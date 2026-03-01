Tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat traficul aerian. Moldoveni blocați, care nu se pot întoarce în țară: „Se aud multe explozii”
Radio Moldova, 1 martie 2026 21:10
Tensiunile majore din Orientul Mijlociu au perturbat serios traficul aerian. Există moldoveni blocați în Israel, în Emiratele Arabe Unite sau alte țări din regiune, în care spațiul aerian a fost închis. În prezent, din Israel se poate ajunge cu autocarul în Egipt, de unde poate fi luată o cursă avia. Jurnaliștii Moldova 1 au discutat cu persoane care au mers în vacanță în Dubai și nu se mai pot întoarce în țară. Între timp, Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău monitorizează situația. Autoritățile au reiterat apelul la calm, vigilență și responsabilitate.
• • •
21:30
„Maria Mirabela - Povestea continuă”, primul musical autohton din R. Moldova care a deschis Festivalul „Mărțișor” # Radio Moldova
„Maria Mirabela - Povestea continuă”, primul musical autohton din Republica Moldova a deschis cu succes cea de-a 60-a ediție a Festivalului „Mărțișor”. Actori, dansatori și interpreți au adus la viață personajele îndrăgite din filmul care a fermecat mai multe generații. Spectacolul a fost totodată un omagiu adus lui Eugen Doga, compozitorul coloanei sonore a peliculei, și poetului Grigore Vieru, autorul versurilor care răsună și astăzi în inimile spectatorilor.
21:10
21:00
Omagiu pentru Eugen Doga | Dans și flori în memoria compozitorului: „A fost și este eternitate, cântecele lui încă trăiesc” # Radio Moldova
Ziua de 1 martie nu este doar prima zi de primăvară, ci și ziua în care s-a născut regretatul maestru Eugen Doga. Astăzi, numeroși admiratori ai creației sale i-au adus un omagiu. La Aeroportul Internațional Chișinău, pasagerii au avut parte de un moment emoționant: perechi de dansatori au valsat pe acordurile inconfundabile ale marelui compozitor, iar elevii Școlii de Arte „Eugen Doga” au depus flori la mormântul maestrului.
20:40
Escrocherii cu terenuri publice: 30 de zile de arest pentru primărița și viceprimarul din Durlești # Radio Moldova
Treizeci de zile de arest pentru primărița de Durlești, Eleonora Șaran, viceprimarul Mihai Enachi și încă două persoane într-o cauză penală privind deposedarea administrației publice locale de mai multe terenuri. Alți patru învinuiți au fost plasați în arest la domiciliu.
20:20
Președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să poarte discuții cu liderii iranieni, după ce aceștia i-au solicitat negocieri, fără a preciza însă când ar putea avea loc acestea. Declarațiile vin în plină ofensivă militară americană, pe care liderul de la Casa Albă o descrie drept „foarte pozitivă” și „înaintea programului”, în contextul unor pierderi confirmate de armata Statelor Unite.
20:00
Ion Basoc a fost desemnat cel mai bun sportiv paralimpic din Republica Moldova în anul 2025 # Radio Moldova
Comitetul Paralimpic din Republica Moldova și-a desemnat laureații anului 2025. Gala Paralimpică a avut loc la un hotel din capitală, iar Ion Basoc a fost desemnat cel mai bun sportiv paralimpic din țara noastră. Anul trecut, Basoc a cucerit medalii de argint la Campionatele Mondiale și cele Europene de para judo, în categoria de greutate de +95 de kilograme.
19:30
Surpriză de 1 Martie pentru călători. Au fost întâmpinați cu mărțișoare la intrarea în țară # Radio Moldova
Vameșii și polițiștii de frontieră au împărțit mărțișoare. Gestul i-a emoționat până la lacrimi pe mulți dintre moldovenii care urmau să decoleze de pe Aeroportul Internațional Chișinău către țări îndepărtate, unde s-au stabilit. Mulți dintre ei spun că vor dărui, la rândul lor, mărțișoare prietenilor pe care și i-au făcut în străinătate.
