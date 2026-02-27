Peste 900 de persoane s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română
Moldova1, 27 februarie 2026 21:50
Aproximativ 900 de elevi și adulți s-au înscris la primul examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română pentru școlile cu predare în limba rusă, iar cei care vor obține nivelul B2 vor putea fi eliberați de proba la limba română din cadrul Bacalaureatului. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un live pe rețelele sociale.
• • •
11 ani fără Boris Nemțov: depuneri de flori sub supravegherea poliției și o memorie pe care Kremlinul nu o poate șterge # Moldova1
Astăzi se împlinesc 11 ani de la asasinarea lui Boris Nemțov, împușcat în noaptea de 27 februarie 2015 pe podul Bolșoi Moskvorețki, la doar câteva sute de metri de zidurile Kremlinului.
Peste 900 de persoane s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Moldova1
Traseul Comrat–Ceadîr-Lunga, din sudul țării, care duce spre granița cu Ucraina, se află de ani de zile într-o stare avansată de degradare. Cele mai mari probleme sunt în satul Ferapontievca, pe o porțiune de peste doi kilometri, unde circulația, atât pentru transportul de persoane, cât și pentru camioane, este dificilă. În această iarnă, starea drumului s-a înrăutățit semnificativ.
Instanțele de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț vor fi dotate cu sedii noi, construite de Ministerul Justiției prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ). Clădirile moderne vor înlocui infrastructura veche și vor fi adaptate cerințelor actuale ale sistemului judiciar.
„Istoria s-a scris cu sânge”. Brigada „Fulger”, omagiată pentru rolul din războiul de pe Nistru # Moldova1
Războiul de pe Nistru nu este doar o pagină de manual. Este o rană care încă pulsează în memoria celor care au fost acolo. În prima linie, încă din primele faze ale conflictului armat din 1992, au stat luptătorii Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Cu dotări modeste, cu incertitudini și frică în jur, dar cu o hotărâre neclintită: Moldova trebuie să rămână liberă, suverană și independentă.
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, nordul Italiei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor patruzeci, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri, relatează Reuters.
Mama adolescentului ucis la Boldurești, după condamnarea lui Nicanor Ciochină: „Astăzi pot spune oficial că este un criminal” # Moldova1
„Aceleași flori cândva le primeam cu bucurie, astăzi le duc cu durere”. Este mesajul postat pe rețelele de socializare de Raisa Ciurel, mama lui Mihail Beșliu, adolescentul care și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în februarie 2024, după condamnarea fostului primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, la șapte ani de detenție cu executare.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că este gata să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții și vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
Avertisment emis de MAE: Evitați călătoriile neesențiale în Israel, situația de securitate este volatilă # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Statul Israel, avertizând asupra unei potențiale deteriorări a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.
„Bilet într-o singură direcție”: Înrolări în universitățile din Rusia sub promisiuni false # Moldova1
Federația Rusă desfășoară, începând cu luna ianuarie, o amplă campanie de recrutare a studenților pentru a fi trimiși pe frontul din Ucraina. Redacția platformei „Эхо” (Ecou) a identificat cel puțin 57 de universități și 13 colegii și școli profesionale în care sunt promovate mesaje de înrolare, însă estimează că numărul instituțiilor implicate este mult mai mare.
Podul de Flori de la Ungheni prinde contur și ar urma să fie inaugurat în iulie: Lucrările avansează pe ambele maluri ale Prutului # Moldova1
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, care va lega Ungheniul din România de localitatea Zagarancea, raionul Ungheni din Republica Moldova, avansează într-un ritm susținut, iar autoritățile estimează că obiectivul ar putea fi finalizat cel târziu în luna iulie curent. Proiectul este considerat unul istoric, fiind primul pod rutier la nivel de autostradă construit peste Prut în ultimii peste 60 de ani.
Reuniune la Nicosia: R. Moldova se apropie de deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei clustere ale acquis-ului UE # Moldova1
Republica Moldova se află la distanță de câteva săptămâni de deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei grupuri de capitole ale acquis-ului Uniunii Europene (UE), afirmă vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care întreprinde, la finele acestei săptămâni, o vizită de lucru la Bruxelles.
