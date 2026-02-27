Femeile domină cercetarea în R. Moldova: 51% dintre cercetători și 56% dintre doctoranzi

14:40

Poliția Republicii Moldova anunță că verifică informațiile apărute pe rețelele de socializare, unde sunt distribuite imagini video prin care cetățenii sunt îndemnați să participe la un eventual protest antiguvernamental pe 25 martie. Potrivit instituției, până în acest moment autoritățile nu au fost notificate oficial de vreun organizator cu privire la desfășurarea unei astfel de acțiuni publice.