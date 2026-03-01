Meteo, 1 martie 2026: primăvara calendaristică începe cu vreme frumoasă, fără precipitații
Observatorul de Nord, 1 martie 2026 06:10
Prima zi de primăvară, 1 martie 2026, conform prognozelor meteorologilor va fi, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, una frumoasă, cu soare și fără precipitații. Temperatura aerului se va încadra între -2 și +9 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 64 procente, iar vântul va bate cu viteza
• • •
Acum 2 ore
06:10
Ultimul fierar din „Dealul sunetelor de metal” al Sorocii: un meșteșug rom care se stinge sub ochii noștri # Observatorul de Nord
În Cartierul Romilor din Dealul Sorocii, unde odinioară răsunau zilnic loviturile de baros și „conversațiile melodioase dintre foc și metal", în ultimii ani mai lucra un singur fierar rom. Cercetarea etnografică realizată în primăvara anului 2024 arată că fierăritul, considerat cândva „cel mai important meșteșug din viața comunităților romilor", este acum pe cale de dispariție
06:10
Meteo, 1 martie 2026: primăvara calendaristică începe cu vreme frumoasă, fără precipitații # Observatorul de Nord
Prima zi de primăvară, 1 martie 2026, conform prognozelor meteorologilor va fi, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, una frumoasă, cu soare și fără precipitații. Temperatura aerului se va încadra între -2 și +9 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 64 procente, iar vântul va bate cu viteza
Acum 12 ore
19:00
Hidratarea organismului ar trebui să fie prioritară pentru orice persoană. Sănătatea organismului depinde în mare parte de acest aspect pe care mulți dintre noi îl neglijăm. Corpul uman este compus din peste 60% apă, spun specialiștii. Apa reprezintă aproape două treimi din creier și inimă, 83% din plămâni, 64% din piele și chiar 31% din
Acum 24 ore
17:00
Este bine să știi: Sănătatea oaselor este legată de alimentele pe care le consumi # Observatorul de Nord
Tot mai multe persoane se confruntă cu probleme din cauza sistemului osos. Nutriționiștii îți vin în ajutor și îți propun o listă de alimente și băuturi care sprijină sănătatea sistemului osos. Vezi ce produse poți să incluzi în dieta ta zilnică. Sistemul osos joacă un rol major în viața oricărei persoane. Oasele îndeplinesc funcții diferite,
11:50
Cerealele integrale, semințele de in, soia, nucile și grăsimile sănătoase te pot scăpa de „colesterolul rău” # Observatorul de Nord
Specialiștii spun că aceasta este una dintre cele mai bune băuturi de dimineață pentru colesterolul ridicat. Studiile arată că aproximativ 40% dintre persoanele care au niveluri crescute de colesterol nu sunt conștiente de această problemă. Tocmai de aceea, prevenția și alegerile alimentare corecte joacă un rol esențial în menținerea sănătății inimii. Colesterolul mărit nu
10:50
Nu are nicio legătură cu expunerea la soare – principalul factor care îți îmbătrânește pielea # Observatorul de Nord
Specialiștii spun că acesta este principalul factor care îți îmbătrânește pielea, iar surpriza este că nu are legătură directă cu expunerea la soare. Deși razele UV sunt adesea considerate inamicul numărul unu al pielii, există un alt element care poate avea un impact major asupra frumuseții și fermității tenului tău: stresul cronic. În ultimii 20
08:30
„Mărțișor în toată țara” – peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul programului „Mărțișor în toată țara". Manifestările se desfășoară pentru al treilea an consecutiv și reunesc unele dintre cele mai cunoscute colective artistice și interpreți din țară, informează moldpres.md Potrivit Ministerului Culturii, programul include evoluții ale ansamblurilor Joc,
08:30
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi # Observatorul de Nord
Specialiștii au adus în atenția noastră această listă. Vezi care sunt acele gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Astfel, vei avea șansa să nu sari peste una dintre principalele mese ale zilei. Orele dintre prânz și cină pot părea ca un adevărat maraton. Probabil că s-a întâmplat de multe
08:30
Primăria Oclanda, amendată cu 12.500 de lei pentru condiții improprii de muncă. Victima este fostul primar al comunei # Observatorul de Nord
