intrările în municipiu, unde oamenii își vor putea lăsa mașinile pentru a continua deplasarea cu troleibuzul. Lucrările ar urma să înceapă în acest an, iar investițiile depășesc 70 de milioane de lei. Specialiștii atrag atenția că succesul proiectului va depinde de cât de accesibil și eficient va fi transportul public.
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au înregistrat un proiect de lege care va elimina treptat scutirile fiscale aplicate din 2000 pentru regiunea transnistreană. Anunţul a fost făcut de către președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produsele neesențiale sub aspect social, precum alcoolul.
