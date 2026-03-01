Bărbat de 49 de ani, ucis într-un apartament din sectorul Botanica din Chișinău

14:10

După 15 luni de pauză, negocierile în format 1+1 dintre Chișinău și Tiraspol au fost reluate. Tiraspolul își dorește acces la facilitățile comerciale oferite de Uniunea Europeană. Regiunea nu mai poate ignora efectele războiului din Ucraina și slăbirea sprijinului Moscovei. Expertii sustin că dialogul a fost reluat într-un moment în care Chișinăul are o poziție mai consolidată pe plan extern, iar procesul de integrare europeană devine un instrument de presiune dar și o oportunitate pentru regiunea transnistreana.