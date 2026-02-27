Mama băiatului ucis Boldurești, cu lacrimi în ochi la judecată: Mă duc să aprind o lumânare. Să îi duc un buchețel
Realitatea.md, 27 februarie 2026 16:00
Mama lui Mihăiță, băiatul ucis în accidentul de la Boldurești, a făcut declarații cu lacrimi în ochi după ședința de judecată la care s-a pronunțat sentința pentru Nicanor Ciochină. Raisa Ciurel a spus că pleacă mândră acasă, deoarece a reușit să lupte pentru dreptate. Femeia a mai relatat că va aprinde o lumânare și va […]
• • •
Construcția ultimului turn de birouri din complexul World Trade Center va începe în primăvara acestui an și va deveni noul sediu al companiei American Express, au anunțat miercuri, 25 februarie, guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, și reprezentanții companiei. Proiectul marchează un moment simbolic, la aproape 25 de ani de la distrugerea sitului în urma […]
Primăria Chișinău pregătește măsuri mai stricte pentru posesorii de animale și pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Autoritățile urmăresc înregistrarea obligatorie a animalelor, sancțiuni pentru abandon și intervenții zilnice pentru animalele agresive. Anunțul a fost făcut de Irina Gutnic, viceprimar Chișinău, în podcastul „Chișinău Live". „Problema trebuie rezolvată complet, cu reguli clare pentru întreținerea animalelor, înregistrarea […]
România vrea portul Giurgiulești. Operațiunea ar urma să fie discutată la sfârșitul lunii martie # Realitatea.md
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM) intenționează să acopere costurile preluării operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești – ICS Danube Logistics – prin atragerea de la acționari a 281,6 milioane de lei, potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor citate de Profit.ro. Operațiunea, care ar urma să fie discutată la sfârșitul lunii martie, prevede emiterea de […]
O iarnă mai caldă pentru familia Radu din satul Bănești grație programului de stat FEERM # Realitatea.md
Pentru numeroase familii din mediul rural, asigurarea unei temperaturi confortabile în locuință înseamnă efort și cheltuieli considerabile în sezonul rece. Pierderile de căldură prin pereți, acoperiș sau fundație cresc semnificativ consumul de energie. Datorită programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), pentru familia Radu din satul Bănești iarnă aceasta a […]
Sentință pentru omorul de la Boldurești! Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de pușcărie # Realitatea.md
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, pentru că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul faptei. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ulterior el ar fi încercat să însceneze un alt accident, pentru a evita răspunderea penală. Pe parcursul […]
VIDEO Un individ s-a certat cu o femeie in trafic și a amenințat-o cu arma. Poliția l-a reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Un individ a amenințat o femeie cu arma de foc, urmare a unui conflict în trafic. Poliția a fost sesizată despre incident și a descins cu percheziții la cetățean. Bărbatul are 50 de ani și a fost pus la podea de mascații batalionului „Fulger". În locuința sa au fost depistate mai multe arme de foc […]
Controale totale la laptele importat din Ucraina. Fiecare lot va fi testat la sânge de ANSA # Realitatea.md
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor la frontieră. Măsura este prevăzută în Ordinul nr. 94 emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la 23 februarie, care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor, transmite Bani.md. Actul exclude prevederile punctelor 1 și 1.1 din Ordinul nr. 21 din 15 […]
Presa: Pe lângă transnistreni, în dosarul killerilor din Ucraina ar fi vizați și doi găgăuzi # Realitatea.md
Pe lângă cetățeni din stânga Nistrului, în dosarul omorurilor la comandă a persoanelor publice din Ucraina ar mai fi vizați și doi locuitori ai Găgăuziei, conform Nokta. Publicația notează că aceștia nici măcar nu ar fi știut cine sunt victimele. Bărbații ar fi primit instrucțiuni prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. Jurnalistul Mihail Sirkeli consideră că […]
Tragedie la Cania. Un bărbat a murit după ce a fost bătut crunt de doi consăteni: Făptașii, reținuți # Realitatea.md