18:50
Italianul Marco Bezzecchi a câștigat etapa inaugurală a noii ediții a campionatului mondial de motociclism viteză, în clasa-regină MotoGP, desfășurată în Thailanda. Deținătorul titlului, spaniolul Marc Marquez, a avut ghinion.
18:30
Peste 30.000 de locuitori din municipiul Ungheni și din localitățile învecinate se pot deplasa cu autobuze și microbuze moderne, care permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor. Rețeaua include 14 microbuze cu 30 de locuri și patru autobuze cu 60 de locuri, cu patru rute, intervale de circulație între cinci și șapte minute și program zilnic între orele 06:00 și 23:30.
18:00
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii după uciderea lui Khamenei, spune un oficial german # Radio Moldova
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane și israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat, pe 1 martie, președintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann.
17:50
Este mai ușor de prevenit și stopat consumul de droguri, decât de tratat dependența, avertizează medicii # Radio Moldova
Medicii psihiatri - narcologi trag un semnal de alarmă și vorbesc despre o problemă majoră în societatea noastră în care copiii și adolescenții nu sunt feriți de substanțele interzise, drogurile. Care sunt cauzele ce determină tinerii să ajungă să consume substanțe nocive, dar și comportamentele la care trebuie să fim atenți, a atras atenția medicul de la Dispensarul Republican de Narcologie, Ana Constantinova.
17:50
Schioarea italiană Sofia Goggia este în formă și după Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Sportiva de 33 de ani a câștigat etapa de Super-G de la Soldeu, din Andorra, din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin.
17:20
Președintele Românei, Nicușor Dan: „O prioritate este siguranța românilor aflați în zonele de conflict” # Radio Moldova
Președintele român Nicușor Dan afirmă că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. El face un apel către românii blocați în țări din Orientul Mijlociu să rămână calmi și să asculte instrucțiunile primite atât din partea autorităților locale, cât și din partea autorităților române.
16:20
Tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă a produs o surpriză uriașă la turneul WTA din orașul mexican Merida. Jucătoarea născută la Chișinău a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, tenismenă clasată pe locul 7 în ierarhia mondială, cu scorul de 7-5, 6-4, și s-a calificat în finală.
16:00
CIA l-a urmărit pe Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine, dezvăluie The New York Times # Radio Moldova
Agenția Centrală americană de Informații (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineața, pe 28 februarie, ceea ce i-a determinat pe americani și israelieni să-și ajusteze planul inițial și să-l țintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operațiunii „Epic Fury” cotidianul american The New York Times (NYT), relatează AFP.
15:20
Ambasadorul R. Moldova în Israel: „Atacurile lansate de Iran asupra Israelului ar putea continua în zilele sau chiar săptămânile următoare” # Radio Moldova
Situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă, anunță ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman. Atacurile lansate de Iran asupra Israelului ar putea continua în zilele sau chiar săptămânile următoare, a avertizat ambasadorul.
15:20
Bundesliga germană de fotbal: Bayern Munchen a învins-o în deplasare pe Borussia Dortmund # Radio Moldova
Bayern Munchen a câștigat al 139-lea episod din „Der Klassiker", clasicul fotbalului german. În derby-ul etapei a 24-a a Bundesligii, echipa antrenorului belgian Vincent Kompany a învins-o cu 3:2 în deplasare pe Borussia Dortmund. Deși gazdele au intrat în avantaj la pauză după golul marcat de Nico Schlotterbeck în minutul 26, oaspeții au răsturnat scorul până în minutul 70.
14:50
Două rachete au fost lansate de Iran spre Cipru, a declarat duminică, 1 martie, pentru BBC, ministrul britanic al Apărării, John Healey, adăugând că este posibil ca această țară să nu fi fost „neapărat” ținta vizată.
