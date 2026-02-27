Meteo, 27 februarie 2026: fără precipitații și cu valori termice mixte
Observatorul de Nord, 27 februarie 2026 06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 27 februarie 2026, conform prognozelor meteorologilor nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor fi și cu plus, și cu minus. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -3 și +3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de […]
• • •
Acum 30 minute
06:40
(Și) Minicipiul Soroca poate aplica la două programe care transformă comunitățile în locuri mai frumoase, reziliente și plăcute pentru cetățeni # Observatorul de Nord
Pentru prima dată, Republica Moldova este eligibilă să participe, alături de statele Uniunii Europene, Balcanii de Vest și Ucraina, la apelul pentru Premiile New European Bauhaus 2026 și pentru programul NEB Boost dedicat municipalităților mici, deschis de Comisia Europeană. Astfel, municipalitățile mici, inclusiv Soroca, au oportunitatea unică de a evidenția proiecte inovatoare, sustenabile și incluzive […]
Acum o oră
06:10
Acum 24 ore
16:50
Încă 519,6 kg de biscuiți de import nu vor ajunge la consumatori pentru că depășeau limita maximă admisă de acizi grași trans # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate, a fost prevenită comercializarea unui lot de biscuiți de import neconform, care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans. În cadrul verificărilor efectuate de către inspectorii Agenției, s-a dispus retragerea de pe piață a întregului lot, în […]
16:40
ATENŢIE, FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări înșelătoare transmise contribuabililor # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii asupra apariției unor notificări false privind presupusa reținere temporară a mijloacelor financiare, transmise fraudulos în numele instituției, transmite moldpres.md Potrivit SFS, mai mulți contribuabili au recepționat mesaje prin intermediul aplicației WhatsApp, semnate în mod fals de directoarea instituției, Olga Golban, și expediate de o persoană care se prezintă […]
16:10
Atelier de mărțișoare la Clubul „Senior 50+”, desfășurat la Biblioteca Filiala nr. 4 Soroca # Observatorul de Nord
Într-o atmosferă caldă și plină de voie bună, membrii Clubului „Senior 50+" s-au reunit la Biblioteca Filiala nr. 4 Soroca pentru o frumoasă oră de recreere dedicată confecționării mărțișoarelor. Evenimentul a adus împreună zâmbete, amintiri și multă creativitate, transformând activitatea într-o adevărată sărbătoare a primăverii. Cu migală, răbdare și mult suflet, seniorii au împletit fire […]
15:40
Imnul satului Stoicani, lansat oficial. Omagiu eroilor din Afganistan și Transnistria # Observatorul de Nord
Satul Stoicani a trăit un moment istoric prin lansarea oficială a imnului localității, aprobat legal de Cancelaria de Stat. Evenimentul a fost unul încărcat de emoție și simbolism, reunind autorități locale, veterani și reprezentanți ai instituțiilor din comunitate. Ceremonia a inclus și un moment solemn de recunoștință dedicat eroilor războiului din Afganistan, comemorați anual la […]
13:20
Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 26 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Soroca, de pe strada Toamnei. Flăcările mocneau de mai mult timp, iar pompierii ajunși la fața locului au descoperit victimele carbonizate într-una dintre odăi. Primele cercetări indică drept cauză probabilă imprudența în […]
12:40
Partidul Acțiune și Solidaritate s-ar clasa pe primul loc, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Formațiunea este urmată de alte patru partide politice și un bloc electoral. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS la comanda portalului Independent News din România. Conform datelor prezentate, PAS ar obține 40,8% din […]
12:40
S-a urcat beat la volan, a provocat un accident grav și a fost condamnat la patru ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de încălcare a regulilor de securitate a circulației, soldată cu vătămare gravă a integrității corporale și a sănătății, comis de un bărbat în vârstă de 37 de ani. Instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace […]
12:40
În seara târzie a duminicii ce a precedat data de 24 februarie — zi în care se împlineau patru ani de la invadarea la scară largă a Ucrainei de către Rusia — spectatorii veniți la o premieră a Teatrului Național „Mihai Eminescu" din Chișinău au constatat cu satisfacție promptitudinea cu care regizorul Petru Hadârcă a […]
11:30
Ce ascunde un pieptene vechi de 1700 ani, scos la lumină dintr-un mormânt dublu din satul Dubna, raionul Soroca? / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Pe un câmp din nord-estul satului Dubna, raionul Soroca, o arătură adâncă a scos la suprafață fragmente de oase umane și obiecte vechi de aproape 1.700 de ani. Ceea ce părea, la prima vedere, o simplă întâmplare agricolă s-a transformat într-o descoperire arheologică importantă: urmele unei așezări și ale unui mormânt dublu din secolul al […]
