Sofia Goggia este în formă și după Jocurile Olimpice

La patru ani de la invazia militară la scară largă a Rusiei în Ucraina, Parlamentul de la Chișinău a adoptat, o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Declarația, inițiată de majoritatea PAS, a fost susținută de 65 de deputați, inclusiv 11 deputați opoziție, mai exact de la Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă. Unii reprezentanți ai acestor fracțiuni s-au abținut de la vot, alături de deputații socialități. Iar cei comuniști au părăsit sala de plen.