Doi bărbați, de 56 și 63 de ani, din satul Cania, raionul Cantemir, au fost reținuți după ce ar fi bătut grav un consătean de 40 de ani. Victima a fost transportată în stare gravă la spital, unde a decedat după patru zile. „Poliția din Cantemir a fost sesizată de către medici la data de […]
Doi magistrați de la Judecătoria Chișinău demisionează înainte de evaluarea externă. Este vorba despre Nicolae Corcea și Arina Ialanji. Funcționarii au informat atât Comisia de evaluare, cât și Consiliul Superior al Magistraturii despre intenția lor. În același timp, Cristina Cheptea nu va fi evaluată, deoarece nu a depus documentele solicitate în termenul stabilit Comisia de […]
Vicepreședintele consiliului de administrație al Gazprom Neft, Anton Djaliabov, a fost reținut la Sankt Petersburg, fiind suspectat de luare de mită în valoare totală de 29 de milioane de ruble, relatează Meduza. Potrivit sursei citate, după reținere, Djaliabov a fost transportat la Moscova, unde instanța urmează să decidă, în perioada următoare, măsura preventivă care va […]
VIDEO Intervenții pe mai multe străzi din Chișinău. Drumarii continuă plombarea carosabilului # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de vineri, echipele de muncitori continuă intervențiile începute pe bd. Dacia, drumul spre Aeroport, str. Valea Crucii, str. Sarmizegetusa, Calea Orheiului, str. Ismail, str. Pan Halippa și șos. Hâncești. Potrivit Primăriei Chișinău, serviciile municipale au ieșit în teren încă de la primele ore ale dimineții pentru a remedia avariile apărute pe carosabil. […]
FOTO Bomboane cu ”aromă” explozivă, depistate într-un autocar. La volan se afla un moldovean # Realitatea.md
50 de cartușe nepercutate, ascunse într-o pungă cu dulciuri, au fost descoperite într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Republica Moldova – Italia. Incidentul a avut loc joi, 26 februarie, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. La volanul autovehiculului se afla un cetățean moldovean. „În ziua de 26 februarie, în jurul orei […]
O fetiță de 11 ani, care avea gripă, a murit la spitalul din Râmnicu Vâlcea la scurt timp după ce părinții au adus-o la Urgențe. Părinții i-au făcut testul acasă, iar când starea s-a agravat, au decis să meargă la spital. La scurt timp după ce părinții au ajuns la instituția medicală, copila a intrat […]
Scandal în Austria. Bărbat condamnat, după ce a filmat fotbaliste pe ascuns în vestiar # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la șapte luni de închisoare cu suspendare și amendat cu 1.200 de euro după ce a fost găsit vinovat că a filmat și fotografiat în secret vestiarul, sala de sport și dușurile echipei feminine de fotbal Altach, în Austria. De asemenea, el trebuie să plătească câte 625 de euro despăgubiri […]
FOTO IGSU a primit echipamente pentru pompieri și salvatori, în valoare de 600.000 de euro # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a primit astăzi, 27 februarie, prima donație de echipamente achiziționate în cadrul proiectului multianual „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025-2028". Lotul primit din partea Danemarcei este estimat la aproximativ 600.000 de euro și include 150 de aparate autonome de respirat pentru pompieri, cu piese de schimb […]
În Republica Moldova, circa 2.500 de persoane suferă de boli rare. Mai mult de jumătate sunt copii # Realitatea.md
Aproximativ 2.500 de persoane din Republica Moldova trăiesc cu o boală rară, iar peste jumătate dintre ele sunt copii. Doar în 2025, statul a alocat peste 22,4 milioane de lei pentru tratamentul spitalicesc al acestor pacienți, alte circa 12,9 milioane de lei fiind direcționate pentru medicamente compensate în regim ambulatoriu. Datele Ministerului Sănătății mai arată […]
Corupție în sectorul energetic din Ucraina: prejudiciu de zeci de milioane la Centrala Termică Trypilska # Realitatea.md
O schemă de delapidare de proporții a fost descoperită în urma lucrărilor de reparație efectuate la Centrala Termică Trypilska din regiunea Kiev, care a fost avariată de atacurile rusești, prejudiciul estimat ridicându-se la cel puțin 50 de milioane de grivne. Ancheta a fost desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și de Parchetul General al […]
Tragedie din cauza alcoolului! Un bărbat a ucis o persoană cu care s-a cunoscut la Narcologie # Realitatea.md
