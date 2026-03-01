Escrocherii cu terenuri publice: 30 de zile de arest pentru primărița și viceprimarul din Durlești

21:10

Tensiunile majore din Orientul Mijlociu au perturbat serios traficul aerian. Există moldoveni blocați în Israel, în Emiratele Arabe Unite sau alte țări din regiune, în care spațiul aerian a fost închis. În prezent, din Israel se poate ajunge cu autocarul în Egipt, de unde poate fi luată o cursă avia. Jurnaliștii Moldova 1 au discutat cu persoane care au mers în vacanță în Dubai și nu se mai pot întoarce în țară. Între timp, Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău monitorizează situația. Autoritățile au reiterat apelul la calm, vigilență și responsabilitate.