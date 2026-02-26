Meteo, 26 februarie 2026: vom avea soare, dar nu vor fi precipitații
Observatorul de Nord, 26 februarie 2026 06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 februarie 2026, vom avea vreme frumoasă, pe cer va apare și soarele, iar precipitațiile sunt puțin probabile. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și -3 Grade Celsius, probabilitatea unor precipitații va fi de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 26 februarie 2026: vom avea soare, dar nu vor fi precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 5 minute
07:10
Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi te provoacă să fii sinceră cu tine și să acționezi în acord cu dorințele tale reale. Fie că muncești din greu, îți depășești limitele sau alegi liniștea, fiecare pas contează. Nu te teme să-ți afirmi nevoile și să îți urmezi drumul. Energia momentului te susține să construiești exact viața pe […] Post-ul Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 februarie 2026, vom avea vreme frumoasă, pe cer va apare și soarele, iar precipitațiile sunt puțin probabile. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și -3 Grade Celsius, probabilitatea unor precipitații va fi de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 26 februarie 2026: vom avea soare, dar nu vor fi precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
20:40
Tinerii Ambasadori Europeni au ajuns la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca # Observatorul de Nord
Astăzi, seria activităților desfășurate sub sloganul „Mai multă UE în Moldova” a continuat la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca. Peste 80 de tineri au participat la târgul interactiv UE–YEA, unde au avut ocazia să descopere, într-un mod dinamic și prietenos, informații despre valorile europene, oportunitățile pentru tineri și beneficiile concrete ale cooperării dintre UE […] Post-ul Tinerii Ambasadori Europeni au ajuns la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:20
Atenție șoferi: străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca, au devenit parțial, drumuri cu sens unic / VIDEO # Observatorul de Nord
Primăria Municipiului Soroca a anunțat recent că pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu, pe segmentele dintre străzile Independenței și Alexandru cel Bun au intrat în vigoare noi reguli de circulație rutieră. Aceste porțiuni au devenit drumuri cu sens unic, cu scopul de a fluidiza traficul rutier și de a reduce blocajele din zonă. Despre […] Post-ul Atenție șoferi: străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca, au devenit parțial, drumuri cu sens unic / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
12:30
Reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene, vor fi aplicate în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Guvernul de la Chișinău a aprobat o hotărâre care prevede renunâarea la regula sovietică privind modul de calculare a timpului și va aplica reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene. Astfel, ora oficială pe teritoriul Republicii Moldova este ora standard (Timpul Universal Coordonat – UTC) stabilită de către Biroul internațional […] Post-ul Reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene, vor fi aplicate în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Dragobetele a fost sărbătorit la Soroca prin cântece, dansuri și scenete / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Palatul de Cultură din Soroca a a găzduit „Sub aripile Dragobetelui”, eveniment cultural organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Soroca și Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”. Reprezentanția a avut loc pe baza scenariului și regiei semnate de Laura Pînzari, eleva grupei 361, Catedra ”Regie”, discipola profesoarei Tamara Grițenco. Rând pe rând au fost prezentate o declarație […] Post-ul Dragobetele a fost sărbătorit la Soroca prin cântece, dansuri și scenete / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
„Hecenii” au trecut în sală nouă. Câștigătorii „Românii au talent” pregătesc ceva inedit # Observatorul de Nord
