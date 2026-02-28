Universitatea Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii românești de fotbal
28 februarie 2026
Universitatea Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 29-a, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a surclasat cu 4:0, acasă, pe Oțelul Galați. „Șepcile roșii" au marcat câte două goluri în fiecare repriză. Ivorianul Issouf Macalou a deschis scorul în minutul 4, iar bosniacul Jovo Lukić a majorat avantajul echipei sale în minutul 28.
• • •
Trafic restricționat pe mai multe artere din Chișinău: blocaje pe str. Nicolae Testemițeanu și șos. Muncești # Moldova1
Circulația rutieră va fi restricționată în acest weekend pe mai multe artere importante din Chișinău, în contextul lucrărilor de reabilitare a carosabilului, anunță Primăria Municipiului Chișinău.
Echipa Universității Tehnice din Moldova își mărește avansul în fruntea clasamentului campionatului național de volei masculin. UTM a câștigat încă un meci în fața marei sale rivale, echipa Universității de Stat din Moldova. A fost 3-1 la seturi pentru discipolii lui Roman Dudicov într-un meci spectaculos.
Platforma digitală iForest schimbă modul în care sunt gestionate pădurile din Republica Moldova. Instrumentul permite colectarea și analiza datelor despre suprafețele împădurite, speciile de arbori, starea de sănătate a pădurilor și evoluția ecosistemelor.
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului cere forțelor de securitate să „se alăture națiunii” # Moldova1
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a transmis un mesaj public în care afirmă că „momente decisive” se află în fața poporului iranian și că regimul Republicii Islamice „se prăbușește”.
ACTUALIZARE | 57 eleve au murit în urma un atac asupra unei școli de fete din sudul Iranului # Moldova1
Statul Israelian a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului în dimineața zilei de 28 februarie, a anunțat ministrul Apărării israelian. Potrivit mass-media iraniană, în centrul orașului Teheran s-au auzit trei explozii.
SINTEZA SĂPTĂMÂNII | „Ne bucurăm să fim la Tiraspol, Republica Moldova” și transformările profunde în patru ani de invazie rusească în Ucraina # Moldova1
La patru ani de la invazia militară la scară largă a Rusiei în Ucraina, Parlamentul de la Chișinău a adoptat, o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Declarația, inițiată de majoritatea PAS, a fost susținută de 65 de deputați, inclusiv 11 deputați opoziție, mai exact de la Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă. Unii reprezentanți ai acestor fracțiuni s-au abținut de la vot, alături de deputații socialități. Iar cei comuniști au părăsit sala de plen.
SINTEZA SĂPTĂMÂNII | „Ne bucurăm să fim la Tiraspol, Republica Moldova” și cum a schimbat războiul Republica Moldova # Moldova1
Reacții la operațiunea SUA - Israel: Senatorul democrat denunță atacurile asupra Iranului ca fiind „periculoase, inutile și idioate” # Moldova1
Operațiunea militară a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului a provocat reacții imediate în capitalele lumii. Guvernele europene au cerut, în majoritate, evitarea unei escaladări regionale, în timp ce Rusia a condamnat dur intervenția.
ACTUALIZARE | 40 de morți după un atac asupra unei școli de fete din sudul Iranului, potrivit presei de stat # Moldova1
Statul Israelian a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului în dimineața zilei de 28 februarie, a anunțat ministrul Apărării israelian. Potrivit mass-media iraniană, în centrul orașului Teheran s-au auzit trei explozii.
ACTUALIZARE | MAE activează Celula de Criză: „Rămâneți lângă adăposturi și limitați deplasările” # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, pe fondul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu, Celula de Criză a fost activată și monitorizează permanent evoluțiile din regiune. Instituția coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova și transmite recomandări pentru cetățenii aflați în statele afectate.
