ACTUALIZARE | Emiratele Arabe Unite și Iranul anunță victime în urma atacului Israelian

13:30

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „furtul miliardului”, ar fi rămas fără sume importante de bani, transferate printr-o schemă pusă la cale împreună cu un afacerist din România, Bogdan Gheorghiu, pentru a li se pierde urma. Mărturiile în cauză ale unei agente sub acoperire, cu numele de cod „Maria Ursu”, au fost examinate în ședința de judecată din 26 februarie.