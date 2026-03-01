ANALIZĂ | Ce consecințe ar fi în întreaga lume după închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran
Moldova1, 1 martie 2026 10:10
După ce Israel și SUA au atacat Iranul în cadrul unei operațiuni surpriză, oficialii de la Teheran au hotărât să blocheze trecerea navelor prin Strâmtoarea Hormuz. Trecerea navigabilă care separă Iranul de Peninsula Arabică este cel mai important canal petrolier din lume și una dintre cele mai aglomerate rute maritime, cu 200-300 de nave care tranzitează zilnic zona.
• • •
Aproximativ 2.500 de pacienți din Republica Moldova sunt diagnosticați cu boli rare, iar peste jumătate dintre aceștia sunt copii. Doar 10% dintre persoanele diagnosticate reușesc să beneficieze de tratamentul necesar.
09:50
Primăvara începe cu un simbol al vieții și renașterii | Legenda Mărțișorului, prezentată de conducerea țării # Moldova1
Pe 1 Martie, în prima zi a primăverii, când Republica Moldova sărbătorește Mărțișorul, simbolul renașterii, conducerea țării a publicat un mesaj video cu legenda Mărțișorului.
De la studii în Italia la o fermă performantă în Vadul-Rașcov: Tânărului care investește în produse bio și în viitorul satului său # Moldova1
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în Republica Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă.
Explozii auzite la Dubai, Doha, Manama și proteste la Teheran: „Iranul ar putea lovi mai puternic ca niciodată” # Moldova1
Două serii de explozii au fost auzite duminică-dimineață, 1 martie, la Dubai, a două zi după începutul atacurilor Iranului în Golf, drept ripostă la loviturile americane și israeliene care l-au ucis pe ghidul suprem iranian, relatează AFP.
Cinci localități din Ungheni analizează fuziunea: primarii văd șanse de dezvoltare, unii localnici sunt rezervați # Moldova1
Administrațiile locale din cinci localități din raionul Ungheni analizează posibilitatea amalgamării. Este vorba despre satele Cetireni, Rădeni, Unțești, comuna Florițoaia Veche și Alexeevca.
O samă de cuvinte | Despre haholi, arta traducerii în română și cum moldovenii îl înțeleg bine pe Gogol # Moldova1
Accesul la fundalul cultural al unui text determină de multe ori negocierea traducerii („negociere” în sensul lui Umberto Eco, pentru care „traducerea ca negociere” însemna dozarea în textul țintă a elementelor cheie ale originalului, nu neapărat în aceeași ordine sau în același loc, dar cu scopul de a atinge în final același efect).
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. Trump: Bombardamentele vor continua # Moldova1
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunțat sâmbătă seara președintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunț, duminică dimineață, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem.
O masă caldă pentru peste o mie de bătrâni și copii: campania „Dăruim pentru ei” mobilizează sute de voluntari # Moldova1
Peste o mie de bătrâni și copii aflați în dificultate, din 11 centre multifuncționale din Republica Moldova, vor primi prânzuri calde prin intermediul campaniei „Dăruim pentru ei”, organizată de Asociația Obștească Concordia.
Keir Starmer: „Iranul nu trebuie să dețină niciodată arma nucleară”. Londra își activează forțele în Orientul Mijlociu # Moldova1
Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit nu a avut niciun rol în atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran, însă a subliniat că regimul de la Teheran reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea regională și internațională.
„Sacrificiul lor a scris istoria acestei țări”: Poliția de Frontieră a onorat eroii căzuți în Afganistan și pe Nistru # Moldova1
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat un eveniment comemorativ dedicat eroilor căzuți în conflictul din Afganistan și în războiul de pe Nistru, marcând un moment de recunoștință pentru cei care și-au dat viața pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova.
ADVERTORIAL | Întâlnire educațională despre endometrioză – dialog deschis cu specialiștii Memorial România # Moldova1
La Chișinău, medicii de la Memorial România au organizat o întâlnire dedicată femeilor afectate de endometrioză, o afecțiune ginecologică complexă și adesea greu de diagnosticat. Evenimentul a oferit un cadru de dialog direct între paciente și specialiști, cu scopul de a clarifica simptomele, metodele de diagnostic, opțiunile de tratament și impactul bolii asupra fertilității și calității vieții.
Zboruri anulate și întârzieri masive din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu. Ce drepturi au pasagerii din R. Moldova? # Moldova1
Activitatea militară intensă din Orientul Mijlociu afectează direct transportul aerian internațional, iar zborurile planificate din și spre Republica Moldova ar putea suferi anulări sau întârzieri majore în următoarele 72 de ore. Avertizarea vine din partea Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor, care explică și cadrul legal aplicabil în astfel de situații.