09:50
Vorbe deschise despre sănătatea menstruală – dialog esențial pentru educația tinerei generații # Observatorul de Nord
Recent, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip" din orașul Drochia a găzduit un eveniment semnificativ, având ca invitată specială pe Lilu Ojovan – jurnalistă, prezentatoare TV și autoarea publicației „Cartea pentru fetițe – Ghid despre menstruație". A fost un eveniment cu adevărat memorabil, unde poveștile au prins viață, iar fetițe împreună cu mamele lor, au venit […]
09:30
„Dragobetele Sărută Fetele” – sărbătoarea dragostei la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din satul Șuri # Observatorul de Nord
Dragobetele a fost sărbătoarea, în care emoțiile au prins glas, iar inimile au bătut parcă mai tare ca de obicei, la gimnaziul „Viorel Ciobanu" din satul Șuri. Îmbrăcați în frumosul port popular, cu brâuri tradiționale, tinerii au adus omagiu acestei sărbători românești, transformând sala într-un spațiu al sensibilității, al zâmbetelor și al trăirilor sincere. […]
09:20
Nouă persoane cu funcții înalte la Tiraspol au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Vezi despre cine este vorba # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane, informează moldpres.md. Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat […]
09:00
În ultima duminică din martie se va trece la ora de vară Republica Moldova va trece la Ora de vară # Observatorul de Nord
Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării sezoniere a orei. Astfel, în ultima duminică din martie se va trece la ora de vară. În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03:00, acele ceasornicului vor fi schimbate cu o oră, devenind ora 04:00, informează provincial.md. Menținerea acestui […]
08:40
Ultima repriză judiciară Simion vs Șalaru. Va fi sau nu rupt lanțul de pierderi # Observatorul de Nord
Liderul AUR, George Simion, a contestat în instanța supremă hotărârea Curții de Apel Centru, din octombrie 2025, prin care care s-a menținut decizia nevaforabilă în privința sa, în litigiul împotriva fostului ministru moldovean al Apărării, Anatol Șalaru. O cerere ân acest sens a fost depusă de avocatul politicianului român marți, 24 februarie. Simion cere […]
08:30
Patru ani de război = patru ani de dezinformare și propagandă. De ce în Moldova funcționează în continuare minciunile statului agresor Rusia? # Observatorul de Nord
Patru ani de la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Sute de mii de morți și răniți și o pace care nu știm când va veni. Conflictul are efecte și asupra Republicii Moldova, în special economice și sociale. O consecință este agravarea fenomenului dezinformării. Am mers în stradă pentru a vedea ce falsuri […]
08:10
Curs valutar, 26 februarie 2026: euro și dolarul cresc cu câte un ban, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 februarie 2026, euro urcă la valoarea de 20 lei și 18 de bani, cu un un ban mai mult decât ieri. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 13 de bani, cu un un ban mai mult. Hrivna […]
07:30
Astăzi, 26 februarie 2026, benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru astăzi, 26 februarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,63 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,54 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu patru bani […]
07:10
Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi te provoacă să fii sinceră cu tine și să acționezi în acord cu dorințele tale reale. Fie că muncești din greu, îți depășești limitele sau alegi liniștea, fiecare pas contează. Nu te teme să-ți afirmi nevoile și să îți urmezi drumul. Energia momentului te susține să construiești exact viața pe […]
Ieri
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 februarie 2026, vom avea vreme frumoasă, pe cer va apare și soarele, iar precipitațiile sunt puțin probabile. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și -3 Grade Celsius, probabilitatea unor precipitații va fi de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de […]
25 februarie 2026
20:40
Tinerii Ambasadori Europeni au ajuns la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca # Observatorul de Nord
Astăzi, seria activităților desfășurate sub sloganul „Mai multă UE în Moldova" a continuat la Liceul Teoretic „Constantin Stere" din Soroca. Peste 80 de tineri au participat la târgul interactiv UE–YEA, unde au avut ocazia să descopere, într-un mod dinamic și prietenos, informații despre valorile europene, oportunitățile pentru tineri și beneficiile concrete ale cooperării dintre UE […]
19:20
