Israelul spune că liderul suprem al Iranului, Khamenei, este mort
TVR Moldova, 28 februarie 2026 23:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru NBC News: „Considerăm că aceasta este o poveste corectă”, referindu-se la rapoartele conform cărora liderul suprem al Iranului este mort. Întrebat despre cine îl va înlocui pe Khamenei, Trump a declarat pentru NBC: „Nu știu, dar la un moment dat mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori... Sunt doar puțin sarcastic când spun asta”, potrivit reuters.com.

Acum 2 ore
23:40
23:20
Explozii în Dubai și Abu Dhabi, dar și în Qatar, Bahrain și Kuweit în urma unei riposte a Iranului # TVR Moldova
Riposta furibundă a Iranului a făcut primele victime. O persoană a murit în capitala Emiratelor Arabe Unite. Sunt cel puțin 4 morți într-o zonă industrială din sudul Siriei. Explozii puternice au fost semnalate în Dubai, dar și în Bahrain și Qatar, care adăpostesc baze navale americane.
Acum 6 ore
20:40
Patru ani de război în Ucraina: Susținere internațională, civili uciși și infrastructură distrusă # TVR Moldova
Săptămâna aceasta s-au împlinit patru ani de când Rusia a adus războiul în Ucraina. Bilanțul este unul tragic pentru ţara măcinată de obuzele ruşilor: zeci de mii de civili şi militari, ucişi, familii despărțite, localităţi distruse, infrastructura energetică la pământ. După patru ani de război, perspectivele încheierii rapide a conflictului militar ruso-ucrainean rămân incerte.
20:10
Șezătoare cu mame, bunici și copii la Cainarii Vechi. Tradițiile, celebrate la început de primăvară # TVR Moldova
Atmosfera șezătorilor de altădată a reapărut la grădinița din satul Cainarii Vechi, raionul Soroca. Mame, bunici și copii au adus în fața publicului cântece, dansuri și momente artistice pline de emoție. S-au confecționat și mărțișoare, pentru că așa e tradiția la începutul primăverii.
19:40
Peste 100 de artiști, reuniți la Moldova Art Week. Expoziție la Palatul Național „Nicolae Sulac” # TVR Moldova
Peste 100 de artiști din Republica Moldova şi-au expus lucrările pe holul Palatului Național "Nicolae Sulac" din Chişinău. Expoziţia este organizată în cadrul proiectului Moldova Art Week, aflat la cea de a 2-a ediţie. Artiştii au folosit diverse tehnici pentru a-și realiza lucrările, iar în unele cazuri munca a durat mai multe luni.
Acum 8 ore
19:10
Sprijin pentru un viitor mai bun: Eveniment de caritate pentru adolescente vulnerabile la Chișinău # TVR Moldova
La Chişinău a fost organizat astăzi un eveniment de caritate pentru a sprijini şase adolescente aflate în situaţii vulnerabile. A fost o întrunire în care participanții și-au cumpărat bilet și în care s-a discutat despre educaţia financiară, comunicare strategică şi identitate prin exprimare. Banii vor fi utilizaţi pentru a ajuta adolescentele să-și găsească un loc de muncă şi să se încadreze mai uşor în societate.
19:00
Atac asupra unei școli de fete din Iran: Zeci de victime, bilanț provizoriu de peste 50 de morți # TVR Moldova
Cel puţin 57 de persoane ar fi fost ucise într-un atac asupra unei şcoli dintr-un oraş din sudul Iranului, a anunţat televiziunea de stat de la Teheran, scrie TVR Info.ro.
18:40
Noi reguli pentru tranzacțiile în numerar? Ministrul Finanțelor anunță discuții cu BNM # TVR Moldova
Autorităţile îşi propun să identifice mecanisme suplimentare pentru transparenţa tranzacţiilor în numerar, în special pentru persoanele din Diaspora care trimit bani în Republica Moldova pentru a-și cumpăra o locuință. Ministrul de Finanţe urmează să discute cu reprezentanţii Băncii Naţionale despre acest subiect. El a precizat că cetățenii care preferă să își păstreze economiile la ciorap ar putea întâmpina dificultăți atunci când vor trebui să justifice proveniența banilor.
18:10
Un ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost reţinut de poliţiştii de frontieră din Republica Moldova în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera.