Primăria satului Oclanda, raionul Soroca, a fost sancționată cu o amendă de 12.500 de lei pentru nerespectarea condițiilor igienico-sanitare de muncă, după ce instanța a constatat că prescripțiile Inspectoratului Teritorial de Muncă nu au fost executate în termen. Cazul a pornit de la plângerea unei angajate – fost primar al localității – care a reclamat
Ieri
07:10
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026 este despre maturitate emoțională și alegeri asumate. Fie că îți stabilești limite, îți clarifici dorințele sau consolidezi relații importante, fiecare pas te apropie de echilibrul pe care îl cauți. Ai încredere în instinctele tale și nu te teme să îți ajustezi direcția atunci când simți că este necesar. Evoluția
06:20
O nouă aliniere de planete readuce în atenție spectacolele rare de pe cer. Pe 28 februarie, șase dintre vecinii cosmici ai Pământului vor putea fi observați simultan, într-un fenomen impresionant, vizibil pentru scurt timp după apus, informează antena3.ro. Astăzi, 28 februarie 2026, o „paradă planetară" va aduce pe bolta cerească șase planete: Venus, Mercur și
06:10
Soroceni (ne)cunoscuți: Jan Aleksander Bagieński – Arhitectul născut la Soroca, care a format generații întregi de creatori la Lvov # Observatorul de Nord
Puțini știu că unul dintre arhitecții care au modelat imaginea urbană a Lvovului și au format sute de specialiști în domeniu s-a născut la Soroca. Jan Aleksander Bagieński, profesor universitar și autor al unor clădiri emblematice din Europa Central-Estică, și-a început parcursul în nordul Moldovei, devenind ulterior un nume respectat în arhitectura poloneză a secolului
06:10
Meteo, 28 februarie 2026: ultima zi din februarie va fi fără precipitații și cu temperaturi adecvate perioadei # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 28 februarie 2026, în ultima zi de februarie în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între -3 și +6 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 68 la sută, iar vântul va bate cu viteza de 10 km/oră. Mâine, în
27 februarie 2026
16:30
Proiect educațional de lectură la Volovița: Seara fără ecrane – citim în familie / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În cadrul procesului de atestare, profesoara de limbă și literatură română din gimnaziul "Alexandru Lupașcu", din satul Volovița, Olga Vizitiu, a implementat un proiect educațional dedicat stimulării interesului pentru lectură și formării competențelor de comunicare ale elevilor. Proiectul a inclus ateliere de lectură, activități de scriere creativă, prezentări de carte, campanii de promovare a lecturii
16:30
Ședință extraordinară a Consiliului municipal Soroca: aleșii locali au alocat bani din fondul de rezervă pentru 18 soroceni / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi la Soroca a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului municipal, cu 27 de proiecte pe ordinea de zi. Printre ele cele cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului „Bugetare Participativă", corelarea bugetului Primăriei pentru anul 2026 cu Legea bugetului de stat pentru anul 2026, modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul
13:10
Ieri, la biblioteca „Basarabia" s-a desfășurat o șezătoare plină de culoare, broderii și povești. Participantele au împărtășit experiențe, au schimbat sfaturi despre cusături și au creat împreună amintiri de neuitat. Goblenuri, cămăși cusute manual și broderii au fost realizate cu migală, pregătind astfel comunitatea pentru viitoarele evenimente tradiționale, precum Ziua Portului Popular. Atmosfera a fost îmbogățită
12:30
În jurul epilării circulă numeroase mituri care, de cele mai multe ori, le descurajează pe femei să facă primul pas. De la ideea că procedura ar fi insuportabil de dureroasă până la convingerea că firul de păr crește mai gros după epilare, multe dintre aceste temeri sunt alimentate de informații greșite. Specialista în epilare cu
08:50
Deputații de la Chișinău au votat, nu în unanimitate, o Declarație de susținere a Ucrainei # Observatorul de Nord
Ieri, la propunerea deputaților din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, Parlamentul de la Chișinău a votat o Declarație de susținere a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Până la urmă inițiativa a fost susținută de doar 65 de deputați – 54 de la PAS,
08:30
Ne-a zdruncinat un pic – un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs în această seară # Observatorul de Nord
