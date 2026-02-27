Autorii din R. Moldova vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028

15:10

Premierul României, Ilie Bolojan, se află la Bruxelles, unde are programată o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un moment în care implementarea PNRR și poziționarea României în viitoarele negocieri bugetare europene capătă o importanță strategică. Vizita are loc pe fondul lansării mecanismului EastInvest, un nou instrument financiar european dedicat regiunilor de frontieră estice ale Uniunii, care ar putea mobiliza până la 28 de miliarde de euro în investiții publice și private. De la Bruxelles, trimisul special al TVR MOLDOVA, Carina Muller, are detalii.