Acum 12 ore
17:10
Temperaturile reci aduc nu doar disconfort termic, ci pot accentua durerile articulare și reumatice, afectând calitatea vieții multor persoane. Despre cum putem preveni acutizarea acestor probleme și ce tratamente eficiente există ne vorbește profesorul universitar și președinta Societății Medicilor Reumatologi, Liliana Gropa, în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
16:10
Evoluţiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare, afirmă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declaraţie comună, dată publicităţii sâmbătă pe site-ul Comisiei Europene, după atacurile comune ale Israelului şi SUA asupra Iranului, scrie TVR Info.ro.
15:10
Goalball-ul este un sport paralimpic de echipă, destinat persoanelor cu deficiențe de vedere. Se joacă în echipe de câte trei jucători, cu o minge prevăzută cu clopoței. Mai multe despre acest sport aflăm din reportajul realizat de reporterul Alexandru Leahu, difuzat în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
14:50
Alertă MAE pentru moldovenii din Orientul Mijlociu. Celula de Criză monitorizează evoluțiile # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate, Celula de Criză este activată, monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Totodată, MAE a publicat recomandări urgente pentru cetățenii moldoveni aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan și Turcia, pe fondul deteriorării situației de securitate.
14:10
Atenție la mărțișoarele tip bijuterie: Posibil pericol chimic, avertismentul specialiștilor # TVR Moldova
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor îndeamnă oamenii la prudență maximă la alegerea mărțișoarelor tip bijuterie, în contextul riscurilor chimice identificate pe piață.
13:10
Doi străini au încercat să transporte ilegal lingouri de aur prin Aeroportul Internațional Chișinău # TVR Moldova
Doi străini au încercat să transporte ilegal lingouri de aur p rin Aeroportul Internațional Chișinău, informează Poliția de Frontieră.
13:00
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că mai multe spații aeriene din Orientul Mijlociu sunt închise # TVR Moldova
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a participat la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), organizată în dimineața zilei de 28 februarie și dedicată situației de criză din Orientul Mijlociu. În cadrul reuniunii s-a confirmat că spațiile aeriene din mai multe state din regiune rămân închise din cauza activităților militare.
12:30
/DOC/ Detaliile crimei imputate lui Nicanor Ciochină și complicelui său, Ion Andronache # TVR Moldova
Pe 27 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei în februarie 2024. Acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip deschis, iar complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care șase luni cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, iar restul cu suspendare. TVR Moldova a consultat decizia instanței și amintește principalele fapte ale inculpaților - Nicanor Ciochină și Ion Andronache.
Acum 24 ore
12:10
Ministerul Educației și Cercetării a premiat 28 de cercetătoare pentru excelență științifică # TVR Moldova
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din Republica Moldova au primit diplome de onoare din partea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum și pentru participarea activă în rețele și consorții științifice internaționale.
11:10
Trump, declarații despre atacul asupra Iranului: Avertismente privind industria de rachete și marina # TVR Moldova
Președintele american Donald Trump a spus sâmbătă, într-un clip distribuit pe conturile sale de pe rețelele de socializare. că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran, scrie HotNews.ro.
10:10
Stare de urgență în Israel. MAE, recomandări pentru cetățenii moldoveni aflați în țară # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că pe întreg teritoriul Statului Israel a fost instituită stare de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Instituția recomandă cetățenilor Republicii Moldova aflați în Israel să respecte cu strictețe instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern, să rămână în apropierea adăposturilor antirachetă și să limiteze deplasările la strictul necesar.
09:40
Israel lansează o „lovitură preventivă” asupra Iranului. Explozii la Teheran, cauza necunoscută # TVR Moldova
Ministerul Apărării din Israel a anunţat sâmbătă lansarea unei “lovituri preventive” asupra Iranului, în timp ce la Teheran s-au făcut auzite mai multe explozii, cauza fiind necunoscută, transmit TVR Info.
08:50
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) anunță că, începând cu 2 martie, introduce o procedură temporară destinată agenților economici care au cel puțin cinci angajați cetățeni străini, precum și străinilor aflați în proces de documentare pentru obținerea dreptului de ședere în scop de muncă. Măsura are drept scop reducerea timpului de așteptare și eficientizarea activității la Ghișeele unice de documentare a străinilor.