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs în această seară, în Vrancea, România. Seismul a fost înregistrat la ora 19:21:51. Cutremurul a fost simțit și în Republica Moldova, informează tv8.mdseismele-din-romania/291166. Institutul Național de Fizică a Pământului a catalogat seismul, care s-a produs la o adâncime de 120 km, ca fiind
08:10
Curs valutar, 27 februarie – 1 martie 2026: leul moldovenesc s-a apreciat, în raport cu dolarul și s-a depreciat cu doi bani, în raport cu euro # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru perioada 27 februarie – 1 martie 2026, euro urcă la valoarea de 20 lei și 20 de bani, cu doi bani mai mult. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 12 de bani, cu un un ban mai puțin. Hrivna
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscopul zilei de 27 februarie 2025. Taurii trebuie să fie atenți la cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 27 februarie 2025 spune că nativii zodiacului au nevoie de mai multă iubire și armonie în viața lor. Vor primi toate oportunitățile de care au nevoie pentru a se bucura de tot ceea ce îi înconjoară și pentru a trece peste anumite bariere pe care și le impun. Descoperă ce îți rezervă
06:40
(Și) Minicipiul Soroca poate aplica la două programe care transformă comunitățile în locuri mai frumoase, reziliente și plăcute pentru cetățeni # Observatorul de Nord
Pentru prima dată, Republica Moldova este eligibilă să participe, alături de statele Uniunii Europene, Balcanii de Vest și Ucraina, la apelul pentru Premiile New European Bauhaus 2026 și pentru programul NEB Boost dedicat municipalităților mici, deschis de Comisia Europeană. Astfel, municipalitățile mici, inclusiv Soroca, au oportunitatea unică de a evidenția proiecte inovatoare, sustenabile și incluzive
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 27 februarie 2026, conform prognozelor meteorologilor nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor fi și cu plus, și cu minus. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -3 și +3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de
26 februarie 2026
16:50
Încă 519,6 kg de biscuiți de import nu vor ajunge la consumatori pentru că depășeau limita maximă admisă de acizi grași trans # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate, a fost prevenită comercializarea unui lot de biscuiți de import neconform, care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans. În cadrul verificărilor efectuate de către inspectorii Agenției, s-a dispus retragerea de pe piață a întregului lot, în
16:40
ATENŢIE, FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări înșelătoare transmise contribuabililor # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii asupra apariției unor notificări false privind presupusa reținere temporară a mijloacelor financiare, transmise fraudulos în numele instituției, transmite moldpres.md Potrivit SFS, mai mulți contribuabili au recepționat mesaje prin intermediul aplicației WhatsApp, semnate în mod fals de directoarea instituției, Olga Golban, și expediate de o persoană care se prezintă
16:10
Atelier de mărțișoare la Clubul „Senior 50+”, desfășurat la Biblioteca Filiala nr. 4 Soroca # Observatorul de Nord
Într-o atmosferă caldă și plină de voie bună, membrii Clubului „Senior 50+" s-au reunit la Biblioteca Filiala nr. 4 Soroca pentru o frumoasă oră de recreere dedicată confecționării mărțișoarelor. Evenimentul a adus împreună zâmbete, amintiri și multă creativitate, transformând activitatea într-o adevărată sărbătoare a primăverii. Cu migală, răbdare și mult suflet, seniorii au împletit fire
15:40
Imnul satului Stoicani, lansat oficial. Omagiu eroilor din Afganistan și Transnistria # Observatorul de Nord
Satul Stoicani a trăit un moment istoric prin lansarea oficială a imnului localității, aprobat legal de Cancelaria de Stat. Evenimentul a fost unul încărcat de emoție și simbolism, reunind autorități locale, veterani și reprezentanți ai instituțiilor din comunitate. Ceremonia a inclus și un moment solemn de recunoștință dedicat eroilor războiului din Afganistan, comemorați anual la
13:20
Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 26 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Soroca, de pe strada Toamnei. Flăcările mocneau de mai mult timp, iar pompierii ajunși la fața locului au descoperit victimele carbonizate într-una dintre odăi. Primele cercetări indică drept cauză probabilă imprudența în
12:40
Partidul Acțiune și Solidaritate s-ar clasa pe primul loc, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate.
