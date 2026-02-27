(Și) Minicipiul Soroca poate aplica la două programe care transformă comunitățile în locuri mai frumoase, reziliente și plăcute pentru cetățeni

07:10

Ziua de astăzi te provoacă să fii sinceră cu tine și să acționezi în acord cu dorințele tale reale. Fie că muncești din greu, îți depășești limitele sau alegi liniștea, fiecare pas contează. Nu te teme să-ți afirmi nevoile și să îți urmezi drumul. Energia momentului te susține să construiești exact viața pe […] Post-ul Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.