Cu siguranță îi cunoașteți pe „Hecenii” – tinerii care au dus dansul popular moldovenesc peste Prut și au impresionat juriul pe scena „Românii au talent”, unde au obținut locul trei. După succesul de la concurs, viața lor s-a schimbat radical. De doar câteva zile, fac repetiții într-o sală modernă, transmite nordinfo.md „Mi se pare un loc […] Post-ul „Hecenii” au trecut în sală nouă. Câștigătorii „Românii au talent” pregătesc ceva inedit apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. În primul caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul fiind originar din Georgia. În cel de-al doilea caz, tâlhăria a fost comisă de doi tineri, cu vârstele […] Post-ul Pedepse cu închisoarea de 7, 8 și 9 ani, pentru tâlhărie apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Cetățenii Republicii Moldova, care au muncit în Quebec, vor beneficia de prestații sociale. Acest lucru va fi posibil după ce Executivul a aprobat astăzi semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale, transmite moldpres.md. În baza documentului, cetățenii moldoveni ar urma să beneficieze de pensii pentru limită de vârstă, pensii […] Post-ul Prestații sociale pentru moldovenii stabiliți în provincia Quebec din Canada apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
În perioada 26 februarie – 12 martie 2026, transportul rutier de persoane se va afla sub „lupa” Agenției Naționale Transport Auto # Observatorul de Nord
Pentru asigurarea unor servicii sigure și de calitate și pentru menținerea concurențe loiale în sectorul transporturilor, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță o campanie amplă de monitorizare și control în trafic a transportului rutier de persoane. Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 12 martie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest context, […] Post-ul În perioada 26 februarie – 12 martie 2026, transportul rutier de persoane se va afla sub „lupa” Agenției Naționale Transport Auto apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
În fiecare an, pe 24 februarie, când se sărbătorește Dragobetele – vestitorul iubirii și al renașterii naturii, la Nicoreni primăvara nu sosește doar în calendar, ci și în suflete. Muzeul de Istorie și Etnografie Nicoreni, în parteneriat cu Centrul Cultural Nicoreni, a organizat un atelier de confecționare a Mărțișoarelor, care a transformat spațiul […] Post-ul Tradiții de primăvară, readuse la viață în satul Nicoreni apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Pentru a oferi mai multă previzibilitate, lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel republican # Observatorul de Nord
Lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel național, pentru a oferi mai multă previzibilitate cetățenilor și pentru a elimina intermediarii care majorează nejustificat costurile. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, care susține că noul mecanism va aduce mai multă transparență pe piața masei lemnoase și va proteja […] Post-ul Pentru a oferi mai multă previzibilitate, lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel republican apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Ministerul Mediului a lansat o acțiune națională de control. În perioada martie-mai vor fi verificate toate spălătoriile auto din Republica Moldova, pentru a ne asigura că apa uzată nu poluează mediul. Apropo, o singură spălare poate consuma până la 300 de litri de apă. Fără sisteme de tratare, detergenții și hidrocarburile ajung direct în […] Post-ul Unde ajunge apa de la spălătoriile auto? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Platon Samoienko are 14 ani și este elev în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Soroca. A ajuns în Republica Moldova din Kiev, împreună cu părinții și fratele său mai mic, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina. A fost nevoit să lase în urmă casa, prietenii și rutina de zi […] Post-ul Un nou început la Soroca pentru un elev din Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Secția Cultură și Turism Soroca angajează șef. Data limită de depunere a actelor – 12 martie 2026 # Observatorul de Nord
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Cultură și Turism Soroca. Scopul funcției: Asigurarea managementului eficient al activităților culturale și de promovare turistică. Sarcinile de bază ale funcției: elaborarea politicilor culturale ale raionului, monitorizarea activităților instituțiilor din subordine:case cultură, muzee; coordonarea procesului de implementare și promovare a politicilor în […] Post-ul Secția Cultură și Turism Soroca angajează șef. Data limită de depunere a actelor – 12 martie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 25 februarie 2026: euro are valoarea de 20 de lei și 17 bani, iar dolarul costă 17 lei și 12 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 25 februarie 2026 un euro are valoarea de 20 de lei și 17 bani. Dolarul american costă 17 lei și 12 bani, Leul românesc costă 3 lei și 96 de bani, Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană – 39 […] Post-ul Curs valutar, 25 februarie 2026: euro are valoarea de 20 de lei și 17 bani, iar dolarul costă 17 lei și 12 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
07:10
