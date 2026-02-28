Ministerul Educației și Cercetării a premiat 28 de cercetătoare pentru excelență științifică

20:10

După o pauză de mai mulţi ani, lucrările de modernizare ale noului sediu teatrului Bogdan-Petriceicu Hasdeu din oraşul Cahul urmează să fie reluate. Astăzi a fost semnat contractul de începere a lucrărilor în prezenţa miniştrilor Culturii şi Infrastructurii de la Chişinău. Atât actorii cât şi autorităţile sunt optimiste şi spun că până la finele anului, spectacolele se vor juca într-o clădire modernă, echipată cu tot necesarul.