Flavio Cobolli și Frances Tiafoe s-au calificat în finala turneului masculin de tenis de la Acapulco # Moldova1
Italianul Flavio Cobolli și americanul Frances Tiafoe s-au calificat în finala turneului masculin de tenis din orașul mexican Acapulco. În semifinale, Cobolli l-a învins cu 7:6, 3:6, 6:4 pe sârbul Miomir Kețmanovici, într-o partidă ce a durat două ore și 25 de minute.
FMI: Economia Moldovei își revine, dar riscurile rămân mari. Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4.8% în 2026 # Moldova1
Economia Republicii Moldova își revine treptat după șocurile severe din ultimii ani, însă drumul rămâne fragil și plin de provocări. Este concluzia Consiliului de directori executivi ai Fondului Monetar Internațional (FMI), care a finalizat consultările periodice cu țara noastră, prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI.
Expert Militar: „Nu mă aștept la o invazie la scară largă în Iran. Ar fi un coșmar, un nou Irak sau Afganistan” # Moldova1
Tensiunile din Orientul Mijlociu nu sunt rezultatul unor evenimente recente, ci expresia unui conflict care durează de aproape jumătate de secol. Într-un interviu telefonic pentru Radio Moldova, expertul militar în Orientul Mijlociu, Cătălin Gomboș, a explicat că actuala escaladare trebuie înțeleasă în contextul disputelor începute odată cu Revoluția Islamică din 1979.
ACTUALIZARE | Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Mai multe explozii înregistrate la Teheran # Moldova1
„Zâmbetul lor sincer mă motivează”. Povestea tinerilor pedagogi care aleg să rămână la catedră # Moldova1
Numărul tinerilor specialiști care aleg să activeze în școlile și grădinițele din Republica Moldova este în creștere. În anul de studii 2025–2026, 426 de tineri au fost angajați în instituțiile de învățământ din țară. Cei mai mulți – 89 – au optat pentru funcția de învățător în clasele primare.
Stare de urgență în Israel: Ambasadorul Moldovei la Tel Aviv - „Rămâneți lângă adăposturi și limitați deplasările” # Moldova1
Starea de urgență imediată a fost instituită pe întreg teritoriul Statului Israel, începând cu 28 februarie 2026, ora 08:00, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și reconfirmat de ambasadorul moldovean la Tel Aviv.
Stare de urgență în Israel: Ambasadorul Moldovei la Tel Aviv - „Spațiul aerian este închis. Urmați strict instrucțiunile autorităților” # Moldova1
Traseul Comrat–Ceadîr-Lunga, din sudul țării, care duce spre granița cu Ucraina, se află de ani de zile într-o stare avansată de degradare. Cele mai mari probleme sunt în satul Ferapontievca, pe o porțiune de peste doi kilometri, unde circulația, atât pentru transportul de persoane, cât și pentru camioane, este dificilă. În această iarnă, starea drumului s-a înrăutățit semnificativ.
Boris Nemțov, împușcat acum 11 ani: Depuneri de flori sub supravegherea poliției și o memorie pe care Kremlinul nu o poate șterge # Moldova1
Astăzi se împlinesc 11 ani de la asasinarea lui Boris Nemțov, împușcat în noaptea de 27 februarie 2015 pe podul Bolșoi Moskvorețki, la doar câteva sute de metri de zidurile Kremlinului.
Deficit de circa 1.300 de profesori în școlile din R. Moldova. Perciun: Dacă pleacă profesorii pensionari, sistemul nu ar rezista # Moldova1
Școlile din Republica Moldova se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ de cadre didactice, fiind înregistrate aproximativ 1.300 de funcții vacante. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, problema rămâne.
Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Mai multe explozii înregistrate la Teheran # Moldova1
„Istoria vie a MAI, adevărul istoric”: mărturii din prima linie a războiului de pe Nistru # Moldova1
Independența nu s-a născut într-o sală de ședințe. S-a născut în fum. În zgomot de mitralieră. În ochii unor băieți care aveau 18, 21, 30 de ani și nu știau dacă vor mai apuca dimineața. Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania „Istoria vie a MAI, adevărul istoric”, un demers dedicat memoriei veteranilor care au apărat independența Republicii Moldova în timpul conflictului armat de pe Nistru.