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026 îți oferă șansa de a face ajustări importante, indiferent de zodia ta. Fie că începi ceva nou, reflectezi, economisești sau îți deschizi sufletul, fiecare pas contează. Important este să rămâi conectată la nevoile tale reale și să acționezi cu încredere. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […] Post-ul Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Tentativă de contrabandă: o femeie de 33 de ani, din Ucraina, a încercat să scoată din Republica Moldova 24 050 dolari SUA # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unei femei în vârstă de 33 de ani, de comiterea infracțiunii de tentativă de contrabandă. Mai exact, instanța de judecată a recunoscut vinovată femeia, originară din Ucraina, de tentativa scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor, prin locuri stabilite […] Post-ul Tentativă de contrabandă: o femeie de 33 de ani, din Ucraina, a încercat să scoată din Republica Moldova 24 050 dolari SUA apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 25 februarie 2026: am putea avea câțiva fulgi de zăpadă și valori termice adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 25 februarie 2026, am putea avea câțiva fulgă răzleți de zăpadă, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel temperatura aerului se va încadra între -1 și +3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 69 […] Post-ul Meteo, 25 februarie 2026: am putea avea câțiva fulgi de zăpadă și valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:30
Peste 200.000 de militari ruși confirmați morți. Mediazona publică harta pierderilor după patru ani de război # Observatorul de Nord
Peste 200.000 de militari ruși au murit în cei patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, potrivit unei analize realizate de BBC Rusia în colaborare cu publicația independentă Mediazona și o echipă de voluntari, pe baza datelor deschise și a informațiilor verificate individual. Majoritatea celor decedați — aproximativ 57% — sunt voluntari, […] Post-ul Peste 200.000 de militari ruși confirmați morți. Mediazona publică harta pierderilor după patru ani de război apare prima dată în Observatorul de Nord.
24 februarie 2026
18:00
Vasilcău și Coșnița Mare, sate vecine despărțite de peste 120 de kilometri / VIDEO # Observatorul de Nord
De sute de ani, sătenii din Vasilcăul Sorocii și cei din Coșnița Mare (Велика Кісниця) de pe malul ucrainean, obișnuiau să se vadă pe la hramuri și alte sărbători. Chiar dacă se aflau în țări diferite, cei 500 de metri dintre ele, erau lesne de străbătut, mai ales iarna pe gheață. Se încuscreau, botezau invitând […] Post-ul Vasilcău și Coșnița Mare, sate vecine despărțite de peste 120 de kilometri / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira… MONOLOGUL ȘEFULUI Îmi stă sângele în vene: Mâine revizorul vine. Scap cu bine de bucluc, Numai […] Post-ul „Monologul șefului” – să zâmbim împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Acuzat de viol și pornografie infantilă, un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă. Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani, informează procuratura.md Inițial, acesta a comis acte sexuale […] Post-ul Acuzat de viol și pornografie infantilă, un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Biblioteca IP Gimnaziul Schineni lansează o campanie de donație de carte pentru elevi # Observatorul de Nord
Biblioteca din cadrul IP Gimnaziul Schineni dă startul unei campanii de donație de carte, dedicată elevilor dornici să descopere lumi noi printre pagini și să-și dezvolte pasiunea pentru lectură. Inițiativa are drept scop îmbogățirea fondului de carte al instituției și oferirea unor resurse educaționale variate pentru copii. Reprezentanții gimnaziului subliniază că fiecare volum donat înseamnă […] Post-ul Biblioteca IP Gimnaziul Schineni lansează o campanie de donație de carte pentru elevi apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări a intrat în vigoare. Decizia de a nu admite în spațiul aerian al Republicii Moldova a aeronavelor care aparțin în special companiilor ruse a fost publicată în Monitorul Oficial, în data de 19 februarie. Ordinul Ministerului […] Post-ul Aeroportul Internațional Chișinău, închis pentru companiile ruse apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Dragostea pentru satul natal nu cunoaște distanțe. O demonstrează Patricia Iavorscaia, tânără originară din satul Voloave și membră a Consiliului Local al Tinerilor, care, deși se află în prezent în Spania, continuă să promoveze cu mândrie locurile și valorile care au format-o. Recent, Patricia a participat la Concursul Național de Poezie „Cuvinte care ne unesc”, […] Post-ul O tânără din Voloave își promovează satul natal prin poezie, din Spania apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Patru ani de război: Rusia atacă din nou, iar UE se confruntă cu diviziuni privind sancțiunile # Observatorul de Nord
