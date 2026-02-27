„Istoria s-a scris cu sânge”. Brigada „Fulger”, omagiată pentru rolul din războiul de pe Nistru

Războiul de pe Nistru nu este doar o pagină de manual. Este o rană care încă pulsează în memoria celor care au fost acolo. În prima linie, încă din primele faze ale conflictului armat din 1992, au stat luptătorii Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Cu dotări modeste, cu incertitudini și frică în jur, dar cu o hotărâre neclintită: Moldova trebuie să rămână liberă, suverană și independentă.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldova1