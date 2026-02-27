Zelenski: Există o „fereastră de oportunitate” pentru a încheia războiul înainte de alegerile din SUA

14:00

România se pregătește pentru Summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai, la București. Potrivit unor surse de la Cotroceni, președintele american Donald Trump este invitat la reuniune, alături de alți lideri importanți din spațiul euroatlantic. Sursele citate spun că există posibilitatea ca Donald Trump să nu participe personal la summit și să îl