Rusia a lansat duminică aproape 300 de drone și aproximativ 50 de rachete asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică, logistică și civilă, cu două zile înainte de marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă declanșată de Moscova. Potrivit autorităților de la Kiev, o parte semnificativă a proiectilelor a fost interceptată de sistemele de […] Post-ul Patru ani de război: Rusia atacă din nou, iar UE se confruntă cu diviziuni privind sancțiunile apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Din inima satului, acolo unde amintirile prind rădăcini adânci și timpul curge mai domol, s-a născut vocea caldă și sensibilă a scriitoarei Veronica Cuzub, fiică a comunei Șuri și una dintre acele rare prezențe literare care transformă trăirea în poezie. Fiind autoarea celor cinci culegeri de versuri, scriitoarea a dăruit cititorilor adevărate capodopere, în care […] Post-ul Între rădăcini și cuvinte: Universul poetic al Veronicăi Cuzub apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
„Moldova își va găsi calea”. Interviu cu un reprezentant al Consiliului Europei despre amalgamare, polarizare, Găgăuzia și UE # Observatorul de Nord
Reforma administrației publice locale este dezbătută intens în Republica Moldova: de la comasarea localităților până la autonomia financiară a primăriilor. Secretarul General al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Mathieu Mori, a explicat într-un interviu pentru partenerii noștri, publicația online NewsMaker, de ce descentralizarea nu este finalizată nici măcar în țările din UE, […] Post-ul „Moldova își va găsi calea”. Interviu cu un reprezentant al Consiliului Europei despre amalgamare, polarizare, Găgăuzia și UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
La prima sursă. Ministrul Educației, Dan Perciun, răspunde la întrebările jurnalistei Cornelia Cozonac # Observatorul de Nord
Portalul Anticoruptie.md lansează prima ediție a podcastului La prima sursă, cu Cornelia Cozonac, un produs care ocolește subiectele de suprafață și cere răspunsuri la întrebări care nu sunt întotdeauna comode pentru funcționari. Invitatul jurnalistei este ministrul Educației, Dan Perciun, iar aria tematică abordată depășește agendele publice și se axează pe aspecte care frământă și preocupă […] Post-ul La prima sursă. Ministrul Educației, Dan Perciun, răspunde la întrebările jurnalistei Cornelia Cozonac apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Deepfake-uri și conturi anonime. „Tratamente” și leacuri „uimitoare”, sponsorizate pe Facebook și Instagram # Observatorul de Nord
Pe Facebook și Instagram sunt promovate mai multe postări care anunță despre preparate și noi metode „uimitoare” de tratament al inflamațiilor sau durerilor articulare. ATENȚIE! Anunțurile sunt sponsorizate de pe conturi și pagini anonime de Facebook, administrate din alte țări. Postările sunt însoțite de obicei de videouri modificate sau realizate cu inteligența artificială și care folosesc abuziv identitatea unor posturi TV și site-uri de […] Post-ul Deepfake-uri și conturi anonime. „Tratamente” și leacuri „uimitoare”, sponsorizate pe Facebook și Instagram apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Percheziții CNA, inclusiv în raionul Soroca: suspiciuni de delapidare a fondurilor naționale și europene destinate infrastructurii drumurilor # Observatorul de Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii desfășoară peste 40 de percheziții în mai multe localități ale republicii, în cadrul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare. În cadrul măsurilor procesuale întreprinse, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore și […] Post-ul Percheziții CNA, inclusiv în raionul Soroca: suspiciuni de delapidare a fondurilor naționale și europene destinate infrastructurii drumurilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Consiliul raional Drochia în parteneriat cu Asociația Raională de Fotbal Drochia, a organizat Turneul raional la futsal, competiție care a reunit 10 echipe din localitățile raionului: echipa de veterani a orașului Drochia, echipa Liceului Teoretic „B.P. Hasdeu” din Drochia, echipa Școlii Sportive din orașul Drochia, echipa de amatori din orașul Drochia și echipele din satele […] Post-ul Fotbaliștii din satul Țarigrad au câștigat un turneu la futsal apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina: „Poporul ucrainean a demonstrat o consolidare și o reziliență extraordinară” # Observatorul de Nord