Deficit de circa 1.300 de profesori în școlile din Republica Moldova. Perciun: Dacă pleacă profesorii pensionari, sistemul nu ar rezista # Moldova1
Mărțișoarele de tip bijuterie pot fi periculoase pentru sănătate, avertizează Centrul de Protecție a Consumatorilor # Moldova1
Mărțișoarele de tip bijuterie pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate, avertizează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC), în contextul sărbătorii de 1 Martie. Instituția recomandă cumpărarea produselor doar din magazine autorizate și verificarea atentă a calității înainte de achiziție.
Va fi sau nu actualul ministru al Educației candidatul PAS la Primăria Chișinău? Răspunsul lui Dan Perciun # Moldova1
După ce în spațiul public au circulat zvonuri că actualul ministru al Educației și Cercetării, Dan Perciun, ar putea fi candidatul PAS la Primăria Chișinău la următoarele alegeri, oficialul a infirmat categoric această ipoteză, subliniind că își dorește să ducă la bun sfârșit mandatul de ministru și să finalizeze proiectele începute în educație.
11 ani fără Boris Nemțov: depuneri de flori sub supravegherea poliției și o memorie pe care Kremlinul nu o poate șterge # Moldova1
Peste 900 de persoane s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Moldova1
Aproximativ 900 de elevi și adulți s-au înscris la primul examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română pentru școlile cu predare în limba rusă, iar cei care vor obține nivelul B2 vor putea fi eliberați de proba la limba română din cadrul Bacalaureatului. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un live pe rețelele sociale.
Instanțele de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț vor fi dotate cu sedii noi, construite de Ministerul Justiției prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ). Clădirile moderne vor înlocui infrastructura veche și vor fi adaptate cerințelor actuale ale sistemului judiciar.
„Istoria s-a scris cu sânge”. Brigada „Fulger”, omagiată pentru rolul din războiul de pe Nistru # Moldova1
Războiul de pe Nistru nu este doar o pagină de manual. Este o rană care încă pulsează în memoria celor care au fost acolo. În prima linie, încă din primele faze ale conflictului armat din 1992, au stat luptătorii Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Cu dotări modeste, cu incertitudini și frică în jur, dar cu o hotărâre neclintită: Moldova trebuie să rămână liberă, suverană și independentă.
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, nordul Italiei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor patruzeci, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri, relatează Reuters.
Mama adolescentului ucis la Boldurești, după condamnarea lui Nicanor Ciochină: „Astăzi pot spune oficial că este un criminal” # Moldova1
„Aceleași flori cândva le primeam cu bucurie, astăzi le duc cu durere”. Este mesajul postat pe rețelele de socializare de Raisa Ciurel, mama lui Mihail Beșliu, adolescentul care și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în februarie 2024, după condamnarea fostului primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, la șapte ani de detenție cu executare.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că este gata să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții și vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
Avertisment emis de MAE: Evitați călătoriile neesențiale în Israel, situația de securitate este volatilă # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Statul Israel, avertizând asupra unei potențiale deteriorări a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.
„Bilet într-o singură direcție”: Înrolări în universitățile din Rusia sub promisiuni false # Moldova1
Federația Rusă desfășoară, începând cu luna ianuarie, o amplă campanie de recrutare a studenților pentru a fi trimiși pe frontul din Ucraina. Redacția platformei „Эхо” (Ecou) a identificat cel puțin 57 de universități și 13 colegii și școli profesionale în care sunt promovate mesaje de înrolare, însă estimează că numărul instituțiilor implicate este mult mai mare.
Podul de Flori de la Ungheni prinde contur și ar urma să fie inaugurat în iulie: Lucrările avansează pe ambele maluri ale Prutului # Moldova1
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, care va lega Ungheniul din România de localitatea Zagarancea, raionul Ungheni din Republica Moldova, avansează într-un ritm susținut, iar autoritățile estimează că obiectivul ar putea fi finalizat cel târziu în luna iulie curent. Proiectul este considerat unul istoric, fiind primul pod rutier la nivel de autostradă construit peste Prut în ultimii peste 60 de ani.