Un bărbat de 39 de ani a fost trimis în judecată pentru omor intenționat. Potrivit Procuraturii Generale (PG), la data de 3 decembrie 2025, inculpatul, aflându-se în orașul Codru din municipiul Chișinău, a făcut cunoștință cu un bărbat la Dispensarul Republican de Narcologie, secția de detoxificare alcoolică, și a decis împreună cu acesta să consume […]
MAIA, reacția la informațiile că vinurile din Moldova ar putea fi interzise în Ucraina: Nu am recepționat notificare # Realitatea.md
Republica Moldova nu a recepționat vreo notificare despre embargoul aplicat vinurilor moldovenești în Ucraina, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Autoritatea precizează că există discuții în spațiul public, „referitoare la o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții", însă acestea sunt „tehnice nu reprezintă o interdicție […]
La începutul lunii martie, moldovenii se vor bucura de temperaturi frumoase, după o iarnă care ne-a adus multă zăpadă și frig, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care a precizat pentru Realitatea.md. Duminică și luni, mercurul din termometre va ajunge până la 15 grade Celsius, iar între 3 și 6 martie se estimează valori cuprinse între […]
Atenție, călători! Itinerarul rutei nr.18 se modifică temporar din cauza lucrărilor de reabilitare a părții carosabile # Realitatea.md
Începând de sâmbătă, 28 februarie, itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 18 „Strada Ismail – satul Revaca" (inclusiv 18A și 18B) se modifică temporar, din cauza intervențiilor programate pentru reabilitarea părții carosabile de pe șoseaua Muncești. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău. Itinerarul rutei nr. 18 (inclusiv 18A și 18B) se modifică după […]
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar # Realitatea.md
În luna februarie, în lume este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. În Europa, cancerul este responsabil pentru 1 din 4 decese și reprezintă a doua cauză de mortalitate prematură, iar în Republica Moldova, bolile oncologice constituie a doua cauză principală de deces, după maladiile cardiovasculare. Potrivit Eurostat, cancerul pulmonar rămâne principala cauză de […]
O elevă de la nordul Moldovei, abuzată sexual de profesor. MEC îi interzice învățătorului să calce pragul școlii # Realitatea.md
O elevă de la nordul Moldovei ar fi fost abuzată sexual de un profesor. Ministerul Educației a demarat anchetă și a solicitat Direcției raionale de învățământ să suspende imediat atribuțiile de serviciu ale cadrului didactic. Învățătorul nu va preda pe întreaga durată a anchetei. Acestuia îi este interzis accesul în instituțiile de învățământ în care […]
Modernizări în Chișinău! Ceban anunță construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pentru pasageri # Realitatea.md
Primarul Ion Ceban anunță că astăzi, 27 februarie, reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană a Primăriei municipiului Chișinău vor semna un acord cu Administrația de
Bolea admite dezastrul: 3000 km de drumuri sunt în stare foarte proastă. Doar 210 km intră în reparații # Realitatea.md
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat că în acest an vor fi reparate capital 210 kilometri de drumuri naționale, în baza unui program finanțat cu circa 400 de milioane de lei. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, scrie bani.md. Întrebat dacă suma este suficientă, ministrul a explicat că lucrările […] Articolul Bolea admite dezastrul: 3000 km de drumuri sunt în stare foarte proastă. Doar 210 km intră în reparații apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în creștere prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru anul 2025, de la 1,5% la 2,5%, însă a redus estimarea pentru 2026 de la 3,8% la 3%. Pentru 2027, instituția anticipează un avans economic de 3,5%, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat în februarie 2026, […] Articolul BERD revizuiește estimările: Economia Moldovei va încetini în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
România: o mamă, a fost grav rănită după ce fiul ei de 11 ani a pornit mașina în care se afla # Realitatea.md
Un copil de 11 ani din județul Sibiu și-a rănit grav mama după ce ar fi fost lăsat nesupravegheat în mașina familiei și a pornit autoturismul. Incidentul s-a produs în timp ce vehiculul era parcat lângă un bloc, iar minorul se afla la volan, în timp ce mama lui se afla lângă mașină, potrivit stirileprotv.ro. […] Articolul România: o mamă, a fost grav rănită după ce fiul ei de 11 ani a pornit mașina în care se afla apare prima dată în Realitatea.md.
Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din Moldova # Realitatea.md
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. […] Articolul Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
S-au împlinit patru ani de rezistență ucraineană într-un război de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Sunt peste 1.460 de zile de explozii, sirene, distrugeri și vieți frânte în țara vecină. Patru ani în care cuvântul „pace” a fost rostit mai des ca oricând, inclusiv în țara noastră. Dar pacea nu înseamnă tăcerea armelor […] Articolul Op-Ed de Daniel Vodă: Pacea justă pentru Ucraina este și pacea Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Oamenii din spatele unui Angajator de Top. Ce spune Tatiana Lazareva despre cultura organizațională de la Philip Morris Moldova # Realitatea.md
Philip Morris Moldova a obținut certificarea de Angajator de Top pentru a cincea oară, o recunoaștere care vine într-un moment simbolic: în acest an, compania marchează 30 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. Dincolo de criterii și standarde internaționale, acest titlu reflectă, înainte de toate, experiențele oamenilor care lucrează în această companie. […] Articolul VIDEO Oamenii din spatele unui Angajator de Top. Ce spune Tatiana Lazareva despre cultura organizațională de la Philip Morris Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Promo-LEX: Rusia a mai pierdut la CtEDO un dosar privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria # Realitatea.md
Rusia a mai pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) un dosar privind încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului. Sentința a fost pronunțat pe 19 februarie 2026. Este vorba despre cazul Jucoveț și alții contra Republicii Moldova și Rusiei. Cei șase reclamanți, Maria Jucoveț, Alexandr Samonii, Alexander Nevskiy, Nadezhda Bondarenko, Vera Kaput și Antonina […] Articolul Promo-LEX: Rusia a mai pierdut la CtEDO un dosar privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
Premieră în Moldova! Adulții și elevii pot susține examen de evaluare a competențelor de comunicare în limba română # Realitatea.md
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026 va fi organizat examenul de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), la testare pot participa atât persoanele adulte, cât și elevii din învățământul liceal (clasele a X-a – a XII-a). Astfel, pentru […] Articolul Premieră în Moldova! Adulții și elevii pot susține examen de evaluare a competențelor de comunicare în limba română apare prima dată în Realitatea.md.
Consolidarea coeziunii sociale în Moldova prin dialog și abilitare comunitară, discutată la ”Realitatea te privește” # Realitatea.md
Republica Moldova este o țară diversă: cu diferențe de vârstă, etnie, limbă și opțiuni geopolitice. Aceste diferențe pot deveni, uneori, surse de tensiune. Tocmai de aceea, pentru a construi o societate stabilă și unită, este esențială consolidarea coeziunii sociale. Coeziunea socială înseamnă încredere, dialog și cooperare între oameni, indiferent de generație sau de locul în […] Articolul Consolidarea coeziunii sociale în Moldova prin dialog și abilitare comunitară, discutată la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Cinci regiuni afectate de atacurile rusești: o persoană a murit la Harikov, iar la Zaporojie au fost rănite 17 # Realitatea.md
Un raid de atacuri rusești a avut loc în noaptea de 25 spre 26 februarie, vizând cinci regiuni ale Ucrainei, iar loviturile au provocat victime și distrugeri în mai multe localități. În orașul Zaporojie, 17 persoane au fost rănite, printre care și un adolescent, în urma atacurilor. Totodată, în regiunea Harikov, un bărbat a murit, […] Articolul VIDEO Cinci regiuni afectate de atacurile rusești: o persoană a murit la Harikov, iar la Zaporojie au fost rănite 17 apare prima dată în Realitatea.md.
Un liceu din Comrat va avea un sistem de încălzire geotermal: Investiție de peste 3,8 milioane de lei # Realitatea.md
Peste 3,4 milioane de lei vor fi investiți de Guvernul Republicii Moldova în modernizarea sistemului de încălzire al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Comrat. Aproximativ 600 de elevi și 67 de cadre didactice vor beneficia de confort și căldură constantă în sălile de clasă, pe timp de iarnă, după ce noul bloc de studii […] Articolul Un liceu din Comrat va avea un sistem de încălzire geotermal: Investiție de peste 3,8 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Opt persoane reținute în urma perchezițiilor la Primăria Durlești; prejudiciu estimat la peste 15 mln de lei # Realitatea.md
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul unui dosar penal care vizează posedarea ilegală a unor terenuri publice din Durlești, în urma a 50 de percheziții desfășurate astăzi de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 15 milioane de lei. Perchezițiile […] Articolul Opt persoane reținute în urma perchezițiilor la Primăria Durlești; prejudiciu estimat la peste 15 mln de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Omorul de la Caragaș: Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati # Realitatea.md
Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati. Serviciul de presă al Instituției a precizat că despre infracțiune a fost informat Inspectoratul de Poliție Bender. „Pe acest caz a fost sesizat Inspectoratul de poliție Bender, care întreprinde măsurile legale necesare”, se arată în declarația transmisă redacție Realitatea. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Omorul de la Caragaș: Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati apare prima dată în Realitatea.md.