14:40
Superliga românească de fotbal: CFR Cluj s-a calificat în play-off, pentru ultimul loc bătălia se va da între FC Argeș Pitești, FCSB și UTA Arad # Radio Moldova
CFR Cluj a devenit a cincea echipă calificată în play-off-ul Superligii românești de fotbal și a doua echipă din urbea clujeană ajunsă în această fază a competiției, după rivala cincitadină Universitatea. În etapa a 29-a, penultima a sezonului regular, discipolii antrenorului Daniel Pancu au învins cu 2:1 în deplasare pe Farul Constanța și au obținut a 10-a victorie consecutivă în campionat.
14:30
Anul agricol se anunță favorabil, cu rezerve bune de umiditate în sol, spun specialiștii # Radio Moldova
Începutul primăverii reprezintă una dintre cele mai importante perioade din an pentru îngrijirea pomilor fructiferi. Chiar dacă diminețile sunt încă reci, cu sol umed și ceață persistentă, natura se află într-un moment de tranziție. Este momentul ideal pentru curățarea pomilor, afirmă specialiștii, care vin cu mai multe recomandări.
13:40
Președintele rus, Vladimir Putin, a descris uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei ca fiind „o asasinare cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional” și a exprimat condoleanțele pentru asasinarea lui Khamenei, relatează agenția de știri rusă TASS, potrivit BBC.
13:10
În Republica Moldova sunt trei monede dedicate simbolurilor primăverii - mărțișorul și ghiocelul, emise de Banca Națională a Moldovei (BNM). Este vorba de două monede comemorative „Sărbătorile, cultura, tradițiile Moldovei” și moneda „Cartea Roșie a Republicii Moldova”.
13:00
Din 1 martie, permisele de conducere moldovenești pot fi preschimbate în Franța fără examene # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova domiciliați în Franța, vor putea, de la 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice.
12:40
Printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Turcia nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Între timp, se recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor autorităților locale și menținerea vigilenței.
12:00
Campanie de împădurire | Pe 14 martie, cetățeni din R. Moldova și România vor planta puieți pe ambele maluri ale Prutului # Radio Moldova
Suprafața împădurită urmează să se extindă cu 3.000 de hectare pe care este planificată plantarea a 11 milioane de puieți. Anunțul a fost făcut în dimineața zilei de 1 martie, de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a oferit detalii despre campania de împădurire din această primăvară din perioada 14 martie - 14 aprilie. Campania va fi lansată la Sculeni, Ungheni, pe un teren de 3.5 hectare și, pentru prima dată, cetățeni din Republica Moldova și din România vor planta puieți.
11:30
Moldoveancă aflată în Dubai: „Am primit mesaje să căutăm adăpost, să ne îndepărtăm de ferestre, a fost panică” # Radio Moldova
O moldoveancă aflată în Dubai a povestit că în timpul nopții au primit alerte la telefon, prin care oamenii erau îndemnați să caute adăpost și să se îndepărteze de ferestre, ceea ce a stârnit momente de panică în hotelul situat în apropierea aeroportului.
11:00
10:10
ANALIZĂ | Consecințe în întreaga lume după închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran # Radio Moldova
După ce Israel și SUA au atacat Iranul în cadrul unei operațiuni surpriză, oficialii de la Teheran au hotărât să blocheze trecerea navelor prin Strâmtoarea Hormuz. Trecerea navigabilă care separă Iranul de Peninsula Arabică este cel mai important canal petrolier din lume și una dintre cele mai aglomerate rute maritime, cu 200-300 de nave care tranzitează zilnic zona.
10:00
Diagnostic peste hotare și tratament pentru puțini: Realitatea pacienților cu boli rare # Radio Moldova
Aproximativ 2.500 de pacienți din Republica Moldova sunt diagnosticați cu boli rare, iar peste jumătate dintre aceștia sunt copii. Doar 10% dintre persoanele diagnosticate reușesc să beneficieze de tratamentul necesar.