Ministerul Educației și Cercetării a premiat 28 de cercetătoare pentru performanțele obținute în anul 2025, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din Domeniul Științei. Ceremonia a reunit reprezentante ale mediului academic, ale instituțiilor de cercetare și ale autorităților publice.
Trădare: Dosarul fostului director al SIS, acuzat de trădare, judecat la Curtea de Apel București # Moldova1
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată de Direcția română de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Profesorii nu vor mai fi obligați să se prezinte la școală în timpul vacanțelor, cu excepția unor situații stabilite de conducerea instituției. În restul perioadei, activitatea acestora se va desfășura de la distanță. Noile prevederi sunt incluse într-un ordin emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care modifică metodologia de repartizare a timpului de muncă al cadrelor didactice.
Camion încărcat cu mere, folosit pentru contrabandă: Peste 5.5 milioane de țigarete depistate la frontieră # Moldova1
Peste 5.5 milioane de țigarete nedeclarate au fost descoperite într-un autocamion încărcat cu mere, care încerca să părăsească Republica Moldova cu destinația Federația Rusă. Cazul este investigat într-un dosar penal pentru contrabandă, iar anchetatorii desfășoară vineri, 27 februarie, 14 percheziții în Chișinău și în alte localități din țară.
Porturile ucrainene de la Dunăre, atacate de Rusia. Șase alerte RO-Alert în 48 de ore în nordul județului Tulcea # Moldova1
Rusia a atacat în această dimineață porturile ucrainene de la Dunăre, iar autoritățile române au emis două mesaje RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea. Aparatul de zbor a fost distrus de Ucraina la 100 de metri de localitatea Chilia Veche.
Chișinăul nu și-a cerut, la Tiraspol, fugarii din regiunea transnistreană: „Partea moldovenească nu a pus asemenea întrebări” # Moldova1
Problema predării către organele constituționale a condamnaților care se ascund în regiunea transnistreană nu s-a numărat printre temele abordate, pe 26 februarie, de către reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană, la prima întâlnire în format „1+1” din ultimul an și trei luni.
Un sens giratoriu și o platformă feroviară pentru îmbarcarea pasagerilor vor fi construite în sectorul Botanica al capitalei, în cadrul unui parteneriat asumat printr-un acord semnat la 27 februarie.
După ce s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei, Olympique Lille a avut ghinion la tragerea la sorți. Echipa franceză va juca în dublă manșă cu Aston Villa Birmingham din Anglia. Mai mult decât atât, din cauza faptului că a avut nevoie de meciuri de baraj, Lille are dezavantajul de a susține meciul-tur pe teren propriu.
SENTINȚĂ | Șapte ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină în dosarul accidentului mortal din Boldurești # Moldova1
Fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis în dosarul accidentului rutier din februarie 2024, soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani. Decizia a fost pronunțată vineri, 27 februarie 2026, de magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Ucraina nu va accepta concesii teritoriale, anunță Kirilo Budanov: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” # Moldova1
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, Budanov a respins ferm orice concesii teritoriale către Moscova.
Spiritul creator al tinerei generații de condeieri a fost celebrat la Gala Premiilor pentru Debut în Literatură, organizată de Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Concursul își propune să încurajeze și să promoveze talentele în devenire și să le ofere cititorilor bucuria de a descoperi noi voci literare.
Neymar a fost eroul echipei Santos în campionatul Braziliei. Starul fotbalului mondial a marcat ambele goluri în victoria cu Vasco da Gama, scor 2-1, într-un meci din cadrul etapei a 4-a din Serie A.
ULTIMA ORĂ | Șapte ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină în dosarul accidentului mortal din Boldurești # Moldova1
Fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul accidentului rutier mortal produs în februarie 2024, în urma căruia un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața.
Mobilizare pe rețelele de socializare pentru un protest ce ar urma să aibă loc pe 25 martie. Poliția suspectează tentative de destabilizare # Moldova1
Poliția Republicii Moldova anunță că verifică informațiile apărute pe rețelele de socializare, unde sunt distribuite imagini video prin care cetățenii sunt îndemnați să participe la un eventual protest antiguvernamental pe 25 martie. Potrivit instituției, până în acest moment autoritățile nu au fost notificate oficial de vreun organizator cu privire la desfășurarea unei astfel de acțiuni publice.