Ieri
21:50
Ignatiev denunță „presiune politică” după retragerea cetățeniei la cei 9 exponenți ai Tiraspolului # TVR Moldova
Pretinsul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, susține că decizia Președinției privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova celor nouă exponenți ai administrației separatiste de la Tiraspol are o „motivație politică”. Instituția prezidențială a precizat că decizia șefei statului are la bază o sesizare a Serviciului de Informații și Securitate conform căreia persoanele vizate ar fi comis fapte care au prejudiciat interesele Republicii Moldova.
20:40
Autorii din R. Moldova vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 # TVR Moldova
Autorii din Republica Moldova care scriu în limba română vor avea posibilitatea să participe, în anul 2028, la cea de-a 80-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, în contextul în care România a obținut statutul de Țară Invitată de Onoare, informează Ministerul Culturii.
20:10
Dosarele de trădare de patrie, spionaj și infiltrare străină zguduie în ultimii ani scena publică din Republica Moldova. Sute de persoane se află sub „lupa” serviciilor speciale, iar în spatele fiecărui caz se ascund suspiciuni de influență externă, racolări și decizii cu impact direct asupra securității naționale.
19:40
Trei evenimente economice majore pentru R. Moldova, după vizita lui Osmochescu la Bruxelles # TVR Moldova
Republica Moldova pregătește trei evenimente economice majore la Chișinău. În luna iunie vor fi o conferință de investiții, un summit regional dedicat conectivității și un forum axat pe digitalizare. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, de ministrul Economiei, Eugen Osmoschescu, care a avut discuții cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Parlamentului European.
18:50
Atenționare pentru moldovenii care călătoresc în Israel: risc sporit de escaladare a tensiunilor # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel despre posibila deteriorare a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.
18:00
Dosarul lui Ion Creangă, învinuit că ar fi livrat informații secrete Rusiei, va fi reluat de la zero # TVR Moldova
Dosarul lui Ion Creangă, învinuit că ar fi livrat informații secrete Rusiei, va fi reluat de la zero, a confirmat pentru TVR Moldova președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman. Acest lucru a fost determinat de faptul că judecătoarea Arina Ialanji, responsabilă de examinarea cauzei, a anunţat că demisionează.
17:50
17:30
Ministerul Justiției a anunțat astăzi, 27 februarie, că avansează în procesul de construire a unor sedii noi pentru instanțele de judecată din mai multe regiuni ale țării: Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Studiile de fezabilitate pentru aceste locații au fost finalizate recent, informează Ministerul Justiției.
17:10
Captură de proporții la vama Sculeni: peste 5,5 milioane de țigarete, depistate într-un autocamion # TVR Moldova
Funcționarii postului vamal de frontieră Sculeni, în conlucrare cu ofițerii Serviciului Vamal și angajații IGPF, sub conducerea PCCOCS, documentează o tentativă de scoatere ilicită din Republica Moldova a unei cantități considerabile de produse din tutun.
17:00
MEC simplifică procesele în școli: profesorii vor putea lucra la distanță în vacanțele elevilor # TVR Moldova
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță. Directorul instituției de învățământ va putea dispune, prin ordin, organizarea unor activități cu prezență fizică doar pentru acele sarcini care nu pot fi realizate online și fără a depăși două zile pe săptămână, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
16:50
Reacția avocatului lui Nicanor Ciochină la pronunțarea sentinței: „Este ilegală și neîntemeiată” # TVR Moldova
Dumitru Buliga, avocatul lui Nicanor Ciochină, susține că sentința pronunțată astăzi în cazul clientului său este ilegală și neîntemeiată. El a declarat pentru TVR MOLDOVA că va contesta decizia primei instanțe. Nicanor Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis.
16:10
„Un act unilateral”. Reacția judecătoarei Lilia Lupașco la averea nejustificată depistată de ANI # TVR Moldova
Judecătoarea Lilia Lupașco a declarat, vineri, după pronunțarea sentinței în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, că va contesta în instanță actul de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI) conform căruia magistrata și soțul ei ar deține avere nejustificată în valoare de peste 739.000 de lei.
15:50
După ce instanța de judecată l-a condamnat pe Nicanor Ciochină la șapte ani de închisoare pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani, mama copilului a spus că pleacă acasă mândră, pentru că nu a cedat, pentru că a luptat și a făcut dreptate.
15:10
Știți cum să acordați primul ajutor? Un medic rezident explică de ce instruirea poate salva vieți # TVR Moldova
Despre importanța instruirii în acordarea primului ajutor și despre experiența demonstrațiilor practice ne vorbește medicul rezident în chirurgie cardiovasculară la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBCV) Timișoara și trainer de prim ajutor, Ștefan Crețu, în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
15:00
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, a fost găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei. Sentința a fost pronunțată de judecătoarea Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-un penitenciar de tip deschis.
14:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a primit un lot important de echipamente pentru intervenții. Donația oferită de Serviciul de Stat de Salvatori și Pompieri al Regatului Danemarcei include tehnică specializată pentru incendii, accidente industriale și scurgeri de substanțe periculoase. Bunurile sunt destinate creșterii gradului de protecție și pregătire a salvatorilor.
14:40
Pleacă din sistem înainte de vetting. Dosarele de rezonanță și averile judecătorilor demisionari # TVR Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că procedura de vetting va continua în cazul a 13 din cei 16 magistrați care activează în completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției. Doi dintre judecători și-au anunțat intenția de a demisiona, iar o altă magistrată nu a depus în termenul stabilit documentele necesare pentru evaluare.
14:10
Integrarea în UE devine pârghie de presiune în reluarea dialogului cu Tiraspolul, spun experții # TVR Moldova
După 15 luni de pauză, negocierile în format 1+1 dintre Chișinău și Tiraspol au fost reluate. Tiraspolul își dorește acces la facilitățile comerciale oferite de Uniunea Europeană. Regiunea nu mai poate ignora efectele războiului din Ucraina și slăbirea sprijinului Moscovei. Expertii sustin că dialogul a fost reluat într-un moment în care Chișinăul are o poziție mai consolidată pe plan extern, iar procesul de integrare europeană devine un instrument de presiune dar și o oportunitate pentru regiunea transnistreana.
13:40
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, pe banca acuzaților pentru colaborarea cu KGB-ul din Belarus # TVR Moldova
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională, potrivit G4media.ro.
13:20
Guvernul Republicii Moldova precizează că nu există niciun embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața din Ucraina, iar exporturile se desfășoară în regim normal. Această declarație vine în contextul intenției Guvernului Ucrainei de a introduce restricții la importul vinului moldovenesc ca reacție la decizia Chișinăului de a suspenda importurile de carne de pasăre din țara vecină.
13:10
Armistițiu la Zaporojie: Lucrări de urgență la cea mai mare centrală nucleară din Europa # TVR Moldova
Un armistițiu local a intrat în vigoare vineri în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, pentru a permite reparațiile la o linie electrică externă, au declarat oficialii ruși, relatează tvrinfo, cu referire la Reuters.
13:00
Crimă după o întâlnire la narcologie: un bărbat, trimis în judecată pentru omor în orașul Codru # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea unui bărbat în vârstă de 39 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat.
13:00
O dronă rusească, doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană, aproape de granița cu România # TVR Moldova
Sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene au doborât o dronă, vineri dimineața, aproape de granița cu România, la 100 de metri de localitatea Chilia Veche, iar echipe specializate sunt pregătite pentru a demara o operațiune de căutare a unor eventuale resturi ale vehiculului aerian căzute pe teritoriul național, informează Ministerul Apărării Naționale al României (MApN), potrivit agerpres.ro.
12:50
Locuitorii din județul Tulcea au trăit o dimineață sub semnul alertelor aeriene. Vineri, autoritățile au emis mai multe mesaje RO-ALERT succesive, după ce sistemele radar ale MapN au detectat drone rusești care vizau porturile ucrainene de la Dunăre. În total, de miercuri seară până în prezent, populația a primit cinci astfel de avertizări.
12:20
Donald Trump ar putea veni în România, în luna mai. Potrivit unor surse TVR, liderul de la Casa Albă a fost invitat la Summit-ul B9 care va avea loc pe 13 mai, în București.
12:20
Nicolae Andronati, om de știință de nivel european și fost demnitar al Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Independență, a fost găsit fără suflare în casa sa din satul Caragaș, raionul Slobozia, regiunea transnistreană. Omul de știință era originar din această localitate.
12:10
12:00
Când va demara Ministerul Sănătății concursurile pentru șefia celor mai mari instituții medicale? # TVR Moldova
Ministerul Sănătății urmează să demareze în luna martie concursurile pentru ocuparea funcțiilor de manageri a mai multor instituții medicale, ce, în prezent, sunt conduse în prezent de directori interimari, inclusiv spitale raionale, dar și republicane. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei vizite, în mai multe instituții medicale din nordul republicii.