Halterofilul Ion Badanev a devenit campion național și a stabilit un nou record european pentru tineret „sub 20 de ani” # Moldova1
Orașul Cahul a devenit timp de două zile capitala halterelor din Republica Moldova. 80 de sportivi au luptat pentru titlul de campion național, la 16 categorii de greutate, atât la masculin, cât și la feminin. În premieră, au fost decernate medalii la ambele stiluri - zmuls și aruncat - și, evident, la total. În categoria de greutate de până la 71 de kilograme, Ion Badanev a cucerit 3 medalii de aur.
Ambasadorul Alex Roitman: „Iranul a lansat circa 200 de rachete și drone asupra Israelului, printre răniți nu sunt cetățeni moldoveni” # Moldova1
Iranul a lansat spre Israel aproximativ 200 de rachete balistice și drone, într-un nou val de atacuri care ar putea continua pe parcursul întregii zile și, posibil, în zilele următoare. Informația a fost comunicată de ambasadorul Republicii Moldova în Statul Israel, Alexandr Roitman, într-un mesaj adresat cetățenilor moldoveni aflați în zonă.
Consiliul de Securitate al ONU, convocat de urgență din cauza escaladării din Orientul Mijlociu # Moldova1
Consiliul de Securitate al Organizația Națiunilor Unite se va reuni de urgență pentru a analiza situația gravă din Orientul Mijlociu, în contextul escaladării militare dintre Statele Unite, Israel și Iran. Ședința extraordinară este programată pentru ora 16:00 la New York (21:00 GMT).
Universitatea Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 29-a, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a surclasat cu 4:0, acasă, pe Oțelul Galați. „Șepcile roșii" au marcat câte două goluri în fiecare repriză. Ivorianul Issouf Macalou a deschis scorul în minutul 4, iar bosniacul Jovo Lukić a majorat avantajul echipei sale în minutul 28.
Trafic restricționat pe mai multe artere din Chișinău: blocaje pe str. Nicolae Testemițeanu și șos. Muncești # Moldova1
Circulația rutieră va fi restricționată în acest weekend pe mai multe artere importante din Chișinău, în contextul lucrărilor de reabilitare a carosabilului, anunță Primăria Municipiului Chișinău.
Echipa Universității Tehnice din Moldova își mărește avansul în fruntea clasamentului campionatului național de volei masculin. UTM a câștigat încă un meci în fața marei sale rivale, echipa Universității de Stat din Moldova. A fost 3-1 la seturi pentru discipolii lui Roman Dudicov într-un meci spectaculos.
Platforma digitală iForest schimbă modul în care sunt gestionate pădurile din Republica Moldova. Instrumentul permite colectarea și analiza datelor despre suprafețele împădurite, speciile de arbori, starea de sănătate a pădurilor și evoluția ecosistemelor.
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului cere forțelor de securitate să „se alăture națiunii” # Moldova1
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a transmis un mesaj public în care afirmă că „momente decisive” se află în fața poporului iranian și că regimul Republicii Islamice „se prăbușește”.
SINTEZA SĂPTĂMÂNII | „Ne bucurăm să fim la Tiraspol, Republica Moldova” și transformările profunde în patru ani de invazie rusească în Ucraina # Moldova1
La patru ani de la invazia militară la scară largă a Rusiei în Ucraina, Parlamentul de la Chișinău a adoptat, o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Declarația, inițiată de majoritatea PAS, a fost susținută de 65 de deputați, inclusiv 11 deputați opoziție, mai exact de la Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă. Unii reprezentanți ai acestor fracțiuni s-au abținut de la vot, alături de deputații socialități. Iar cei comuniști au părăsit sala de plen.
Reacții la operațiunea SUA - Israel: Senatorul democrat denunță atacurile asupra Iranului ca fiind „periculoase, inutile și idioate” # Moldova1
Operațiunea militară a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului a provocat reacții imediate în capitalele lumii. Guvernele europene au cerut, în majoritate, evitarea unei escaladări regionale, în timp ce Rusia a condamnat dur intervenția.
ACTUALIZARE | MAE activează Celula de Criză: „Rămâneți lângă adăposturi și limitați deplasările” # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, pe fondul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu, Celula de Criză a fost activată și monitorizează permanent evoluțiile din regiune. Instituția coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova și transmite recomandări pentru cetățenii aflați în statele afectate.
Flavio Cobolli și Frances Tiafoe s-au calificat în finala turneului masculin de tenis de la Acapulco # Moldova1
Italianul Flavio Cobolli și americanul Frances Tiafoe s-au calificat în finala turneului masculin de tenis din orașul mexican Acapulco. În semifinale, Cobolli l-a învins cu 7:6, 3:6, 6:4 pe sârbul Miomir Kețmanovici, într-o partidă ce a durat două ore și 25 de minute.