Atenție șoferi: străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca, au devenit parțial, drumuri cu sens unic / VIDEO # Observatorul de Nord
Primăria Municipiului Soroca a anunțat recent că pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu, pe segmentele dintre străzile Independenței și Alexandru cel Bun au intrat în vigoare noi reguli de circulație rutieră. Aceste porțiuni au devenit drumuri cu sens unic, cu scopul de a fluidiza traficul rutier și de a reduce blocajele din zonă. Despre […]
12:30
Reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene, vor fi aplicate în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Guvernul de la Chișinău a aprobat o hotărâre care prevede renunâarea la regula sovietică privind modul de calculare a timpului și va aplica reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene. Astfel, ora oficială pe teritoriul Republicii Moldova este ora standard (Timpul Universal Coordonat – UTC) stabilită de către Biroul internațional […]
12:10
Dragobetele a fost sărbătorit la Soroca prin cântece, dansuri și scenete / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Palatul de Cultură din Soroca a a găzduit „Sub aripile Dragobetelui", eveniment cultural organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Soroca și Colegiul de Arte "Nicolae Botgros". Reprezentanția a avut loc pe baza scenariului și regiei semnate de Laura Pînzari, eleva grupei 361, Catedra "Regie", discipola profesoarei Tamara Grițenco. Rând pe rând au fost prezentate o declarație […]
12:10
„Hecenii” au trecut în sală nouă. Câștigătorii „Românii au talent” pregătesc ceva inedit # Observatorul de Nord
Cu siguranță îi cunoașteți pe „Hecenii" – tinerii care au dus dansul popular moldovenesc peste Prut și au impresionat juriul pe scena „Românii au talent", unde au obținut locul trei. După succesul de la concurs, viața lor s-a schimbat radical. De doar câteva zile, fac repetiții într-o sală modernă, transmite nordinfo.md „Mi se pare un loc […]
12:10
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. În primul caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul fiind originar din Georgia. În cel de-al doilea caz, tâlhăria a fost comisă de doi tineri, cu vârstele […]
11:40
Cetățenii Republicii Moldova, care au muncit în Quebec, vor beneficia de prestații sociale. Acest lucru va fi posibil după ce Executivul a aprobat astăzi semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale, transmite moldpres.md. În baza documentului, cetățenii moldoveni ar urma
11:40
În perioada 26 februarie – 12 martie 2026, transportul rutier de persoane se va afla sub „lupa” Agenției Naționale Transport Auto # Observatorul de Nord
Pentru asigurarea unor servicii sigure și de calitate și pentru menținerea concurențe loiale în sectorul transporturilor, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță o campanie amplă de monitorizare și control în trafic a transportului rutier de persoane. Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 12 martie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest context, […] Post-ul În perioada 26 februarie – 12 martie 2026, transportul rutier de persoane se va afla sub „lupa” Agenției Naționale Transport Auto apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
În fiecare an, pe 24 februarie, când se sărbătorește Dragobetele – vestitorul iubirii și al renașterii naturii, la Nicoreni primăvara nu sosește doar în calendar, ci și în suflete. Muzeul de Istorie și Etnografie Nicoreni, în parteneriat cu Centrul Cultural Nicoreni, a organizat un atelier de confecționare a Mărțișoarelor, care a transformat spațiul […] Post-ul Tradiții de primăvară, readuse la viață în satul Nicoreni apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Pentru a oferi mai multă previzibilitate, lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel republican # Observatorul de Nord
Lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel național, pentru a oferi mai multă previzibilitate cetățenilor și pentru a elimina intermediarii care majorează nejustificat costurile. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, care susține că noul mecanism va aduce mai multă transparență pe piața masei lemnoase și va proteja […] Post-ul Pentru a oferi mai multă previzibilitate, lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel republican apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Ministerul Mediului a lansat o acțiune națională de control. În perioada martie-mai vor fi verificate toate spălătoriile auto din Republica Moldova, pentru a ne asigura că apa uzată nu poluează mediul. Apropo, o singură spălare poate consuma până la 300 de litri de apă. Fără sisteme de tratare, detergenții și hidrocarburile ajung direct în […] Post-ul Unde ajunge apa de la spălătoriile auto? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Platon Samoienko are 14 ani și este elev în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Soroca. A ajuns în Republica Moldova din Kiev, împreună cu părinții și fratele său mai mic, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina. A fost nevoit să lase în urmă casa, prietenii și rutina de zi […] Post-ul Un nou început la Soroca pentru un elev din Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Secția Cultură și Turism Soroca angajează șef. Data limită de depunere a actelor – 12 martie 2026 # Observatorul de Nord