09:50
Legenda Mărțișorului, prezentată de conducerea țării: „Primăvara începe cu un simbol al vieții și renașterii” # Radio Moldova
Pe 1 Martie, în prima zi a primăverii, când Republica Moldova sărbătorește Mărțișorul, simbolul renașterii, conducerea țării a publicat un mesaj video cu legenda Mărțișorului.
09:10
Explozii la Dubai, Doha și Manama a două zi după începutul atacurilor Iranului în Golf: Proteste la Teheran # Radio Moldova
Două serii de explozii au fost auzite duminică-dimineață, 1 martie, la Dubai, a două zi după începutul atacurilor Iranului în Golf, drept ripostă la loviturile americane și israeliene care l-au ucis pe ghidul suprem iranian, relatează AFP.
09:10
Amalgamare voluntară în raionul Ungheni: între acces la fonduri și temeri legate de distanță # Radio Moldova
Administrațiile locale din cinci localități din raionul Ungheni analizează posibilitatea amalgamării. Este vorba despre satele Cetireni, Rădeni, Unțești, comuna Florițoaia Veche și Alexeevca.
09:00
08:50
O samă de cuvinte | Despre haholi, arta traducerii în română și cum moldovenii îl înțeleg bine pe Gogol # Radio Moldova
Accesul la fundalul cultural al unui text determină de multe ori negocierea traducerii („negociere” în sensul lui Umberto Eco, pentru care „traducerea ca negociere” însemna dozarea în textul țintă a elementelor cheie ale originalului, nu neapărat în aceeași ordine sau în același loc, dar cu scopul de a atinge în final același efect).
08:50
Întors din Italia, un tânăr din Vadul-Rașcov dezvoltă o fermă modernă și creează locuri de muncă acasă, cu sprijinul UE # Radio Moldova
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în Republica Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă.
08:30
ACTUALIZARE | 201 de persoane au fost ucise și 747 au fost rănite în Iran în urma atacurilor Israelului și Statelor Unite # Radio Moldova
Statul Israelian a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului în dimineața zilei de 28 februarie, a anunțat ministrul Apărării israelian. Potrivit mass-media iraniană, în centrul orașului Teheran s-au auzit trei explozii.
08:30
Liderul suprem al Iranului a fost ucis. Presa iraniană de stat confirmă moartea liderului # Radio Moldova
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunțat sâmbătă seara președintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunț, duminică dimineață, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem.
08:20
20 de tone de alimente pentru cei vulnerabili: gesturi mici, impact mare în 11 centre din țară # Radio Moldova
Peste o mie de bătrâni și copii aflați în dificultate, din 11 centre multifuncționale din Republica Moldova, vor primi prânzuri calde prin intermediul campaniei „Dăruim pentru ei”, organizată de Asociația Obștească Concordia.
28 februarie 2026
21:50
Marea Britanie se delimitează de loviturile SUA și Israel, dar condamnă atacurile Iranului și cere dezescaladare # Radio Moldova
Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit nu a avut niciun rol în atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran, însă a subliniat că regimul de la Teheran reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea regională și internațională.
21:30
„Eroi în memorie, Patrie în inimă” – Poliția de Frontieră onorează sacrificiul pentru viitorul Republicii Moldova # Radio Moldova
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat un eveniment comemorativ dedicat eroilor căzuți în conflictul din Afganistan și în războiul de pe Nistru, marcând un moment de recunoștință pentru cei care și-au dat viața pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova.
21:00
ACTUALIZARE | 201 de persoane au fost ucise și 747 au fost rănite în Iran în urma atacurilor Israelului și Statelor Unite. # Radio Moldova
Statul Israelian a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului în dimineața zilei de 28 februarie, a anunțat ministrul Apărării israelian. Potrivit mass-media iraniană, în centrul orașului Teheran s-au auzit trei explozii.
