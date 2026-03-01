Tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat traficul aerian. Moldoveni blocați, care nu se pot întoarce în țară: „Se aud multe explozii”

Tensiunile majore din Orientul Mijlociu au perturbat serios traficul aerian. Există moldoveni blocați în Israel, în Emiratele Arabe Unite sau alte țări din regiune, în care spațiul aerian a fost închis. În prezent, din Israel se poate ajunge cu autocarul în Egipt, de unde poate fi luată o cursă avia. Jurnaliștii Moldova 1 au discutat cu persoane care au mers în vacanță în Dubai și nu se mai pot întoarce în țară. Între timp, Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău monitorizează situația. Autoritățile au reiterat apelul la calm, vigilență și responsabilitate.