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Cultură și Turism Soroca. Scopul funcției: Asigurarea managementului eficient al activităților culturale și de promovare turistică. Sarcinile de bază ale funcției: elaborarea politicilor culturale ale raionului, monitorizarea activităților instituțiilor din subordine:case cultură, muzee; coordonarea procesului de implementare și promovare a politicilor în […] Post-ul Secția Cultură și Turism Soroca angajează șef. Data limită de depunere a actelor – 12 martie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 25 februarie 2026: euro are valoarea de 20 de lei și 17 bani, iar dolarul costă 17 lei și 12 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 25 februarie 2026 un euro are valoarea de 20 de lei și 17 bani. Dolarul american costă 17 lei și 12 bani, Leul românesc costă 3 lei și 96 de bani, Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană – 39 […] Post-ul Curs valutar, 25 februarie 2026: euro are valoarea de 20 de lei și 17 bani, iar dolarul costă 17 lei și 12 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026 îți oferă șansa de a face ajustări importante, indiferent de zodia ta. Fie că începi ceva nou, reflectezi, economisești sau îți deschizi sufletul, fiecare pas contează. Important este să rămâi conectată la nevoile tale reale și să acționezi cu încredere. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […] Post-ul Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Tentativă de contrabandă: o femeie de 33 de ani, din Ucraina, a încercat să scoată din Republica Moldova 24 050 dolari SUA # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unei femei în vârstă de 33 de ani, de comiterea infracțiunii de tentativă de contrabandă. Mai exact, instanța de judecată a recunoscut vinovată femeia, originară din Ucraina, de tentativa scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor, prin locuri stabilite […] Post-ul Tentativă de contrabandă: o femeie de 33 de ani, din Ucraina, a încercat să scoată din Republica Moldova 24 050 dolari SUA apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 25 februarie 2026: am putea avea câțiva fulgi de zăpadă și valori termice adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 25 februarie 2026, am putea avea câțiva fulgă răzleți de zăpadă, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel temperatura aerului se va încadra între -1 și +3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 69 […] Post-ul Meteo, 25 februarie 2026: am putea avea câțiva fulgi de zăpadă și valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:30
Peste 200.000 de militari ruși confirmați morți. Mediazona publică harta pierderilor după patru ani de război # Observatorul de Nord
Peste 200.000 de militari ruși au murit în cei patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, potrivit unei analize realizate de BBC Rusia în colaborare cu publicația independentă Mediazona și o echipă de voluntari, pe baza datelor deschise și a informațiilor verificate individual. Majoritatea celor decedați — aproximativ 57% — sunt voluntari, […] Post-ul Peste 200.000 de militari ruși confirmați morți. Mediazona publică harta pierderilor după patru ani de război apare prima dată în Observatorul de Nord.
24 februarie 2026
18:00
Vasilcău și Coșnița Mare, sate vecine despărțite de peste 120 de kilometri / VIDEO # Observatorul de Nord
De sute de ani, sătenii din Vasilcăul Sorocii și cei din Coșnița Mare (Велика Кісниця) de pe malul ucrainean, obișnuiau să se vadă pe la hramuri și alte sărbători. Chiar dacă se aflau în țări diferite, cei 500 de metri dintre ele, erau lesne de străbătut, mai ales iarna pe gheață. Se încuscreau, botezau invitând […] Post-ul Vasilcău și Coșnița Mare, sate vecine despărțite de peste 120 de kilometri / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira… MONOLOGUL ȘEFULUI Îmi stă sângele în vene: Mâine revizorul vine. Scap cu bine de bucluc, Numai […] Post-ul „Monologul șefului” – să zâmbim împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Acuzat de viol și pornografie infantilă, un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă. Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani, informează procuratura.md Inițial, acesta a comis acte sexuale […] Post-ul Acuzat de viol și pornografie infantilă, un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Biblioteca IP Gimnaziul Schineni lansează o campanie de donație de carte pentru elevi # Observatorul de Nord
