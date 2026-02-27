O altă rută suburbană de autobuz își modifică temporar itinerarul. Din ce motiv?

10:50

Peste 3,4 milioane de lei vor fi investiți de Guvernul Republicii Moldova în modernizarea sistemului de încălzire al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" din municipiul Comrat. Aproximativ 600 de elevi și 67 de cadre didactice vor beneficia de confort și căldură constantă în sălile de clasă, pe timp de iarnă, după ce noul bloc de studii […]