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, patru ani de luptă crâncenă a poporului ucrainean pentru libertate. Efectele războiului se fac resimțite la nivel mondial, cu un impact major asupra statelor din regiune, toate privirile fiind îndreptate spre discuțiile de pace, rezultatele cărora se lasă încă așteptate, transmite moldpres.md Ambasadorul […] Post-ul Patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina: „Poporul ucrainean a demonstrat o consolidare și o reziliență extraordinară” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 24 februarie 2026: valutele de referință se ieftinesc, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 24 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 18 de bani, cu un un ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 12 de bani, cu trei bani mai puțin. Hrivna ucraineană va fi […] Post-ul Curs valutar, 24 februarie 2026: valutele de referință se ieftinesc, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Violența în familie l-a trimis pe trei ani la închisoare, pe un bărbat de 53 de ani # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, învinuit de comiterea infracțiunii de violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 3 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de […] Post-ul Violența în familie l-a trimis pe trei ani la închisoare, pe un bărbat de 53 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscopul zilei de 24 februarie 2026. Peștii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Luna în Gemeni te ajută să fii mai calmă. Dacă există mesaje pe care nu le înțelegi foarte clar, cere clarificări. Vorbește fără oprire și spune cu adevărat ce ai pe suflet. Lasă energia astrelor să te ghideze acolo unde este cazul. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. […] Post-ul Horoscopul zilei de 24 februarie 2026. Peștii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
La început de săptămână astăzi, 24 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor vom avea lapoviță cu ninsoare, iar valorile termice vor fi cu semnul plus. Astfel, în termometre vom acea de la +1 până la +6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va […] Post-ul Meteo, 24 februarie 2026: lapoviță cu ninsoare și valori termice pozitive apare prima dată în Observatorul de Nord.
23 februarie 2026
17:00
Astăzi, luni, 23 februarie, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” a fost dat startul Săptămânii Incluzive – un eveniment educațional important, dedicat promovării respectului, egalității de șanse și acceptării diversității în mediul școlar. Săptămâna Incluzivă reprezintă o oportunitate de a sensibiliza comunitatea școlară cu privire la necesitatea construirii unui mediu prietenos și accesibil pentru toți elevii, […] Post-ul Săptămâna Incluzivă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
Proiect de mediu „Cu grijă de Natură și respect pentru fiecare OM” la Hristici / VIDEO # Observatorul de Nord
Asociația Obștească „Eco-Sor” are planuri mari pentru satul Hristici din raionul Soroca. În cadrul proiectului „Cu grijă de Natură și respect pentru fiecare OM”, membrii echipei și-au propus să reducă impactul negativ asupra mediului și sănătății populației, prin abordarea sistemică a gestionării deșeurilor din gospodăriile din satul Hristici. Astfel în acest sat urmează ca deșeurile […] Post-ul Proiect de mediu „Cu grijă de Natură și respect pentru fiecare OM” la Hristici / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă monitorizarea situației epidemiologice prin rujeolă la nivel național. În contextul menținerii riscului de răspândire a virusului, specialiștii îndeamnă populația la vaccinare, aceasta fiind singura măsură eficientă de prevenire a îmbolnăvirii și a complicațiilor grave. Potrivit datelor raportate, în anului 2025 au fost înregistrate 193 de cazuri de rujeolă, […] Post-ul ANSP: Vaccinarea rămâne singura metodă eficientă de prevenire a rujeolei apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Efectul SEPA: cum au economisit moldovenii 5 milioane de euro în doar patru luni # Observatorul de Nord
La patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii și companiile au economisit aproape 5 milioane de euro la comisioanele bancare pentru transferuri în euro. Potrivit datelor prezentate de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, șapte din zece plăți din […] Post-ul Efectul SEPA: cum au economisit moldovenii 5 milioane de euro în doar patru luni apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Două eleve din Cosăuți, premiate de salvatori pentru creativitate și implicare # Observatorul de Nord
Două eleve de la Gimnaziul din satul Cosăuți, raionul Soroca, au fost premiate de salvatori în cadrul unui concurs național de creație. Este vorba despre Ermurachi Daniela și Sugailo Arina, care au obținut locul II la competiția „Prevenirea situațiilor de risc în viziunea copiilor”. Concursul a reunit 40 de copii din întreaga țară, care și-au […] Post-ul Două eleve din Cosăuți, premiate de salvatori pentru creativitate și implicare apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Recent, în raionul Soroca au fost organizate olimpiadele școlare la mai multe discipline, reunind peste 220 de elevi pasionați de performanță și competiție academică. Astfel, la olimpiada raională la limba și literatura română au participat 75 de elevi, la limba rusă (școala națională) – 25 de elevi, la fizică – 42 de elevi, iar la […] Post-ul Spirit competitiv și rezultate remarcabile la olimpiadele raionale 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Granturi de până la 50 mii de euro fermierilor, din partea Uniunii Europene, pentru proiecte comune în sectorul semințelor # Observatorul de Nord
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50.000 de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Programul are un buget total de 250.000 de euro și este finanțat de Uniunea Europeană, transmite moldpres.md Sprijinul este destinat grupurilor de producători sau parteneriatelor care își propun să dezvolte proiecte […] Post-ul Granturi de până la 50 mii de euro fermierilor, din partea Uniunii Europene, pentru proiecte comune în sectorul semințelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Doar două primării din Republica Moldova își pot acoperi cheltuielile din venituri proprii. Vezi care sunt acestea. # Observatorul de Nord
Actuala formă de organizare a administrației publice locale din Republica Moldova este profund ineficientă și împovărătoare pentru buget, a declarat fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, în cadrul emisiunii „Contrasens” a publicației Ziua. Potrivit lui Ciocan, structura administrativă actuală generează costuri excesive, în condițiile în care foarte puține primării reușesc să se […] Post-ul Doar două primării din Republica Moldova își pot acoperi cheltuielile din venituri proprii. Vezi care sunt acestea. apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Nadejda Tighineanu – câștigătoarea titlului „Ambasador Digital”, transformă satul Sofia într-un laborator al viitorului # Observatorul de Nord
Într-o școală din mediul rural, acolo unde resursele sunt adesea limitate, dar dedicarea dascălilor este fără margini, tehnologia prinde viață prin creativitate, inovație și pasiune. La Gimnaziul „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia, Nadejda Tighineanu, a demonstrat că educația digitală nu ține de dimensiunea localității, ci de curajul de a inova. Prin creativitate, […] Post-ul Nadejda Tighineanu – câștigătoarea titlului „Ambasador Digital”, transformă satul Sofia într-un laborator al viitorului apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
De la catedră la inovație: Irina Chiprisean, Ambasador Digital al educației moderne # Observatorul de Nord
Într-o perioadă în care educația se transformă rapid sub influența tehnologiei, profesorii care reușesc să aducă inovația mai aproape de elevi devin adevărați agenți ai schimbării. Platformele digitale, aplicațiile interactive și resursele online nu mai sunt doar instrumente opționale, ci punți esențiale între curiozitatea elevilor și învățarea autentică. Dincolo de ecrane și softuri, însă, stau […] Post-ul De la catedră la inovație: Irina Chiprisean, Ambasador Digital al educației moderne apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Postul Paștelui: recomandări ANSP pentru un regim alimentar sigur și echilibrat # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) vine în sprijinul cetățenilor care doresc să țină Postul Mare printr-un ghid detaliat, menit să asigure un aport optim de vitamine și microelemente pe parcursul celor șapte săptămâni de restricții alimentare și comportamentale, informează moldpres.md Postul Mare, perioada care începe anul acesta pe 23 februarie și se încheie pe […] Post-ul Postul Paștelui: recomandări ANSP pentru un regim alimentar sigur și echilibrat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Soroceanul Cătălin Chetrari este printre cei 17 elevi premiați la Olimpiada Republicană la Ecologie – 2026 # Observatorul de Nord
La Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, în perioada 20-22 februarie 2026 a avut loc Olimpiada Republicană la Ecologie, competiție organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Evenimentul a reunit aproximativ 80 de elevi din Republica Moldova, care și-au prezentat proiectele inovative în domeniul protecției mediului, iar 17 […] Post-ul Soroceanul Cătălin Chetrari este printre cei 17 elevi premiați la Olimpiada Republicană la Ecologie – 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.