Biblioteca din cadrul IP Gimnaziul Schineni dă startul unei campanii de donație de carte, dedicată elevilor dornici să descopere lumi noi printre pagini și să-și dezvolte pasiunea pentru lectură. Inițiativa are drept scop îmbogățirea fondului de carte al instituției și oferirea unor resurse educaționale variate pentru copii. Reprezentanții gimnaziului subliniază că fiecare volum donat înseamnă […] Post-ul Biblioteca IP Gimnaziul Schineni lansează o campanie de donație de carte pentru elevi apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări a intrat în vigoare. Decizia de a nu admite în spațiul aerian al Republicii Moldova a aeronavelor care aparțin în special companiilor ruse a fost publicată în Monitorul Oficial, în data de 19 februarie. Ordinul Ministerului […] Post-ul Aeroportul Internațional Chișinău, închis pentru companiile ruse apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Dragostea pentru satul natal nu cunoaște distanțe. O demonstrează Patricia Iavorscaia, tânără originară din satul Voloave și membră a Consiliului Local al Tinerilor, care, deși se află în prezent în Spania, continuă să promoveze cu mândrie locurile și valorile care au format-o. Recent, Patricia a participat la Concursul Național de Poezie „Cuvinte care ne unesc”, […] Post-ul O tânără din Voloave își promovează satul natal prin poezie, din Spania apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Patru ani de război: Rusia atacă din nou, iar UE se confruntă cu diviziuni privind sancțiunile # Observatorul de Nord
Rusia a lansat duminică aproape 300 de drone și aproximativ 50 de rachete asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică, logistică și civilă, cu două zile înainte de marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă declanșată de Moscova. Potrivit autorităților de la Kiev, o parte semnificativă a proiectilelor a fost interceptată de sistemele de […] Post-ul Patru ani de război: Rusia atacă din nou, iar UE se confruntă cu diviziuni privind sancțiunile apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Din inima satului, acolo unde amintirile prind rădăcini adânci și timpul curge mai domol, s-a născut vocea caldă și sensibilă a scriitoarei Veronica Cuzub, fiică a comunei Șuri și una dintre acele rare prezențe literare care transformă trăirea în poezie. Fiind autoarea celor cinci culegeri de versuri, scriitoarea a dăruit cititorilor adevărate capodopere, în care […] Post-ul Între rădăcini și cuvinte: Universul poetic al Veronicăi Cuzub apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
„Moldova își va găsi calea”. Interviu cu un reprezentant al Consiliului Europei despre amalgamare, polarizare, Găgăuzia și UE # Observatorul de Nord
Reforma administrației publice locale este dezbătută intens în Republica Moldova: de la comasarea localităților până la autonomia financiară a primăriilor. Secretarul General al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Mathieu Mori, a explicat într-un interviu pentru partenerii noștri, publicația online NewsMaker, de ce descentralizarea nu este finalizată nici măcar în țările din UE, […] Post-ul „Moldova își va găsi calea”. Interviu cu un reprezentant al Consiliului Europei despre amalgamare, polarizare, Găgăuzia și UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
La prima sursă. Ministrul Educației, Dan Perciun, răspunde la întrebările jurnalistei Cornelia Cozonac # Observatorul de Nord
Portalul Anticoruptie.md lansează prima ediție a podcastului La prima sursă, cu Cornelia Cozonac, un produs care ocolește subiectele de suprafață și cere răspunsuri la întrebări care nu sunt întotdeauna comode pentru funcționari. Invitatul jurnalistei este ministrul Educației, Dan Perciun, iar aria tematică abordată depășește agendele publice și se axează pe aspecte care frământă și preocupă […] Post-ul La prima sursă. Ministrul Educației, Dan Perciun, răspunde la întrebările jurnalistei Cornelia Cozonac apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Deepfake-uri și conturi anonime. „Tratamente” și leacuri „uimitoare”, sponsorizate pe Facebook și Instagram # Observatorul de Nord
Pe Facebook și Instagram sunt promovate mai multe postări care anunță despre preparate și noi metode „uimitoare” de tratament al inflamațiilor sau durerilor articulare. ATENȚIE! Anunțurile sunt sponsorizate de pe conturi și pagini anonime de Facebook, administrate din alte țări. Postările sunt însoțite de obicei de videouri modificate sau realizate cu inteligența artificială și care folosesc abuziv identitatea unor posturi TV și site-uri de […] Post-ul Deepfake-uri și conturi anonime. „Tratamente” și leacuri „uimitoare”, sponsorizate pe Facebook și Instagram apare prima dată în Observatorul de Nord.