Un pacient al Dispensarului Republican de Narcologie și-a ucis colegul de la dezalcoolizare # Moldova1
S-au internat la Dispensarul Republican de Narcologie din Chișinău pentru dezalcoolizare, dar nu au rezistat și au mers să consume împreună alcool. La scurt timp, între cei doi bărbați a izbucnit un conflict care a culminat cu un omor.
Fiecare a patra infracțiune înregistrată în Republica Moldova face parte din categoria celor grave sau deosebit de grave. Cele mai multe sunt comise în mediul urban, aproape o treime având loc în municipiul Chișinău. Autorii sunt, în mare parte, bărbați, care reprezintă peste 90% din totalul persoanelor care comit infracțiuni.
Drepturile și libertățile populației din stânga Nistrului au suferit o deteriorare semnificativă pe parcursului anului 2025, în contextul aprofundării crizei energetice și economice cauzate de sistarea livrărilor de gaze rusești către regiune, în ianuarie anul trecut. Datele sunt incluse în raportul Promo-LEX „Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Retrospectiva anului 2025”.
Moldovenii consumă anual circa 57 de mii de tone de carne de porc: Pe locul doi se situează carnea de pasăre # Moldova1
Industria cărnii de porc din Republica Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, cea mai spectaculoasă transformare, însă în 2025 a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza focarelor de pestă porcină, susține expertul economic Veaceslav Ioniță.
Plahotniuc, „trădat” de o femeie cu nume de cod „Maria Ursu”: Ce declarații a făcut martora sub acoperire în procesul lui Plahotniuc # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „furtul miliardului”, ar fi rămas fără sume importante de bani, transferate printr-o schemă pusă la cale împreună cu un afacerist din România, Bogdan Gheorghiu, pentru a li se pierde urma. Mărturiile în cauză ale unei agente sub acoperire, cu numele de cod „Maria Ursu”, au fost examinate în ședința de judecată din 26 februarie.
Autoritățile de la Chișinău nu au recepționat nicio notificare oficială privind suspendarea importurilor de vinuri în Ucraina, afirmă MAIA # Moldova1
Pe piața ucraineană nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Instituția precizează că nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale restricții asupra importului de vinuri sau de alte produse vitivinicole moldovenești.
Echipamente moderne pentru pompierii din R. Moldova, oferite de Danemarca: Donație în valoare de 600 de mii de euro # Moldova1
Pompierii din Republica Moldova au primit 150 de aparate autonome de respirat și 220 de seturi de echipamente individuale de protecție, care vor contribui la sporirea nivelului de siguranță al salvatorilor în intervenții la incendii, accidente industriale sau misiuni cu substanțe periculoase. Echipamentele în valoare de circa 600 de mii de lei au fost donate de Danemarca.
ÎN CONTEXT | Ungaria și Slovacia, șantajate de Moscova. Expert: „Energia este o armă geostrategică” # Moldova1
Tensiunile dintre Ungaria, Slovacia și Ucraina au atins un nou punct critic, după ce livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba au fost întrerupte în urma unor atacuri militare. Energia rămâne un instrument din arsenalul războiului hibrid, iar infrastructura tehnică, dependentă de decizii politice, devine un câmp de presiune asupra Ucrainei, afirmă expertul în strategii energetice din România, Cosmin Gabriel Păcuraru.
Investigație: Moldoveni implicați în scheme coordonate de FSB pentru influență în R. Moldova # Moldova1
Moldovenii Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun, care dețin și cetățenia Federației Ruse, ar fi implicați într-o schemă de influență în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Potrivit unei analize a jurnaliștilor de la Deschide.MD, cei doi au întreprins multiple tentative de infiltrare în diverse inițiative pentru a influența agenda publică și a redistribui resursele de soft power rusesc.
Doi judecători din completele anticorupție demisionează înainte de vetting, iar unul a refuzat să fie supus evaluării externe # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor demarează vettingul în cazul magistraților care au făcut parte, începând cu 1 ianuarie 2017, din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției.
Profesor din nordul R. Moldova, suspendat după un presupus abuz sexual asupra unei eleve. MEC cere anchetă și protecția minorei # Moldova1
O elevă dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova ar fi fost abuzată sexual de un profesor. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat în legătură cu acest caz și a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată din funcție a cadrului didactic pe întreaga durată a anchetei.