12:40
S-a urcat beat la volan, a provocat un accident grav și a fost condamnat la patru ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de încălcare a regulilor de securitate a circulației, soldată cu vătămare gravă a integrității corporale și a sănătății, comis de un bărbat în vârstă de 37 de ani. Instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace […] Post-ul S-a urcat beat la volan, a provocat un accident grav și a fost condamnat la patru ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
În seara târzie a duminicii ce a precedat data de 24 februarie — zi în care se împlineau patru ani de la invadarea la scară largă a Ucrainei de către Rusia — spectatorii veniți la o premieră a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău au constatat cu satisfacție promptitudinea cu care regizorul Petru Hadârcă a […] Post-ul Patru ani de război: „Rusia se află la cel mai jos nivel al barbariei” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Ce ascunde un pieptene vechi de 1700 ani, scos la lumină dintr-un mormânt dublu din satul Dubna, raionul Soroca? / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Pe un câmp din nord-estul satului Dubna, raionul Soroca, o arătură adâncă a scos la suprafață fragmente de oase umane și obiecte vechi de aproape 1.700 de ani. Ceea ce părea, la prima vedere, o simplă întâmplare agricolă s-a transformat într-o descoperire arheologică importantă: urmele unei așezări și ale unui mormânt dublu din secolul al […] Post-ul Ce ascunde un pieptene vechi de 1700 ani, scos la lumină dintr-un mormânt dublu din satul Dubna, raionul Soroca? / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Vorbe deschise despre sănătatea menstruală – dialog esențial pentru educația tinerei generații # Observatorul de Nord
Recent, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din orașul Drochia a găzduit un eveniment semnificativ, având ca invitată specială pe Lilu Ojovan – jurnalistă, prezentatoare TV și autoarea publicației „Cartea pentru fetițe – Ghid despre menstruație”. A fost un eveniment cu adevărat memorabil, unde poveștile au prins viață, iar fetițe împreună cu mamele lor, au venit […] Post-ul Vorbe deschise despre sănătatea menstruală – dialog esențial pentru educația tinerei generații apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
„Dragobetele Sărută Fetele” – sărbătoarea dragostei la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din satul Șuri # Observatorul de Nord
Dragobetele a fost sărbătoarea, în care emoțiile au prins glas, iar inimile au bătut parcă mai tare ca de obicei, la gimnaziul „Viorel Ciobanu” din satul Șuri. Îmbrăcați în frumosul port popular, cu brâuri tradiționale, tinerii au adus omagiu acestei sărbători românești, transformând sala într-un spațiu al sensibilității, al zâmbetelor și al trăirilor sincere. […] Post-ul „Dragobetele Sărută Fetele” – sărbătoarea dragostei la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din satul Șuri apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Nouă persoane cu funcții înalte la Tiraspol au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Vezi despre cine este vorba # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane, informează moldpres.md. Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat […] Post-ul Nouă persoane cu funcții înalte la Tiraspol au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Vezi despre cine este vorba apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
În ultima duminică din martie se va trece la ora de vară Republica Moldova va trece la Ora de vară # Observatorul de Nord
Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării sezoniere a orei. Astfel, în ultima duminică din martie se va trece la ora de vară. În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03:00, acele ceasornicului vor fi schimbate cu o oră, devenind ora 04:00, informează provincial.md. Menținerea acestui […] Post-ul În ultima duminică din martie se va trece la ora de vară Republica Moldova va trece la Ora de vară apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Ultima repriză judiciară Simion vs Șalaru. Va fi sau nu rupt lanțul de pierderi # Observatorul de Nord
Liderul AUR, George Simion, a contestat în instanța supremă hotărârea Curții de Apel Centru, din octombrie 2025, prin care care s-a menținut decizia nevaforabilă în privința sa, în litigiul împotriva fostului ministru moldovean al Apărării, Anatol Șalaru. O cerere ân acest sens a fost depusă de avocatul politicianului român marți, 24 februarie. Simion cere […] Post-ul Ultima repriză judiciară Simion vs Șalaru. Va fi sau nu rupt lanțul de pierderi apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Patru ani de război = patru ani de dezinformare și propagandă. De ce în Moldova funcționează în continuare minciunile statului agresor Rusia? # Observatorul de Nord
Patru ani de la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Sute de mii de morți și răniți și o pace care nu știm când va veni. Conflictul are efecte și asupra Republicii Moldova, în special economice și sociale. O consecință este agravarea fenomenului dezinformării. Am mers în stradă pentru a vedea ce falsuri […] Post-ul Patru ani de război = patru ani de dezinformare și propagandă. De ce în Moldova funcționează în continuare minciunile statului agresor Rusia? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 26 februarie 2026: euro și dolarul cresc cu câte un ban, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 februarie 2026, euro urcă la valoarea de 20 lei și 18 de bani, cu un un ban mai mult decât ieri. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 13 de bani, cu un un ban mai mult. Hrivna […] Post-ul Curs valutar, 26 februarie 2026: euro și dolarul cresc cu câte un ban, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Astăzi, 26 februarie 2026, benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru astăzi, 26 februarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,63 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,54 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu patru bani […] Post-ul Astăzi, 26 februarie 2026, benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi te provoacă să fii sinceră cu tine și să acționezi în acord cu dorințele tale reale. Fie că muncești din greu, îți depășești limitele sau alegi liniștea, fiecare pas contează. Nu te teme să-ți afirmi nevoile și să îți urmezi drumul. Energia momentului te susține să construiești exact viața pe […] Post-ul Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 februarie 2026, vom avea vreme frumoasă, pe cer va apare și soarele, iar precipitațiile sunt puțin probabile. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și -3 Grade Celsius, probabilitatea unor precipitații va fi de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 26 februarie 2026: vom avea soare, dar nu vor fi precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
25 februarie 2026
20:40
Tinerii Ambasadori Europeni au ajuns la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca # Observatorul de Nord
Astăzi, seria activităților desfășurate sub sloganul „Mai multă UE în Moldova” a continuat la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca. Peste 80 de tineri au participat la târgul interactiv UE–YEA, unde au avut ocazia să descopere, într-un mod dinamic și prietenos, informații despre valorile europene, oportunitățile pentru tineri și beneficiile concrete ale cooperării dintre UE […] Post-ul Tinerii Ambasadori Europeni au ajuns la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:20
Atenție șoferi: străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca, au devenit parțial, drumuri cu sens unic / VIDEO # Observatorul de Nord
Primăria Municipiului Soroca a anunțat recent că pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu, pe segmentele dintre străzile Independenței și Alexandru cel Bun au intrat în vigoare noi reguli de circulație rutieră. Aceste porțiuni au devenit drumuri cu sens unic, cu scopul de a fluidiza traficul rutier și de a reduce blocajele din zonă. Despre […] Post-ul Atenție șoferi: străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca, au devenit parțial, drumuri cu sens unic / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene, vor fi aplicate în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Guvernul de la Chișinău a aprobat o hotărâre care prevede renunâarea la regula sovietică privind modul de calculare a timpului și va aplica reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene. Astfel, ora oficială pe teritoriul Republicii Moldova este ora standard (Timpul Universal Coordonat – UTC) stabilită de către Biroul internațional […] Post-ul Reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene, vor fi aplicate în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Dragobetele a fost sărbătorit la Soroca prin cântece, dansuri și scenete / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Palatul de Cultură din Soroca a a găzduit „Sub aripile Dragobetelui”, eveniment cultural organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Soroca și Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”. Reprezentanția a avut loc pe baza scenariului și regiei semnate de Laura Pînzari, eleva grupei 361, Catedra ”Regie”, discipola profesoarei Tamara Grițenco. Rând pe rând au fost prezentate o declarație […] Post-ul Dragobetele a fost sărbătorit la Soroca prin cântece, dansuri și scenete / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
„Hecenii” au trecut în sală nouă. Câștigătorii „Românii au talent” pregătesc ceva inedit # Observatorul de Nord
Cu siguranță îi cunoașteți pe „Hecenii” – tinerii care au dus dansul popular moldovenesc peste Prut și au impresionat juriul pe scena „Românii au talent”, unde au obținut locul trei. După succesul de la concurs, viața lor s-a schimbat radical. De doar câteva zile, fac repetiții într-o sală modernă, transmite nordinfo.md „Mi se pare un loc […] Post-ul „Hecenii” au trecut în sală nouă. Câștigătorii „Românii au talent” pregătesc ceva inedit apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. În primul caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul fiind originar din Georgia. În cel de-al doilea caz, tâlhăria a fost comisă de doi tineri, cu vârstele […] Post-ul Pedepse cu închisoarea de 7, 8 și 9 ani, pentru tâlhărie apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Cetățenii Republicii Moldova, care au muncit în Quebec, vor beneficia de prestații sociale. Acest lucru va fi posibil după ce Executivul a aprobat astăzi semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale, transmite moldpres.md. În baza documentului, cetățenii moldoveni ar urma să beneficieze de pensii pentru limită de vârstă, pensii […] Post-ul Prestații sociale pentru moldovenii stabiliți în provincia Quebec din Canada apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
În perioada 26 februarie – 12 martie 2026, transportul rutier de persoane se va afla sub „lupa” Agenției Naționale Transport Auto # Observatorul de Nord
Pentru asigurarea unor servicii sigure și de calitate și pentru menținerea concurențe loiale în sectorul transporturilor, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță o campanie amplă de monitorizare și control în trafic a transportului rutier de persoane. Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 12 martie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest context, […] Post-ul În perioada 26 februarie – 12 martie 2026, transportul rutier de persoane se va afla sub „lupa” Agenției Naționale Transport Auto apare prima dată în Observatorul de Nord.
