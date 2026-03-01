Diagnostic dificil și probe trimise peste hotare: Provocările pacienților cu boli rare

21:20

Traseul Comrat–Ceadîr-Lunga, din sudul țării, care duce spre granița cu Ucraina, se află de ani de zile într-o stare avansată de degradare. Cele mai mari probleme sunt în satul Ferapontievca, pe o porțiune de peste doi kilometri, unde circulația, atât pentru transportul de persoane, cât și pentru camioane, este dificilă. În această iarnă, starea drumului s-a înrăutățit semnificativ.