Fonduri europene pentru satele mici. Localitățile cu mai puțin de 20.000 de locuitori pot obține granturi de 30.000 € # Realitatea.md
Satele din Moldova cu mai puțin de 20.000 de locuitori pot aplica pentru granturi în valoare maximă de 30.000 de euro. Banii vor fi destinați pentru proiecte de modernizare. Fondurile pot fi utilizate pentru renovarea și adaptarea clădirilor, precum și pentru reamenajarea spațiilor publice, transmite IPN. Granturile sunt oferite în cadrul ediției 2026 a Premiilor […] Articolul Fonduri europene pentru satele mici. Localitățile cu mai puțin de 20.000 de locuitori pot obține granturi de 30.000 € apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciile de înfrumusețare, frizerie și cosmetologie au intrat în atenția Serviciul Fiscal de Stat, fiind considerate un domeniu cu risc ridicat de neconformare fiscală. Sunt monitorizate inclusiv activitățile promovate pe site-urile de anunțuri. În această perioadă, Fiscul desfășoară acțiuni de informare și verificare în rândul contribuabililor din sector. Este vorba despre vizite cu caracter consultativ, […] Articolul Saloanele de înfrumusețare, în vizorul Fiscului: suspiciuni de venituri nedeclarate apare prima dată în Realitatea.md.
34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, subiect discutat în emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Pe 2 martie se împlinesc 34 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru, un moment tragic care a marcat profund parcursul și securitatea Republica Moldova. Rolul regiunii transnistrene și al Armatei a 14-a ruse în escaladarea ostilităților, impactul asupra securității statului și perspectivele privind retragerea trupelor ruse vor fi analizate într-o ediție […] Articolul 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, subiect discutat în emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
Un administrator din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei # Realitatea.md
Un administrator al unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în perioada anilor 2024-2025, administratorul ar fi admis, în procesul prestării serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzate neepurate direct în râul Bâc, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 1515-XII din 16 […] Articolul Un administrator din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Ex-vicepremierul Moldovei, deputatul în primul Parlament Nicolae Andronati ar fi fost omorât în stânga Nistrului. Conform PulsMedia, corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în gospodăria sa din localitatea Caragaș. Jurnaliștii notează că trei persoane ar fi dat buzna în gospodăria fostului oficial. Totul s-ar fi întâmplat pe 24 februarie, iar forțele de ordine din […] Articolul Presa: Un ex-vicepremier moldovean ar fi fost omorât în stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
Percheziții matinale la Primăria orașului Durlești, într-un dosar penal ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a unor terenuri publice. Printre persoanele vizate se numără primarul și viceprimarul localității. Potrivit Centrul Național Anticorupție (CNA), ancheta îi vizează pe mai mulți funcționari și specialiști implicați în administrarea terenurilor, inclusiv ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral […] Articolul Percheziții matinale la Primăria Durlești! Edilul, printre persoanele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Zelenski: „Rusia nu vrea pace.” Ce a declarat liderul de la Kiev privind pacea în Ucraina # Realitatea.md
În discursul de seară, din 26 februarie, publicat de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat că Rusia nu își dorește pace, iar dictatorul rus, Vladimir Putin, intenționează să continue războiul. În același timp, liderul de la Kiev a afirmat că următoarea rundă de discuții trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia ar putea avea loc […] Articolul VIDEO Zelenski: „Rusia nu vrea pace.” Ce a declarat liderul de la Kiev privind pacea în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Impact violent în Chișinău: Un minor de 15 ani, lovit de o mașină. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Un minor de 15 ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost tamponat astăzi dimineața, 27 februarie, pe strada Meșterul Manole din municipiul Chișinău. Acesta traversa strada neregulamentar. La volanul automobilului de model Mercedes se afla o șoferiță în vârstă de 43 de ani. „Informațiile prezentate sunt preliminare, iar poliția […] Articolul Impact violent în Chișinău: Un minor de 15 ani, lovit de o mașină. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