20:50
ADVERTORIAL | Întâlnire educațională despre endometrioză – dialog deschis cu specialiștii Memorial România # Radio Moldova
La Chișinău, medicii de la Memorial România au organizat o întâlnire dedicată femeilor afectate de endometrioză, o afecțiune ginecologică complexă și adesea greu de diagnosticat. Evenimentul a oferit un cadru de dialog direct între paciente și specialiști, cu scopul de a clarifica simptomele, metodele de diagnostic, opțiunile de tratament și impactul bolii asupra fertilității și calității vieții.
20:00
Forță majoră în transportul aerian: când nu se plătesc compensații și ce trebuie să știe călătorii # Radio Moldova
Activitatea militară intensă din Orientul Mijlociu afectează direct transportul aerian internațional, iar zborurile planificate din și spre Republica Moldova ar putea suferi anulări sau întârzieri majore în următoarele 72 de ore. Avertizarea vine din partea Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor, care explică și cadrul legal aplicabil în astfel de situații.
20:00
Halterofilul Ion Badanev a devenit campion național și a stabilit un nou record european pentru tineret „sub 20 de ani” # Radio Moldova
Orașul Cahul a devenit timp de două zile capitala halterelor din Republica Moldova. 80 de sportivi au luptat pentru titlul de campion național, la 16 categorii de greutate, atât la masculin, cât și la feminin. În premieră, au fost decernate medalii la ambele stiluri - zmuls și aruncat - și, evident, la total. În categoria de greutate de până la 71 de kilograme, Ion Badanev a cucerit 3 medalii de aur.
19:40
Alex Roitman: „Atac masiv al Iranului - 200 de rachete asupra Israelului, fără victime în rândul moldovenilor” # Radio Moldova
Iranul a lansat spre Israel aproximativ 200 de rachete balistice și drone, într-un nou val de atacuri care ar putea continua pe parcursul întregii zile și, posibil, în zilele următoare. Informația a fost comunicată de ambasadorul Republicii Moldova în Statul Israel, Alexandr Roitman, într-un mesaj adresat cetățenilor moldoveni aflați în zonă.
19:00
ONU cere încetarea imediată a ostilităților după loviturile SUA–Israel și riposta Iranului # Radio Moldova
Consiliul de Securitate al Organizația Națiunilor Unite se va reuni de urgență pentru a analiza situația gravă din Orientul Mijlociu, în contextul escaladării militare dintre Statele Unite, Israel și Iran. Ședința extraordinară este programată pentru ora 16:00 la New York (21:00 GMT).
18:40
Universitatea Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 29-a, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a surclasat cu 4:0, acasă, pe Oțelul Galați. „Șepcile roșii" au marcat câte două goluri în fiecare repriză. Ivorianul Issouf Macalou a deschis scorul în minutul 4, iar bosniacul Jovo Lukić a majorat avantajul echipei sale în minutul 28.
18:20
Drumuri afectate de iarnă: circulație sistată temporar în Capitală, inclusiv pe Testemițeanu și Muncești # Radio Moldova
Circulația rutieră va fi restricționată în acest weekend pe mai multe artere importante din Chișinău, în contextul lucrărilor de reabilitare a carosabilului, anunță Primăria Municipiului Chișinău.
18:10
Echipa Universității Tehnice din Moldova își mărește avansul în fruntea clasamentului campionatului național de volei masculin. UTM a câștigat încă un meci în fața marei sale rivale, echipa Universității de Stat din Moldova. A fost 3-1 la seturi pentru discipolii lui Roman Dudicov într-un meci spectaculos.
17:50
Peste 32 de milioane de puieți în această primăvară. Autoritățile promit accelerarea împăduririlor # Radio Moldova
Platforma digitală iForest schimbă modul în care sunt gestionate pădurile din Republica Moldova. Instrumentul permite colectarea și analiza datelor despre suprafețele împădurite, speciile de arbori, starea de sănătate a pădurilor și evoluția ecosistemelor.