Reuniune la Nicosia: R. Moldova se apropie de deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei clustere ale acquis-ului UE # Moldova1
Republica Moldova se află la distanță de câteva săptămâni de deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei grupuri de capitole ale acquis-ului Uniunii Europene (UE), afirmă vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care întreprinde, la finele acestei săptămâni, o vizită de lucru la Bruxelles.
Ministerul Educației și Cercetării a premiat 28 de cercetătoare pentru performanțele obținute în anul 2025, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din Domeniul Științei. Ceremonia a reunit reprezentante ale mediului academic, ale instituțiilor de cercetare și ale autorităților publice.
Trădare: Dosarul fostului director al SIS, acuzat de trădare, judecat la Curtea de Apel București # Moldova1
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată de Direcția română de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Profesorii nu vor mai fi obligați să se prezinte la școală în timpul vacanțelor, cu excepția unor situații stabilite de conducerea instituției. În restul perioadei, activitatea acestora se va desfășura de la distanță. Noile prevederi sunt incluse într-un ordin emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care modifică metodologia de repartizare a timpului de muncă al cadrelor didactice.
Camion încărcat cu mere, folosit pentru contrabandă: Peste 5.5 milioane de țigarete depistate la frontieră # Moldova1
Peste 5.5 milioane de țigarete nedeclarate au fost descoperite într-un autocamion încărcat cu mere, care încerca să părăsească Republica Moldova cu destinația Federația Rusă. Cazul este investigat într-un dosar penal pentru contrabandă, iar anchetatorii desfășoară vineri, 27 februarie, 14 percheziții în Chișinău și în alte localități din țară.
Porturile ucrainene de la Dunăre, atacate de Rusia. Șase alerte RO-Alert în 48 de ore în nordul județului Tulcea # Moldova1
Rusia a atacat în această dimineață porturile ucrainene de la Dunăre, iar autoritățile române au emis două mesaje RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea. Aparatul de zbor a fost distrus de Ucraina la 100 de metri de localitatea Chilia Veche.
Chișinăul nu și-a cerut, la Tiraspol, fugarii din regiunea transnistreană: „Partea moldovenească nu a pus asemenea întrebări” # Moldova1
Problema predării către organele constituționale a condamnaților care se ascund în regiunea transnistreană nu s-a numărat printre temele abordate, pe 26 februarie, de către reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană, la prima întâlnire în format „1+1” din ultimul an și trei luni.
Un sens giratoriu și o platformă feroviară pentru îmbarcarea pasagerilor vor fi construite în sectorul Botanica al capitalei, în cadrul unui parteneriat asumat printr-un acord semnat la 27 februarie.
După ce s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei, Olympique Lille a avut ghinion la tragerea la sorți. Echipa franceză va juca în dublă manșă cu Aston Villa Birmingham din Anglia. Mai mult decât atât, din cauza faptului că a avut nevoie de meciuri de baraj, Lille are dezavantajul de a susține meciul-tur pe teren propriu.
SENTINȚĂ | Șapte ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină în dosarul accidentului mortal din Boldurești # Moldova1
Fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis în dosarul accidentului rutier din februarie 2024, soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani. Decizia a fost pronunțată vineri, 27 februarie 2026, de magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Ucraina nu va accepta concesii teritoriale, anunță Kirilo Budanov: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” # Moldova1
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, Budanov a respins ferm orice concesii teritoriale către Moscova.
Spiritul creator al tinerei generații de condeieri a fost celebrat la Gala Premiilor pentru Debut în Literatură, organizată de Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Concursul își propune să încurajeze și să promoveze talentele în devenire și să le ofere cititorilor bucuria de a descoperi noi voci literare.