FMI: Economia Moldovei își revine, dar riscurile rămân mari. Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4.8% în 2026 # Moldova1
Economia Republicii Moldova își revine treptat după șocurile severe din ultimii ani, însă drumul rămâne fragil și plin de provocări. Este concluzia Consiliului de directori executivi ai Fondului Monetar Internațional (FMI), care a finalizat consultările periodice cu țara noastră, prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI.
Expert Militar: „Nu mă aștept la o invazie la scară largă în Iran. Ar fi un coșmar, un nou Irak sau Afganistan” # Moldova1
Tensiunile din Orientul Mijlociu nu sunt rezultatul unor evenimente recente, ci expresia unui conflict care durează de aproape jumătate de secol. Într-un interviu telefonic pentru Radio Moldova, expertul militar în Orientul Mijlociu, Cătălin Gomboș, a explicat că actuala escaladare trebuie înțeleasă în contextul disputelor începute odată cu Revoluția Islamică din 1979.
„Zâmbetul lor sincer mă motivează”. Povestea tinerilor pedagogi care aleg să rămână la catedră # Moldova1
Numărul tinerilor specialiști care aleg să activeze în școlile și grădinițele din Republica Moldova este în creștere. În anul de studii 2025–2026, 426 de tineri au fost angajați în instituțiile de învățământ din țară. Cei mai mulți – 89 – au optat pentru funcția de învățător în clasele primare.
Stare de urgență în Israel: Ambasadorul Moldovei la Tel Aviv - „Rămâneți lângă adăposturi și limitați deplasările” # Moldova1
Starea de urgență imediată a fost instituită pe întreg teritoriul Statului Israel, începând cu 28 februarie 2026, ora 08:00, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și reconfirmat de ambasadorul moldovean la Tel Aviv.
Traseul Comrat–Ceadîr-Lunga, din sudul țării, care duce spre granița cu Ucraina, se află de ani de zile într-o stare avansată de degradare. Cele mai mari probleme sunt în satul Ferapontievca, pe o porțiune de peste doi kilometri, unde circulația, atât pentru transportul de persoane, cât și pentru camioane, este dificilă. În această iarnă, starea drumului s-a înrăutățit semnificativ.
Deficit de circa 1.300 de profesori în școlile din R. Moldova. Perciun: Dacă pleacă profesorii pensionari, sistemul nu ar rezista # Moldova1
Școlile din Republica Moldova se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ de cadre didactice, fiind înregistrate aproximativ 1.300 de funcții vacante. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, problema rămâne.
„Istoria vie a MAI, adevărul istoric”: mărturii din prima linie a războiului de pe Nistru # Moldova1
Independența nu s-a născut într-o sală de ședințe. S-a născut în fum. În zgomot de mitralieră. În ochii unor băieți care aveau 18, 21, 30 de ani și nu știau dacă vor mai apuca dimineața. Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania „Istoria vie a MAI, adevărul istoric”, un demers dedicat memoriei veteranilor care au apărat independența Republicii Moldova în timpul conflictului armat de pe Nistru.
Mărțișoarele de tip bijuterie pot fi periculoase pentru sănătate, avertizează Centrul de Protecție a Consumatorilor # Moldova1
Mărțișoarele de tip bijuterie pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate, avertizează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC), în contextul sărbătorii de 1 Martie. Instituția recomandă cumpărarea produselor doar din magazine autorizate și verificarea atentă a calității înainte de achiziție.
Va fi sau nu actualul ministru al Educației candidatul PAS la Primăria Chișinău? Răspunsul lui Dan Perciun # Moldova1
După ce în spațiul public au circulat zvonuri că actualul ministru al Educației și Cercetării, Dan Perciun, ar putea fi candidatul PAS la Primăria Chișinău la următoarele alegeri, oficialul a infirmat categoric această ipoteză, subliniind că își dorește să ducă la bun sfârșit mandatul de ministru și să finalizeze proiectele începute în educație.
Peste 900 de persoane s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Moldova1
Aproximativ 900 de elevi și adulți s-au înscris la primul examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română pentru școlile cu predare în limba rusă, iar cei care vor obține nivelul B2 vor putea fi eliberați de proba la limba română din cadrul Bacalaureatului. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un live pe rețelele sociale.
Instanțele de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț vor fi dotate cu sedii noi, construite de Ministerul Justiției prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ). Clădirile moderne vor înlocui infrastructura veche și vor fi adaptate cerințelor actuale ale sistemului judiciar.
