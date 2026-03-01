Cristina Bucșă a produs o surpriză uriașă la Merida

12:00

Suprafața împădurită urmează să se extindă cu 3.000 de hectare pe care este planificată plantarea a 11 milioane de puieți. Anunțul a fost făcut în dimineața zilei de 1 martie, de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a oferit detalii despre campania de împădurire din această primăvară din perioada 14 martie - 14 aprilie. Campania va fi lansată la Sculeni, Ungheni, pe un teren de 3.5 hectare și, pentru prima dată, cetățeni din Republica Moldova și din România vor planta puieți.