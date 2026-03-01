ACTUALIZARE | 201 de persoane au fost ucise și 747 au fost rănite în Iran în urma atacurilor Israelului și Statelor Unite

18:10

Lucrările la Podul de Flori peste Prut, care va lega Ungheniul din România de localitatea Zagarancea, raionul Ungheni din Republica Moldova, avansează într-un ritm susținut, iar autoritățile estimează că obiectivul ar putea fi finalizat cel târziu în luna iulie curent. Proiectul este considerat unul istoric, fiind primul pod rutier la nivel de autostradă construit peste Prut în ultimii peste 60 de ani.