Investigație Deschide.MD: Moldoveni implicați în scheme coordonate de FSB pentru influență în R. Moldova # Moldova1
Calificare cu mari emoții pentru FC Fiorentina în optimile de finală ale Ligii Conferințelor. În manșa secundă a play-off-ului, echipa „viola" a pierdut acasă cu 2:4, după prelungiri, în fața formației poloneze Jagiellonia Bialystok. Fiorentina câștigase meciul-tur cu 3:0, însă la Florența, finalista edițiilor din 2023 și 2024 a jucat slab în apărare.
Federația Rusă, condamnată din nou de CtEDO pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană # Moldova1
Federația Rusă a încălcat grav drepturile fundamentale ale unui grup de șase cetățeni din regiunea transnistreană care au participat, în 2018, la o întrunire pașnică. Verdictul a fost pronunțat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Jucoveț și alții contra R. Moldova și Rusiei.
Liga Europei la fotbal: Atacantul de 39 de ani Olivier Giroud și-a adus contribuția la calificarea echipei sale în optimile de finală # Moldova1
„Remontada" în stil francez. Olympique Lille s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei la fotbal după ce a eliminat pe Crvena Zvezda. Deși pierduse cu 0:1 pe teren propriu, echipa condusă de Bruno Génésio a învins cu 2:0 în deplasare. Olivier Giroud a deschis scorul în minutul 4 cu o lovitură de cap. Campioana Serbiei nu a avut forța să egaleze, iar câștigătoarea dublei manșe s-a decis în prima repriză suplimentară.
GAZE | Energocom deschide un nou Centru de relații cu clienții în Chișinău. Oficiul de pe strada A. Pușkin își încetează activitatea # Moldova1
Energocom deschide, începând cu 2 martie 2026, propriul Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău, renunțând la serviciile companiei Moldovagaz. Noul oficiu este destinat consumatorilor din capitală și va funcționa pe strada Ion Creangă 6V.
VIDEO | Zeci de percheziții în Chișinău și la Durlești: Suburbia, delapidată de terenuri publice, iar prejudiciul ar depăși 15 milioane de lei # Moldova1
Opt persoane, inclusiv primarul și viceprimarul orașului Durlești, suburbie a capitalei, au fost reținute pentru 72 de ore, ca urmare a 50 de percheziții efectuate vineri, 27 februarie, de oamenii legii, într-o cauză penală pornită privind deposedarea administrației publice locale de mai multe terenuri.
VIDEO | Descinderi la Primăria Durlești: Suburbia, delapidată de terenuri publice, iar prejudiciul ar depăși 15 milioane de lei # Moldova1
Oamenii legii au descins vineri, 27 februarie, la Primăria Durlești, suburbie a Chișinăului, efectuând percheziții în mai multe cauze penale care ar viza acțiuni de delapidare a unor terenuri publice aflate în gestiunea autorităților locale.
Saloanele de frumusețe, vizitate de inspectorii fiscali: Fără salarii în plic și toate veniturile declarate oficial # Moldova1
Angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS) demarează o acțiune amplă de monitorizare a activității agenților economici și persoanelor fizice care oferă servicii de frumusețe – frizerii sau saloane de cosmetologie – pentru a preveni evaziunea fiscală.
Poluare a râului Bâc: Administratorul unei firme din Anenii Noi riscă până la 5 ani de închisoare # Moldova1
Administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate din raionul Anenii Noi va compărea în fața instanței într-un dosar privind poluarea apelor râului Bâc, cu prejudicii estimate la peste 1.3 milioane de lei.
Vânzarea activelor Lukoil, încetinită: SUA crește presiunea asupra Moscovei în negocierile de pace privind Ucraina # Moldova1
Statele Unite au decis să încetinească procesul de vânzare a activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, în încercarea de a amplifica presiunea asupra Rusiei în discuțiile de pace privind conflictul din Ucraina, transmite Reuters, cu referire la patru surse familiare cu negocierile.
PREMIERĂ | R. Moldova poate participa la programul „NEB Boost”: Proiecte remunerate cu 30.000 de euro # Moldova1
Republica Moldova este eligibilă să participe, în premieră, la programul „NEB Boost”, inițiativă lansată de Comisia Europeană pentru a evidenția proiecte inovatoare care transformă comunitățile în locuri mai frumoase și agreabile pentru cetățeni.
