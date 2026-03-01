Ultimul fierar din „Dealul sunetelor de metal” al Sorocii: un meșteșug rom care se stinge sub ochii noștri

07:10

Horoscopul zilei de 27 februarie 2025 spune că nativii zodiacului au nevoie de mai multă iubire și armonie în viața lor. Vor primi toate oportunitățile de care au nevoie pentru a se bucura de tot ceea ce îi înconjoară și pentru a trece peste anumite bariere pe care și le impun. Descoperă ce îți rezervă […] Post-ul Horoscopul zilei de 27 februarie 2025. Taurii trebuie să fie atenți la cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.